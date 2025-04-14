Editor Video IA: Crea Video Pronti per la Pubblicazione in Pochi Minuti

Trasforma clip grezze in video rifiniti con un editor che è semplice e intelligente. L'editor video AI di HeyGen ti aiuta a tagliare, correggere e migliorare i video utilizzando controlli a livello di testo, così puoi dedicare meno tempo alle timeline e più tempo a creare storie che catturano clic utilizzando i migliori strumenti AI.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Clip social brevi e momenti salienti

Clip social brevi e momenti salienti

Trasforma lunghe registrazioni in brevi clip focalizzate per feed e storie utilizzando strumenti di editing video. Usa l'editor per individuare i momenti chiave, aggiungere didascalie e regolare l'inquadratura in modo che tutto sia pronto per lo scorrimento. Questo ti aiuta a pubblicare frequentemente senza dover ricominciare da capo.

Dimostrazioni di prodotto e walkthrough delle funzionalità

Dimostrazioni di prodotto e walkthrough delle funzionalità

Perfeziona le registrazioni del prodotto in dimostrazioni chiare e utili. Elimina pause ed errori, aggiungi richiami e sovrapponi testo che spieghi i benefici chiave. I clienti possono vedere come funziona il tuo prodotto in pochi secondi.

Formazione, inserimento e aggiornamenti interni

Formazione, inserimento e aggiornamenti interni

Pulisci le registrazioni dello schermo, i riassunti delle riunioni e i contenuti di formazione trasformandoli in lezioni strutturate. L'editor video AI aiuta a standardizzare lo stile e l'audio in modo che ogni video appaia professionale. I nuovi assunti e i team possono rivedere i contenuti video online ogni volta che ne hanno bisogno.

Webinar, podcast e leadership del pensiero

Webinar, podcast e leadership del pensiero

Riduci i contenuti lunghi in clip di momenti salienti, brevi video e segmenti basati su argomenti specifici. Aggiungi titoli e didascalie in modo che ogni segmento possa essere autonomo. Questo prolunga la vita di ogni webinar e intervista, rendendoli adatti alla condivisione di video online.

Campagne di marketing e annunci a pagamento

Campagne di marketing e annunci a pagamento

Modifica rapidamente i video promozionali man mano che cambiano offerte o messaggi. Sostituisci scene, aggiusta il testo e prova diversi incipit senza dover ri-registrare. I team possono mantenere le campagne aggiornate rimanendo nel budget.

Tutorial, spiegazioni e contenuti di supporto

Tutorial, spiegazioni e contenuti di supporto

Trasforma le registrazioni in video passo dopo passo chiari. Rendi ogni passaggio più preciso, aggiungi istruzioni sullo schermo e genera sottotitoli per un pubblico globale. Questo riduce le richieste di assistenza e potenzia l'autoservizio degli utenti.

Perché scegliere HeyGen come il tuo editor video AI

HeyGen offre potenti strumenti di editing video in un'interfaccia pulita e basata su browser. Puoi tagliare, restilizzare e localizzare video in pochi passaggi guidati, senza dover imparare ad usare software di editing tradizionali. Funziona altrettanto bene sia per brevi clip che per presentazioni complete e campagne.

Modifica con un linguaggio semplice, non con cronologie complicate

Apporta modifiche dicendo all'editor cosa desideri, come rimuovere una sezione o aggiornare una riga di narrazione. HeyGen trasforma quelle istruzioni in tagli e aggiustamenti precisi all'istante. Questo mantiene il tuo flusso di lavoro veloce anche quando sei nuovo nel campo del montaggio.

Risolvi problemi audio e visivi in un unico spazio di lavoro

Elimina i rumori di fondo, migliora il ritmo e allinea le immagini affinché tutto risulti coerente. L'editor video AI aiuta a mantenere alta la qualità con minimi aggiustamenti manuali, permettendoti di modificare i video con l'AI in modo efficiente. I tuoi video con l'AI appaiono e suonano rifiniti su tutte le piattaforme.

Scala i contenuti per ogni canale rapidamente

Ridimensiona, riformatta e aggiungi didascalie ai video per diversi formati in un solo passaggio con il software di editing video. Puoi trasformare un singolo video sorgente in molteplici versioni per email, feed social e canali interni. Questo massimizza la portata di ogni contenuto che crei.

Controlli di modifica basati sul testo

Descrivi le modifiche di cui hai bisogno, come tagliare una sezione o cambiare una linea di narrazione. L'editor applica tagli e aggiustamenti precisi in base alla tua richiesta. Hai ancora il pieno controllo per rifinire i risultati.

Una donna è seduta su un divano accanto a una nuvoletta di dialogo intitolata "Chatta con Diane" che descrive un divano.

Audio intelligente, sottotitoli e doppiaggio vocale

Migliora la chiarezza del parlato, riduci il rumore di fondo e genera sottotitoli con pochi clic. Puoi anche aggiungere doppiaggi AI in molte lingue per una rapida localizzazione. Questo rende i video accessibili e pronti per essere visualizzati senza audio.

