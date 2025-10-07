Generatore di Annunci Facebook AI per Annunci Rapidi e ad Alte Prestazioni

Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o un semplice brief e ottieni copie pubblicitarie per Facebook rifinite senza bisogno di riprese o montaggio manuale. HeyGen genera automaticamente testi, immagini, proporzioni e versioni localizzate in modo che i team possano lanciare più varianti di annunci ad alte prestazioni più velocemente.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Annunci per il lancio rapido di prodotti

Annunci per il lancio rapido di prodotti

Quando il tempo di lancio di un prodotto è breve, le produzioni tradizionali rallentano il processo. Incolla un URL del prodotto o un breve riassunto e HeyGen genererà annunci video o immagini focalizzati con messaggi d'attacco chiari e call-to-action, così potrai avviare campagne in poche ore invece che in settimane.

Promozioni scalabili di catalogo e collezione

Promozioni scalabili di catalogo e collezione

Convertire molti SKU in annunci è intensivo in termini di risorse, specialmente quando si utilizza un generatore di annunci AI. HeyGen automatizza la generazione creativa per ogni prodotto, producendo immagini e testi coerenti in modo che i team possano gestire campagne parallele per ampi cataloghi senza aumentare il personale utilizzando il nostro generatore di annunci AI.

Test di mercato localizzati

Test di mercato localizzati

Espandersi in nuovi mercati richiede materiali creativi tradotti. HeyGen traduce sceneggiature, ricrea doppiaggi e allinea sottotitoli e tempistica in modo che tu possa testare messaggi localizzati rapidamente e in modo economico.

Creatività in formato breve orientata ai social

Creatività in formato breve orientata ai social

I formati brevi premiano le modifiche e il ritmo che catturano l'attenzione. HeyGen crea video verticali e quadrati ottimizzati per Reels e Stories con ganci rapidi, didascalie leggibili e tempistiche pronte per la piattaforma per aumentare l'impegno iniziale.

Retargeting e creatività dinamica

Retargeting e creatività dinamica

Il retargeting richiede molti messaggi personalizzati per essere efficace. HeyGen crea varianti su misura per segmenti di pubblico, evidenziando vantaggi, sconti o prove sociali per aumentare i tassi di conversione del traffico interessato con annunci pubblicitari adattati.

Flussi di lavoro delle campagne dell'agenzia

Flussi di lavoro delle campagne dell'agenzia

Le agenzie devono garantire volume e coerenza per i clienti. HeyGen accelera la creazione di campagne, fa rispettare le linee guida del marchio con kit del marchio riutilizzabili e esporta risorse organizzate per i gestori di annunci e gli strumenti di reportistica.

Perché Heygen è il miglior generatore di annunci AI per Facebook

HeyGen combina una produzione veloce, creatività ottimizzate per la piattaforma e test automatizzati per aiutare i team a scalare gli annunci su Facebook senza uno studio. Genera più concetti pubblicitari, traduci gli script e itera rapidamente per migliorare il ROI.

Produzione di annunci più veloce

Genera creatività pronte al lancio per Facebook da testo o URL in pochi minuti. HeyGen crea grafiche, animazioni e testi a schermo utilizzando uno strumento AI, così i team possono evitare riprese e lunghi cicli di montaggio.

Formati ottimizzati per la piattaforma

Ridimensiona e formatta automaticamente i creativi per Feed, Storie, Reels e Messenger. HeyGen garantisce che i rapporti di aspetto, il ritmo e le didascalie siano conformi alle regole di posizionamento e alle migliori pratiche di Facebook.

Apprendimento continuo delle prestazioni

HeyGen suggerisce pubblici, crea set di varianti per i test A/B e ottimizza testi e immagini nel tempo in modo che i tuoi annunci ricevano più clic e costi minori.

Link al flusso di lavoro di creazione di video e immagini

Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrarrà messaggi chiave, immagini e foto del prodotto. Il sistema organizza questi elementi in bozze multi-scena e genera creatività sia in immagini che in video pronte per le campagne Facebook senza bisogno di composizione manuale. Utilizza il link al flusso video per trasformare le pagine dei prodotti in brevi clip social o in frame pubblicitari statici istantaneamente.

immagine in video

Copywriting automatico e combinazioni creative

HeyGen crea bozze di titoli, testo principale e CTA personalizzati in base all'obiettivo della tua campagna. Il motore abbina varianti di testo con visual generati e ganci suggeriti per produrre decine di concetti pubblicitari. Ogni bozza rispetta i limiti di lunghezza del testo della piattaforma e utilizza schemi di persuasione testati per migliorare i tassi di clic e di conversione.

Un'interfaccia software per creare presentazioni, mostrare input di testo e una diapositiva di "Panoramica dei Risultati del Q3" con un uomo.

Opzioni di localizzazione e voce integrate

Traduci gli script e rigenera la narrazione con il video translator, così potrai diffondere pubblicità in diversi mercati rapidamente utilizzando il nostro creatore di annunci pubblicitari AI. HeyGen supporta la sintesi vocale multilingue e il sincronismo labiale per gli annunci video e aggiorna sottotitoli e testi a schermo in modo che i contenuti localizzati sembrino nativi e coerenti.

Clonazione della voce

Strumenti per la generazione in batch e il test di varianti

Crea ed esporta grandi lotti di varianti pubblicitarie modificando attacchi, immagini o CTA. HeyGen organizza le esportazioni seguendo convenzioni di denominazione e impostazioni pronte per la piattaforma, rendendo semplice eseguire test A B strutturati e iterare sui vincitori senza un lavoro di rifacimento che richiede tempo.

