Trasforma idee, script, link o tracce in eleganti reel social con il generatore di reel AI di HeyGen. Produci modifiche reattive all'audio, didascalie, preset per piattaforme e varianti localizzate automaticamente, senza telecamere, senza editor, solo video brevi pronti per la pubblicazione.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Cattura le tendenze rapidamente. Incolla una richiesta o carica un video e genera reel verticali che si adattano ai formati di tendenza, massimizzando la portata e l'interazione con tempi di realizzazione minimi.
Trasforma le pagine dei prodotti o i link dei cataloghi in brevi video acquistabili. HeyGen estrae le immagini dei prodotti, crea scene in evidenza e genera diverse varianti di annunci per i test.
Crea bobine liriche reattive all'audio caricando tracce e testi con il nostro strumento AI. Il motore sincronizza didascalie e immagini con il fraseggio e il ritmo in modo che i rilasci dei testi siano cinematografici e condivisibili.
Converti gli script delle lezioni, i consigli e le guide in brevi video con didascalie per un coinvolgimento più rapido degli studenti. Localizza i contenuti tramite il traduttore video per corsi globali e programmi di formazione e sviluppo.
Trasforma video di lunga durata, dirette streaming o podcast in decine di brevi video automaticamente utilizzando il nostro generatore gratuito di video brevi basato sull'IA. La generazione in batch e i flussi di lavoro API permettono ai creatori di pubblicare contenuti in modo coerente e rapido con l'aiuto del nostro creatore di video brevi gratuito basato sull'IA.
Crea visual per concerti, loop per DJ o promozioni per festival che rispecchino l'energia dal vivo. Esporta loop pronti per l'esibizione in alta qualità per schermi LED e configurazioni VJ.
Perché HeyGen è il miglior generatore di Reel AI
HeyGen combina generazione avanzata di video AI, analisi audio e flussi di lavoro basati su modelli per produrre reel che catturano l'attenzione in pochi minuti. Creatori e team ottengono qualità costante, iterazione rapida e localizzazione integrata affinché ogni campagna abbia successo a livello globale.
Crea bobine raffinate in pochi minuti da un unico prompt, script o link utilizzando il generatore gratuito di bobine AI. HeyGen automatizza la selezione delle scene, il ritmo e le didascalie così i creatori passano dall'idea al contenuto pronto per la pubblicazione molto più velocemente.
Scegli stili visivi, regola movimento e colore, sostituisci le riprese, o perfeziona didascalie e tempistica. HeyGen ti offre un controllo di alto livello senza richiedere software di montaggio complessi o timeline.
Esporta versioni ottimizzate per piattaforme come TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o social a pagamento utilizzando il nostro creatore di reel. Traduci i copioni con il traduttore video e mantieni una sincronizzazione labiale e tempistica dei sottotitoli accurata per una portata globale usando il nostro strumento AI.
Sceneggiatura potenziata da intelligenza artificiale per la produzione di bobine
HeyGen analizza il tuo script, prompt o pagina collegata e genera una storyboard modificabile di scene che corrispondono al tono e all'intento, permettendoti di personalizzare il tuo contenuto. Il generatore di video AI sceglie le riprese, il movimento della camera e il tempismo per creare una bobina coerente che segue la tua narrazione preservando le tue parole originali.
Visual reattivi all'audio e montaggio basato sul ritmo
Carica una traccia e HeyGen analizzerà il tempo, il ritmo e l'energia per guidare modifiche, transizioni ed effetti visivi. Crea bobine che pulsano con la tua musica, evidenzia i cali e abbina le frasi per contenuti brevi più coinvolgenti.
Didascalie intelligenti, doppiaggio e localizzazione
Genera automaticamente sottotitoli e voiceover per il tuo video. Il sistema supporta la clonazione vocale e la narrazione multilingue, e il traduttore video ricrea la consegna in altre lingue in modo che i video localizzati sembrino naturali e tempestivi.
Strumenti rapidi di personalizzazione e remix
Sostituisci il materiale di repertorio scelto dall'IA con le tue riprese, cambia stili o applica regolazioni precise con semplici comandi. Integra immagine in video o scambia volti per bobine basate sui personaggi e usa il sincronizzatore labiale per un allineamento più preciso della performance.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di Reel AI
Crea reel dall'idea al file pronto per la pubblicazione in quattro semplici passaggi.
