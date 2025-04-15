Generatore di Attori IA: Crea Attori IA Realistici

Crea video guidati da presentatori, annunci in stile UGC e clip di formazione con attori AI realistici, senza bisogno di telecamera, studio o casting. Scegli un attore stock, clona la tua voce o crea un attore personalizzato per il tuo brand e pubblica video pronti per la piattaforma in pochi minuti.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Marketing e annunci brevi

Marketing e annunci brevi

Crea testimonianze in stile UGC, dimostrazioni di prodotto e cortometraggi basati sulle tendenze con portavoce credibili che stimolano l'interazione e le conversioni.

Formazione e inserimento

Formazione e inserimento

Genera presentatori di formazione coerenti e video esplicativi per team globali con sottotitoli sincronizzati ed esportazioni SCORM per LMS.

Abilitazione alle vendite e dimostrazioni del prodotto

Abilitazione alle vendite e dimostrazioni del prodotto

Crea dimostrazioni di prodotto ripetibili e spiegazioni delle funzionalità che i rappresentanti di vendita possono personalizzare con messaggi specifici per la regione.

Contenuti social e collaborazioni con creatori

Contenuti social e collaborazioni con creatori

Producete clip in stile influencer e varianti multilingua per lanci internazionali senza viaggiare, casting o pianificazioni.

Assistenza clienti e base di conoscenza

Assistenza clienti e base di conoscenza

Trasforma gli articoli della base di conoscenza in spiegazioni narrate e visualizzate sullo schermo che riducono i ticket di assistenza e migliorano i tempi di risoluzione.

Perché HeyGen è il miglior generatore di attori AI

Gli attori IA di HeyGen combinano espressioni naturali, sincronizzazione labiale precisa e controlli di livello aziendale, così i team di marketing, apprendimento e prodotto possono sostituire le lunghe riprese con una produzione rapida e ripetibile utilizzando avatar IA.

Prestazioni realistiche senza produzione

Scegli attori espressivi o crea un attore personalizzato da una breve registrazione con webcam. HeyGen riproduce micro-espressioni facciali naturali e tempistiche in modo che gli spettatori reagiscano come farebbero con un vero interprete.

Aumenta la produzione creativa

Genera in batch decine o migliaia di varianti per cataloghi di prodotti, mercati localizzati e test A/B, utilizzando risorse generate dall'IA. Applica kit di marca e modelli in modo che ogni video rimanga coerente su larga scala, inclusi quelli con contenuti generati dall'IA.

Progettato per la localizzazione e l'accessibilità

Producete voiceover e sottotitoli in oltre 100 lingue. HeyGen risincronizza i tempi per gli script tradotti dello strumento di traduzione video in modo che i video localizzati sembrino nativi senza bisogno di nuove riprese.

Oltre 250 attori pronti all'uso e cloni personalizzati

Accedi a una variegata biblioteca di attori di diverse età, etnie e stili. Oppure crea un clone privato registrando un breve campione consensuale per produrre un attore esclusivo al marchio che parli qualsiasi copione.

Cinque ritratti individuali di uomini e donne diversi.

Sincronizzazione labiale e controllo delle emozioni di qualità da studio

HeyGen allinea l'audio ai fonemi con precisione sub-frame e mappa il movimento facciale in modo che parole, pause e micro-espressioni risultino naturali, proprio come farebbe un'attrice IA. Controlla tono, energia e micro-gesti per adattarli al messaggio.

Una persona sorridente dalla pelle scura e dai capelli corti guarda in alto, indossando una camicia blu, collane a strati e un orecchino scintillante, su uno sfondo rosa e viola.

Da script a video in pochi minuti

Incolla uno script per la conversione di testo in video o l'URL di un prodotto e HeyGen genererà automaticamente layout di scene, voiceover, didascalie e suggerimenti per il b-roll. Modifica il testo, cambia gli attori e rigenera le riprese alternative all'istante, utilizzando opzioni generate dall'IA per una realizzazione più rapida.

