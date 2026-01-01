Scrivi la tua idea. Clicca su genera. Ottieni un video pronto per la condivisione a partire dal testo, più velocemente di quanto pensi. Nessuna videocamera, software di montaggio o competenze di produzione richiesti. Scaricalo, modificalo o condividilo all’istante.
Crea video AI su larga scala, nessuna videocamera richiesta
Genera video professionali a partire da testo, immagini o da un semplice prompt con il generatore di video AI di HeyGen. Seleziona un presentatore realistico, aggiungi il tuo copione e produci contenuti di qualità da studio in oltre 175 lingue, senza riprese, troupe o software di montaggio. Tutto ciò di cui hai bisogno per creare video curati e dare vita alle tue idee, in un’unica piattaforma.
Nessun lavoro di montaggio necessario. Digita un argomento, incolla uno script o inserisci un URL e il Video Agent farà il resto. Scrive lo script, crea uno storyboard, seleziona i contenuti visivi e genera un video AI completo che puoi pubblicare o perfezionare, tutto a partire da un unico input.
Fornisci all’AI video maker un post del blog, un PDF o un breve prompt e lui costruirà l’intera narrazione. Le scene vengono strutturate automaticamente, il B-roll e i layout sono abbinati ai tuoi contenuti e il voiceover è sincronizzato con ogni fotogramma, offrendo una bozza quasi definitiva con un solo clic.
Ogni video ha una propria identità visiva. Il generatore video basato sull’IA seleziona filmati di repertorio, crea immagini personalizzate e realizza grafiche a schermo specifiche per il tuo script. Niente modelli riciclati, niente layout generici: ogni clip è adattata al tuo messaggio e al tuo pubblico.
Realizza short per i social, campagne di marketing, moduli di formazione e aggiornamenti interni a una frazione dei costi di produzione tradizionali. Passa da un video a settimana a pubblicazioni quotidiane, senza troupe di produzione, cachet per i talent o ore perse nel montaggio manuale.
Best practice per la generazione di video con l’IA
Combina la velocità di Video Agent con la precisione di AI Studio. Genera una prima bozza con scene, B-roll e copione, poi perfezionala per un risultato professionale. Inizia gratis.
Salta la pagina bianca. Trasforma un prompt, un URL o un documento in una bozza di video completa con copione, struttura delle scene e B-roll generati automaticamente. Il creatore di video con IA si occupa del lavoro più impegnativo, portandoti all’80% del risultato finale già rifinito.
Seleziona un presentatore virtuale predefinito oppure utilizza il tuo gemello digitale per la presentazione sullo schermo. Associalo a una voce fuori campo AI naturale dalla libreria oppure clona la tua voce per una narrazione autentica e in linea con il tuo brand in ogni video.
Apri qualsiasi bozza in AI Studio per ottenere un controllo a livello di singolo frame. Sostituisci le riprese generiche con i tuoi asset di brand, regola il ritmo dello script, perfeziona le transizioni, applica il color grading e blocca l’impaginazione finché ogni scena non rispecchia alla perfezione la tua visione creativa.
Espandi in nuovi mercati con la traduzione video. Doppia il tuo video finito in oltre 175 lingue mantenendo il tono di voce originale e una sincronizzazione labiale accurata, senza bisogno di nuove registrazioni.
Generatore di video AI che trasforma script in video professionali all’istante
Il generatore di video AI di HeyGen a partire da testo automatizza il processo di creazione video, trasformando il tuo script in video di alta qualità con avatar, doppiaggi e contenuti visivi coerenti. Nessuna videocamera o troupe richiesta.
Crea video con avatar IA
HeyGen ti offre accesso a oltre 1100 avatar realistici predefiniti, che coprono decine di etnie, fasce d’età e stili di comunicazione. Puoi anche creare un gemello digitale personalizzato caricando un breve video di te stesso, così da produrre contenuti personalizzati senza apparire in camera. I nostri avatar presentano sincronizzazione labiale accurata, gesti naturali e contatto visivo, rendendo i tuoi video con avatar AI indistinguibili dalle riprese con persone reali.
Trasforma il testo in video con l’IA
La nostra IA di testo in video trasforma qualsiasi contenuto scritto (articoli di blog, script, elenchi puntati o idee grezze) in un video completamente prodotto in meno di due minuti. A differenza dei generatori base di testo in video che creano semplici presentazioni generiche, HeyGen abbina le tue parole a un avatar IA realistico, una voce fuori campo sincronizzata e B-roll selezionati, offrendo un risultato di qualità broadcast a partire da un unico input testuale.
Crea video da immagini
Trasforma qualsiasi immagine in un video in pochi secondi. Carica un’immagine e aggiungi uno script per convertirla in un video dinamico generato dall’IA, con sincronizzazione labiale realistica, tempi di parlato naturali e voci espressive. Migliora il tuo video con testi sovrimpressi, musica di sottofondo e transizioni fluide, senza bisogno di montaggio manuale. Crea video con IA in oltre 175 lingue e dialetti, con molteplici voci e accenti basati sull’intelligenza artificiale.
Video di product placement
Ti basta caricare l’immagine del tuo prodotto e lo script, e il nostro Generatore di Annunci farà il resto: posizionerà il tuo prodotto nella mano del tuo avatar e potrai modificare il video aggiungendo musica, sottotitoli e voiceover. Perfetto per scalare i contenuti su TikTok, Instagram e Amazon senza spedire campioni o ingaggiare una troupe.
Controllo vocale IA realistico
Seleziona voci AI realistiche che si abbinano al tuo avatar direttamente nell’interfaccia di AI Studio con un solo clic, oppure cattura il tuo tono esatto utilizzando la nostra funzionalità Voice Mirroring. Puoi anche aggiungere musica di sottofondo coinvolgente dalla nostra libreria stock per dare ai tuoi progetti la colonna sonora perfetta.
Modelli di IA più potenti
Accedi alle più recenti tecnologie generative direttamente all’interno di HeyGen. Usa avanzati modelli di generazione video con IA come Sora, Google Veo e Kling per creare B-roll video cinematografici con movimenti fluidi, Flux per immagini ad alta fedeltà generate dall’IA ed ElevenLabs per una voce ultra realistica. Produci istantaneamente asset video professionali, dalle scene cinematografiche a voiceover realistici, senza mai lasciare la piattaforma.
Casi d’uso dell’AI Video Maker
Scopri come aziende come la tua stanno scalando la creazione di contenuti, raggiungendo un pubblico più ampio e generando una crescita reale grazie a una delle piattaforme di video AI più innovative oggi disponibili.
Crea annunci che fermano lo scroll, video esplicativi e campagne social a una frazione del costo di un’agenzia. HeyGen permette ai marketer di produrre contenuti brevi e curati usando avatar realistici, B-roll personalizzati e gli asset del tuo brand. Genera quotidianamente short per TikTok oppure traduci automaticamente le campagne in più lingue per i mercati globali, tutto a partire da un semplice script testuale.
Sostituisci costose riprese video e nuove sessioni dal vivo per la formazione di onboarding e compliance. HeyGen permette a instructional designer e team HR di importare presentazioni PowerPoint o PDF e trasformarle automaticamente in moduli di formazione coinvolgenti, guidati da avatar, con doppiaggi naturali e una narrazione dal ritmo perfetto. Rendi la formazione aziendale scalabile e coerente.
Genera demo prodotto professionali e annunci in stile UGC su larga scala. Carica l’immagine del tuo prodotto e lo script, poi utilizza le scorciatoie di product placement di HeyGen per creare annunci curati con un portavoce AI. Ideale per generare traffico verso offerte di affiliazione, creare reel per i social e testare nuovi hook di marketing senza ingaggiare attori o girare nuove scene.
Trasforma una singola idea in un video breve e rifinito in pochi minuti. Genera contenuti guidati da avatar AI nei formati 9:16, 16:9 e 1:1 partendo da un unico script. Nessuna videocamera o software di montaggio necessario. Perfetto per restare attivo su più piattaforme senza esaurirti.
Trasforma piani di lezione o appunti di studio in coinvolgenti video esplicativi all’istante. HeyGen abbina un avatar IA come istruttore al tuo copione, genera automaticamente contenuti visivi di supporto e aggiunge i sottotitoli. Che tu stia creando un corso online o un tutorial, una produzione video professionale è alla portata di chiunque, senza bisogno di girare alcuna ripresa.
Vuoi apparire in video senza stare davanti alla telecamera? Crea un gemello digitale da una breve clip e genera infiniti video parlati a partire dal tuo copione. Ideale per vlog su YouTube, personal branding e progetti personali. Ti basta caricare una clip, scrivere il tuo testo e lasciare che il tuo avatar AI faccia il resto.
Come generare video con HeyGen
Trasforma le tue idee in video curati in pochi minuti. Con HeyGen puoi convertire un semplice testo in contenuti video coinvolgenti e professionali, senza bisogno di riprese, competenze di montaggio o strumenti complessi.
Inizia digitando il tuo copione direttamente nell’editor oppure incollando un contenuto esistente. HeyGen suddivide automaticamente il testo in scene, aiutandoti a strutturare il video e a mantenere il flusso chiaro.
Scegli tra una gamma di voci AI naturali per adattarti al tuo tono e al tuo pubblico. Per un tocco più personale, puoi anche clonare la tua voce per una narrazione coerente e autentica.
Arricchisci il tuo video con immagini, template, sottotitoli, loghi e musica di sottofondo. Regola i layout, modifica le scene e perfeziona lo stile utilizzando l’editor intuitivo di HeyGen.
