Video di portavoce IA

Lo strumento di portavoce AI può creare video di alta qualità rapidamente e senza la necessità di riprese o montaggio. Che tu stia creando contenuti per il video marketing, la formazione o i social media, puoi avere un portavoce AI realistico pronto in pochi minuti. Niente riprese, niente montaggio, solo risultati.

  • Carica una foto o scegli un avatar
  • Aggiungi uno script o un audio
  • Crea un video portavoce professionale in pochi minuti
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Recensioni

Come creare video con portavoce IA?

Un portavoce AI è un avatar digitale che pronuncia il tuo script con perfetta sincronizzazione vocale e movimenti delle labbra. Puoi utilizzare questa tecnologia per creare video professionali senza la necessità di attori o costosi attrezzature di ripresa.

Passo 1

Carica il tuo script

Digita o incolla semplicemente il tuo testo sulla piattaforma. Che si tratti di un messaggio promozionale, di un modulo educativo o di un post sui social media, il sistema è pronto per lavorare con qualsiasi tipo di contenuto.

Passaggio 2

Scegli il tuo avatar

Scegli un avatar dalle opzioni disponibili o creane uno personalizzato per riflettere il tuo marchio. Personalizza l'aspetto dell'avatar per adattarlo al tono del tuo video.

Passaggio 3

Sincronizza i movimenti di voce e labbra

L'intelligenza artificiale sincronizza il tuo discorso con i movimenti della bocca dell'avatar, assicurando che tutto appaia naturale.

Passaggio 4

Genera e Condividi

Una volta che il tuo video è pronto, scaricalo o ottieni un link condivisibile. Usalo sul tuo sito web, sui social media o nelle email.

Interfaccia del software HeyGen con l'intestazione "Dall'idea al video, più velocemente che mai", mostrando un campo per l'inserimento dell'URL per la generazione di script e vari strumenti di creazione video qui sotto.

Caratteristiche del portavoce IA

Funzionalità potenti per valorizzare i tuoi contenuti video

Abbiamo sviluppato lo strumento AI Spokesperson per essere semplice da utilizzare, ma ricco di funzionalità per soddisfare tutte le tue esigenze nella creazione di video. Ecco perché il nostro strumento è la scelta perfetta per creare video professionali:

Avatar AI

Sincronizzazione Labiale Realistica

Our AI syncs voice perfectly with the avatar’s lip movements. Every word aligns seamlessly, making your videos look natural and professional.
This technology ensures your spokesperson delivers messages with authentic emotion and lifelike precision that captivates viewers

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Avatar IA

Supporto multilingua

Raggiungi un pubblico globale creando video in oltre 70 lingue. Lo strumento garantisce che il tuo messaggio sia ascoltato e compreso in diverse regioni e culture. Puoi facilmente localizzare il messaggio del tuo marchio per connetterti con il pubblico internazionale ed espandere la tua presenza sul mercato.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Avatar IA

Avatar personalizzabili

You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Avatar IA

Non c'è bisogno di telecamere o studi

Dimentica le attrezzature da ripresa costose o le lunghe giornate in studio. Carica il tuo copione, scegli il tuo avatar e lascia che il sistema gestisca il resto. È veloce, semplice ed efficiente. Questo ti permette di produrre video portavoce di alta qualità in qualsiasi momento e luogo, perfetti per il marketing, la formazione e la comunicazione aziendale.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande frequenti sugli spokesperson AI

Cos'è un video portavoce AI?

Un video portavoce AI utilizza un avatar digitale che parla il tuo script con sincronizzazione labiale realistica ed espressioni naturali. Ti permette di creare video professionali senza dover assumere attori o allestire attrezzature di ripresa.

Come funziona lo strumento di portavoce AI?

Carica semplicemente o digita il tuo script, scegli un avatar e l'intelligenza artificiale sincronizzerà automaticamente la voce con movimenti della bocca realistici. Il tuo video portavoce viene generato in pochi minuti, pronto per essere scaricato o condiviso.

Posso creare un avatar personalizzato per il mio portavoce?

Sì. Puoi scegliere tra avatar pre-fatti o creare un avatar personalizzato che corrisponda all'aspetto e alla personalità del tuo marchio. Per avatar completamente personalizzati, esplora il nostro AI Talking Head Generator.

Ho bisogno di uno script prima di creare un video con portavoce?

Puoi scrivere il tuo script o generarne uno utilizzando strumenti AI. Se hai bisogno di aiuto per creare dialoghi, prova il AI Video Script Generator per script rapidi ed elaborati.

Quanto tempo ci vuole per generare un video con un portavoce AI?

Il processo è veloce. Una volta fornito il tuo script e selezionato un avatar, il sistema crea un video rifinito in pochi minuti, anche per contenuti più lunghi o molteplici varianti.

Posso utilizzare i video di portavoce AI per formazione, supporto o marketing?

Sì. Sono ideali per tutorial, inserimento, dimostrazioni di prodotto, aggiornamenti aziendali e altro ancora. Gli avatar AI aiutano a trasmettere informazioni in modo chiaro riducendo i tempi e i costi di produzione.

Come posso utilizzare il portavoce AI di HeyGen nel marketing?

Crea il tuo video in HeyGen e collegalo con strumenti come Zapier per automatizzare la creazione di video per il follow-up dei lead, l'onboarding o i post sui social. Una volta che i video sono pronti, puoi condividerli tramite email, social o sul tuo sito web e monitorarne le prestazioni.

Perché i portavoce AI sono convenienti per le aziende?

I portavoce AI riducono i costi eliminando la necessità di attori, studi, viaggi e riprese aggiuntive. Un singolo avatar può generare video illimitati, rendendo la produzione di alta qualità accessibile a qualsiasi team.

È lo strumento di portavoce AI gratuito per la prova?

Sì. Puoi provare lo strumento gratuitamente ed esplorarne le funzionalità prima di passare alla versione a pagamento. Per iniziare subito, visita HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

