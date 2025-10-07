Generatore di Annunci sui Social Media con AI: Pubblica Annunci Istantaneamente

Inizia con un URL di un prodotto, una breve sceneggiatura o alcune immagini e ottieni annunci social pronti per il Feed, Reels, Stories e Shorts. HeyGen automatizza testi, immagini, voiceover, proporzioni e esportazioni in batch così che i team possano produrre più creatività vincenti senza riprese o montaggi manuali.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Lanci rapidi di campagne

Lanci rapidi di campagne

Hai una vendita lampo o un nuovo prodotto? Trasforma un URL e una breve descrizione in molteplici varianti di annunci in pochi minuti così le campagne a pagamento partono mentre la domanda è alta.

Produzione creativa su scala di catalogo

Produzione creativa su scala di catalogo

Genera annunci coerenti e di alta qualità per grandi SKU con flussi di lavoro batch che mappano i dati dei prodotti ai template e li esportano per ogni piattaforma.

Lancio localizzato di inserzioni pubblicitarie

Lancio localizzato di inserzioni pubblicitarie

Traduci gli script, rigenera le voci fuori campo e produci sottotitoli sincronizzati per i nuovi mercati in modo che le campagne pubblicitarie globali possano essere lanciate senza dover rifare le riprese.

Test sociali in forma breve

Test sociali in forma breve

Crea montaggi verticali e incisivi con ganci forti e didascalie leggibili progettati per Reels, TikTok e Shorts per massimizzare il coinvolgimento iniziale nelle tue campagne pubblicitarie.

Retargeting e creatività personalizzata

Retargeting e creatività personalizzata

Crea messaggi personalizzati per segmenti di pubblico, evidenziando sconti, prova sociale o dettagli del prodotto per aumentare i tassi di conversione del traffico interessato.

Consegna agenzia e cliente

Consegna agenzia e cliente

Consegna rapidamente librerie pubblicitarie conformi al marchio con modelli riutilizzabili, elementi del brand fissati e pacchetti pronti per l'esportazione che i tuoi clienti possono caricare e testare immediatamente.

Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci pubblicitari sui social media basato sull'IA

HeyGen combina la generazione rapida, i template consapevoli della piattaforma e i flussi di lavoro orientati alla performance affinché i marketer e i creator possano scalare le campagne social con coerenza e velocità, creando annunci vincenti. Genera molte varianti, localizza rapidamente e testa sistematicamente per trovare gli annunci vincenti che riducono i costi e aumentano le conversioni.

Da bozza a pronto per la pubblicazione in pochi minuti

Incolla un URL o inserisci un breve testo e HeyGen redigerà incipit, scene e annunci pubblicitari completi così da evitare riprese e cicli di montaggio lenti. Avvia campagne sui social a pagamento più rapidamente e itera sui contenuti di successo.

Progettato per ogni posizionamento e formato

Ridimensiona automaticamente, inserisci didascalie e regola il ritmo dei contenuti creativi per posizionamenti verticali, quadrati e orizzontali. I preset di HeyGen garantiscono didascalie leggibili e un ritmo adatto alla piattaforma per Reels, Shorts, Storie e inserimenti nel feed.

Testa più idee, spendi meno

Genera in batch decine di varianti con diversi incipit, call-to-action e immagini. Organizza le esportazioni per i test A/B in modo che i team di performance possano isolare le creatività ad alto ritorno sull'investimento e scalare ciò che funziona.

Collegamento alla creazione di annunci da qualsiasi pagina del prodotto

Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini chiave, specifiche e messaggi per creare storyboard per il tuo annuncio su Facebook. Il collegamento al video e alle mappe del flusso di immagini trasforma il contenuto della pagina in scene pronte per la pubblicità, risparmiando tempo di composizione manuale e preservando i dettagli del prodotto.

Uomo sorridente con occhiali e una finestra pop-up che mostra "+ Aggiungi prodotto" con un piccolo dispositivo con pulsanti colorati.

Abbinamento di copia e creatività AI

HeyGen scrive titoli, testi principali e CTA sintonizzati sull'intento sociale e li abbina a immagini generate e ganci suggeriti. Variante multiple di testo sono abbinate a opzioni visive per creare set di concetti testabili ottimizzati per clic e conversioni utilizzando uno strumento AI.

Un'interfaccia di creazione video AI mostra una persona con degli occhiali da sole, un prompt "Crea uno spot video di 1 minuto di|", e un'immagine del prodotto di occhiali da sole neri sotto "+ Aggiungi prodotto".

Avatar realistici, cloni vocali e stili di contenuti generati dagli utenti

Scegli avatar AI, carica la tua voce o utilizza modelli vocali per creare portavoce in stile UGC o presentatori cinematografici per le tue pubblicità. Il sincronismo labiale naturale e il controllo delle emozioni nei video pubblicitari rendono il talento sullo schermo autentico senza necessità di riprese.