Uno schermo che mostra una diapositiva di presentazione, opzioni di stile del testo, una donna che parla e la parola 'indimenticabile'.

Layout visivi, ridefinizione e risorse

Rielabora i video per formati verticali, quadrati o panoramici senza perdere i soggetti principali utilizzando il generatore di video AI. Aggiungi sovraimpressioni, titoli ed elementi del brand in modo che ogni clip corrisponda alla tua identità visiva. Il processo rimane semplice anche quando devi gestire molteplici output.

Uomo sorridente con una camicia a fiori, inquadrato, con una tavolozza "Colori del Marchio" che mostra tonalità di blu e grigi.

Esportazione rapida e preset coerenti con il marchio

Salva preset per lo stile del marchio, formati e trattamenti dei sottotitoli. Applicali ai nuovi progetti per risultati coerenti. Quando sei pronto, esporta video di alta qualità adatti alle tue piattaforme preferite.

Un uomo sorridente in una camicia blu accanto a un pannello UI che mostra le opzioni di esportazione SCORM con "SCORM 1.2" selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare l'editor video AI

HeyGen rende il montaggio video AI accessibile, anche se non hai mai utilizzato una timeline prima d'ora. Il flusso di lavoro ti guida dal girato grezzo al contenuto finito in pochi passaggi chiari.

Passo 1

Importa il tuo video o la tua registrazione

Carica il tuo materiale o importa una registrazione dalla tua fonte preferita. L'editor prepara una trascrizione e una panoramica così puoi visualizzare il tuo contenuto sia come testo che video.

Passo 2

Scegli il tuo formato e i preset di stile

Seleziona i formati di output per i tuoi canali e applica i preset del marchio. Questo imposta caratteri, colori e scelte di layout di base fin dall'inizio seguendo le migliori pratiche di design AI.

Passaggio 3

Modifica utilizzando testo e controlli semplici

Utilizza i comandi per la trascrizione e il livello del testo per tagliare, spostare e regolare le scene. Aggiungi titoli, didascalie e semplici transizioni con pochi clic.

Passaggio 4

Anteprima, esportazione e riutilizzo

Rivedi il video finito e apporta piccole modifiche se necessario. Quindi esporta la tua versione principale più dimensioni o varianti di orientamento aggiuntive per piattaforme come TikTok.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un editor video AI?

Un editor video AI è uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a tagliare, rifinire e migliorare i video. Automatizza compiti come il ritaglio, il riquadrare, l'aggiunta di didascalie e la pulizia audio così puoi completare i progetti più velocemente.

Ho bisogno di esperienza pregressa nella modifica per usare HeyGen?

No. HeyGen è stato creato per i marketer, gli educatori e i team senza esperienze di montaggio tradizionali. I controlli basati su testo e interfacce semplici sostituiscono le complesse timeline così puoi imparare facendo.

Posso usare l'editor video AI per contenuti brevi sui social?

Sì. Puoi creare video verticali e quadrati ottimizzati per feed e storie. L'editor facilita l'estrazione di momenti salienti, l'aggiunta di didascalie e l'adattamento dei contenuti per ogni piattaforma.

HeyGen supporta più lingue per sottotitoli e audio?

Sì. Puoi generare sottotitoli e doppiaggi AI in molte lingue attraverso il traduttore video. Questo ti aiuta a riutilizzare la stessa struttura video per diverse regioni e pubblici senza dover rigirare.

Posso regolare i rapporti d'aspetto dopo che un video è stato creato?

Sì. Puoi riformattare i tuoi contenuti in formati verticali, orizzontali o quadrati a partire dallo stesso progetto. I soggetti rimangono centrati e leggibili quindi non devi rifare il tuo montaggio.

Come aiuta l'intelligenza artificiale a migliorare la qualità audio?

L'editor video AI può ridurre il rumore, livellare il volume e enfatizzare automaticamente il parlato. Ciò significa voci più chiare e un'esperienza di ascolto più coerente senza missaggio manuale.

Posso aggiungere il mio marchio e i miei elementi grafici ai video modificati?

Sì. Puoi caricare loghi, colori, font e media che riflettono il tuo marchio. Salvali come preimpostazioni nel AI video generator in modo che ogni nuovo progetto sia visivamente allineato con le tue linee guida.

HeyGen è adatto alla collaborazione di squadra?

Sì. I team possono condividere progetti, rivedere le modifiche e mantenere coerenti le regole del marchio. Questo permette a persone diverse di contribuire mentre il risultato finale rimane coeso.

Quali tipi di video sono più adatti per l'editor video AI?

Clip di talking head, registrazioni dello schermo, webinar, video esplicativi, dimostrazioni di prodotto e video per i social funzionano molto bene. Qualsiasi video che trae vantaggio da un ritmo più serrato, didascalie chiare e una migliore inquadratura è adatto.

Posso riutilizzare un video lungo per creare più clip più piccole?

Sì. Puoi creare diversi video brevi da una singola fonte selezionando vari momenti salienti e ganci utilizzando un software di montaggio video. Questo ti fornisce più contenuti da condividere pur registrando una sola volta.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background