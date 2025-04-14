Convierte tus fotos, clips de video y música en un video tipo presentación profesional en línea en minutos. Sin grabaciones, sin software de edición, sin necesidad de saber diseño. Elige una plantilla, agrega tu contenido y compártelo donde quieras.
Funciones del creador de presentaciones en video
Combina fotos y clips de video
Sube tus fotos y clips de video, luego arrástralos en el orden que quieras en una sola línea de tiempo para crear presentaciones que fluyan. El editor combina imágenes fijas y videos en una sola historia visual, y puedes animar cualquier foto fija para darle movimiento con image to video.
Agrega música y narración con voz de IA
Agrega una pista de la biblioteca de música de stock o sube tu propia música de fondo para darle el ambiente que quieras. Para presentaciones narradas, el editor puede generar narración con voz de IA a partir de tu guion escrito en segundos, para que no tengas que grabar ni una sola línea de audio.
Templates, Transitions, and Effects
Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.
Redimensiona y exporta sin marca de agua
Cambia tu presentación entre formato vertical, cuadrado y pantalla ancha para que se adapte a TikTok, Instagram Reels, YouTube o a un evento en pantalla grande. Cuando el corte se vea bien, exporta un MP4 completo en HD sin marca de agua, un resultado profesional listo para publicar, enviar por correo o reproducir en una reunión.
Narra presentaciones en más de 175 idiomas
Crea una sola presentación y llega a todas tus audiencias en el mundo. El traductor de video con IA vuelve a generar tu narración y subtítulos en más de 175 idiomas con tiempos precisos, para que puedas compartir videos con narración por IA en cada mercado sin tener que rehacer todo el proyecto.
Reúne fotos y clips del gran día, ponles una canción y crea un montaje memorable que tus invitados realmente quieran ver. Comparte el enlace en la recepción o mándalo a tus familiares que estén lejos.
Crea un homenaje respetuoso a partir de toda una vida de fotos. Agrega una música de fondo suave y unas palabras de recuerdo con el generador de voz con IA, luego compártelo rápidamente en el servicio o de forma privada con tus seres queridos.
Junta las fotos de la fiesta, clips espontáneos y tu canción favorita para crear una presentación en minutos. Cámbiale el tamaño para pantalla de celular o para la tele y mándala al chat del grupo ese mismo día.
Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.
Usa videos tipo presentación para mostrar el lanzamiento de un producto, una colección de retail o un listado de propiedades sin necesidad de un equipo de filmación. Sube tu presentación al flujo de PPT a video, agrega la narración y publica un promo listo para ventas.
Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.
How video slideshow maker works
Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.
Arrastra tus fotos, clips de video y cualquier música o audio que quieras usar en la presentación.
Set the order, choose how long each photo holds, and add transitions between slides in a click.
Elige una pista de audio, genera una voz en off con IA a partir de tu guion y agrega títulos o subtítulos.
Ajusta el tamaño para tu plataforma, exporta un MP4 en HD sin marca de agua y publica o envía la presentación de diapositivas a donde quieras.
Un creador de presentaciones en video te ayuda a crear videos tipo slideshow atractivos a partir de fotos y clips de video, con música, transiciones y tiempos personalizados. Subes tu contenido, acomodas el orden, agregas una pista de audio o narración, y luego exportas un MP4 final para compartir.
Sí. Tú defines la secuencia exacta arrastrando las diapositivas y eliges cuántos segundos permanece cada foto o clip en pantalla. Nada está bloqueado, así que puedes ajustar el ritmo con precisión para asegurarte de que coincida con la música o la narración antes de exportar.
Sube tus fotos y luego pega tu guion para que el motor de texto a video cree escenas narradas alrededor de cada imagen. Ajusta el orden y el tiempo, agrega música y la presentación de diapositivas se encarga del trabajo de creación para que armes un video terminado en poco tiempo.
