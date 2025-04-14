Trasforma clip grezze in video rifiniti con un editor che è semplice e intelligente. L'editor video AI di HeyGen ti aiuta a tagliare, correggere e migliorare i video utilizzando controlli a livello di testo, così puoi dedicare meno tempo alle timeline e più tempo a creare storie che catturano clic utilizzando i migliori strumenti AI.
Trasforma lunghe registrazioni in brevi clip focalizzate per feed e storie utilizzando strumenti di editing video. Usa l'editor per individuare i momenti chiave, aggiungere didascalie e regolare l'inquadratura in modo che tutto sia pronto per lo scorrimento. Questo ti aiuta a pubblicare frequentemente senza dover ricominciare da capo.
Perfeziona le registrazioni del prodotto in dimostrazioni chiare e utili. Elimina pause ed errori, aggiungi richiami e sovrapponi testo che spieghi i benefici chiave. I clienti possono vedere come funziona il tuo prodotto in pochi secondi.
Pulisci le registrazioni dello schermo, i riassunti delle riunioni e i contenuti di formazione trasformandoli in lezioni strutturate. L'editor video AI aiuta a standardizzare lo stile e l'audio in modo che ogni video appaia professionale. I nuovi assunti e i team possono rivedere i contenuti video online ogni volta che ne hanno bisogno.
Riduci i contenuti lunghi in clip di momenti salienti, brevi video e segmenti basati su argomenti specifici. Aggiungi titoli e didascalie in modo che ogni segmento possa essere autonomo. Questo prolunga la vita di ogni webinar e intervista, rendendoli adatti alla condivisione di video online.
Modifica rapidamente i video promozionali man mano che cambiano offerte o messaggi. Sostituisci scene, aggiusta il testo e prova diversi incipit senza dover ri-registrare. I team possono mantenere le campagne aggiornate rimanendo nel budget.
Trasforma le registrazioni in video passo dopo passo chiari. Rendi ogni passaggio più preciso, aggiungi istruzioni sullo schermo e genera sottotitoli per un pubblico globale. Questo riduce le richieste di assistenza e potenzia l'autoservizio degli utenti.
Perché scegliere HeyGen come il tuo editor video AI
HeyGen offre potenti strumenti di editing video in un'interfaccia pulita e basata su browser. Puoi tagliare, restilizzare e localizzare video in pochi passaggi guidati, senza dover imparare ad usare software di editing tradizionali. Funziona altrettanto bene sia per brevi clip che per presentazioni complete e campagne.
Apporta modifiche dicendo all'editor cosa desideri, come rimuovere una sezione o aggiornare una riga di narrazione. HeyGen trasforma quelle istruzioni in tagli e aggiustamenti precisi all'istante. Questo mantiene il tuo flusso di lavoro veloce anche quando sei nuovo nel campo del montaggio.
Elimina i rumori di fondo, migliora il ritmo e allinea le immagini affinché tutto risulti coerente. L'editor video AI aiuta a mantenere alta la qualità con minimi aggiustamenti manuali, permettendoti di modificare i video con l'AI in modo efficiente. I tuoi video con l'AI appaiono e suonano rifiniti su tutte le piattaforme.
Ridimensiona, riformatta e aggiungi didascalie ai video per diversi formati in un solo passaggio con il software di editing video. Puoi trasformare un singolo video sorgente in molteplici versioni per email, feed social e canali interni. Questo massimizza la portata di ogni contenuto che crei.
Controlli di modifica basati sul testo
Descrivi le modifiche di cui hai bisogno, come tagliare una sezione o cambiare una linea di narrazione. L'editor applica tagli e aggiustamenti precisi in base alla tua richiesta. Hai ancora il pieno controllo per rifinire i risultati.
Audio intelligente, sottotitoli e doppiaggio vocale
Migliora la chiarezza del parlato, riduci il rumore di fondo e genera sottotitoli con pochi clic. Puoi anche aggiungere doppiaggi AI in molte lingue per una rapida localizzazione. Questo rende i video accessibili e pronti per essere visualizzati senza audio.
