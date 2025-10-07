Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o un semplice brief e ottieni copie pubblicitarie per Facebook rifinite senza bisogno di riprese o montaggio manuale. HeyGen genera automaticamente testi, immagini, proporzioni e versioni localizzate in modo che i team possano lanciare più varianti di annunci ad alte prestazioni più velocemente.
Quando il tempo di lancio di un prodotto è breve, le produzioni tradizionali rallentano il processo. Incolla un URL del prodotto o un breve riassunto e HeyGen genererà annunci video o immagini focalizzati con messaggi d'attacco chiari e call-to-action, così potrai avviare campagne in poche ore invece che in settimane.
Convertire molti SKU in annunci è intensivo in termini di risorse, specialmente quando si utilizza un generatore di annunci AI. HeyGen automatizza la generazione creativa per ogni prodotto, producendo immagini e testi coerenti in modo che i team possano gestire campagne parallele per ampi cataloghi senza aumentare il personale utilizzando il nostro generatore di annunci AI.
Espandersi in nuovi mercati richiede materiali creativi tradotti. HeyGen traduce sceneggiature, ricrea doppiaggi e allinea sottotitoli e tempistica in modo che tu possa testare messaggi localizzati rapidamente e in modo economico.
I formati brevi premiano le modifiche e il ritmo che catturano l'attenzione. HeyGen crea video verticali e quadrati ottimizzati per Reels e Stories con ganci rapidi, didascalie leggibili e tempistiche pronte per la piattaforma per aumentare l'impegno iniziale.
Il retargeting richiede molti messaggi personalizzati per essere efficace. HeyGen crea varianti su misura per segmenti di pubblico, evidenziando vantaggi, sconti o prove sociali per aumentare i tassi di conversione del traffico interessato con annunci pubblicitari adattati.
Le agenzie devono garantire volume e coerenza per i clienti. HeyGen accelera la creazione di campagne, fa rispettare le linee guida del marchio con kit del marchio riutilizzabili e esporta risorse organizzate per i gestori di annunci e gli strumenti di reportistica.
Perché Heygen è il miglior generatore di annunci AI per Facebook
HeyGen combina una produzione veloce, creatività ottimizzate per la piattaforma e test automatizzati per aiutare i team a scalare gli annunci su Facebook senza uno studio. Genera più concetti pubblicitari, traduci gli script e itera rapidamente per migliorare il ROI.
Genera creatività pronte al lancio per Facebook da testo o URL in pochi minuti. HeyGen crea grafiche, animazioni e testi a schermo utilizzando uno strumento AI, così i team possono evitare riprese e lunghi cicli di montaggio.
Ridimensiona e formatta automaticamente i creativi per Feed, Storie, Reels e Messenger. HeyGen garantisce che i rapporti di aspetto, il ritmo e le didascalie siano conformi alle regole di posizionamento e alle migliori pratiche di Facebook.
HeyGen suggerisce pubblici, crea set di varianti per i test A/B e ottimizza testi e immagini nel tempo in modo che i tuoi annunci ricevano più clic e costi minori.
Link al flusso di lavoro di creazione di video e immagini
Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrarrà messaggi chiave, immagini e foto del prodotto. Il sistema organizza questi elementi in bozze multi-scena e genera creatività sia in immagini che in video pronte per le campagne Facebook senza bisogno di composizione manuale. Utilizza il link al flusso video per trasformare le pagine dei prodotti in brevi clip social o in frame pubblicitari statici istantaneamente.
Copywriting automatico e combinazioni creative
HeyGen crea bozze di titoli, testo principale e CTA personalizzati in base all'obiettivo della tua campagna. Il motore abbina varianti di testo con visual generati e ganci suggeriti per produrre decine di concetti pubblicitari. Ogni bozza rispetta i limiti di lunghezza del testo della piattaforma e utilizza schemi di persuasione testati per migliorare i tassi di clic e di conversione.
Opzioni di localizzazione e voce integrate
Traduci gli script e rigenera la narrazione con il video translator, così potrai diffondere pubblicità in diversi mercati rapidamente utilizzando il nostro creatore di annunci pubblicitari AI. HeyGen supporta la sintesi vocale multilingue e il sincronismo labiale per gli annunci video e aggiorna sottotitoli e testi a schermo in modo che i contenuti localizzati sembrino nativi e coerenti.