Inserisci il tuo concetto, lascia l'URL di un prodotto, incolla uno script o carica una traccia per creare reel senza sforzo. HeyGen analizza contenuti, metadati e audio per preparare una storyboard per il tuo reel, agendo come un potente editor video.
Scegli preset visivi o un aspetto personalizzato, poi seleziona proporzioni verticali, quadrate o orizzontali ottimizzate per TikTok, Instagram o Shorts. HeyGen prepara automaticamente tagli specifici per ogni piattaforma.
Modifica scene, sostituisci riprese, regola il ritmo e imposta gli stili dei sottotitoli. Usa semplici comandi o i controlli di precisione per cambiare movimento, colore o enfasi senza timeline complesse.
Rendi il montaggio finale in MP4 ed esporta versioni ottimizzate per ogni piattaforma. Usa la modalità batch o l'API per produrre molteplici varianti e copie localizzate con il traduttore video.
Un generatore di reel AI utilizza la generazione video AI per trasformare idee, script, link o audio in video brevi. HeyGen automatizza il montaggio, le didascalie e i preset delle piattaforme così i creatori possono produrre più reel velocemente, testare variazioni e mantenere un'identità visiva coerente senza assumere editor.
Carica la tua traccia o collega il tuo audio e HeyGen analizzerà il tempo, il ritmo e le sezioni per guidare tagli, transizioni e intensità visiva. Puoi enfatizzare i drop, allineare le didascalie alla fraseggio o mappare gli steli agli effetti per visual avanzati reattivi all'audio nei tuoi reel con l'intelligenza artificiale.
Sì. Incolla un URL e HeyGen, il creatore gratuito di bobine AI, estrae immagini, testi e sezioni chiave per generare una storyboard in formato breve. Il generatore di bobine AI mette in sequenza le scene, aggiunge didascalie e produce un video pronto per i social che puoi perfezionare ed esportare.
Assolutamente, il nostro editor video è progettato per ottimizzare il tuo processo creativo. HeyGen genera automaticamente didascalie precise e stili di sottotitoli pensati per la visualizzazione su dispositivi mobili. Puoi modificare tempistica, stile e lingua, e il sistema esporterà i file di sottotitoli o le didascalie integrate secondo necessità.
Sì. Utilizza il traduttore video integrato per tradurre script e didascalie, generare doppiaggi localizzati e mantenere la sincronizzazione di tempo e labiale. Questo ti permette di distribuire rapidamente bobine culturalmente adattate con lo stesso brief creativo.
Scegli tra modelli cinematografici, UGC, vetrina di prodotti, animazione o brandizzati. Regola colore, movimento, sovrapposizioni, tipografia e transizioni. Sostituisci gli asset AI con i tuoi filmati tramite strumenti di conversione da immagine a video o caricamenti.
Sì. HeyGen produce formati specifici per piattaforme e MP4 di alta qualità ottimizzati per campagne a pagamento. La modalità batch rende semplice creare molteplici varianti di annunci per test A/B e ottimizzazione delle prestazioni.
La maggior parte delle bobine si genera in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. L'elaborazione batch e l'automazione API supportano carichi di lavoro più grandi e una rapida esecuzione per i team che creano molte varianti.
Sì. Carica o clona una voce per la narrazione e utilizza avatar personalizzati o creatori per presentare i tuoi video. Combina il face swap o gli asset degli avatar per un talento ricorrente in una campagna utilizzando i nostri modelli personalizzabili.
Mantieni la piena proprietà dei video che esporti. HeyGen non rivendica diritti sul tuo contenuto, garantendoti la proprietà delle tue creazioni realizzate con il nostro strumento AI. Assicurati di avere i diritti necessari per qualsiasi media di terze parti incluso nel montaggio.
Sì. HeyGen offre API REST, notifiche webhook e funzionalità di elaborazione batch per automatizzare i flussi di lavoro di collegamento a bobina, la generazione di cataloghi e la pubblicazione programmata.
HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale che includono crittografia, controlli di accesso e opzioni di conformità per i team. I tuoi asset creativi e i video generati rimangono privati e sicuri.
