Generatore di Clip AI per Video Brevi Virali e Pubblicità

Trasforma idee, script, link o tracce in eleganti reel social con il generatore di reel AI di HeyGen. Produci modifiche reattive all'audio, didascalie, preset per piattaforme e varianti localizzate automaticamente, senza telecamere, senza editor, solo video brevi pronti per la pubblicazione.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Clip social guidate dalle tendenze

Clip social guidate dalle tendenze

Cattura le tendenze rapidamente. Incolla una richiesta o carica un video e genera reel verticali che si adattano ai formati di tendenza, massimizzando la portata e l'interazione con tempi di realizzazione minimi.

Bobine di prodotto e commercio

Bobine di prodotto e commercio

Trasforma le pagine dei prodotti o i link dei cataloghi in brevi video acquistabili. HeyGen estrae le immagini dei prodotti, crea scene in evidenza e genera diverse varianti di annunci per i test.

Promozioni musicali e lancio di testi

Promozioni musicali e lancio di testi

Crea bobine liriche reattive all'audio caricando tracce e testi con il nostro strumento AI. Il motore sincronizza didascalie e immagini con il fraseggio e il ritmo in modo che i rilasci dei testi siano cinematografici e condivisibili.

Micro-contenuti educativi

Micro-contenuti educativi

Converti gli script delle lezioni, i consigli e le guide in brevi video con didascalie per un coinvolgimento più rapido degli studenti. Localizza i contenuti tramite il traduttore video per corsi globali e programmi di formazione e sviluppo.

Rielaborazione del creatore e output in batch

Rielaborazione del creatore e output in batch

Trasforma video di lunga durata, dirette streaming o podcast in decine di brevi video automaticamente utilizzando il nostro generatore gratuito di video brevi basato sull'IA. La generazione in batch e i flussi di lavoro API permettono ai creatori di pubblicare contenuti in modo coerente e rapido con l'aiuto del nostro creatore di video brevi gratuito basato sull'IA.

Momenti salienti dell'evento e cicli di performance

Momenti salienti dell'evento e cicli di performance

Crea visual per concerti, loop per DJ o promozioni per festival che rispecchino l'energia dal vivo. Esporta loop pronti per l'esibizione in alta qualità per schermi LED e configurazioni VJ.

Perché HeyGen è il miglior generatore di Reel AI

HeyGen combina generazione avanzata di video AI, analisi audio e flussi di lavoro basati su modelli per produrre reel che catturano l'attenzione in pochi minuti. Creatori e team ottengono qualità costante, iterazione rapida e localizzazione integrata affinché ogni campagna abbia successo a livello globale.

Creazione rapida di bobine

Crea bobine raffinate in pochi minuti da un unico prompt, script o link utilizzando il generatore gratuito di bobine AI. HeyGen automatizza la selezione delle scene, il ritmo e le didascalie così i creatori passano dall'idea al contenuto pronto per la pubblicazione molto più velocemente.

Progettato per un controllo creativo

Scegli stili visivi, regola movimento e colore, sostituisci le riprese, o perfeziona didascalie e tempistica. HeyGen ti offre un controllo di alto livello senza richiedere software di montaggio complessi o timeline.

Scala su piattaforme e linguaggi

Esporta versioni ottimizzate per piattaforme come TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o social a pagamento utilizzando il nostro creatore di reel. Traduci i copioni con il traduttore video e mantieni una sincronizzazione labiale e tempistica dei sottotitoli accurata per una portata globale usando il nostro strumento AI.

Sceneggiatura potenziata da intelligenza artificiale per la produzione di bobine

HeyGen analizza il tuo script, prompt o pagina collegata e genera una storyboard modificabile di scene che corrispondono al tono e all'intento, permettendoti di personalizzare il tuo contenuto. Il generatore di video AI sceglie le riprese, il movimento della camera e il tempismo per creare una bobina coerente che segue la tua narrazione preservando le tue parole originali.

sceneggiatura per video

Visual reattivi all'audio e montaggio basato sul ritmo

Carica una traccia e HeyGen analizzerà il tempo, il ritmo e l'energia per guidare modifiche, transizioni ed effetti visivi. Crea bobine che pulsano con la tua musica, evidenzia i cali e abbina le frasi per contenuti brevi più coinvolgenti.

Visual reattivi all'audio

Didascalie intelligenti, doppiaggio e localizzazione

Genera automaticamente sottotitoli e voiceover per il tuo video. Il sistema supporta la clonazione vocale e la narrazione multilingue, e il traduttore video ricrea la consegna in altre lingue in modo che i video localizzati sembrino naturali e tempestivi.

Clonazione della voce

Strumenti rapidi di personalizzazione e remix

Sostituisci il materiale di repertorio scelto dall'IA con le tue riprese, cambia stili o applica regolazioni precise con semplici comandi. Integra immagine in video o scambia volti per bobine basate sui personaggi e usa il sincronizzatore labiale per un allineamento più preciso della performance.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di Reel AI

Crea reel dall'idea al file pronto per la pubblicazione in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Incolla un comando, un link o carica un file audio

Inserisci il tuo concetto, lascia l'URL di un prodotto, incolla uno script o carica una traccia per creare reel senza sforzo. HeyGen analizza contenuti, metadati e audio per preparare una storyboard per il tuo reel, agendo come un potente editor video.