La mayoría de las herramientas se quedan solo en fotos, música y transiciones. Como creador de presentaciones con música y narración con voz generada por IA, HeyGen también regenera todo el video en más de 175 idiomas, y cada exportación está libre de marcas de agua, así que un solo proyecto puede llegar a una audiencia global.
Sí. Los creadores reportan grandes ahorros de tiempo una vez que se elimina la filmación y la edición, lo que hace que crear contenido de forma constante sea mucho más fácil. El educador Anton Voroniuk ahorró 15.5 horas por semana y redujo los costos de producción 40 veces después de cambiar a HeyGen, mientras llegaba a más de un millón de estudiantes.
Como creador de presentaciones gratuito, HeyGen te permite crear y exportar videos tipo presentación sin costo, y las descargas no llevan marca de agua. Los precios también incluyen planes de pago que agregan más duración, mayor resolución y más idiomas conforme vayan creciendo tus necesidades.
Las dos opciones funcionan. Elige la pista perfecta de la biblioteca integrada o sube tu propia canción, luego recorta el audio a la duración que necesites y ajústalo para equilibrarlo con tu narración. El audio se mantiene sincronizado aunque reordenes o cambies el tiempo de tus diapositivas.
Sí. Agrega fotos fijas y clips de video a la misma línea de tiempo y el editor los combina en una sola presentación continua. Mezcla libremente contenido en formato vertical y horizontal, mejóralo con transiciones y la exportación se ajusta sin problemas a cualquier relación de aspecto que elijas.
Selecciona el espacio entre dos diapositivas y elige una transición como desvanecer o deslizar, luego aplícala a todo el proyecto o diapositiva por diapositiva. Agrega movimiento a las fotos estáticas para que se desplacen y hagan zoom, dándote control creativo sobre el estilo de cada escena.
Exporta en formato vertical 9:16 para TikTok, Reels y Shorts, cuadrado 1:1 para publicaciones en el feed, o en pantalla ancha 16:9 para YouTube y presentaciones. Cambia la proporción en cualquier momento y la presentación de diapositivas se reajusta sola, para que se vea profesional sin tener que reconstruirla.
Sí. Combina fotos de diferentes momentos de la vida de una persona con una pista de audio tranquila y, si quieres, un mensaje hablado de recuerdo; luego exporta un video para reproducirlo en una ceremonia o compartirlo en privado. Puedes volver a entrar al proyecto después y actualizarlo si aparecen más fotos.
Toma en cuenta la ocasión. Una presentación de cinco minutos normalmente incluye entre 45 y 60 fotos, con algunos clips cortos y de tres a cinco segundos por imagen fija, aunque puedes ajustar la duración según la historia que quieras contar. Agrega o elimina contenido cuando quieras y el tiempo se actualizará automáticamente.
El editor funciona en cualquier navegador, así que puedes crear desde tu celular, tablet o computadora. Sube formatos populares como JPG, PNG, HEIC y MP4, y exporta un MP4 final junto con un archivo de subtítulos SRT para accesibilidad.
No. El creador de presentaciones funciona en tu navegador, así que no necesitas descargar ni instalar nada. Puedes empezar como invitado, y con una cuenta gratis cualquier usuario puede guardar proyectos, retomar el proceso de creación de videos y seguir justo donde se quedó.
Sí. Una variedad de plantillas de diseño, transiciones fluidas y narración con voz de IA ayudan a que tus videos de presentación con IA sorprendan y mantengan la atención. Haz que el estilo coincida con tu marca y el resultado final se sentirá profesional, no como algo hecho al aventón.
Sí. Vuelve a abrir el proyecto en el editor de video con IA para reemplazar fotos, cambiar la música, reescribir la narración o ajustar los tiempos, y luego vuelve a exportar. Las versiones guardadas mantienen el proceso de edición rápido, así que actualizar una presentación de diapositivas toma minutos en lugar de empezar desde cero.
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