Genera il tuo video in pochi clic. Scaricalo in formato MP4 oppure condividilo direttamente sul tuo sito web, sui social o sulle piattaforme di apprendimento, nel formato più adatto alle tue esigenze.
I generatori di video basati sull’IA sono strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale per creare video a partire da testo, immagini o script. Gestiscono in automatico montaggio, elementi visivi e voce fuori campo, così non hai bisogno di competenze di video editing per ottenere risultati professionali.
HeyGen è un avanzato generatore di video basato sull’IA, pensato per professionisti e marketer. Ti permette di creare video coinvolgenti utilizzando modelli pronti all’uso o prompt testuali, in qualsiasi formato, per i social media, le vendite o i contenuti aziendali.
Carica una breve clip o un’immagine di riferimento di te stesso, poi scrivi il tuo copione in HeyGen. La piattaforma genera un video con movimenti e voce AI realistici. Puoi modificare il formato, aggiungere scene e personalizzare il risultato per video esplicativi o clip per i social.
Sì, HeyGen offre la creazione gratuita di video da testo e di video generati dall’IA. I piani a pagamento includono funzionalità avanzate per la creazione di video, strumenti di editing più completi e il supporto per un maggior numero di formati, a seconda del piano scelto.
Puoi utilizzare testo, immagini, immagini stock o audio per generare video con l’IA. HeyGen trasforma questi contenuti in video esplicativi, tutorial o video di marketing, utilizzando modelli personalizzabili in diversi formati e stili.
Sì. Carica il tuo audio e il sistema di intelligenza artificiale di HeyGen genererà automaticamente un video. Sincronizza voce e immagini per creare avatar realistici e clip video, rendendolo ideale per podcast, video esplicativi e contenuti didattici.
Sì. Il generatore di video da testo di HeyGen ti consente di creare video esplicativi e presentazioni di alta qualità a partire da qualsiasi prompt testuale. I modelli video ti aiutano a produrre contenuti nel formato che preferisci per marketing, formazione o demo di prodotto.
Per la maggior parte delle esigenze di business, marketing e formazione, sì. HeyGen ti permette di animare le scene, aggiungere movimento e generare video professionali senza una troupe di produzione. Aiuta i team a pubblicare video più rapidamente mantenendo l’intero processo semplice, scalabile ed economico.
L’interfaccia di HeyGen lo rende semplice: carica il tuo testo e le tue immagini, scegli un modello di video e lascia che l’IA crei automaticamente il tuo video. La piattaforma è progettata affinché chiunque possa realizzare rapidamente video d’impatto, senza competenze tecniche.
Sì. Carica un’immagine di riferimento su HeyGen e l’IA genererà video dall’aspetto naturale. Puoi animare avatar, regolare le espressioni e creare video esplicativi personalizzati o clip di brand con movimenti realistici e sincronizzazione audio.
Sì. Puoi creare brevi video promozionali, clip per i social e annunci ottimizzati per TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Il generatore video con intelligenza artificiale gestisce l’intero processo, così puoi produrre contenuti generati dall’AI al ritmo richiesto dai tuoi canali, con video che appaiono e suonano professionali fin dal primo rendering.
HeyGen ti permette di creare video esplicativi, video promozionali, tutorial, demo di prodotto, contenuti per formazione e onboarding, video di outreach personalizzati e brevi clip per i social media. Tutti i video utilizzano avatar IA realistici, voci naturali e traduzione multilingue per una produzione rapida e su larga scala.
HeyGen è davvero veloce e molti video vengono generati in meno di un minuto. Se il tuo video è più lungo, utilizza più scene o ha effetti più complessi, potrebbe richiedere un po’ più di tempo, ma di solito viene comunque completato in pochi minuti.
Sì. HeyGen è utilizzato con fiducia da aziende Fortune 500 e da team enterprise nei settori L&D, marketing, sales enablement e comunicazione interna. Le funzionalità enterprise includono SSO, accesso API, generazione di video in blocco, avatar personalizzati, controlli del brand kit, conformità SOC 2 e supporto dedicato del Customer Success.
Sì. HeyGen ti permette di creare video AI ottimizzati per TikTok, Instagram e altri social. Scegli un template, aggiungi voci fuori campo generate dall’AI, personalizza il tuo video e pubblica i contenuti all’istante. È pensato per stare al passo con il ritmo richiesto dai tuoi canali.
Sì. HeyGen mantiene i tuoi dati al sicuro e crea avatar in modo responsabile. Tu sei il proprietario dei tuoi video e contenuti visivi generati dall’IA, quindi puoi pubblicare contenuti per il marketing o la formazione in tutta tranquillità.
Trasforma le tue idee in video professionali con l’IA.