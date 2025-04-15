Crea video guidati da presentatori, annunci in stile UGC e clip di formazione con attori AI realistici, senza bisogno di telecamera, studio o casting. Scegli un attore stock, clona la tua voce o crea un attore personalizzato per il tuo brand e pubblica video pronti per la piattaforma in pochi minuti.
Crea testimonianze in stile UGC, dimostrazioni di prodotto e cortometraggi basati sulle tendenze con portavoce credibili che stimolano l'interazione e le conversioni.
Genera presentatori di formazione coerenti e video esplicativi per team globali con sottotitoli sincronizzati ed esportazioni SCORM per LMS.
Crea dimostrazioni di prodotto ripetibili e spiegazioni delle funzionalità che i rappresentanti di vendita possono personalizzare con messaggi specifici per la regione.
Producete clip in stile influencer e varianti multilingua per lanci internazionali senza viaggiare, casting o pianificazioni.
Trasforma gli articoli della base di conoscenza in spiegazioni narrate e visualizzate sullo schermo che riducono i ticket di assistenza e migliorano i tempi di risoluzione.
Perché HeyGen è il miglior generatore di attori AI
Gli attori IA di HeyGen combinano espressioni naturali, sincronizzazione labiale precisa e controlli di livello aziendale, così i team di marketing, apprendimento e prodotto possono sostituire le lunghe riprese con una produzione rapida e ripetibile utilizzando avatar IA.
Scegli attori espressivi o crea un attore personalizzato da una breve registrazione con webcam. HeyGen riproduce micro-espressioni facciali naturali e tempistiche in modo che gli spettatori reagiscano come farebbero con un vero interprete.
Genera in batch decine o migliaia di varianti per cataloghi di prodotti, mercati localizzati e test A/B, utilizzando risorse generate dall'IA. Applica kit di marca e modelli in modo che ogni video rimanga coerente su larga scala, inclusi quelli con contenuti generati dall'IA.
Producete voiceover e sottotitoli in oltre 100 lingue. HeyGen risincronizza i tempi per gli script tradotti dello strumento di traduzione video in modo che i video localizzati sembrino nativi senza bisogno di nuove riprese.
Oltre 250 attori pronti all'uso e cloni personalizzati
Accedi a una variegata biblioteca di attori di diverse età, etnie e stili. Oppure crea un clone privato registrando un breve campione consensuale per produrre un attore esclusivo al marchio che parli qualsiasi copione.
Sincronizzazione labiale e controllo delle emozioni di qualità da studio
HeyGen allinea l'audio ai fonemi con precisione sub-frame e mappa il movimento facciale in modo che parole, pause e micro-espressioni risultino naturali, proprio come farebbe un'attrice IA. Controlla tono, energia e micro-gesti per adattarli al messaggio.
Da script a video in pochi minuti
Incolla uno script per la conversione di testo in video o l'URL di un prodotto e HeyGen genererà automaticamente layout di scene, voiceover, didascalie e suggerimenti per il b-roll. Modifica il testo, cambia gli attori e rigenera le riprese alternative all'istante, utilizzando opzioni generate dall'IA per una realizzazione più rapida.
Esportazioni multi-formato e preset per piattaforme
Esporta MP4, sottotitoli SRT/VTT, miniature e preset per dispositivi mobili per Reels, Stories, Feed e web player. I pacchetti sono denominati e dimensionati per il caricamento diretto su gestori di annunci e LMS.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di attori AI
Dai vita al tuo attore ideale con il generatore di attori AI di HeyGen in quattro semplici passaggi.
Scegli tra attori di repertorio o registra un breve video selfie per generare un attore privato per il tuo marchio tramite il generatore di video AI.
Inserisci il tuo testo o URL. HeyGen estrae i punti chiave, suggerisce incipit e redige la narrazione scena per scena.
Scegli un modello di voce, regola l'energia e l'espressività facciale, e aggiungi sottotitoli o didascalie sullo schermo.
Anteprima delle variazioni, esecuzione di lavori batch per più SKU o lingue e esportazione di pacchetti pronti per la piattaforma per TikTok e altre piattaforme.
Gli attori AI sono interpreti sintetici sullo schermo—sia attori generici, avatar o sosia clonati—capaci di recitare qualsiasi copione con movimenti naturali ed emozione per contenuti video.
Sì. Registra un breve video con consenso e HeyGen creerà un clone attore privato. I flussi di lavoro di consenso e le impostazioni di sicurezza proteggono l'utilizzo e la proprietà.
HeyGen utilizza il sincronizzatore labiale sub-frame, il reindirizzamento della mesh facciale e la sintesi vocale o cloni vocali di qualità umana. I risultati sono ottimizzati per un movimento realistico della bocca, battiti di ciglia e micro-espressioni.
Sì. HeyGen offre termini di utilizzo commerciale e opzioni per attori brandizzati. Assicurati sempre di avere i diritti per qualsiasi contenuto di terze parti che includi e segui le politiche della piattaforma.
HeyGen supporta oltre 100 lingue e accenti regionali per voiceover e sottotitoli, rendendolo ideale per i creatori di TikTok. Le traduzioni vengono risincronizzate per mantenere il ritmo e una consegna naturale.
I cloni personalizzati sono privati per impostazione predefinita e possono essere bloccati sul tuo account, garantendo un accesso esclusivo al tuo attore AI. HeyGen cripta gli asset e offre controlli aziendali per la governance e l'accesso.
I clip semplici si renderizzano in pochi minuti. I lavori batch per grandi cataloghi vengono eseguiti in parallelo così che i team possano produrre centinaia di risorse in modo efficiente.
No. HeyGen funziona nel cloud, offrendo accesso a contenuti generati dall'IA ovunque. Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser per scrivere, anteprima, modificare ed esportare video.
Mantieni la proprietà dei video e dei contenuti che crei. HeyGen fornisce la licenza per utilizzare i risultati generati a scopo commerciale in base al tuo piano.
