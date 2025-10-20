Questo strumento di scambio volti AI rende facile cambiare i volti in qualsiasi video. Carica la tua clip e il volto desiderato, e l'AI si occupa del motion tracking, del mappaggio facciale e dell'illuminazione per risultati naturali su TikTok, Instagram, YouTube e altro ancora.

I creatori utilizzano gli strumenti di scambio volti AI per:

✓ Sostituire i volti nei clip di reazione e nei meme

✓ Creare concetti originali e contenuti branded

✓ Produrre risultati lisci e realistici senza montaggio avanzato

Il sistema segue ogni movimento ed espressione, rendendo facile ottenere risultati di qualità professionale da uno strumento online semplice. Piattaforme come HeyGen offrono anche funzionalità aggiuntive per costruire flussi di lavoro video completi.