Un'interfaccia di creazione contenuti con un editor di testo e un riepilogo dei risultati del terzo trimestre a comparsa sulla sinistra, e una diapositiva di presentazione con "Panoramica Risultati Q3" e un uomo sorridente sulla destra.

Esportazioni multi-formato e preset per piattaforme

Esporta MP4, sottotitoli SRT/VTT, miniature e preset per dispositivi mobili per Reels, Stories, Feed e web player. I pacchetti sono denominati e dimensionati per il caricamento diretto su gestori di annunci e LMS.

Un uomo sorride dietro un menu a comparsa che mostra le opzioni di esportazione SCORM con SCORM 1.2 selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di attori AI

Dai vita al tuo attore ideale con il generatore di attori AI di HeyGen in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Scegli un attore o crea un clone

Scegli tra attori di repertorio o registra un breve video selfie per generare un attore privato per il tuo marchio tramite il generatore di video AI.

Passaggio 2

Incolla il tuo script o il link del prodotto

Inserisci il tuo testo o URL. HeyGen estrae i punti chiave, suggerisce incipit e redige la narrazione scena per scena.

Passaggio 3

Personalizza voce, emozione e stile

Scegli un modello di voce, regola l'energia e l'espressività facciale, e aggiungi sottotitoli o didascalie sullo schermo.

Passaggio 4

Anteprima, elaborazione in batch e esportazione

Anteprima delle variazioni, esecuzione di lavori batch per più SKU o lingue e esportazione di pacchetti pronti per la piattaforma per TikTok e altre piattaforme.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono gli attori IA?

Gli attori AI sono interpreti sintetici sullo schermo—sia attori generici, avatar o sosia clonati—capaci di recitare qualsiasi copione con movimenti naturali ed emozione per contenuti video.

Posso creare un attore IA che mi somigli?

Sì. Registra un breve video con consenso e HeyGen creerà un clone attore privato. I flussi di lavoro di consenso e le impostazioni di sicurezza proteggono l'utilizzo e la proprietà.

Quanto appaiono naturali gli attori IA nel loro aspetto e nel parlato?

HeyGen utilizza il sincronizzatore labiale sub-frame, il reindirizzamento della mesh facciale e la sintesi vocale o cloni vocali di qualità umana. I risultati sono ottimizzati per un movimento realistico della bocca, battiti di ciglia e micro-espressioni.

Posso utilizzare attori IA per pubblicità a pagamento e progetti commerciali?

Sì. HeyGen offre termini di utilizzo commerciale e opzioni per attori brandizzati. Assicurati sempre di avere i diritti per qualsiasi contenuto di terze parti che includi e segui le politiche della piattaforma.

Quali lingue e accenti sono supportati?

HeyGen supporta oltre 100 lingue e accenti regionali per voiceover e sottotitoli, rendendolo ideale per i creatori di TikTok. Le traduzioni vengono risincronizzate per mantenere il ritmo e una consegna naturale.

Gli attori personalizzati sono privati e sicuri?

I cloni personalizzati sono privati per impostazione predefinita e possono essere bloccati sul tuo account, garantendo un accesso esclusivo al tuo attore AI. HeyGen cripta gli asset e offre controlli aziendali per la governance e l'accesso.

Quanto velocemente posso generare video con attori IA?

I clip semplici si renderizzano in pochi minuti. I lavori batch per grandi cataloghi vengono eseguiti in parallelo così che i team possano produrre centinaia di risorse in modo efficiente.

Ho bisogno di hardware o software speciali?

No. HeyGen funziona nel cloud, offrendo accesso a contenuti generati dall'IA ovunque. Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser per scrivere, anteprima, modificare ed esportare video.

Chi possiede il contenuto generato?

Mantieni la proprietà dei video e dei contenuti che crei. HeyGen fornisce la licenza per utilizzare i risultati generati a scopo commerciale in base al tuo piano.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

