Crea contenuti pronti per TikTok in pochi minuti. Utilizza avatar AI, voci e modelli per produrre video di alto impatto che si distinguono nel tuo settore.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Trasforma il tuo script in contenuti per TikTok con l'intelligenza artificiale
Il generatore di video TikTok AI di HeyGen è la tua scorciatoia per creare video che catturano l'attenzione senza bisogno di riprese o montaggio. Basta digitare il tuo messaggio, scegliere un avatar e selezionare un modello verticale. Che tu stia promuovendo prodotti, condividendo tutorial o lanciando una campagna virale, i nostri strumenti ti aiutano a generare video per TikTok con voci AI, opzioni di avatar senza volto e sottotitoli istantanei.
Migliori pratiche per la generazione di video AI su TikTok
Massimizza la portata e l'interazione su TikTok seguendo questi rapidi consigli:
Genera video di TikTok ad alte prestazioni con l'intelligenza artificiale
Dalle vetrine di prodotti alle storie basate sulle tendenze, HeyGen aiuta creator, marketer e imprenditori a produrre video per TikTok che vengono notati. Con avatar AI, voiceover e sottotitolazione automatica, puoi generare illimitati video per TikTok velocemente—senza bisogno di software di editing.
Hai provato strumenti come CapCut, Simplified o InVideo? HeyGen semplifica ancora di più con l'automazione AI e la generazione di video senza volto pensata per TikTok.
Come utilizzare il generatore di video TikTok AI di HeyGen
Trasforma qualsiasi script in un video virale di TikTok utilizzando avatar e voci AI.
Breve, coinvolgente e in linea con le tendenze: basta inserirlo nell'editor.
Scegli tra oltre 700 avatar e voci per adattarsi al tuo tono e pubblico. Non sono necessari attori o studi di registrazione.
Aggiungi animazioni, sottotitoli, sfondi e transizioni per dare vita al tuo messaggio.
Scarica il tuo video finale o condividilo direttamente con un link—senza filigrana.
Il generatore di video TikTok AI di HeyGen trasforma il tuo script, URL o idea in un video TikTok completamente editato utilizzando avatar AI, voci, didascalie e immagini. Crea video rifiniti in formato 9:16 senza bisogno di riprese o montaggio. Prova lo strumento qui: Generatore di Video TikTok AI
Riconosciuto come il Prodotto in più rapida crescita da G2 nel premio per il Miglior Software del 2025, HeyGen sta trasformando il modo in cui vengono realizzati i video per il marketing, le vendite e la formazione.
L'intelligenza artificiale analizza il tuo script, applica un ritmo in stile TikTok, aggiunge automaticamente sottotitoli, seleziona le immagini e sincronizza un avatar realistico o una voce. Questo produce contenuti brevi che sembrano nativi di TikTok in pochi minuti.
Sì. Ogni video viene creato automaticamente in un formato verticale 9:16 che funziona bene su TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e altre piattaforme mobili. Le opzioni di esportazione includono versioni pulite in HD pronte per essere caricate.
Sì. Puoi scegliere tra centinaia di avatar o utilizzare modelli solo vocali per creare video TikTok senza mostrare il viso. Questo è ideale per i creatori che preferiscono la privacy o desiderano un flusso di contenuti automatizzato.
Sì. HeyGen aggiunge automaticamente didascalie, animazioni, transizioni, opere d'arte AI e musica senza diritti d'autore. Questi miglioramenti aiutano ad aumentare la ritenzione, la chiarezza e le prestazioni generali su TikTok.
Sì. Incolla semplicemente il tuo script o un URL e l'intelligenza artificiale estrae i punti chiave, scrive uno script breve e crea il tuo video. Per una sceneggiatura più efficace, utilizza il AI Video Script Generator prima di creare il tuo video.
Sì. Dopo aver esportato il tuo video TikTok, puoi ridimensionarlo e ottimizzarlo per altre piattaforme utilizzando lo strumento Repurpose Video Tool. Questo ti aiuta ad ampliare la portata su più canali di contenuti brevi.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.