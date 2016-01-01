Generatore di Voce AI

Genera voiceover multilingue e naturali con sincronizzazione labiale accurata. Nessuna ripresa o modifica manuale. Supporta più voci AI umanoidi in un unico video con tecnologia avanzata di sintesi vocale.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Seleziona video di esempio
Step 1:Seleziona video di esempio
Carica video personalizzato
Step 2:Carica video personalizzato
Clicca per tradurre il video
Step 3:Clicca per tradurre il video
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Hai bisogno di un voiceover AI lucido e professionale per i tuoi contenuti video?

Il Generatore di Video AI di HeyGen ti permette di creare voiceover di alta qualità in pochi minuti. Che tu stia realizzando video esplicativi, contenuti promozionali o tutorial, offre un modo semplice per aggiungere una narrazione di impatto ai tuoi progetti.

Con HeyGen, puoi scegliere tra un'ampia gamma di voci AI per adattarsi al tono del tuo video e connetterti con il tuo pubblico senza sforzo.

HeyGen scambia volti di avatar con molteplici attrici AI femminili in carte colorate.
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per l'utilizzo del nostro generatore di voce AI

Massimizza l'efficacia del tuo doppiaggio AI con questi consigli:

  • Scegli la Voce Giusta: Scegli una voce che complementi lo stile e il messaggio del tuo contenuto.
  • Enfatizzare la chiarezza: Assicurarsi che la narrazione sia chiara e facile da comprendere, indipendentemente dalla musica di sottofondo.
  • Regola tono e ritmo: Adatta il tono e la velocità del doppiaggio all'atmosfera del tuo video.
  • Prova Prima di Finalizzare: Rivedi il doppiaggio generato per verificare la tempistica e la coerenza con le tue immagini.
uno schermo che dice crea nuova voce
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Rendi i tuoi contenuti più coinvolgenti con doppiaggi professionali AI

Aggiungere un doppiaggio professionale può notevolmente migliorare l'impatto del tuo video. Un doppiaggio AI chiaro e coinvolgente migliora la narrazione, costruisce fiducia e mantiene gli spettatori incollati, rendendo il tuo messaggio più memorabile.

Il generatore di doppiaggio di HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di clonazione vocale AI per fornire doppiaggi precisi e dal suono naturale, personalizzati in base alle tue esigenze. Affidabile per i professionisti nel marketing, nell'educazione e nell'intrattenimento, la nostra piattaforma garantisce risultati di qualità con facilità, aiutandoti a creare contenuti video sorprendenti generati da AI.

un video che promuove l'interazione

Come utilizzare il generatore di voce HeyGen AI?

Genera voiceover AI dal suono naturale che si abbinano al tuo contenuto; veloci, precisi e scalabili.

Passo 1

Inserisci testo o carica audio

Inizia con un file audio pulito o digita il tuo script; HeyGen supporta sia la voce che il testo da leggere.

Passo 2

Seleziona un Avatar

Utilizza un avatar parlante AI o sincronizza le labbra su riprese reali per una consegna realistica. Selezionare l'avatar giusto può aumentare il coinvolgimento dei tuoi video generati dall'AI.

Passaggio 3

Scegli una voce AI o carica un video reale

Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarsi al tuo tono e al pubblico di riferimento, offrendo flessibilità per vari tipi di generatori di video AI.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video sincronizzato

HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni facciali: esporta e condividi i tuoi video doppiati dall'IA in pochi secondi. Questa funzione di esportazione rapida è perfetta per i marketer e i creatori di contenuti che necessitano di risultati immediati.

Domande frequenti sul generatore di voce AI

Cos'è il Generatore di Voce AI?

È uno strumento che trasforma il tuo testo o audio caricato in voiceover naturali e di qualità da studio, che si sincronizzano perfettamente con avatar o filmati reali. Puoi anche abbinarlo allo strumento AI Text to Speech Video Tool

Posso adattare il tono, lo stile e il ritmo della voce?

Sì. Puoi regolare tono, velocità, ritmo e modalità di narrazione utilizzando semplici controlli in modo che la narrazione si adatti al tuo contenuto. Questo ti aiuta ad abbinare le voci a video di formazione, post sui social o materiale di marketing.

Posso creare o clonare una voce personalizzata?

Sì. Puoi caricare il tuo audio personale per clonare una voce o generare una nuova voce da prompt di testo. Puoi personalizzare l'accento, l'emozione e lo stile di parlata per risultati unici.

Il generatore di voce AI funziona con diversi tipi di video?

Sì. Funziona con avatar AI o qualsiasi filmato caricato. Puoi anche migliorare i video aggiungendo foto utilizzando lo strumento Aggiungi Foto al Video

Posso utilizzare i doppiaggi per progetti commerciali?

Sì. I piani a pagamento consentono un utilizzo commerciale completo per marketing, vendite, tutorial, pubblicità e contenuti di marca senza limitazioni di watermark.

Quante voci e lingue sono supportate?

Puoi scegliere tra più di 300 voci AI in oltre 175 lingue e accenti, rendendolo ideale per contenuti formativi globali e campagne multilingue.

Lo strumento supporta la sincronizzazione labiale con avatar e riprese reali?

Sì. La piattaforma sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni su avatar AI o veri relatori in modo che il tuo video appaia naturale e coerente.

Il generatore di voce AI può aiutarmi a creare video completi?

Sì. Puoi generare voiceover e trasformarli immediatamente in video completi utilizzando avatar, scene e modelli. Per la creazione di video strutturati, prova lo strumento AI Spokesperson Tool

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background