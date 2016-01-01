Generatore di Video di Prodotto AI per Dimostrazioni Istantanee del Prodotto

Trasforma pagine di prodotti, immagini o brevi script in video professionali senza l'uso di telecamere o montaggio. HeyGen genera automaticamente scene, voiceover, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così che i team possano produrre demo pronte al lancio, pubblicità e clip social in grande quantità.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Dimostrazioni di lancio del prodotto

Dimostrazioni di lancio del prodotto

Lanciare un prodotto di solito richiede riprese e montaggi costosi. HeyGen trasforma la tua pagina prodotto in un video dimostrativo nitido con scene che evidenziano i benefici e call-to-action, così puoi lanciare più velocemente.


Elenchi di prodotti per l'ecommerce

Elenchi di prodotti per l'ecommerce

Creare video di presentazione coinvolgenti su larga scala richiede tempo. HeyGen automatizza i b-roll dei prodotti, gli zoom ravvicinati e le evidenziazioni delle caratteristiche per ogni SKU, garantendo che i cataloghi rimangano aggiornati e pronti per la conversione con contenuti video efficienti.

Annunci social in formato breve

Annunci social in formato breve

I brevi contenuti creativi social devono catturare l'attenzione rapidamente. HeyGen realizza montaggi verticali con ganci accattivanti, didascalie leggibili e ritmi adatti alla piattaforma per massimizzare il coinvolgimento iniziale su Reels e Shorts.

Video esplicativi e tutorial

Video esplicativi e tutorial

I video esplicativi manuali richiedono la stesura di uno script e la registrazione. HeyGen converte il tuo script su come fare in chiari video passo dopo passo con voiceover sincronizzati e immagini illustrative.

Retargeting e varianti personalizzate

Retargeting e varianti personalizzate

Il retargeting richiede messaggi personalizzati. HeyGen produce varianti specifiche per il pubblico evidenziando sconti, vantaggi o prove sociali per migliorare le prestazioni del funnel di conversione.

Formazione ed educazione sui prodotti

Formazione ed educazione sui prodotti

L'educazione sul prodotto richiede una qualità ripetibile. HeyGen genera walkthrough di prodotto coerenti e sottotitolati e clip di onboarding che possono essere scalati su team e lingue diverse.

Perché scegliere HeyGen per il generatore di video di prodotti AI

HeyGen combina la creazione automatica di scene, narrazione realistica e generazione in batch per sostituire le riprese lente con un efficiente flusso di lavoro da testo a video. Ottieni video di prodotto coerenti e conformi al marchio che convertono su diversi canali.

Rapido dallo schizzo al video finito

Incolla un URL, carica foto o inserisci un breve script, e HeyGen crea un video prodotto completo in pochi minuti, risparmiando giorni di lavoro di produzione e costi di agenzia con le sue capacità di editor video.

Qualità da produzione senza uno studio

HeyGen compone automaticamente illuminazione, movimenti di camera, riprese di supporto e missaggio audio in modo che i video appaiano rifiniti e pronti per la trasmissione senza la necessità di una ripresa fisica.

Varianti di scala e localizzazione

Crea decine di varianti di annunci e demo, traduci gli script con il traduttore video e genera doppiaggi localizzati per testare rapidamente i messaggi in diversi mercati.

Link alla creazione di video dalle pagine dei prodotti

Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini chiave, specifiche e punti di vendita per i tuoi contenuti video. Il sistema organizza questi elementi in scene strutturate, generando sia brevi dimostrazioni che spiegazioni estese senza bisogno di editing manuale.

Una donna tiene in mano uno zoccolo Crocs rosa, con una piccola immagine dello zoccolo mostrata nell'angolo in alto a destra.

Script per video con voiceover dall'aspetto umano

Inserisci uno script o lascia che HeyGen ne rediga uno per te. La piattaforma produce doppiaggi naturali, sincronizzazione labiale per i presentatori a schermo quando utilizzati e diverse opzioni di tono in modo che la narrazione corrisponda alla voce del tuo marchio nei tuoi contenuti video.

Un'interfaccia di creazione di contenuti con un cursore verde su un editor di testo e una diapositiva di presentazione che mostra "Panoramica dei Risultati del Q3" e il ritratto di un uomo.

Strumenti per la generazione in batch e la localizzazione

Producete grandi quantità di video di prodotto con ganci unici, inviti all'azione e immagini. Utilizzate il traduttore video per rigenerare doppiaggi e sottotitoli localizzati così che le campagne possano essere lanciate a livello globale in pochi minuti.

