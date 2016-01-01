Traduttore di video YouTube

Espandi la tua portata con un Traduttore Video YouTube alimentato da intelligenza artificiale che include doppiaggio realistico, sincronizzazione labiale precisa e traduzioni in oltre 175 lingue.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Seleziona video di esempio
Step 1:Seleziona video di esempio
Carica video personalizzato
Step 2:Carica video personalizzato
Clicca per tradurre il video
Step 3:Clicca per tradurre il video
Traduttore IA

Vuoi connetterti con un pubblico internazionale e aumentare i tuoi follower?

Con il Traduttore di Video YouTube alimentato da IA di HeyGen, puoi tradurre rapidamente i tuoi video in oltre 175 lingue garantendo voiceover dall'aspetto naturale e perfetta sincronizzazione labiale. Dimentica i costosi servizi di doppiaggio: carica semplicemente il tuo video, seleziona la lingua desiderata e lascia che l'IA gestisca l'intero processo di traduzione.

Questo strumento è ideale per YouTuber, creatori di contenuti, educatori e aziende che mirano ad ampliare la loro portata globale e migliorare l'interazione in diverse regioni. Grazie alla traduzione guidata dall'IA, avatar multilingue e doppiaggi personalizzabili, i tuoi contenuti possono connettersi senza sforzo con spettatori di tutto il mondo.

una pubblicità per heygen il futuro della narrazione
Traduttore IA

Migliori pratiche per tradurre i video di YouTube

Per massimizzare i tuoi risultati con l'efficace Traduttore di Video YouTube di HeyGen, adotta le migliori pratiche per garantire traduzioni fluide e autentiche.

  • Scegli le lingue di destinazione giuste – Scegli tra oltre 175 lingue per localizzare i tuoi contenuti.
  • Usa doppiaggi sincronizzati con l'IA – Mantieni una sincronizzazione naturale per un'esperienza coinvolgente.
  • Assicurati una pronuncia chiara – Le voci guidate dall'intelligenza artificiale offrono una resa simile a quella umana per un coinvolgimento migliore.
  • Aggiungi Sottotitoli & Didascalie – Migliora l'accessibilità e la SEO per un pubblico più ampio.
HeyGen scambio di volto avatar Giugno ruolo HR con consigli per la creazione di video AI.
Traduttore IA

Potenzia la crescita del tuo canale YouTube con video multilingue

Non limitare i tuoi contenuti a una sola lingua: i video multilingue ti permettono di attrarre iscritti internazionali, aumentare il tempo di visione e migliorare il tuo posizionamento SEO su YouTube. Con il traduttore video alimentato dall'IA di HeyGen, puoi produrre doppiaggi precisi e di alta qualità che sembrano naturali in qualsiasi lingua.

Il traduttore di video YouTube di HeyGen va oltre la semplice sottotitolazione dei tuoi contenuti: offre doppiaggi generati dall'IA, sincronizzazione labiale in tempo reale e traduzioni complete. Questo significa che puoi localizzare rapidamente i tuoi contenuti senza la necessità di assumere doppiatori o editor.

un pulsante viola che dice video tradotto
Come funziona?

Traduci i tuoi video in 4 semplici passaggi

Raggiungi un pubblico internazionale con voiceover guidati dall'IA, traduzioni precise e localizzazione senza interruzioni.

Passo 1

Carica il tuo video sorgente

Inizia caricando un video chiaro e ad alta risoluzione nella tua lingua originale. Questo sarà il punto di partenza per la traduzione e il doppiaggio.

Passo 2

Seleziona la tua lingua di destinazione

Scegli tra un'ampia gamma di oltre 175 lingue supportate. L'IA di HeyGen tradurrà automaticamente i tuoi contenuti preservando tono, contesto e intenzione.

Passaggio 3

Genera doppiaggio AI con sincronizzazione labiale

Sostituisci il tuo audio originale con un doppiaggio AI realistico nella lingua scelta. I movimenti delle labbra saranno perfettamente sincronizzati per una consegna naturale.

Passaggio 4

Anteprima, Rifinisci & Pubblica

Rivedi il video tradotto, apporta gli ultimi aggiustamenti ed esporta i tuoi contenuti localizzati, pronti per coinvolgere il pubblico in tutto il mondo.

Domande frequenti sul traduttore di video YouTube

Come faccio a tradurre un video di YouTube usando HeyGen?

Incolla il tuo link di YouTube, scegli la lingua di destinazione e HeyGen genererà automaticamente sottotitoli, trascrizioni o una voce fuori campo AI. Non è necessario alcun software o strumento di editing. Per la localizzazione in lingua spagnola, prova il Traduttore Video da Inglese a Spagnolo

HeyGen può tradurre video che non hanno già sottotitoli?

Sì. HeyGen crea sottotitoli direttamente dall'audio del video utilizzando il riconoscimento vocale alimentato da intelligenza artificiale, anche quando non esistono didascalie. Puoi modificare la trascrizione prima dell'esportazione per garantire la massima accuratezza.

HeyGen supporta il doppiaggio AI per video tradotti?

Sì. Puoi sostituire l'audio originale con una voce AI naturale e multilingue che corrisponde al tono e al ritmo. Il supporto per il lip-sync garantisce che il discorso tradotto si allinei con i movimenti della bocca del relatore per un aspetto naturale.

Quanto sono accurate le traduzioni?

L'accuratezza dipende principalmente dalla chiarezza dell'audio, ma HeyGen è addestrato su modelli di parlato reale e accenti globali per traduzioni altamente affidabili. Puoi rivedere e correggere i sottotitoli o la pronuncia prima dell'esportazione.

Quanto tempo ci vuole per tradurre un video di YouTube?

La maggior parte delle traduzioni si conclude in pochi minuti. HeyGen gestisce automaticamente trascrizione, traduzione, sincronizzazione e doppiaggio, rendendolo uno degli strumenti di traduzione per YouTube più veloci disponibili.

La traduzione influenzerà la qualità del mio video?

No. HeyGen mantiene la risoluzione del tuo video esattamente uguale. Puoi esportare il tuo video tradotto nella qualità originale senza compressione o perdita visiva.

Posso modificare i miei sottotitoli o la trascrizione prima di scaricarli?

Sì. HeyGen include un editor integrato così puoi regolare i tempi, correggere la terminologia, rifinire gli a capo, o correggere i nomi prima di esportare i tuoi file nei formati SRT o VTT.

Il mio video su YouTube è sicuro quando lo traduco?

Sì. I tuoi contenuti vengono elaborati in modo sicuro e non vengono conservati più del necessario. Puoi anche caricare file privati anziché URL per un controllo aggiuntivo sulla privacy. Se desideri memorizzare output personalizzati e sicuri su larga scala, esplora la Personalized Video Platform

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background