Passaggio 2

Scegli uno stile e un formato di piattaforma

Scegli preset visivi o un aspetto personalizzato, poi seleziona proporzioni verticali, quadrate o orizzontali ottimizzate per TikTok, Instagram o Shorts. HeyGen prepara automaticamente tagli specifici per ogni piattaforma.

Passaggio 3

Perfeziona grafica e tempistica

Modifica scene, sostituisci riprese, regola il ritmo e imposta gli stili dei sottotitoli. Usa semplici comandi o i controlli di precisione per cambiare movimento, colore o enfasi senza timeline complesse.

Passaggio 4

Genera e pubblica

Rendi il montaggio finale in MP4 ed esporta versioni ottimizzate per ogni piattaforma. Usa la modalità batch o l'API per produrre molteplici varianti e copie localizzate con il traduttore video.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di bobine AI e come aiuta i creatori?

Un generatore di reel AI utilizza la generazione video AI per trasformare idee, script, link o audio in video brevi. HeyGen automatizza il montaggio, le didascalie e i preset delle piattaforme così i creatori possono produrre più reel velocemente, testare variazioni e mantenere un'identità visiva coerente senza assumere editor.

Come posso rendere i miei reel reattivi all'audio con HeyGen?

Carica la tua traccia o collega il tuo audio e HeyGen analizzerà il tempo, il ritmo e le sezioni per guidare tagli, transizioni e intensità visiva. Puoi enfatizzare i drop, allineare le didascalie alla fraseggio o mappare gli steli agli effetti per visual avanzati reattivi all'audio nei tuoi reel con l'intelligenza artificiale.

Posso convertire un URL di un prodotto o un post di un blog in una bobina?

Sì. Incolla un URL e HeyGen, il creatore gratuito di bobine AI, estrae immagini, testi e sezioni chiave per generare una storyboard in formato breve. Il generatore di bobine AI mette in sequenza le scene, aggiunge didascalie e produce un video pronto per i social che puoi perfezionare ed esportare.

HeyGen supporta sottotitoli e funzionalità di accessibilità?

Assolutamente, il nostro editor video è progettato per ottimizzare il tuo processo creativo. HeyGen genera automaticamente didascalie precise e stili di sottotitoli pensati per la visualizzazione su dispositivi mobili. Puoi modificare tempistica, stile e lingua, e il sistema esporterà i file di sottotitoli o le didascalie integrate secondo necessità.

Posso localizzare i reel per altri paesi?

Sì. Utilizza il traduttore video integrato per tradurre script e didascalie, generare doppiaggi localizzati e mantenere la sincronizzazione di tempo e labiale. Questo ti permette di distribuire rapidamente bobine culturalmente adattate con lo stesso brief creativo.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per lo stile visivo?

Scegli tra modelli cinematografici, UGC, vetrina di prodotti, animazione o brandizzati. Regola colore, movimento, sovrapposizioni, tipografia e transizioni. Sostituisci gli asset AI con i tuoi filmati tramite strumenti di conversione da immagine a video o caricamenti.

Il generatore di AI è adatto per i social a pagamento?

Sì. HeyGen produce formati specifici per piattaforme e MP4 di alta qualità ottimizzati per campagne a pagamento. La modalità batch rende semplice creare molteplici varianti di annunci per test A/B e ottimizzazione delle prestazioni.

Quanto è veloce la generazione e il rendering?

La maggior parte delle bobine si genera in pochi minuti a seconda della lunghezza e della complessità. L'elaborazione batch e l'automazione API supportano carichi di lavoro più grandi e una rapida esecuzione per i team che creano molte varianti.

Posso usare la mia voce o il mio avatar creatore nei reel?

Sì. Carica o clona una voce per la narrazione e utilizza avatar personalizzati o creatori per presentare i tuoi video. Combina il face swap o gli asset degli avatar per un talento ricorrente in una campagna utilizzando i nostri modelli personalizzabili.

Di chi sono i video che genero?

Mantieni la piena proprietà dei video che esporti. HeyGen non rivendica diritti sul tuo contenuto, garantendoti la proprietà delle tue creazioni realizzate con il nostro strumento AI. Assicurati di avere i diritti necessari per qualsiasi media di terze parti incluso nel montaggio.

Ci sono strumenti per sviluppatori per l'automazione?

Sì. HeyGen offre API REST, notifiche webhook e funzionalità di elaborazione batch per automatizzare i flussi di lavoro di collegamento a bobina, la generazione di cataloghi e la pubblicazione programmata.

Come protegge HeyGen i miei contenuti e i miei dati?

HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale che includono crittografia, controlli di accesso e opzioni di conformità per i team. I tuoi asset creativi e i video generati rimangono privati e sicuri.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background