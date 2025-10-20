Crea scambi di volti AI di alta qualità in pochi minuti. Carica i media, scegli un volto e ottieni risultati realistici con illuminazione e espressioni naturali. Non sono necessarie competenze di editing.
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo that shows the face you want to swap out
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo of the face you want to use
By clicking 'Generate' you agree to HeyGen's terms.
Scambia i volti in qualsiasi video con intelligenza artificiale di alta qualità
Questo strumento di scambio volti AI rende facile cambiare i volti in qualsiasi video. Carica la tua clip e il volto desiderato, e l'AI si occupa del motion tracking, del mappaggio facciale e dell'illuminazione per risultati naturali su TikTok, Instagram, YouTube e altro ancora.
I creatori utilizzano gli strumenti di scambio volti AI per:
✓ Sostituire i volti nei clip di reazione e nei meme
✓ Creare concetti originali e contenuti branded
✓ Produrre risultati lisci e realistici senza montaggio avanzato
Il sistema segue ogni movimento ed espressione, rendendo facile ottenere risultati di qualità professionale da uno strumento online semplice. Piattaforme come HeyGen offrono anche funzionalità aggiuntive per costruire flussi di lavoro video completi.
Funzionalità di scambio volto potenti per ogni esigenza
La nostra piattaforma va oltre un semplice scambio di volti. Questi strumenti AI supportano un'ampia gamma di esigenze creative:
✓ Scambio di volti in foto: Carica due immagini per un'unione rapida e realistica. Ideale per modifiche di gruppo, test di aspetto e trasformazioni divertenti mantenendo l'illuminazione naturale.
✓ Scambio di volti in video: Genera scambi realistici con un accurato tracciamento del movimento, abbinamento dei colori e allineamento delle espressioni.
✓ Scambio di volti in GIF: Trasforma le GIF in clip divertenti e condivisibili perfette per meme e reazioni.
✓ Modelli di tendenza e meme: Inserisci il tuo volto nei modelli popolari per creare contenuti social di successo.
✓ Elaborazione avanzata con intelligenza artificiale: Il sistema traccia micro-espressioni, angolazioni e illuminazione per mantenere risultati coerenti in tutti i fotogrammi. Per video in stile conversazione, esplora le opzioni di Avatar AI.
Crea scambi di volti AI senza soluzione di continuità in pochi minuti
La versione gratuita ti permette di creare scambi rapidi e realistici senza installare software. Usala per:
✓ Sostituire i volti in brevi clip
✓ Testare idee per campagne
✓ Provare diversi look
✓ Creare divertenti modifiche per i social media
Vuoi trasformare i tuoi video modificati in tutorial? Prova il AI Screen Recorder
Carica semplicemente una clip e un volto di riferimento, e l'intelligenza artificiale produrrà risultati di scambio del viso fluidi e di alta qualità che sembrano credibili.
Come creare video di scambio facciale AI online?
Diventa il volto del tuo mondo digitale. Il tuo avatar generato dall'intelligenza artificiale cattura la tua personalità, espressioni e movimenti, migliorando al contempo l'interazione e la comprensione.
Carica qualsiasi foto o video clip. I formati supportati includono MP4, MOV e WebM.
Aggiungi un'immagine nitida del viso che vuoi utilizzare. L'intelligenza artificiale interpreta angoli, illuminazione e punti di espressione dalle immagini caricate.
L'intelligenza artificiale elabora il video, sostituisce il volto e fonde il tutto per un risultato omogeneo e di alta qualità
Download your realistic face swap video and share it instantly across social media platforms. If you want to take it further, you can explore HeyGen to combine face swapping with AI avatars or script-to-video tools
È uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale che sostituisce i volti nelle foto o nei video mantenendo espressioni, illuminazione e movimento naturali. Il sistema traccia ogni fotogramma per un'integrazione pulita e realistica che funziona per i social media, il marketing e le modifiche creative.
Sì. Puoi caricare un'immagine nitida o un video e HeyGen genererà uno scambio di volti preciso e fluido in pochi minuti. Lo strumento supporta MP4, MOV e WebM per i video e JPG o PNG per le immagini.
Sì. L'intelligenza artificiale adatta il tono della pelle, l'illuminazione, gli angoli e le micro-espressioni in modo che il risultato finale si muova e reagisca proprio come le riprese originali. Questo rende gli scambi credibili anche in scene dinamiche.
La maggior parte dei video viene elaborata in pochi minuti a seconda della durata e della risoluzione. Il flusso di lavoro è completamente basato su browser, quindi puoi caricare, visualizzare in anteprima e scaricare senza installare software.
Sì, puoi utilizzare i risultati a scopo commerciale purché tu abbia i diritti sia sulle riprese che sui volti che carichi. Molte marche utilizzano lo scambio di volti per testare concetti o creare rapidamente variazioni di marketing.
Sì. Puoi caricare nuovi volti, perfezionare il tuo video o rigenerare lo scambio in qualsiasi momento. Per ulteriori opzioni di modifica, puoi migliorare il tuo video con la Personalized Video Platform.
Sì. I file vengono elaborati in modo privato e rimossi dopo la generazione. Le tue foto e i tuoi video non vengono mai condivisi o riutilizzati.
Assolutamente. Dopo aver creato il tuo video scambiato, puoi trasformarlo in contenuti passo dopo passo utilizzando la funzione di creazione video parlato con l'AI Avatar Generator
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.