Sí. Los creadores reportan grandes ahorros de tiempo una vez que se elimina la filmación y la edición, lo que hace que crear contenido de forma constante sea mucho más fácil. El educador Anton Voroniuk ahorró 15.5 horas por semana y redujo los costos de producción 40 veces después de cambiar a HeyGen, mientras llegaba a más de un millón de estudiantes.