Clonazione della voce

Preimpostazioni della piattaforma e pacchetti di esportazione

Applica i kit di marca e scegli i preset della piattaforma che gestiscono il posizionamento dei sottotitoli, le aree sicure e le impostazioni di compressione. Esporta pacchetti organizzati—MP4, miniature e SRT—pronti per i gestori di annunci e caricamenti sui social.

Interfaccia utente che mostra le opzioni di esportazione SCORM con SCORM 1.2 selezionato, accanto a un uomo sorridente.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci sui social media AI

Segui quattro passaggi chiari per passare dall'idea alla pubblicazione di materiali pubblicitari.

Passo 1

Aggiungi la tua fonte

Incolla l'URL di un prodotto, carica immagini o inserisci un breve testo. HeyGen estrae messaggi, immagini e specifiche principali per creare bozze iniziali di materiale pubblicitario per le tue campagne.

Passaggio 2

Scegli i formati e la direzione creativa

Seleziona proporzioni, stili visivi e opzioni di voce o avatar per i tuoi annunci AI. Applica il tuo kit di marca per mantenere loghi, font e colori coerenti.

Passaggio 3

Genera varianti e affina

Producete più bozze con diversi incipit, inviti all'azione e immagini. Anteprima affiancata, modificate il testo o le immagini e generate versioni alternative per i test.

Passaggio 4

Esporta e avvia campagne

Scarica MP4, miniature e SRT formattati per ogni posizionamento o esporta pacchetti organizzati per i gestori di annunci pubblicitari. Carica sulla tua piattaforma pubblicitaria e inizia test strutturati per le tue campagne pubblicitarie.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di annunci sui social media basato sull'IA e come lo utilizza HeyGen?

Un generatore automatico di annunci pubblicitari sui social media basato sull'intelligenza artificiale crea automaticamente testi pubblicitari, visual e asset video o immagini formattati a partire da brevi input come URL, script o immagini. HeyGen combina testo in video, immagine in video, avatar e kit di marca per produrre creatività pronte al lancio senza bisogno di riprese.

HeyGen può creare annunci per più piattaforme contemporaneamente?

Sì. Scegli i preset di output per Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts e altro. HeyGen ridimensiona automaticamente, ri-crea i sottotitoli e ottimizza il ritmo per ogni posizionamento.

Ho bisogno di competenze di progettazione o di redazione per usare HeyGen?

No. HeyGen crea bozze persuasive per titoli, testo principale e CTA e le abbina a modelli visivi. Puoi rifinire i risultati, ma le bozze predefinite sono sviluppate per rispettare le migliori pratiche della piattaforma.

Come funziona la generazione di batch per grandi cataloghi?

Mappa i feed di prodotti o i dati CSV ai modelli e HeyGen genererà annunci per ogni SKU, applicando un branding coerente e nomi di file in modo da poter distribuire centinaia di creatività in modo efficiente.

Posso localizzare gli annunci per diversi paesi e lingue?

Sì. Utilizza il traduttore video per tradurre gli script, rigenerare le voci fuori campo e produrre sottotitoli sincronizzati in modo che le varianti localizzate dei tuoi annunci video sembrino native senza doverle registrare nuovamente.

Come supporta HeyGen i test A/B e l'ottimizzazione?

HeyGen organizza set di varianti per test strutturati, suggerisce accoppiamenti di pubblico e produce pacchetti di esportazione puliti così puoi eseguire esperimenti e identificare rapidamente gli elementi più performanti e le immagini.

Quali controlli sono disponibili per i marchi?

Carica un kit del marchio con loghi, font e colori. Blocca gli elementi per prevenire modifiche accidentali e garantire la coerenza visiva tra i team e gli account dei clienti.

Quali formati di esportazione sono supportati?

HeyGen esporta video in formato MP4, immagini PNG ad alta risoluzione, file di sottotitoli SRT/VTT e pacchetti zip organizzati pronti per i gestori di annunci e il caricamento nelle campagne.

Gli annunci di HeyGen sono conformi alle politiche della piattaforma?

HeyGen segue le migliori pratiche di formattazione della piattaforma come il rapporto d'aspetto, la leggibilità dei sottotitoli e i limiti comuni di testo. La conformità alle politiche finali e l'approvazione dell'annuncio sono responsabilità dell'inserzionista.

Chi possiede i contenuti creativi prodotti con HeyGen?

Mantieni la proprietà dei video e dei materiali che crei. HeyGen utilizza risorse con licenza e i risultati generati sono forniti per uso commerciale. Assicurati che qualsiasi contenuto di terze parti che carichi abbia i diritti necessari per le tue pubblicità AI.

