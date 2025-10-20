Scambio di volti AI gratuito per video

Crea scambi di volti AI di alta qualità in pochi minuti. Carica i media, scegli un volto e ottieni risultati realistici con illuminazione e espressioni naturali. Non sono necessarie competenze di editing.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Scambio di volti IA

Scambia i volti in qualsiasi video con intelligenza artificiale di alta qualità

Questo strumento di scambio volti AI rende facile cambiare i volti in qualsiasi video. Carica la tua clip e il volto desiderato, e l'AI si occupa del motion tracking, del mappaggio facciale e dell'illuminazione per risultati naturali su TikTok, Instagram, YouTube e altro ancora.
I creatori utilizzano gli strumenti di scambio volti AI per:
✓ Sostituire i volti nei clip di reazione e nei meme
✓ Creare concetti originali e contenuti branded
✓ Produrre risultati lisci e realistici senza montaggio avanzato
Il sistema segue ogni movimento ed espressione, rendendo facile ottenere risultati di qualità professionale da uno strumento online semplice. Piattaforme come HeyGen offrono anche funzionalità aggiuntive per costruire flussi di lavoro video completi.

HeyGen scambia volti di avatar con molteplici attrici AI femminili in carte colorate.
Scambio di volti IA

Funzionalità di scambio volto potenti per ogni esigenza

La nostra piattaforma va oltre un semplice scambio di volti. Questi strumenti AI supportano un'ampia gamma di esigenze creative:

✓ Scambio di volti in foto: Carica due immagini per un'unione rapida e realistica. Ideale per modifiche di gruppo, test di aspetto e trasformazioni divertenti mantenendo l'illuminazione naturale.
✓ Scambio di volti in video: Genera scambi realistici con un accurato tracciamento del movimento, abbinamento dei colori e allineamento delle espressioni.
✓ Scambio di volti in GIF: Trasforma le GIF in clip divertenti e condivisibili perfette per meme e reazioni.
✓ Modelli di tendenza e meme: Inserisci il tuo volto nei modelli popolari per creare contenuti social di successo.
✓ Elaborazione avanzata con intelligenza artificiale: Il sistema traccia micro-espressioni, angolazioni e illuminazione per mantenere risultati coerenti in tutti i fotogrammi. Per video in stile conversazione, esplora le opzioni di Avatar AI.

HeyGen scambio di volto avatar Giugno ruolo HR con consigli per la creazione di video AI.
Scambio di volti IA

Crea scambi di volti AI senza soluzione di continuità in pochi minuti

La versione gratuita ti permette di creare scambi rapidi e realistici senza installare software. Usala per:
✓ Sostituire i volti in brevi clip
✓ Testare idee per campagne
✓ Provare diversi look
✓ Creare divertenti modifiche per i social media

Vuoi trasformare i tuoi video modificati in tutorial? Prova il AI Screen Recorder

Carica semplicemente una clip e un volto di riferimento, e l'intelligenza artificiale produrrà risultati di scambio del viso fluidi e di alta qualità che sembrano credibili.

Editor di scambio volti HeyGen con volti dimostrativi e opzioni di layout nell'interfaccia utente di modifica dell'aspetto.

Come creare video di scambio facciale AI online?

Diventa il volto del tuo mondo digitale. Il tuo avatar generato dall'intelligenza artificiale cattura la tua personalità, espressioni e movimenti, migliorando al contempo l'interazione e la comprensione.

Passo 1

Carica il tuo video

Carica qualsiasi foto o video clip. I formati supportati includono MP4, MOV e WebM.

Passaggio 2

Carica il volto di riferimento

Aggiungi un'immagine nitida del viso che vuoi utilizzare. L'intelligenza artificiale interpreta angoli, illuminazione e punti di espressione dalle immagini caricate.

Passaggio 3

Clicca su “Scambia Viso”

L'intelligenza artificiale elabora il video, sostituisce il volto e fonde il tutto per un risultato omogeneo e di alta qualità

Passaggio 4

Scarica e condividi

Download your realistic face swap video and share it instantly across social media platforms. If you want to take it further, you can explore HeyGen to combine face swapping with AI avatars or script-to-video tools

Donna sorridente in un flusso video con un pulsante etichettato 'Il tuo Avatar' e un'icona di caricamento.
Puntatore del mouse che si sovrappone a un pulsante "Modifica Aspetto", con una sezione "Scambio Viso" sottostante che mostra un'opzione di caricamento e diverse facce femminili.
Il ritratto di una donna mostrato in un'interfaccia di app con un pulsante "Salva come Nuovo".
Scarica video di scambio di volti

Domande frequenti sui video di scambio di volti con l'AI

Cos'è lo scambio di volti AI?

È uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale che sostituisce i volti nelle foto o nei video mantenendo espressioni, illuminazione e movimento naturali. Il sistema traccia ogni fotogramma per un'integrazione pulita e realistica che funziona per i social media, il marketing e le modifiche creative.


Posso scambiare i volti utilizzando sia foto che video?

Sì. Puoi caricare un'immagine nitida o un video e HeyGen genererà uno scambio di volti preciso e fluido in pochi minuti. Lo strumento supporta MP4, MOV e WebM per i video e JPG o PNG per le immagini.

Il volto scambiato sembrerà naturale ed espressivo?

Sì. L'intelligenza artificiale adatta il tono della pelle, l'illuminazione, gli angoli e le micro-espressioni in modo che il risultato finale si muova e reagisca proprio come le riprese originali. Questo rende gli scambi credibili anche in scene dinamiche.



Quanto tempo ci vuole per generare uno scambio di volti?

La maggior parte dei video viene elaborata in pochi minuti a seconda della durata e della risoluzione. Il flusso di lavoro è completamente basato su browser, quindi puoi caricare, visualizzare in anteprima e scaricare senza installare software.


Posso utilizzare gli scambi di volto per progetti di marketing o commerciali?

Sì, puoi utilizzare i risultati a scopo commerciale purché tu abbia i diritti sia sulle riprese che sui volti che carichi. Molte marche utilizzano lo scambio di volti per testare concetti o creare rapidamente variazioni di marketing.


Posso rifare o modificare il mio scambio di volti se necessario?

Sì. Puoi caricare nuovi volti, perfezionare il tuo video o rigenerare lo scambio in qualsiasi momento. Per ulteriori opzioni di modifica, puoi migliorare il tuo video con la Personalized Video Platform.


I miei video e immagini caricati sono al sicuro?

Sì. I file vengono elaborati in modo privato e rimossi dopo la generazione. Le tue foto e i tuoi video non vengono mai condivisi o riutilizzati.


Posso creare tutorial o reazioni con i miei scambi di volto?

Assolutamente. Dopo aver creato il tuo video scambiato, puoi trasformarlo in contenuti passo dopo passo utilizzando la funzione di creazione video parlato con l'AI Avatar Generator