Clonazione della voce

Stili Flessibili e Controllo del Movimento

Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre il pieno controllo senza alcuna curva di apprendimento.

Collage di una donna sorridente che tiene uno skateboard, circondata da immagini di lei in diversi ruoli della vita, con un'icona di pulsante di riproduzione.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Come funziona

Come utilizzare il generatore di video di prodotto AI

Inizia a produrre video di prodotti in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Aggiungi la fonte del tuo prodotto

Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o scrivi un breve brief. HeyGen analizza i contenuti ed estrae caratteristiche, specifiche e elementi visivi per informare le scene nel tuo processo di generazione video.

Passo 2

Seleziona stile e lunghezza

Scegli uno stile visivo, un rapporto d'aspetto e una durata target. Seleziona una voce, l'atmosfera musicale e le opzioni di branding per mantenere ogni video coerente.

Passaggio 3

Anteprima e perfezionamento delle varianti del tuo contenuto video per risultati ottimali.

Rivedi le bozze generate, modifica i titoli, sostituisci le immagini o rigenera attacchi alternativi. Crea più varianti per i test A/B senza modifiche manuali.

Passaggio 4

Esporta e distribuisci i tuoi contenuti video creati con il generatore di video AI.

Scarica MP4 o PNG ottimizzati per le tue piattaforme, o esporta gruppi organizzati pronti per i gestori di annunci e il caricamento sui negozi online.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di video di prodotti AI e come lo utilizza HeyGen?

Un generatore di video di prodotti AI converte testi, immagini o URL di prodotti in video pronti per la pubblicazione utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale e montaggio. HeyGen trasforma i brief in video dimostrativi, pubblicità e video esplicativi senza bisogno di riprese o montaggio sulla timeline.

HeyGen può creare sia brevi spot pubblicitari che video dimostrativi più lunghi?

Sì, utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale può migliorare l'esperienza. HeyGen, un generatore di video AI, supporta annunci verticali brevi e dimostrazioni orizzontali più lunghe. Scegli la durata e il formato e HeyGen adatterà ritmo, didascalie e struttura della scena per il posizionamento previsto.

Devo fornire uno script o può HeyGen scriverne uno?

Puoi incollare il tuo script personale o lasciare che HeyGen, il creatore di video, generi script persuasivi e focalizzati sulla conversione a partire dai dettagli del prodotto. La piattaforma elabora incipit, CTA e descrizioni di scene ottimizzate per il racconto del prodotto.

Come funzionano la localizzazione e la traduzione?

Utilizza il traduttore video per tradurre gli script nelle lingue di destinazione. HeyGen rigenera i doppiaggi, aggiusta il sincronismo labiale quando applicabile e aggiorna i testi a schermo in modo che i video localizzati sembrino nativi.


HeyGen può utilizzare i miei asset di marca e le linee guida?

Sì. Carica loghi, caratteri e palette di colori nel tuo kit di marca. HeyGen applica lo stile del marchio su bozze e modelli generati per mantenere la coerenza visiva su larga scala.

Quali formati di esportazione e preimpostazioni di piattaforma sono disponibili?

HeyGen esporta video in formato MP4 e immagini ad alta risoluzione formattate per Feed, Storie, Reels e pagine prodotto. L'esportazione in batch organizza i file con nomi chiari per i gestori di annunci e caricamenti CMS.

Posso generare molti video di prodotti contemporaneamente?

Sì. La generazione in batch di HeyGen ti permette di creare centinaia di video specifici per SKU mappando le righe di dati ai template, consentendo campagne a livello di catalogo con uno sforzo manuale minimo.

Quanto sono personalizzabili i video generati?

Le bozze generate dal generatore di video IA sono completamente modificabili per adattarsi alle tue esigenze. Scambia scene, sostituisci immagini, regola il tono della voce e perfeziona il testo. HeyGen offre opzioni di rigenerazione rapide in modo che le modifiche si propaghino attraverso le varianti.

I video creati con HeyGen sono adatti per annunci pubblicitari a pagamento?

Sì. HeyGen produce video di qualità da produzione ottimizzati per le piattaforme pubblicitarie con proporzioni corrette, didascalie leggibili e ritmo progettato per mantenere l'attenzione e stimolare le conversioni.

Chi possiede i diritti dei video creati in HeyGen?

Mantieni la proprietà di tutti i video che crei. HeyGen utilizza risorse con licenza e i contenuti generati sono forniti per uso commerciale. Assicurati sempre che qualsiasi risorsa di terze parti che carichi abbia i diritti appropriati.