Strumenti per la generazione in batch e il test di varianti
Crea ed esporta grandi lotti di varianti pubblicitarie modificando attacchi, immagini o CTA. HeyGen organizza le esportazioni seguendo convenzioni di denominazione e impostazioni pronte per la piattaforma, rendendo semplice eseguire test A B strutturati e iterare sui vincitori senza un lavoro di rifacimento che richiede tempo.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di annunci pubblicitari AI di Facebook
Crea annunci Facebook in quattro semplici passaggi dal brief agli asset pronti per il lancio.
Incolla una pagina di prodotto, carica immagini o inserisci un breve script. HeyGen analizza i dettagli del prodotto, le caratteristiche e gli asset visivi per creare un concetto creativo iniziale.
Scegli proporzioni, ritmo e temi visivi per Feed, Stories, Reels o Messenger. Applica il tuo kit di marca per mantenere coerenza di colori, font e loghi.
Anteprima di più bozze di testo e grafiche, modifica titoli o immagini e crea varianti aggiuntive. Utilizza i suggerimenti integrati per perfezionare gli incipit e i CTA.
Scarica asset in formato MP4 o PNG ottimizzati per ogni posizionamento, oppure esporta lotti organizzati per il tuo gestore di annunci pubblicitari. Gli output di HeyGen sono pronti per essere caricati e testati immediatamente.
Un generatore di annunci pubblicitari AI per Facebook automatizza la creazione di annunci utilizzando testo, immagini o link di prodotti. HeyGen trasforma i brief in creatività pubblicitarie complete generando testi, immagini, animazioni ed esportazioni. Fornisci l'idea o l'URL e il motore crea risorse pronte al lancio così che i team possano produrre più annunci con minori costi e tempo.
Sì. HeyGen supporta i flussi di lavoro da immagine a video e da testo a video, così puoi produrre annunci statici con immagini, brevi clip video e creatività social multi-scena. Il sistema formatta automaticamente gli asset per posizionamenti verticali, quadrati e orizzontali e ottimizza il ritmo e la collocazione dei sottotitoli per ogni formato.
No. HeyGen genera automaticamente testi persuasivi, ganci suggeriti e immagini corrispondenti. Puoi personalizzare i risultati, ma le bozze predefinite sono create per rispettare i limiti delle piattaforme e le migliori pratiche di conversione, così che anche i team senza designer possano lanciare campagne di alta qualità.
HeyGen crea molteplici varianti di titoli, descrizioni, immagini e CTA in modo che tu possa eseguire test A/B rapidamente con il nostro generatore di copie pubblicitarie per Facebook. La piattaforma organizza esportazioni batch e suggerisce abbinamenti di pubblico e formato per aiutarti a iterare più velocemente e scalare le versioni che ottengono i migliori risultati.
Sì. Utilizza gli strumenti di traduzione video e localizzazione per tradurre gli script, rigenerare i voiceover mantenendo il tono originale e aggiornare sottotitoli e testi a schermo. I materiali creativi localizzati vengono ricostruiti con tempistiche e visual adattati per sembrare naturali in ogni lingua, garantendo così efficacia ai messaggi pubblicitari.
Applica i kit di marca con loghi, colori e caratteri che HeyGen impone su tutte le bozze per creare copie pubblicitarie efficaci su Facebook. Puoi bloccare elementi, approvare modelli ed esportare risorse coerenti per diversi clienti o linee di prodotti per mantenere campagne coerenti con il marchio su larga scala.
HeyGen esporta file video MP4 e immagini PNG ad alta risoluzione formattate per Feed, Storie, Reels, Messenger e posizionamenti in-stream. Le opzioni di esportazione batch rendono semplice produrre file pronti per la piattaforma per gestori di annunci e strumenti di campagna, migliorando il nostro processo di creazione di annunci.
Mantieni la proprietà di tutti i materiali creativi che produci. HeyGen utilizza risorse con licenza e i contenuti generati sono forniti per l'uso commerciale. Assicurati sempre che i materiali di terze parti che carichi abbiano i diritti appropriati per la pubblicità.
HeyGen crea contenuti pubblicitari seguendo le migliori pratiche della piattaforma e le comuni restrizioni delle politiche, incluse le limitazioni di testo e le linee guida di posizionamento. Sei responsabile della verifica finale e dell'approvazione nel Gestore Annunci di Facebook prima del lancio.
Inizia con un obiettivo di campagna chiaro, fornisci dettagli concisi sul prodotto o un URL di una pagina di destinazione, scegli formati specifici per la piattaforma e genera più varianti per testare agganci e aspetti visivi. Utilizza la localizzazione per raggiungere nuovi mercati e sfrutta le esportazioni batch per scalare i test su diversi pubblici.
