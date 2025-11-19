Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o alcune immagini e ottieni annunci pronti per Instagram in pochi minuti. HeyGen scrive automaticamente ganci, abbina il testo con le immagini, genera didascalie e miniature, ed esporta pacchetti formattati per la piattaforma così puoi testare più velocemente e scalare gli annunci AI vincenti.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Trasforma le nuove pagine dei prodotti in una serie di creatività per Feed, Reels e Storie così puoi avviare campagne a pagamento lo stesso giorno.
Genera creatività coerenti e di alta qualità per ampi cataloghi SKU con b-roll automatizzati, primi piani e variazioni di testo per ogni articolo.
Crea montaggi verticali e incisivi con ganci immediati e didascalie ottimizzate per Reels e Instagram Shorts per massimizzare il coinvolgimento iniziale.
Fornisci librerie pubblicitarie pronte per il cliente con elementi del marchio fissati, esportazioni organizzate e convenzioni di denominazione chiare in modo che i caricamenti e i test rimangano efficienti.
Crea messaggi personalizzati per un pubblico ricettivo—mettendo in evidenza sconti, testimonianze o vantaggi delle funzionalità per convertire spettatori fortemente interessati.
Perché HeyGen è il miglior script per video AI
HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.
Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.
Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona
Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.
Link per la generazione di annunci dalle pagine dei prodotti
Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini, specifiche e punti di vendita per creare una storyboard. Il flusso di lavoro da link a pubblicità converte il contenuto della pagina in brevi scene incentrate sui vantaggi e pannelli carosello senza composizione manuale.
Copia e abbinamento creativo ottimizzati per Instagram
HeyGen scrive didascalie accattivanti, opzioni di titoli e CTA in linea con l'intento degli utenti di Instagram e le abbina a elementi visivi. Variante multiple di testo sono accoppiate con immagini o video per creare set di concetti testabili per la creazione di annunci pubblicitari.
Output pronti per video verticali e caroselli
Crea modifiche verticali in formato breve con ganci accattivanti e didascalie leggibili, o caroselli multi-pannello che raccontano la storia di un prodotto. Ogni esportazione segue le regole di formattazione di Instagram così che i caricamenti siano pronti senza bisogno di ulteriori lavori.
Kit del marchio e controlli dello stile
Applica loghi, caratteri, colori ed elementi del marchio fissi in modo che ogni creazione rimanga in linea con il brand. Utilizza i modelli per garantire la coerenza visiva attraverso le campagne e i team.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di annunci Instagram AI
Dai vita alle tue idee pubblicitarie in quattro semplici passaggi con il generatore avanzato di annunci Instagram di HeyGen.
Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o inserisci un breve script per creare facilmente annunci pubblicitari. HeyGen analizza i contenuti e stila concetti scena per scena.
Seleziona proporzioni dell'aspetto, voce o avatar e applica il tuo kit di marca. Scegli una direzione creativa come UGC, cinematografica o minimalista.
Producete più bozze con ganci alternativi, inviti all'azione e trattamenti visivi diversi. Anteprima affiancata, modificate il testo o le immagini e rigenerate le versioni per i test.
Scarica MP4, miniature, SRT e pacchetti zip organizzati formattati per Instagram utilizzando il creatore di annunci. Carica nel tuo gestore di annunci e inizia i test A/B strutturati.
Un generatore di annunci Instagram basato sull'intelligenza artificiale converte brevi descrizioni, URL dei prodotti, immagini o script in asset pubblicitari completi—testi, visual, montaggi video e pacchetti di esportazione—utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale e formattazione ottimizzata per le inserzioni su Instagram
No. HeyGen può generare annunci immagine e video dalle pagine dei prodotti, immagine in video, o testo in video. Se preferisci, puoi caricare il tuo materiale e HeyGen lo modificherà e formatterà per Instagram.
Sì. HeyGen supporta post nel Feed, caroselli, Storie e modifiche verticali in formato breve. Ogni output è ottimizzato per aree di testo sicure, rapporto d'aspetto e leggibilità dei sottotitoli.
Associa un file CSV o un feed di prodotti a un modello e lo strumento AI produrrà varianti creative per ogni SKU, applicando gli asset del marchio e le convenzioni di denominazione in modo che tu possa distribuire annunci su larga scala.
Sì. Utilizza strumenti di localizzazione e traduttori video per tradurre gli script, rigenerare le voci fuori campo e creare sottotitoli sincronizzati in modo che i contenuti localizzati sembrino nativi senza dover rifare le riprese.
HeyGen esporta video in formato MP4, immagini PNG ad alta risoluzione, file di sottotitoli SRT/VTT e pacchetti compressi in formato zip con miniature e metadati pronti per il caricamento.
HeyGen organizza varianti creative in set di test, suggerisce abbinamenti di pubblico e produce pacchetti di esportazione puliti per i test A/B in modo che i team possano identificare rapidamente gli elementi e le immagini più performanti.
Mantieni la proprietà degli annunci che crei. HeyGen utilizza risorse con licenza e i risultati generati sono forniti per l'uso commerciale. Assicurati che qualsiasi contenuto di terze parti che carichi abbia i diritti appropriati.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.