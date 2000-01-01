Crea TikToks virali con l'AI, velocemente e facilmente

Crea contenuti pronti per TikTok in pochi minuti. Utilizza avatar AI, voci e modelli per produrre video di alto impatto che si distinguono nel tuo settore.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Trasforma il tuo script in contenuti per TikTok con l'intelligenza artificiale

Il generatore di video TikTok AI di HeyGen è la tua scorciatoia per creare video che catturano l'attenzione senza bisogno di riprese o montaggio. Basta digitare il tuo messaggio, scegliere un avatar e selezionare un modello verticale. Che tu stia promuovendo prodotti, condividendo tutorial o lanciando una campagna virale, i nostri strumenti ti aiutano a generare video per TikTok con voci AI, opzioni di avatar senza volto e sottotitoli istantanei.

lo schermo di un telefono mostra un video di una donna e indica avatar ugc diversificati
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per la generazione di video AI su TikTok

Massimizza la portata e l'interazione su TikTok seguendo questi rapidi consigli:

  • Mantieni il tuo script al di sotto dei 60 secondi per un impatto breve e incisivo
  • Scegli modelli di video verticali pensati per la visualizzazione su dispositivi mobili
  • Usa didascalie ed emoji per migliorare il tempo di visione e l'accessibilità
  • Prova le modalità avatar senza volto se preferisci la privacy
  • Esporta in HD e testa diversi formati per video di prodotti, video esplicativi e tendenze
uno schermo che dice inserisci script o carica audio
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Genera video di TikTok ad alte prestazioni con l'intelligenza artificiale

Dalle vetrine di prodotti alle storie basate sulle tendenze, HeyGen aiuta creator, marketer e imprenditori a produrre video per TikTok che vengono notati. Con avatar AI, voiceover e sottotitolazione automatica, puoi generare illimitati video per TikTok velocemente—senza bisogno di software di editing.

Hai provato strumenti come CapCut, Simplified o InVideo? HeyGen semplifica ancora di più con l'automazione AI e la generazione di video senza volto pensata per TikTok.

un bambino tiene in mano un giornale con le parole " il trucco su TikTok che i creatori non vogliono che tu sappia " sopra di lui
Come funziona?

Come utilizzare il generatore di video TikTok AI di HeyGen

Trasforma qualsiasi script in un video virale di TikTok utilizzando avatar e voci AI.

Passo 1

Scrivi il tuo script per TikTok

Breve, coinvolgente e in linea con le tendenze: basta inserirlo nell'editor.

Passaggio 2

Scegli il tuo avatar e la voce

Scegli tra oltre 700 avatar e voci per adattarsi al tuo tono e pubblico. Non sono necessari attori o studi di registrazione.

Passaggio 3

Personalizza aspetto e stile

Aggiungi animazioni, sottotitoli, sfondi e transizioni per dare vita al tuo messaggio.

Passaggio 4

Esporta e condividi su TikTok

Scarica il tuo video finale o condividilo direttamente con un link—senza filigrana.

Domande Frequenti sul Generatore di Video TikTok IA

Cos'è il generatore di video TikTok AI di HeyGen?

Il generatore di video TikTok AI di HeyGen trasforma il tuo script, URL o idea in un video TikTok completamente editato utilizzando avatar AI, voci, didascalie e immagini. Crea video rifiniti in formato 9:16 senza bisogno di riprese o montaggio. Prova lo strumento qui: Generatore di Video TikTok AI

Riconosciuto come il Prodotto in più rapida crescita da G2 nel premio per il Miglior Software del 2025, HeyGen sta trasformando il modo in cui vengono realizzati i video per il marketing, le vendite e la formazione.

Come fa l'IA a generare video pronti per TikTok così rapidamente?

L'intelligenza artificiale analizza il tuo script, applica un ritmo in stile TikTok, aggiunge automaticamente sottotitoli, seleziona le immagini e sincronizza un avatar realistico o una voce. Questo produce contenuti brevi che sembrano nativi di TikTok in pochi minuti.

Posso creare video verticali in formato 9:16 per TikTok, Reels e Shorts?

Sì. Ogni video viene creato automaticamente in un formato verticale 9:16 che funziona bene su TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e altre piattaforme mobili. Le opzioni di esportazione includono versioni pulite in HD pronte per essere caricate.

Posso creare video su TikTok senza mostrare il mio volto utilizzando avatar AI?

Sì. Puoi scegliere tra centinaia di avatar o utilizzare modelli solo vocali per creare video TikTok senza mostrare il viso. Questo è ideale per i creatori che preferiscono la privacy o desiderano un flusso di contenuti automatizzato.

Il generatore include didascalie, transizioni e musica?

Sì. HeyGen aggiunge automaticamente didascalie, animazioni, transizioni, opere d'arte AI e musica senza diritti d'autore. Questi miglioramenti aiutano ad aumentare la ritenzione, la chiarezza e le prestazioni generali su TikTok.

Posso trasformare uno script o un URL in un video di TikTok istantaneamente?

Sì. Incolla semplicemente il tuo script o un URL e l'intelligenza artificiale estrae i punti chiave, scrive uno script breve e crea il tuo video. Per una sceneggiatura più efficace, utilizza il AI Video Script Generator prima di creare il tuo video.

Posso riutilizzare i miei video di TikTok per Reels e YouTube Shorts?

Sì. Dopo aver esportato il tuo video TikTok, puoi ridimensionarlo e ottimizzarlo per altre piattaforme utilizzando lo strumento Repurpose Video Tool. Questo ti aiuta ad ampliare la portata su più canali di contenuti brevi.

