Converti le tue presentazioni, white paper, manuali e rapporti in video raffinati in pochi minuti con il convertitore da pdf a video di HeyGen. Carica un PDF, scegli una voce e uno stile, e ottieni un MP4 finito con narrazione, elementi visivi, sottotitoli ed esportazioni pronte per le piattaforme, senza bisogno di competenze di editing.
Trasforma manuali, procedure operative standard e PDF di corsi in lezioni narrate con marcatori di capitolo e trascrizioni scaricabili.
Converti schede tecniche, guide prodotto e presentazioni commerciali in video concisi che i rappresentanti possono condividere con i potenziali clienti.
Rielabora white paper e case study trasformandoli in brevi video coinvolgenti e video esplicativi.
Producete video di introduzione e aggiornamenti aziendali coerenti e ripetibili a partire da documenti di politica aziendale e manuali.
Trasforma rapporti e ricerche dettagliati in riassunti video facilmente digeribili che aumentano la portata e il tempo trascorso sui contenuti convertendo documenti PDF.
Perché scegliere HeyGen per convertire PDF in video
HeyGen automatizza le parti noiose della trasformazione del testo in video affinché i team possano ampliare l'apprendimento, il marketing e l'abilitazione delle vendite. Il nostro strumento legge il tuo contenuto, crea una storyboard scena per scena, aggiunge una narrazione dal suono naturale e arricchisce le pagine con visual dinamici e movimento — tutto ottimizzato per la ritenzione e la condivisibilità.
Sostituisci ore di registrazione e montaggio con pochi clic. Genera un video completo da un PDF e passa direttamente alla distribuzione.
La narrazione, i testi a schermo e il movimento rendono i contenuti complessi più facili da seguire e ricordare rispetto ai documenti statici.
Esporta file MP4, file di sottotitoli e formati verticali ottimizzati per LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram e comunicazioni interne.
Generazione automatica di script e scene
HeyGen legge il tuo documento PDF, estrae titoli e paragrafi, e suddivide il contenuto in scene temporizzate con le sue avanzate capacità di generatore di video AI. Ogni pagina del documento PDF diventa una diapositiva video leggibile e ritmata affinché il tuo messaggio scorra naturalmente.
Narrazione AI dal suono naturale
Immagini AI e filmati b-roll contestuali
Aggiungi automaticamente rilevanza e interesse visivo. HeyGen suggerisce immagini, icone e brevi clip per illustrare idee ed evidenziare dati importanti dal tuo documento.
Traduzione e localizzazione su larga scala
Con il traduttore video, puoi tradurre script e generare doppiaggi e sottotitoli localizzati per campagne di formazione o marketing globali senza dover ri-registrare.
Come utilizzare il generatore di video da PDF
Dai vita ai tuoi PDF convertendoli in video straordinari seguendo questi quattro semplici passaggi.
Trascina un file, incolla un URL o importa delle slide. HeyGen accetta file PDF di più pagine fino al limite del tuo piano.
Seleziona una voce AI, tema visivo, rapporto d'aspetto (16:9, 9:16, 1:1) e il ritmo desiderato. Opzionalmente clona la tua voce per mantenere la coerenza del marchio.
Anteprima della suddivisione della scena creata dall'IA, sostituisci le immagini, modifica il testo sullo schermo o perfeziona la narrazione con comandi in linguaggio semplice.
Crea un MP4 pronto per la trasmissione, sottotitoli SRT e versioni adatte ai social per il tuo video narrato. Condividi un link, incorpora il video o scarica e pubblica.
I documenti con intestazioni chiare, elenchi puntati e sezioni logiche si convertono meglio perché HeyGen può creare scene distinte da questi indizi strutturali, trasformando un PDF in un video. Presentazioni, guide, manuali, rapporti e documenti tecnici producono tutti ottimi risultati quando converti un PDF in video.
No. Scegli tra una libreria di voci AI naturali o clona una voce con un breve campione per una narrazione coerente nel tuo video narrato. Puoi anche caricare la tua voce fuori campo se preferisci avere il pieno controllo sulla narrazione nel tuo video coinvolgente.
La durata del video varia in base alla lunghezza del tuo PDF e al ritmo scelto. HeyGen offre controlli per la velocità della narrazione e il tempismo delle scene, così puoi comprimere un documento lungo in un breve riassunto o creare una presentazione dettagliata completa.
Sì. Sostituisci le immagini suggerite, modifica il testo a schermo, cambia lo stile delle didascalie o aggiusta il tempismo. Rigenera qualsiasi scena dopo le modifiche senza dover ricostruire l'intero progetto per garantire che il tuo video coinvolgente rimanga aggiornato.
Sì. HeyGen genera automaticamente didascalie e supporta la traduzione in molte lingue con voiceover sincronizzati e tempistica dei sottotitoli per video localizzati.
Esporta MP4 di alta qualità, sottotitoli SRT, immagini in miniatura e varianti verticali o quadrate ottimizzate per piattaforme social e caricamenti su sistemi di gestione dell'apprendimento.
La politica dei watermark dipende dal tuo piano HeyGen. Le versioni di prova gratuite possono includere watermark; i piani a pagamento permettono di esportare senza watermark, con risoluzione più alta e funzionalità avanzate.
Mantieni la piena proprietà di tutti i video e i materiali che crei. HeyGen non rivendica diritti sul tuo contenuto. Assicurati che qualsiasi media di terze parti che aggiungi sia correttamente licenziato.
I tuoi caricamenti sono criptati durante il trasferimento e quando sono memorizzati. I piani Enterprise offrono controlli aggiuntivi, spazio di archiviazione privato e opzioni di conformità per contenuti sensibili.
