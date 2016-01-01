Lo strumento di portavoce AI può creare video di alta qualità rapidamente e senza la necessità di riprese o montaggio. Che tu stia creando contenuti per il video marketing, la formazione o i social media, puoi avere un portavoce AI realistico pronto in pochi minuti. Niente riprese, niente montaggio, solo risultati.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Come creare video con portavoce IA?
Un portavoce AI è un avatar digitale che pronuncia il tuo script con perfetta sincronizzazione vocale e movimenti delle labbra. Puoi utilizzare questa tecnologia per creare video professionali senza la necessità di attori o costosi attrezzature di ripresa.
Digita o incolla semplicemente il tuo testo sulla piattaforma. Che si tratti di un messaggio promozionale, di un modulo educativo o di un post sui social media, il sistema è pronto per lavorare con qualsiasi tipo di contenuto.
Scegli un avatar dalle opzioni disponibili o creane uno personalizzato per riflettere il tuo marchio. Personalizza l'aspetto dell'avatar per adattarlo al tono del tuo video.
L'intelligenza artificiale sincronizza il tuo discorso con i movimenti della bocca dell'avatar, assicurando che tutto appaia naturale.
Una volta che il tuo video è pronto, scaricalo o ottieni un link condivisibile. Usalo sul tuo sito web, sui social media o nelle email.
Caratteristiche del portavoce IA
Funzionalità potenti per valorizzare i tuoi contenuti video
Abbiamo sviluppato lo strumento AI Spokesperson per essere semplice da utilizzare, ma ricco di funzionalità per soddisfare tutte le tue esigenze nella creazione di video. Ecco perché il nostro strumento è la scelta perfetta per creare video professionali:
Sincronizzazione Labiale Realistica
Our AI syncs voice perfectly with the avatar’s lip movements. Every word aligns seamlessly, making your videos look natural and professional.
This technology ensures your spokesperson delivers messages with authentic emotion and lifelike precision that captivates viewers
Supporto multilingua
Raggiungi un pubblico globale creando video in oltre 70 lingue. Lo strumento garantisce che il tuo messaggio sia ascoltato e compreso in diverse regioni e culture. Puoi facilmente localizzare il messaggio del tuo marchio per connetterti con il pubblico internazionale ed espandere la tua presenza sul mercato.
Avatar personalizzabili
You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content
Non c'è bisogno di telecamere o studi
Dimentica le attrezzature da ripresa costose o le lunghe giornate in studio. Carica il tuo copione, scegli il tuo avatar e lascia che il sistema gestisca il resto. È veloce, semplice ed efficiente. Questo ti permette di produrre video portavoce di alta qualità in qualsiasi momento e luogo, perfetti per il marketing, la formazione e la comunicazione aziendale.
Un video portavoce AI utilizza un avatar digitale che parla il tuo script con sincronizzazione labiale realistica ed espressioni naturali. Ti permette di creare video professionali senza dover assumere attori o allestire attrezzature di ripresa.
Carica semplicemente o digita il tuo script, scegli un avatar e l'intelligenza artificiale sincronizzerà automaticamente la voce con movimenti della bocca realistici. Il tuo video portavoce viene generato in pochi minuti, pronto per essere scaricato o condiviso.
Sì. Puoi scegliere tra avatar pre-fatti o creare un avatar personalizzato che corrisponda all'aspetto e alla personalità del tuo marchio. Per avatar completamente personalizzati, esplora il nostro AI Talking Head Generator.
Puoi scrivere il tuo script o generarne uno utilizzando strumenti AI. Se hai bisogno di aiuto per creare dialoghi, prova il AI Video Script Generator per script rapidi ed elaborati.
Il processo è veloce. Una volta fornito il tuo script e selezionato un avatar, il sistema crea un video rifinito in pochi minuti, anche per contenuti più lunghi o molteplici varianti.
Sì. Sono ideali per tutorial, inserimento, dimostrazioni di prodotto, aggiornamenti aziendali e altro ancora. Gli avatar AI aiutano a trasmettere informazioni in modo chiaro riducendo i tempi e i costi di produzione.
Crea il tuo video in HeyGen e collegalo con strumenti come Zapier per automatizzare la creazione di video per il follow-up dei lead, l'onboarding o i post sui social. Una volta che i video sono pronti, puoi condividerli tramite email, social o sul tuo sito web e monitorarne le prestazioni.
I portavoce AI riducono i costi eliminando la necessità di attori, studi, viaggi e riprese aggiuntive. Un singolo avatar può generare video illimitati, rendendo la produzione di alta qualità accessibile a qualsiasi team.
Sì. Puoi provare lo strumento gratuitamente ed esplorarne le funzionalità prima di passare alla versione a pagamento. Per iniziare subito, visita HeyGen Signup.