Interfaccia che mostra le opzioni "Esporta come SCORM" con un uomo che sorride sullo sfondo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci pubblicitari AI di Facebook

Crea annunci Facebook in quattro semplici passaggi dal brief agli asset pronti per il lancio.

Passo 1

Aggiungi il tuo URL o descrizione

Incolla una pagina di prodotto, carica immagini o inserisci un breve script. HeyGen analizza i dettagli del prodotto, le caratteristiche e gli asset visivi per creare un concetto creativo iniziale.

Passaggio 2

Scegli formati e stile

Scegli proporzioni, ritmo e temi visivi per Feed, Stories, Reels o Messenger. Applica il tuo kit di marca per mantenere coerenza di colori, font e loghi.

Passaggio 3

Rivedi e itera le varianti

Anteprima di più bozze di testo e grafiche, modifica titoli o immagini e crea varianti aggiuntive. Utilizza i suggerimenti integrati per perfezionare gli incipit e i CTA.

Passaggio 4

Esporta e avvia campagne

Scarica asset in formato MP4 o PNG ottimizzati per ogni posizionamento, oppure esporta lotti organizzati per il tuo gestore di annunci pubblicitari. Gli output di HeyGen sono pronti per essere caricati e testati immediatamente.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di annunci pubblicitari AI di Facebook e come lo utilizza HeyGen?

Un generatore di annunci pubblicitari AI per Facebook automatizza la creazione di annunci utilizzando testo, immagini o link di prodotti. HeyGen trasforma i brief in creatività pubblicitarie complete generando testi, immagini, animazioni ed esportazioni. Fornisci l'idea o l'URL e il motore crea risorse pronte al lancio così che i team possano produrre più annunci con minori costi e tempo.

HeyGen può creare sia annunci video che immagini pubblicitarie per Facebook?

Sì. HeyGen supporta i flussi di lavoro da immagine a video e da testo a video, così puoi produrre annunci statici con immagini, brevi clip video e creatività social multi-scena. Il sistema formatta automaticamente gli asset per posizionamenti verticali, quadrati e orizzontali e ottimizza il ritmo e la collocazione dei sottotitoli per ogni formato.

Ho bisogno di competenze di design o di scrittura per creare annunci pubblicitari efficaci su Facebook?

No. HeyGen genera automaticamente testi persuasivi, ganci suggeriti e immagini corrispondenti. Puoi personalizzare i risultati, ma le bozze predefinite sono create per rispettare i limiti delle piattaforme e le migliori pratiche di conversione, così che anche i team senza designer possano lanciare campagne di alta qualità.

Come aiuta HeyGen nel testare e migliorare le prestazioni delle pubblicità?

HeyGen crea molteplici varianti di titoli, descrizioni, immagini e CTA in modo che tu possa eseguire test A/B rapidamente con il nostro generatore di copie pubblicitarie per Facebook. La piattaforma organizza esportazioni batch e suggerisce abbinamenti di pubblico e formato per aiutarti a iterare più velocemente e scalare le versioni che ottengono i migliori risultati.

HeyGen può tradurre e localizzare le mie campagne pubblicitarie su Facebook?

Sì. Utilizza gli strumenti di traduzione video e localizzazione per tradurre gli script, rigenerare i voiceover mantenendo il tono originale e aggiornare sottotitoli e testi a schermo. I materiali creativi localizzati vengono ricostruiti con tempistiche e visual adattati per sembrare naturali in ogni lingua, garantendo così efficacia ai messaggi pubblicitari.

Quali controlli di marca sono disponibili?

Applica i kit di marca con loghi, colori e caratteri che HeyGen impone su tutte le bozze per creare copie pubblicitarie efficaci su Facebook. Puoi bloccare elementi, approvare modelli ed esportare risorse coerenti per diversi clienti o linee di prodotti per mantenere campagne coerenti con il marchio su larga scala.

Quali formati di esportazione e posizionamenti sono supportati?

HeyGen esporta file video MP4 e immagini PNG ad alta risoluzione formattate per Feed, Storie, Reels, Messenger e posizionamenti in-stream. Le opzioni di esportazione batch rendono semplice produrre file pronti per la piattaforma per gestori di annunci e strumenti di campagna, migliorando il nostro processo di creazione di annunci.

Chi possiede i diritti degli annunci pubblicitari creati in HeyGen?

Mantieni la proprietà di tutti i materiali creativi che produci. HeyGen utilizza risorse con licenza e i contenuti generati sono forniti per l'uso commerciale. Assicurati sempre che i materiali di terze parti che carichi abbiano i diritti appropriati per la pubblicità.

Gli annunci di HeyGen sono conformi alle politiche pubblicitarie di Facebook?

HeyGen crea contenuti pubblicitari seguendo le migliori pratiche della piattaforma e le comuni restrizioni delle politiche, incluse le limitazioni di testo e le linee guida di posizionamento. Sei responsabile della verifica finale e dell'approvazione nel Gestore Annunci di Facebook prima del lancio.

Quali sono le migliori pratiche per creare annunci Facebook ad alte prestazioni con HeyGen?

Inizia con un obiettivo di campagna chiaro, fornisci dettagli concisi sul prodotto o un URL di una pagina di destinazione, scegli formati specifici per la piattaforma e genera più varianti per testare agganci e aspetti visivi. Utilizza la localizzazione per raggiungere nuovi mercati e sfrutta le esportazioni batch per scalare i test su diversi pubblici.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background