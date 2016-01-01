Converti PowerPoint in video con l'AI

Trasforma le diapositive di PowerPoint in video raffinati con animazioni, voiceover e musica. Converti facilmente le presentazioni in contenuti professionali coinvolgenti per qualsiasi pubblico.
Lo strumento converte i file PowerPoint in video completamente prodotti utilizzando avatar AI, voiceover, animazioni e musica per aumentare il coinvolgimento e la chiarezza. Automatizza l'intero flusso di lavoro di creazione dall'upload all'esportazione, consentendo una rapida produzione di video professionali per affari, educazione e marketing.
Vuoi trasformare la tua presentazione PowerPoint in video coinvolgenti?
Lo strumento di conversione da PPT a video di HeyGen ti permette di convertire presentazioni PowerPoint in video online, trasformando slide statiche in video accattivanti che catturano l'attenzione e comunicano efficacemente il tuo messaggio.
Che sia per affari, istruzione o progetti creativi, convertire la tua presentazione PowerPoint in video non è mai stato così semplice.
Con HeyGen, puoi aggiungere animazioni, voiceover e musica, dando vita alle tue diapositive e ottenendo un risultato raffinato e professionale utilizzando il nostro AI di PowerPoint a video.
Migliori pratiche per utilizzare l'IA nella conversione di PPT in video
Assicurati che i tuoi video convertiti facciano la migliore impressione con questi consigli:
Migliorare i contenuti con la conversione da PPT a video
Trasformare le presentazioni in video aiuta a raggiungere un pubblico più ampio mantenendo l'interazione. Secondo i video esplicativi, i video semplificano le informazioni complesse e offrono un'alternativa dinamica ai tradizionali mazzi di diapositive. Inoltre, i contenuti video per l'interazione dimostrano la loro efficacia nel catturare l'attenzione e mantenere l'interesse degli spettatori.
Lo strumento di HeyGen per convertire PPT in video offre una soluzione intuitiva ed efficiente per trasformare presentazioni PowerPoint in video di qualità professionale. Dalle animazioni alle voci fuori campo personalizzate, la nostra piattaforma offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare contenuti di spicco.
Converti PPT in video online in 4 semplici passaggi
Dai vita alle tue slide statiche con avatar AI, voiceover e animazioni fluide.
Importa direttamente le tue diapositive di presentazione in HeyGen per iniziare a trasformarle in contenuti video dinamici con il nostro convertitore da PPT a video.
Scegli un avatar per presentare le tue diapositive, dando al tuo contenuto un tocco personale e coinvolgente. L'intelligenza artificiale da PPT a video migliorerà la qualità della tua presentazione.
Scrivi o incolla la narrazione che desideri l'avatar esegua insieme alle tue diapositive, utilizzando le funzionalità del nostro creatore di video AI.
Lascia che HeyGen generi automaticamente il tuo video. Rivedi, esporta e condividi la tua presentazione rifinita ovunque.
Lo strumento PowerPoint to Video di HeyGen converte le tue slide PPT o PPTX in video coinvolgenti generati dall'IA con voiceover, animazioni e avatar, tutto online.
Sì. Una volta caricato il tuo PowerPoint, puoi scegliere un avatar e una voce AI per presentare il tuo contenuto, rendendo il tuo video professionale e dinamico. Questa funzionalità fa parte della piattaforma di AI video generator di HeyGen che trasforma le diapositive statiche in esperienze video completamente narrate.
No. HeyGen supporta il caricamento diretto di formati standard di PowerPoint (.ppt e .pptx). La piattaforma elabora automaticamente le diapositive per la conversione in video.
Le transizioni di base possono essere supportate, ma HeyGen ti permette di migliorare il tuo video con transizioni personalizzate, montaggio basato su scene e visual dinamici utilizzando i suoi strumenti integrati.
Sì. Puoi migliorare il tuo video convertito da PowerPoint aggiungendo musica di sottofondo, sovrimpressioni di sottotitoli e persino elementi personalizzati del tuo brand.
Puoi creare video esplicativi, contenuti di formazione, presentazioni aziendali, tutorial educativi e presentazioni di marketing utilizzando il nostro strumento da PowerPoint a Video. Puoi anche iniziare con le funzionalità di HeyGen's testo in video o immagine in video se non stai utilizzando affatto le diapositive.
