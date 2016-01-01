Inizia con un file audio pulito o digita il tuo script; HeyGen supporta sia la voce che il testo da leggere.

Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarsi al tuo tono e al pubblico di riferimento, offrendo flessibilità per vari tipi di generatori di video AI.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video sincronizzato

HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni facciali: esporta e condividi i tuoi video doppiati dall'IA in pochi secondi. Questa funzione di esportazione rapida è perfetta per i marketer e i creatori di contenuti che necessitano di risultati immediati.