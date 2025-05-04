Da PDF a Video: Trasforma Documenti in Video Narrati e Condivisibili

Converti le tue presentazioni, white paper, manuali e rapporti in video raffinati in pochi minuti con il convertitore da pdf a video di HeyGen. Carica un PDF, scegli una voce e uno stile, e ottieni un MP4 finito con narrazione, elementi visivi, sottotitoli ed esportazioni pronte per le piattaforme, senza bisogno di competenze di editing.

Formazione e apprendimento online

Trasforma manuali, procedure operative standard e PDF di corsi in lezioni narrate con marcatori di capitolo e trascrizioni scaricabili.


Dimostrazioni di prodotto e potenziamento delle vendite

Converti schede tecniche, guide prodotto e presentazioni commerciali in video concisi che i rappresentanti possono condividere con i potenziali clienti.


Marketing e contenuti social

Rielabora white paper e case study trasformandoli in brevi video coinvolgenti e video esplicativi.


Comunicazioni interne e inserimento

Producete video di introduzione e aggiornamenti aziendali coerenti e ripetibili a partire da documenti di politica aziendale e manuali.

Leadership del pensiero & riutilizzo dei contenuti

Trasforma rapporti e ricerche dettagliati in riassunti video facilmente digeribili che aumentano la portata e il tempo trascorso sui contenuti convertendo documenti PDF.

Perché scegliere HeyGen per convertire PDF in video

HeyGen automatizza le parti noiose della trasformazione del testo in video affinché i team possano ampliare l'apprendimento, il marketing e l'abilitazione delle vendite. Il nostro strumento legge il tuo contenuto, crea una storyboard scena per scena, aggiunge una narrazione dal suono naturale e arricchisce le pagine con visual dinamici e movimento — tutto ottimizzato per la ritenzione e la condivisibilità.

Risparmia tempo di produzione

Sostituisci ore di registrazione e montaggio con pochi clic. Genera un video completo da un PDF e passa direttamente alla distribuzione.

Migliora la comprensione e il coinvolgimento

La narrazione, i testi a schermo e il movimento rendono i contenuti complessi più facili da seguire e ricordare rispetto ai documenti statici.

Pubblica ovunque, istantaneamente

Esporta file MP4, file di sottotitoli e formati verticali ottimizzati per LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram e comunicazioni interne.

Generazione automatica di script e scene

HeyGen legge il tuo documento PDF, estrae titoli e paragrafi, e suddivide il contenuto in scene temporizzate con le sue avanzate capacità di generatore di video AI. Ogni pagina del documento PDF diventa una diapositiva video leggibile e ritmata affinché il tuo messaggio scorra naturalmente.

Da script a generazione di scena.

Narrazione AI dal suono naturale

Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e clicca su genera video. HeyGen si occupa del resto. Trasforma le foto in video straordinari in pochi secondi con alta qualità video. Questo è lo strumento ideale da immagine a video per coloro che necessitano di una creazione video rapida su larga scala.

Narrazione AI

Immagini AI e filmati b-roll contestuali

Aggiungi automaticamente rilevanza e interesse visivo. HeyGen suggerisce immagini, icone e brevi clip per illustrare idee ed evidenziare dati importanti dal tuo documento.

Visualizzazione AI

Traduzione e localizzazione su larga scala

Con il traduttore video, puoi tradurre script e generare doppiaggi e sottotitoli localizzati per campagne di formazione o marketing globali senza dover ri-registrare.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video da PDF

Dai vita ai tuoi PDF convertendoli in video straordinari seguendo questi quattro semplici passaggi.

Passo 1

Carica il tuo PDF

Trascina un file, incolla un URL o importa delle slide. HeyGen accetta file PDF di più pagine fino al limite del tuo piano.

Passaggio 2

Scegli voce, stile e lunghezza

Seleziona una voce AI, tema visivo, rapporto d'aspetto (16:9, 9:16, 1:1) e il ritmo desiderato. Opzionalmente clona la tua voce per mantenere la coerenza del marchio.

Passaggio 3

Rivedi la storyboard suggerita

Anteprima della suddivisione della scena creata dall'IA, sostituisci le immagini, modifica il testo sullo schermo o perfeziona la narrazione con comandi in linguaggio semplice.

Passaggio 4

Genera ed esporta

Crea un MP4 pronto per la trasmissione, sottotitoli SRT e versioni adatte ai social per il tuo video narrato. Condividi un link, incorpora il video o scarica e pubblica.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali tipi di PDF funzionano meglio con la conversione da pdf a video?

I documenti con intestazioni chiare, elenchi puntati e sezioni logiche si convertono meglio perché HeyGen può creare scene distinte da questi indizi strutturali, trasformando un PDF in un video. Presentazioni, guide, manuali, rapporti e documenti tecnici producono tutti ottimi risultati quando converti un PDF in video.


Devo registrare la mia voce?

No. Scegli tra una libreria di voci AI naturali o clona una voce con un breve campione per una narrazione coerente nel tuo video narrato. Puoi anche caricare la tua voce fuori campo se preferisci avere il pieno controllo sulla narrazione nel tuo video coinvolgente.


Quanto sarà lungo il video generato?

La durata del video varia in base alla lunghezza del tuo PDF e al ritmo scelto. HeyGen offre controlli per la velocità della narrazione e il tempismo delle scene, così puoi comprimere un documento lungo in un breve riassunto o creare una presentazione dettagliata completa.

Posso modificare le immagini e il testo dopo la conversione?

Sì. Sostituisci le immagini suggerite, modifica il testo a schermo, cambia lo stile delle didascalie o aggiusta il tempismo. Rigenera qualsiasi scena dopo le modifiche senza dover ricostruire l'intero progetto per garantire che il tuo video coinvolgente rimanga aggiornato.

Sono inclusi sottotitoli e traduzioni?

Sì. HeyGen genera automaticamente didascalie e supporta la traduzione in molte lingue con voiceover sincronizzati e tempistica dei sottotitoli per video localizzati.

Quali formati di esportazione sono disponibili?

Esporta MP4 di alta qualità, sottotitoli SRT, immagini in miniatura e varianti verticali o quadrate ottimizzate per piattaforme social e caricamenti su sistemi di gestione dell'apprendimento.

C'è una filigrana sugli esporti gratuiti?

La politica dei watermark dipende dal tuo piano HeyGen. Le versioni di prova gratuite possono includere watermark; i piani a pagamento permettono di esportare senza watermark, con risoluzione più alta e funzionalità avanzate.

Di chi sono i video che creo?

Mantieni la piena proprietà di tutti i video e i materiali che crei. HeyGen non rivendica diritti sul tuo contenuto. Assicurati che qualsiasi media di terze parti che aggiungi sia correttamente licenziato.

Quanto è sicuro il contenuto del mio PDF?

I tuoi caricamenti sono criptati durante il trasferimento e quando sono memorizzati. I piani Enterprise offrono controlli aggiuntivi, spazio di archiviazione privato e opzioni di conformità per contenuti sensibili.

