Generatore di Annunci Instagram AI: Crea Annunci Istantaneamente

Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o alcune immagini e ottieni annunci pronti per Instagram in pochi minuti. HeyGen scrive automaticamente ganci, abbina il testo con le immagini, genera didascalie e miniature, ed esporta pacchetti formattati per la piattaforma così puoi testare più velocemente e scalare gli annunci AI vincenti.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Lanci di prodotti e promozioni lampo

Trasforma le nuove pagine dei prodotti in una serie di creatività per Feed, Reels e Storie così puoi avviare campagne a pagamento lo stesso giorno.

Espansione del catalogo e del marketplace

Genera creatività coerenti e di alta qualità per ampi cataloghi SKU con b-roll automatizzati, primi piani e variazioni di testo per ogni articolo.

Test sociali in formato breve

Crea montaggi verticali e incisivi con ganci immediati e didascalie ottimizzate per Reels e Instagram Shorts per massimizzare il coinvolgimento iniziale.

Consegna agenzia e pacchetti clienti

Fornisci librerie pubblicitarie pronte per il cliente con elementi del marchio fissati, esportazioni organizzate e convenzioni di denominazione chiare in modo che i caricamenti e i test rimangano efficienti.

Retargeting e creatività dinamica

Crea messaggi personalizzati per un pubblico ricettivo—mettendo in evidenza sconti, testimonianze o vantaggi delle funzionalità per convertire spettatori fortemente interessati.

Perché HeyGen è il miglior script per video AI

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.

Generazione fulminea

Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.

Nessuna curva di apprendimento

Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona

Editor creativo tutto-in-uno

Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.

Link per la generazione di annunci dalle pagine dei prodotti

Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini, specifiche e punti di vendita per creare una storyboard. Il flusso di lavoro da link a pubblicità converte il contenuto della pagina in brevi scene incentrate sui vantaggi e pannelli carosello senza composizione manuale.

Una donna che tiene in mano una scarpa Croc di colore rosa chiaro, con un'immagine in miniatura della scarpa nell'angolo in alto a destra.

Copia e abbinamento creativo ottimizzati per Instagram

HeyGen scrive didascalie accattivanti, opzioni di titoli e CTA in linea con l'intento degli utenti di Instagram e le abbina a elementi visivi. Variante multiple di testo sono accoppiate con immagini o video per creare set di concetti testabili per la creazione di annunci pubblicitari.

Interfaccia di shopping dal vivo con una donna che tiene in mano un fondotinta, con pulsanti interattivi 'Ordina ora' e 'Aggiungi al carrello'.

Output pronti per video verticali e caroselli

Crea modifiche verticali in formato breve con ganci accattivanti e didascalie leggibili, o caroselli multi-pannello che raccontano la storia di un prodotto. Ogni esportazione segue le regole di formattazione di Instagram così che i caricamenti siano pronti senza bisogno di ulteriori lavori.

Schermate di vari smartphone che mostrano un video dal vivo di una donna, con opzioni linguistiche come francese, spagnolo, cinese e tedesco.

Kit del marchio e controlli dello stile

Applica loghi, caratteri, colori ed elementi del marchio fissi in modo che ogni creazione rimanga in linea con il brand. Utilizza i modelli per garantire la coerenza visiva attraverso le campagne e i team.

Uomo sorridente con una camicia a fiori, sovrapposto con una tavolozza "Colori del Marchio" che mostra varie campionature di colore.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci Instagram AI

Dai vita alle tue idee pubblicitarie in quattro semplici passaggi con il generatore avanzato di annunci Instagram di HeyGen.

Passo 1

Aggiungi la tua fonte allo strumento AI

Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o inserisci un breve script per creare facilmente annunci pubblicitari. HeyGen analizza i contenuti e stila concetti scena per scena.

Passaggio 2

Scegli formati e stile del marchio

Seleziona proporzioni dell'aspetto, voce o avatar e applica il tuo kit di marca. Scegli una direzione creativa come UGC, cinematografica o minimalista.

Passaggio 3

Genera varianti e affina

Producete più bozze con ganci alternativi, inviti all'azione e trattamenti visivi diversi. Anteprima affiancata, modificate il testo o le immagini e rigenerate le versioni per i test.

Passaggio 4

Esporta e avvia campagne

Scarica MP4, miniature, SRT e pacchetti zip organizzati formattati per Instagram utilizzando il creatore di annunci. Carica nel tuo gestore di annunci e inizia i test A/B strutturati.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di annunci Instagram basato sull'intelligenza artificiale?

Un generatore di annunci Instagram basato sull'intelligenza artificiale converte brevi descrizioni, URL dei prodotti, immagini o script in asset pubblicitari completi—testi, visual, montaggi video e pacchetti di esportazione—utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale e formattazione ottimizzata per le inserzioni su Instagram

Devo girare un filmato per usare HeyGen?

No. HeyGen può generare annunci immagine e video dalle pagine dei prodotti, immagine in video, o testo in video. Se preferisci, puoi caricare il tuo materiale e HeyGen lo modificherà e formatterà per Instagram.

HeyGen può creare annunci carosello e storie?

Sì. HeyGen supporta post nel Feed, caroselli, Storie e modifiche verticali in formato breve. Ogni output è ottimizzato per aree di testo sicure, rapporto d'aspetto e leggibilità dei sottotitoli.

Come funziona la generazione di batch per grandi cataloghi?

Associa un file CSV o un feed di prodotti a un modello e lo strumento AI produrrà varianti creative per ogni SKU, applicando gli asset del marchio e le convenzioni di denominazione in modo che tu possa distribuire annunci su larga scala.

Posso localizzare gli annunci per diversi paesi?

Sì. Utilizza strumenti di localizzazione e traduttori video per tradurre gli script, rigenerare le voci fuori campo e creare sottotitoli sincronizzati in modo che i contenuti localizzati sembrino nativi senza dover rifare le riprese.

In quali formati posso esportare?

HeyGen esporta video in formato MP4, immagini PNG ad alta risoluzione, file di sottotitoli SRT/VTT e pacchetti compressi in formato zip con miniature e metadati pronti per il caricamento.

Come supporta HeyGen il testing e l'ottimizzazione?

HeyGen organizza varianti creative in set di test, suggerisce abbinamenti di pubblico e produce pacchetti di esportazione puliti per i test A/B in modo che i team possano identificare rapidamente gli elementi e le immagini più performanti.

Chi possiede i contenuti prodotti con HeyGen?

Mantieni la proprietà degli annunci che crei. HeyGen utilizza risorse con licenza e i risultati generati sono forniti per l'uso commerciale. Assicurati che qualsiasi contenuto di terze parti che carichi abbia i diritti appropriati.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

