Genera video professionali a partire da testo, immagini o da un semplice prompt con il generatore di video AI di HeyGen. Seleziona un presentatore realistico, aggiungi il tuo copione e produci contenuti di qualità da studio in oltre 175 lingue, senza riprese, troupe o software di montaggio. Tutto ciò di cui hai bisogno per creare video curati e dare vita alle tue idee, in un’unica piattaforma.

Richiedi un video Nessun lavoro di montaggio necessario. Digita un argomento, incolla uno script o inserisci un URL e il Video Agent farà il resto. Scrive lo script, crea uno storyboard, seleziona i contenuti visivi e genera un video AI completo che puoi pubblicare o perfezionare, tutto a partire da un unico input.

Produzione video automatizzata Fornisci all’AI video maker un post del blog, un PDF o un breve prompt e lui costruirà l’intera narrazione. Le scene vengono strutturate automaticamente, il B-roll e i layout sono abbinati ai tuoi contenuti e il voiceover è sincronizzato con ogni fotogramma, offrendo una bozza quasi definitiva con un solo clic.

Elementi visivi intelligenti Ogni video ha una propria identità visiva. Il generatore video basato sull’IA seleziona filmati di repertorio, crea immagini personalizzate e realizza grafiche a schermo specifiche per il tuo script. Niente modelli riciclati, niente layout generici: ogni clip è adattata al tuo messaggio e al tuo pubblico.