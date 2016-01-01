Trasforma pagine di prodotti, immagini o brevi script in video professionali senza l'uso di telecamere o montaggio. HeyGen genera automaticamente scene, voiceover, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così che i team possano produrre demo pronte al lancio, pubblicità e clip social in grande quantità.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Lanciare un prodotto di solito richiede riprese e montaggi costosi. HeyGen trasforma la tua pagina prodotto in un video dimostrativo nitido con scene che evidenziano i benefici e call-to-action, così puoi lanciare più velocemente.
Creare video di presentazione coinvolgenti su larga scala richiede tempo. HeyGen automatizza i b-roll dei prodotti, gli zoom ravvicinati e le evidenziazioni delle caratteristiche per ogni SKU, garantendo che i cataloghi rimangano aggiornati e pronti per la conversione con contenuti video efficienti.
I brevi contenuti creativi social devono catturare l'attenzione rapidamente. HeyGen realizza montaggi verticali con ganci accattivanti, didascalie leggibili e ritmi adatti alla piattaforma per massimizzare il coinvolgimento iniziale su Reels e Shorts.
I video esplicativi manuali richiedono la stesura di uno script e la registrazione. HeyGen converte il tuo script su come fare in chiari video passo dopo passo con voiceover sincronizzati e immagini illustrative.
Il retargeting richiede messaggi personalizzati. HeyGen produce varianti specifiche per il pubblico evidenziando sconti, vantaggi o prove sociali per migliorare le prestazioni del funnel di conversione.
L'educazione sul prodotto richiede una qualità ripetibile. HeyGen genera walkthrough di prodotto coerenti e sottotitolati e clip di onboarding che possono essere scalati su team e lingue diverse.
Perché scegliere HeyGen per il generatore di video di prodotti AI
HeyGen combina la creazione automatica di scene, narrazione realistica e generazione in batch per sostituire le riprese lente con un efficiente flusso di lavoro da testo a video. Ottieni video di prodotto coerenti e conformi al marchio che convertono su diversi canali.
Incolla un URL, carica foto o inserisci un breve script, e HeyGen crea un video prodotto completo in pochi minuti, risparmiando giorni di lavoro di produzione e costi di agenzia con le sue capacità di editor video.
HeyGen compone automaticamente illuminazione, movimenti di camera, riprese di supporto e missaggio audio in modo che i video appaiano rifiniti e pronti per la trasmissione senza la necessità di una ripresa fisica.
Crea decine di varianti di annunci e demo, traduci gli script con il traduttore video e genera doppiaggi localizzati per testare rapidamente i messaggi in diversi mercati.
Link alla creazione di video dalle pagine dei prodotti
Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini chiave, specifiche e punti di vendita per i tuoi contenuti video. Il sistema organizza questi elementi in scene strutturate, generando sia brevi dimostrazioni che spiegazioni estese senza bisogno di editing manuale.
Script per video con voiceover dall'aspetto umano
Inserisci uno script o lascia che HeyGen ne rediga uno per te. La piattaforma produce doppiaggi naturali, sincronizzazione labiale per i presentatori a schermo quando utilizzati e diverse opzioni di tono in modo che la narrazione corrisponda alla voce del tuo marchio nei tuoi contenuti video.
Strumenti per la generazione in batch e la localizzazione
Producete grandi quantità di video di prodotto con ganci unici, inviti all'azione e immagini. Utilizzate il traduttore video per rigenerare doppiaggi e sottotitoli localizzati così che le campagne possano essere lanciate a livello globale in pochi minuti.
Stili Flessibili e Controllo del Movimento
Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre il pieno controllo senza alcuna curva di apprendimento.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video di prodotto AI
Inizia a produrre video di prodotti in quattro semplici passaggi.
Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o scrivi un breve brief. HeyGen analizza i contenuti ed estrae caratteristiche, specifiche e elementi visivi per informare le scene nel tuo processo di generazione video.
Scegli uno stile visivo, un rapporto d'aspetto e una durata target. Seleziona una voce, l'atmosfera musicale e le opzioni di branding per mantenere ogni video coerente.
Rivedi le bozze generate, modifica i titoli, sostituisci le immagini o rigenera attacchi alternativi. Crea più varianti per i test A/B senza modifiche manuali.
Scarica MP4 o PNG ottimizzati per le tue piattaforme, o esporta gruppi organizzati pronti per i gestori di annunci e il caricamento sui negozi online.
Un generatore di video di prodotti AI converte testi, immagini o URL di prodotti in video pronti per la pubblicazione utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale e montaggio. HeyGen trasforma i brief in video dimostrativi, pubblicità e video esplicativi senza bisogno di riprese o montaggio sulla timeline.
Sì, utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale può migliorare l'esperienza. HeyGen, un generatore di video AI, supporta annunci verticali brevi e dimostrazioni orizzontali più lunghe. Scegli la durata e il formato e HeyGen adatterà ritmo, didascalie e struttura della scena per il posizionamento previsto.
Puoi incollare il tuo script personale o lasciare che HeyGen, il creatore di video, generi script persuasivi e focalizzati sulla conversione a partire dai dettagli del prodotto. La piattaforma elabora incipit, CTA e descrizioni di scene ottimizzate per il racconto del prodotto.
Utilizza il traduttore video per tradurre gli script nelle lingue di destinazione. HeyGen rigenera i doppiaggi, aggiusta il sincronismo labiale quando applicabile e aggiorna i testi a schermo in modo che i video localizzati sembrino nativi.
Sì. Carica loghi, caratteri e palette di colori nel tuo kit di marca. HeyGen applica lo stile del marchio su bozze e modelli generati per mantenere la coerenza visiva su larga scala.
HeyGen esporta video in formato MP4 e immagini ad alta risoluzione formattate per Feed, Storie, Reels e pagine prodotto. L'esportazione in batch organizza i file con nomi chiari per i gestori di annunci e caricamenti CMS.
Sì. La generazione in batch di HeyGen ti permette di creare centinaia di video specifici per SKU mappando le righe di dati ai template, consentendo campagne a livello di catalogo con uno sforzo manuale minimo.
Le bozze generate dal generatore di video IA sono completamente modificabili per adattarsi alle tue esigenze. Scambia scene, sostituisci immagini, regola il tono della voce e perfeziona il testo. HeyGen offre opzioni di rigenerazione rapide in modo che le modifiche si propaghino attraverso le varianti.
Sì. HeyGen produce video di qualità da produzione ottimizzati per le piattaforme pubblicitarie con proporzioni corrette, didascalie leggibili e ritmo progettato per mantenere l'attenzione e stimolare le conversioni.
Mantieni la proprietà di tutti i video che crei. HeyGen utilizza risorse con licenza e i contenuti generati sono forniti per uso commerciale. Assicurati sempre che qualsiasi risorsa di terze parti che carichi abbia i diritti appropriati.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.