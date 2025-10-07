Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci pubblicitari sui social media basato sull'IA

HeyGen combina la generazione rapida, i template consapevoli della piattaforma e i flussi di lavoro orientati alla performance affinché i marketer e i creator possano scalare le campagne social con coerenza e velocità, creando annunci vincenti. Genera molte varianti, localizza rapidamente e testa sistematicamente per trovare gli annunci vincenti che riducono i costi e aumentano le conversioni.