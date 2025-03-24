Creador de presentaciones animadas para videos al instante

Crea una presentación animada a partir de texto usando la plataforma de generación de video con IA de HeyGen. Convierte ideas escritas en presentaciones atractivas con movimiento, voz, elementos visuales y ritmo, sin tener que diseñar diapositivas, grabar ni editar a mano.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Presentaciones de negocios

Presentaciones de negocios

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

Capacitación de ventas

Capacitación de ventas

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

Sesiones de capacitación

Sesiones de capacitación

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

Lecciones educativas

Lecciones educativas

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

Recorridos del producto

Recorridos del producto

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

Por qué HeyGen es el mejor generador de presentaciones animadas

HeyGen ayuda a los equipos a crear presentaciones animadas más rápido al convertir guiones en videos terminados de forma automática. Con voz, elementos visuales, movimiento y compatibilidad multilingüe integrados, tus presentaciones se mantienen claras, consistentes y listas para compartirse a gran escala.

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Creación de presentaciones más rápida

Genera una presentación animada directamente desde texto en minutos. Omite el diseño manual de diapositivas y las líneas de tiempo de animación, y aun así entrega un resultado pulido y profesional con nuestro creador de presentaciones.

Narrativa visual consistente

Cada presentación animada sigue una estructura clara, un movimiento fluido y un ritmo equilibrado, para que las ideas sean fáciles de seguir y memorables para cualquier audiencia.

Escala en todos tus equipos

Crea una plantilla de presentación animada o cientos al mismo tiempo. Estandariza los mensajes entre departamentos mientras adaptas el contenido para diferentes audiencias o regiones.

Motor de animación controlado por guion

Empieza con un esquema escrito o un guion completo y deja que HeyGen genere la presentación animada automáticamente. El sistema estructura las escenas, aplica movimiento y alinea los elementos visuales con tu mensaje para que tú te enfoques en el contenido en lugar de en la mecánica de las diapositivas.

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Three smiling people in video frames with a 'Video Agent' interface.

Control de voz y narración

Agrega narraciones de voz naturales a tu presentación animada usando texto. Ajusta el tono, el ritmo y el idioma para que coincidan con presentaciones formales, sesiones de capacitación o charlas educativas sin tener que volver a grabar el audio.

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An app interface for voice cloning, featuring three smiling women and a cursor selecting 'Christine Voice Clone'.

Movimiento visual sin editar diapositivas

HeyGen aplica animaciones, transiciones y énfasis sin líneas de tiempo complejas. Tu presentación animada se siente dinámica y moderna, y sigue siendo fácil de actualizar simplemente editando el texto.

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A smiling woman looking at the camera, with a "Create more slides" and "Sales deck 2025" interface overlay.

Presentación en varios idiomas

Crea presentaciones animadas para audiencias globales a partir de un solo guion. Traduce el contenido, regenera la narración y mantén la sincronización visual consistente en todos los idiomas para comunicar con claridad en cualquier lugar.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de presentaciones animadas

Crea una presentación animada en cuatro pasos sencillos, pasando de una idea escrita a un video listo para compartir sin el diseño tradicional de diapositivas, utilizando una plantilla de presentación.

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Paso 1

Agrega tu guion

Pega tu esquema o guion completo en HeyGen. La plataforma analiza la estructura, el flujo y el énfasis para preparar tu presentación animada.

Paso 2

Elige el estilo de presentación

Elige estilos visuales, diseños y ritmo. HeyGen aplica automáticamente movimientos y transiciones que se adaptan a tu contenido.

Paso 3

Personaliza la voz y lo visual

Ajusta la narración, el idioma, la marca y el tiempo. Perfecciona la presentación animada editando el texto, no las diapositivas.

Paso 4

Genera y comparte

Renderiza la presentación animada final como un archivo de video listo para compartir, presentar o insertar en diferentes plataformas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de presentaciones animadas?

Un generador de presentaciones animadas convierte contenido escrito en una presentación en video con movimiento, narración y elementos visuales. En lugar de diseñar las diapositivas manualmente, la generación de video con IA se encarga automáticamente de la estructura, la animación y el tiempo.

¿En qué se diferencia esto de las herramientas de animación de diapositivas?

Las herramientas tradicionales requieren animar manualmente cada diapositiva. HeyGen crea presentaciones animadas a partir de guiones, generando visuales, movimiento y voz al mismo tiempo, para que las actualizaciones sean más rápidas y consistentes en cualquier creador de presentaciones.

¿Puedo controlar el estilo de la animación?

Sí. Puedes elegir temas visuales, ritmo y tono de la presentación. La presentación animada se adapta a contextos profesionales, educativos o de marketing sin necesidad de una edición compleja.

¿Es compatible con varios idiomas?

Las presentaciones animadas se pueden generar en muchos idiomas con el traductor de video. Traduce el guion y vuelve a generar el video manteniendo el movimiento, la estructura y la claridad alineados.

¿Puedo actualizar una presentación animada después?

Claro que sí. Edita el texto, ajusta los elementos visuales o la narración y vuelve a generar la presentación animada usando una plantilla de presentación. No necesitas volver a crear las diapositivas ni las animaciones desde cero.

¿En qué formatos puedo exportar?

Puedes exportar presentaciones animadas como archivos de video estándar, ideales para juntas, plataformas de aprendizaje, sitios web o herramientas de comunicación interna.

¿Se admite la consistencia de marca?

Sí. Aplica logotipos, colores y estilos para que cada presentación animada se mantenga alineada con tu marca en todos los equipos y proyectos.

¿Quién se beneficia más de las presentaciones animadas?

Los equipos que necesitan una comunicación clara a gran escala son los que más se benefician, incluyendo los de ventas, capacitación, educación, consultoría y comunicación interna.

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