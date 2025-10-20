Generatore di didascalie AI per video

I sottotitoli aiutano più persone a guardare e comprendere i tuoi contenuti. Migliorano l'accessibilità, aumentano la ritenzione e fanno sì che i tuoi video abbiano migliori performance sulle piattaforme social. HeyGen ti offre un modo semplice per creare sottotitoli accurati senza dipendere da software complessi o trascrizioni manuali.

Con l'AI che gestisce il lavoro pesante, ottieni subito sottotitoli puliti e sincronizzati che corrispondono al tuo audio. Puoi modificarli rapidamente, aggiustare lo stile e esportare il formato di file di cui hai bisogno per YouTube, TikTok, Instagram, Reels o contenuti di lunga durata. Tutto avviene nel tuo browser, quindi puoi sottotitolare un video da qualsiasi dispositivo senza preoccuparti di spazio di archiviazione o configurazione.

Se il tuo video necessita di essere tagliato prima di inserire i sottotitoli, puoi velocemente sistemarlo utilizzando lo strumento Online Video Trimmer: