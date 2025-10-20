Generatore di didascalie AI per video

Crea sottotitoli precisi per qualsiasi video in pochi secondi. Il Generatore di Sottotitoli AI di HeyGen trasforma l'audio parlato in sottotitoli puliti, pronti all'uso che migliorano l'accessibilità, aumentano il coinvolgimento e aiutano i tuoi contenuti a ottenere migliori risultati su ogni piattaforma. Carica il tuo video, genera sottotitoli all'istante e modificali con strumenti semplici che mantengono il tuo flusso di lavoro veloce e privo di stress.
Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.
Genera automaticamente sottotitoli con l'IA
I sottotitoli aiutano più persone a guardare e comprendere i tuoi contenuti. Migliorano l'accessibilità, aumentano la ritenzione e fanno sì che i tuoi video abbiano migliori performance sulle piattaforme social. HeyGen ti offre un modo semplice per creare sottotitoli accurati senza dipendere da software complessi o trascrizioni manuali.
Con l'AI che gestisce il lavoro pesante, ottieni subito sottotitoli puliti e sincronizzati che corrispondono al tuo audio. Puoi modificarli rapidamente, aggiustare lo stile e esportare il formato di file di cui hai bisogno per YouTube, TikTok, Instagram, Reels o contenuti di lunga durata. Tutto avviene nel tuo browser, quindi puoi sottotitolare un video da qualsiasi dispositivo senza preoccuparti di spazio di archiviazione o configurazione.
Se il tuo video necessita di essere tagliato prima di inserire i sottotitoli, puoi velocemente sistemarlo utilizzando lo strumento Online Video Trimmer:
Migliori pratiche per ottenere didascalie generate dall'intelligenza artificiale più efficaci
I sottotitoli efficaci aiutano le persone a seguire il tuo messaggio anche quando non possono alzare il volume. Per ottenere i migliori risultati dal Generatore di Sottotitoli AI di HeyGen, alcuni semplici passaggi possono fare una grande differenza.
1. Utilizza sempre un audio chiaro quando possibile. Un discorso nitido aiuta l'IA a catturare ogni parola con precisione. Ridurre i rumori di fondo o gli echi rende i tuoi sottotitoli più affidabili.
2.Parla a un ritmo costante. Un discorso veloce o irregolare può causare problemi di tempistica. Un ritmo costante aiuta i tuoi sottotitoli a rimanere sincronizzati con il tuo video.
3. Rivedi e perfeziona i tuoi sottotitoli. L'intelligenza artificiale ti porta quasi fino in fondo, ma una rapida lettura garantisce che nomi, termini tecnici o accenti siano catturati correttamente.
4. Adatta lo stile dei tuoi sottotitoli alla piattaforma. I video brevi richiedono spesso testo in grassetto e facilmente leggibile. I contenuti lunghi funzionano meglio con sottotitoli semplici che non intralciano.
5.Scegli il formato di esportazione corretto I file SRT e VTT sono i migliori per YouTube o contenuti formativi. I sottotitoli integrati sono l'ideale per TikTok, Instagram e Reels.
Raggiungi più spettatori con sottotitoli che convertono
HeyGen offre un set completo di strumenti per creare sottotitoli precisi senza rallentare il tuo flusso di lavoro. Tutto è progettato per aiutarti a passare rapidamente dal caricamento all'esportazione mantenendo il pieno controllo sul risultato finale.
1.Sottotitoli Automatici Potenziati dall'IA Genera sottotitoli in pochi secondi utilizzando il riconoscimento vocale avanzato. HeyGen cattura chiaramente il discorso e fornisce sottotitoli puliti e sincronizzati che corrispondono al tuo video.
2. Strumenti di Modifica SempliciCorreggi piccoli errori, aggiusta il timing o aggiorna la punteggiatura direttamente nell'editor. Apporta miglioramenti rapidi senza scaricare software aggiuntivi.
3. Masterizza i sottotitoli o esporta i file di sottotitoliEsporta file SRT o VTT per piattaforme come YouTube, oppure masterizza direttamente i sottotitoli nel tuo video per TikTok, Instagram e Reels.
4. Supporto per sottotitoli multilingueCrea sottotitoli in più lingue per raggiungere un pubblico globale. Utile per video di marketing, educativi e di formazione.
5. Stili e Formattazione PersonalizzatiRegola il font, il colore, la dimensione e il posizionamento in modo che i tuoi sottotitoli corrispondano allo stile del tuo marchio o della tua piattaforma. Utilizza sottotitoli semplici o testi accattivanti per contenuti brevi.
Se vuoi aggiungere del testo extra sullo schermo o evidenziare momenti chiave, prova lo strumento Aggiungi Testo al Video:
Aggiungi sottotitoli al tuo video in 4 semplici passaggi
Creare sottotitoli con HeyGen richiede solo pochi passaggi. Non hai bisogno di esperienza di editing o di software aggiuntivi. Tutto avviene online e ottieni sottotitoli puliti e precisi in pochi minuti.
Scegli il tuo file MP4, MOV o WebM e caricarlo su HeyGen.
HeyGen analizza il tuo audio e crea automaticamente sottotitoli precisi e con timestamp.
Controlla i nomi, i termini tecnici o gli aggiustamenti dei tempi. Modifica i sottotitoli direttamente nell'editor
Scarica i tuoi sottotitoli come file SRT o VTT, oppure esporta un video con sottotitoli incorporati se lo pubblichi su TikTok, Instagram o Reels.
Un generatore di didascalie AI utilizza il riconoscimento vocale per convertire l'audio in testo, quindi applica dei timestamp affinché le didascalie compaiano nel momento giusto. Puoi rivedere, modificare ed esportare le didascalie come file di sottotitoli o video con didascalie già incluse.
Sì. Questo strumento funziona sia come generatore di didascalie AI che come generatore di sottotitoli. Puoi creare automaticamente sottotitoli, modificarli per assicurare la precisione e esportare file SRT o VTT per piattaforme che supportano il caricamento di sottotitoli.
Con un audio chiaro, i sottotitoli generati dall'IA sono molto accurati e di solito richiedono solo piccole modifiche. Rivedere i sottotitoli aiuta a garantire che nomi, termini tecnici e il linguaggio del marchio siano corretti prima della pubblicazione.
Sì. Puoi modificare la formulazione, la punteggiatura e il timing direttamente nell'editor. Questo ti permette di perfezionare i sottotitoli senza dover ricaricare il video o utilizzare software separati.
Puoi esportare i sottotitoli come file SRT o VTT oppure scaricare un video con i sottotitoli incorporati. I sottotitoli incorporati sono ideali per TikTok, Instagram, Reels e altre piattaforme social.
Sì. Molte persone guardano i video senza audio. I sottotitoli aiutano gli spettatori a comprendere immediatamente il tuo messaggio, il che può migliorare il tempo di visione, la ritenzione e il coinvolgimento complessivo.
Sì. Molte squadre utilizzano i sottotitoli insieme al AI Video Script Generator per creare prima script chiari, poi trasformarli in video sottotitolati più rapidamente e con meno revisioni.
Dopo aver esportato il tuo video con sottotitoli, puoi utilizzare lo strumento Condividi Video di HeyGen per inviare direttamente un link ai compagni di squadra o ai clienti senza la necessità di grandi download.
