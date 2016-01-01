Genera voiceover multilingue e naturali con sincronizzazione labiale accurata. Nessuna ripresa o modifica manuale. Supporta più voci AI umanoidi in un unico video con tecnologia avanzata di sintesi vocale.
Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.
Hai bisogno di un voiceover AI lucido e professionale per i tuoi contenuti video?
Il Generatore di Video AI di HeyGen ti permette di creare voiceover di alta qualità in pochi minuti. Che tu stia realizzando video esplicativi, contenuti promozionali o tutorial, offre un modo semplice per aggiungere una narrazione di impatto ai tuoi progetti.
Con HeyGen, puoi scegliere tra un'ampia gamma di voci AI per adattarsi al tono del tuo video e connetterti con il tuo pubblico senza sforzo.
Migliori pratiche per l'utilizzo del nostro generatore di voce AI
Massimizza l'efficacia del tuo doppiaggio AI con questi consigli:
Rendi i tuoi contenuti più coinvolgenti con doppiaggi professionali AI
Aggiungere un doppiaggio professionale può notevolmente migliorare l'impatto del tuo video. Un doppiaggio AI chiaro e coinvolgente migliora la narrazione, costruisce fiducia e mantiene gli spettatori incollati, rendendo il tuo messaggio più memorabile.
Il generatore di doppiaggio di HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di clonazione vocale AI per fornire doppiaggi precisi e dal suono naturale, personalizzati in base alle tue esigenze. Affidabile per i professionisti nel marketing, nell'educazione e nell'intrattenimento, la nostra piattaforma garantisce risultati di qualità con facilità, aiutandoti a creare contenuti video sorprendenti generati da AI.
Come utilizzare il generatore di voce HeyGen AI?
Genera voiceover AI dal suono naturale che si abbinano al tuo contenuto; veloci, precisi e scalabili.
Inizia con un file audio pulito o digita il tuo script; HeyGen supporta sia la voce che il testo da leggere.
Utilizza un avatar parlante AI o sincronizza le labbra su riprese reali per una consegna realistica. Selezionare l'avatar giusto può aumentare il coinvolgimento dei tuoi video generati dall'AI.
Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarsi al tuo tono e al pubblico di riferimento, offrendo flessibilità per vari tipi di generatori di video AI.
HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni facciali: esporta e condividi i tuoi video doppiati dall'IA in pochi secondi. Questa funzione di esportazione rapida è perfetta per i marketer e i creatori di contenuti che necessitano di risultati immediati.
È uno strumento che trasforma il tuo testo o audio caricato in voiceover naturali e di qualità da studio, che si sincronizzano perfettamente con avatar o filmati reali. Puoi anche abbinarlo allo strumento AI Text to Speech Video Tool
Sì. Puoi regolare tono, velocità, ritmo e modalità di narrazione utilizzando semplici controlli in modo che la narrazione si adatti al tuo contenuto. Questo ti aiuta ad abbinare le voci a video di formazione, post sui social o materiale di marketing.
Sì. Puoi caricare il tuo audio personale per clonare una voce o generare una nuova voce da prompt di testo. Puoi personalizzare l'accento, l'emozione e lo stile di parlata per risultati unici.
Sì. Funziona con avatar AI o qualsiasi filmato caricato. Puoi anche migliorare i video aggiungendo foto utilizzando lo strumento Aggiungi Foto al Video
Sì. I piani a pagamento consentono un utilizzo commerciale completo per marketing, vendite, tutorial, pubblicità e contenuti di marca senza limitazioni di watermark.
Puoi scegliere tra più di 300 voci AI in oltre 175 lingue e accenti, rendendolo ideale per contenuti formativi globali e campagne multilingue.
Sì. La piattaforma sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni su avatar AI o veri relatori in modo che il tuo video appaia naturale e coerente.
Sì. Puoi generare voiceover e trasformarli immediatamente in video completi utilizzando avatar, scene e modelli. Per la creazione di video strutturati, prova lo strumento AI Spokesperson Tool
