Generador de anuncios de video con IA

Crea anuncios de video de alto rendimiento con inteligencia artificial. El generador de anuncios de video con IA de HeyGen convierte los datos de tu producto, tu copy publicitario o tu guion en videos listos para publicar en minutos. No necesitas cámara, actores ni habilidades de edición. Solo anuncios de video rápidos, efectivos y que generan resultados.

  • Genera anuncios de video completos a partir de texto o imagen
  • Crea de 50 a 100 versiones de anuncios para pruebas A/B
  • Exporta para TikTok, Meta, YouTube y más
¿Cómo crear anuncios de video con IA usando HeyGen?

HeyGen crea tu anuncio en video automáticamente, desde el copy hasta el video final. Puedes pasar de la idea a la campaña activa en cuestión de minutos.

Paso 1

Agrega tu producto o guion

Sube la foto o video de tu producto, una breve descripción o el texto de tu anuncio. La IA detecta los puntos clave, el tono y la intención de tu audiencia.

Paso 2

Deja que la IA cree el anuncio

HeyGen crea un guion completo de anuncio con visuales, subtítulos y audio de fondo. Usa estructuras de anuncios comprobadas y mantiene el ritmo optimizado para captar la atención.

Paso 3

Personaliza el estilo

Elige el formato de tu anuncio, como UGC, estilo de vida o explicativo. Puedes ajustar avatares, texto, voz o colores para que coincidan con tu marca en solo unos cuantos clics.

Paso 4

Genera y exporta

El video está listo en minutos. Puedes previsualizarlo, editarlo o crear variaciones rápidas y luego exportarlo en formatos listos para anuncios en TikTok, Meta, YouTube o Shopify.

Funciones poderosas que hacen que nuestro generador de anuncios en video con IA destaque


Creador de guiones con IA

Convierte entradas breves, como URLs de producto o unas cuantas líneas de texto, en un guion de anuncio completo. La IA de HeyGen identifica tus beneficios clave y crea una estructura que capta la atención y genera clics.

Puedes editar el guion al instante o crear algunas variaciones rápidas para probar diferentes hooks y llamados a la acción (CTAs).

Creación visual y de voz con IA

HeyGen genera visuales, narraciones de voz y avatares de forma automática.
Las voces suenan reales, el ritmo se siente natural y cada escena está sincronizada para lograr una fuerte interacción con quien ve el video.

Puedes elegir entre más de 175 idiomas y dialectos o usar tu propia voz clonada para mantener la consistencia.

Generador de variaciones de anuncios

Crea varias versiones de anuncios a partir de una sola entrada. HeyGen puede generar varias combinaciones únicas de encabezados, elementos visuales y llamados a la acción.

Esto te ayuda a probar ideas creativas más rápido y descubrir qué funciona mejor con tu audiencia.

Salida multiplataforma

Cada anuncio se formatea automáticamente para TikTok, YouTube, Meta y más.
Puedes exportar en formatos vertical, cuadrado o horizontal sin preocuparte por cambiar el tamaño o recortar. Cada archivo está listo para subir o compartir de inmediato.

Coherencia de marca

Sube tu logo, tipografías y colores una sola vez. HeyGen los aplica automáticamente a cada video, manteniendo la imagen de tu marca consistente en todas tus campañas.

También puedes guardar plantillas personalizadas para usarlas de forma recurrente.

Preguntas frecuentes sobre el generador de anuncios en video con IA

¿Cómo crea HeyGen anuncios en video usando IA?

El agente de video con IA de HeyGen analiza tu producto, audiencia y objetivo, luego escribe un guion, agrega elementos visuales y genera voz y movimiento para producir automáticamente un anuncio completo.

¿Qué tipo de anuncios en video puedo generar con IA?

Puedes crear anuncios tipo UGC, de estilo de vida, explicativos o demos de producto. La IA adapta cada formato para que se ajuste al objetivo de tu campaña y a la plataforma donde lo vayas a publicar.

¿Puedo subir los datos o el catálogo de mi producto para obtener un anuncio de video generado con IA?

Sí. Puedes importar la información de tus productos y HeyGen genera automáticamente videos de anuncios para cada producto, con imágenes, texto y narración incluidos.

¿Qué tan personalizables son estos anuncios de video con IA?

HeyGen te permite modificar al instante la voz, el tono, el diseño, los subtítulos y la imagen de marca para crear variaciones personalizadas para pruebas o segmentación.

¿Cuánto cuesta un anuncio de video con IA en HeyGen?

HeyGen ofrece anuncios de video con IA accesibles desde aproximadamente $24 al mes, con avatares realistas, locuciones en varios idiomas y producción rápida, lo que la convierte en una alternativa poderosa y rentable frente a la producción de video tradicional y los estudios

¿HeyGen puede manejar pruebas A/B a gran escala?

Sí. El generador de anuncios de video con IA crea varias versiones de cada video con diferentes hooks, llamados a la acción (CTA) u ofertas, lo que te permite hacer pruebas fácilmente para encontrar cuál funciona mejor.

¿Los anuncios de video con IA ya están listos para usarse en las principales plataformas?

Sí. Los videos se renderizan en formatos específicos para cada plataforma como TikTok, Meta, YouTube y más, optimizados para reproducción en celular, colocación de subtítulos y límites de duración.

¿Puedo usar el logo, las fuentes y los colores de mi marca en los anuncios de video con IA?

Sí. Sube tu brand kit una sola vez y HeyGen aplicará automáticamente tu logo, tipografías y colores a cada video para que toda tu marca se vea consistente.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un anuncio de video con IA?

La mayoría de los anuncios se producen en menos de cinco minutos. El proceso está totalmente automatizado, lo que permite a los equipos crear decenas de variantes de anuncios en una sola sesión.