Layout visivi, ridefinizione e risorse
Rielabora i video per formati verticali, quadrati o panoramici senza perdere i soggetti principali utilizzando il generatore di video AI. Aggiungi sovraimpressioni, titoli ed elementi del brand in modo che ogni clip corrisponda alla tua identità visiva. Il processo rimane semplice anche quando devi gestire molteplici output.
Esportazione rapida e preset coerenti con il marchio
Salva preset per lo stile del marchio, formati e trattamenti dei sottotitoli. Applicali ai nuovi progetti per risultati coerenti. Quando sei pronto, esporta video di alta qualità adatti alle tue piattaforme preferite.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare l'editor video AI
HeyGen rende il montaggio video AI accessibile, anche se non hai mai utilizzato una timeline prima d'ora. Il flusso di lavoro ti guida dal girato grezzo al contenuto finito in pochi passaggi chiari.
Carica il tuo materiale o importa una registrazione dalla tua fonte preferita. L'editor prepara una trascrizione e una panoramica così puoi visualizzare il tuo contenuto sia come testo che video.
Seleziona i formati di output per i tuoi canali e applica i preset del marchio. Questo imposta caratteri, colori e scelte di layout di base fin dall'inizio seguendo le migliori pratiche di design AI.
Utilizza i comandi per la trascrizione e il livello del testo per tagliare, spostare e regolare le scene. Aggiungi titoli, didascalie e semplici transizioni con pochi clic.
Rivedi il video finito e apporta piccole modifiche se necessario. Quindi esporta la tua versione principale più dimensioni o varianti di orientamento aggiuntive per piattaforme come TikTok.
Un editor video AI è uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a tagliare, rifinire e migliorare i video. Automatizza compiti come il ritaglio, il riquadrare, l'aggiunta di didascalie e la pulizia audio così puoi completare i progetti più velocemente.
No. HeyGen è stato creato per i marketer, gli educatori e i team senza esperienze di montaggio tradizionali. I controlli basati su testo e interfacce semplici sostituiscono le complesse timeline così puoi imparare facendo.
Sì. Puoi creare video verticali e quadrati ottimizzati per feed e storie. L'editor facilita l'estrazione di momenti salienti, l'aggiunta di didascalie e l'adattamento dei contenuti per ogni piattaforma.
Sì. Puoi generare sottotitoli e doppiaggi AI in molte lingue attraverso il traduttore video. Questo ti aiuta a riutilizzare la stessa struttura video per diverse regioni e pubblici senza dover rigirare.
Sì. Puoi riformattare i tuoi contenuti in formati verticali, orizzontali o quadrati a partire dallo stesso progetto. I soggetti rimangono centrati e leggibili quindi non devi rifare il tuo montaggio.
L'editor video AI può ridurre il rumore, livellare il volume e enfatizzare automaticamente il parlato. Ciò significa voci più chiare e un'esperienza di ascolto più coerente senza missaggio manuale.
Sì. Puoi caricare loghi, colori, font e media che riflettono il tuo marchio. Salvali come preimpostazioni nel AI video generator in modo che ogni nuovo progetto sia visivamente allineato con le tue linee guida.
Sì. I team possono condividere progetti, rivedere le modifiche e mantenere coerenti le regole del marchio. Questo permette a persone diverse di contribuire mentre il risultato finale rimane coeso.
Clip di talking head, registrazioni dello schermo, webinar, video esplicativi, dimostrazioni di prodotto e video per i social funzionano molto bene. Qualsiasi video che trae vantaggio da un ritmo più serrato, didascalie chiare e una migliore inquadratura è adatto.
Sì. Puoi creare diversi video brevi da una singola fonte selezionando vari momenti salienti e ganci utilizzando un software di montaggio video. Questo ti fornisce più contenuti da condividere pur registrando una sola volta.
