Free Online B2B Video Maker to Create Business Videos

Turn any script into a polished business video in minutes. A B2B video maker built for marketing, sales, training, and internal comms, with no cameras, no crews, and no editing software required.

B2B video maker creating a polished business video from a script.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Key Features

Features of a B2B video maker

Creador de videos en línea con IA para hacer videos empresariales

Olvídate de la línea de tiempo en blanco y crea videos empresariales a partir de un simple guion. Este creador de videos en línea convierte texto en video y arma tu video al instante, manejando la narración, los visuales y el tiempo, para que cualquiera pueda hacer videos profesionales sin esfuerzo, sin tener que empezar desde cero.

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AI online video maker turning a business script into a video.

Plantillas de video gratis y kit de marca

Empieza con plantillas de video listas en lugar de una hoja en blanco. Aplica tu kit de marca para fijar fuentes, colores y logotipos, y que cada video refleje tu marca al instante. Arrastra y suelta una escena prediseñada, cambia el texto y crea videos pulidos para tu marca y tu negocio en cuestión de minutos.

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Free business video templates and a brand kit for consistent branding.

All-in-one online video editor

Edit everything in one dashboard with simple video editing tools. Add text, animate graphics, swap backgrounds, and rearrange scenes with drag-and-drop controls. The AI video editor adds captions and visual elements, while one-click actions remove background clutter for high-quality, professional results.

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All-in-one online video editor workspace for business videos.

Biblioteca de contenido stock de alta calidad

Pull from a built-in stock library of royalty-free stock videos, stock footage, and stock music, or upload your footage to mix with curated clips. Add music and sound effects, layer voiceovers from the AI narrator, and arrange video clips into one finished cut of stock media.

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High-quality stock media library of royalty-free video and music.

Make videos online and translate instantly

Llega a cualquier mercado sin volver a grabar. Un traductor de video integrado convierte cualquier video a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y luego genera automáticamente una pista de subtítulos que puedes editar. Agrega subtítulos, ajusta el tamaño de cada corte y acelera la reutilización de contenido de video para videos en línea en todas tus redes sociales.

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Making videos online and translating them instantly into 175+ languages.

Ideas y casos de uso de videos B2B

Alcance de ventas personalizado a gran escala

Alcance de ventas personalizado a gran escala

Generic cold emails get ignored, and filming a clip per prospect does not scale. Use an AI spokesperson to create compelling video content that pitches your products and services, adds clear ctas, and books meetings.

Capacitación e incorporación de empleados

Capacitación e incorporación de empleados

Reshooting training footage whenever a process changes is slow and costly. Making videos from your SOPs turns updates into an easy video task: edit the training video script, regenerate, and keep new hires on current content.

Demos de producto y explicaciones de funciones

Demos de producto y explicaciones de funciones

Coordinating filming, screens, and editing delays every release. Describe the workflow, generate a professional-looking product demo video, and ship eye-catching feature walkthroughs for product launches the same week your team finishes building.

Videos de marketing para redes sociales

Videos de marketing para redes sociales

Agency timelines slow every campaign. Paste your messaging and produce marketing videos for each channel. Make videos for tiktok, build an instagram reels series, or post a quick reel, with smooth animation that lifts engagement.

Comunicaciones internas y anuncios

Comunicaciones internas y anuncios

Company updates get lost in long email threads. Turn a memo into a short AI talking head video, and give leaders an easy way to share stunning videos that reach every team with consistent messaging.

Atención al cliente y contenido de ayuda

Atención al cliente y contenido de ayuda

Writing the same answers buries your team. A tutorial video maker turns common questions into short how-to video clips, lets you make your video library self-serve, and cuts repeat tickets while customers solve problems themselves.

Cómo funciona

How a B2B video maker works

Crea un video empresarial terminado en cuatro pasos, desde un guion en blanco hasta un archivo pulido y listo para compartir.

Paso 1

Elige un estilo

Elige una plantilla, formato y relación de aspecto, luego define el estilo y el tono de tu video empresarial.

Paso 2

Agrega tu guion

Pega o escribe tu guion y luego ajusta el texto, el ritmo y el énfasis para que el mensaje se entienda claramente.

Paso 3

Personaliza el video

Agrega subtítulos, branding, fondos y música, luego ajusta el diseño y el tiempo para tu audiencia.

Paso 4

Genera y comparte

Renderiza el video final, luego descárgalo en HD o 4K, publícalo o envíalo a tus canales.

Picking a style and template for a business video.
Adding a script to a business video and refining the wording.
Customizing a business video with captions, branding, and music.
Generating a finished business video and sharing it in HD or 4K.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is a B2B video maker and what business videos can it create?

Un creador de videos B2B es una herramienta para empresas que convierte guiones en videos terminados sin necesidad de grabar ni editar. Desde un solo generador de videos con IA puedes crear videos para ventas, capacitación, demostraciones, marketing y comunicación interna.

Will AI-generated B2B videos look professional enough for our brand?

Sí. Los avatares usan gestos naturales, microexpresiones y lip-sync con IA que sigue cada palabra, así que los videos se ven de calidad de estudio, no robóticos. Tú controlas el branding, el diseño y el tono, y marcas como Shopify y HubSpot confían en HeyGen para su contenido de cara al cliente.

¿Puedo subir mis propios videos y editarlos en línea con este creador de videos?

Sí. Sube un video y deja que el editor se encargue del resto. El editor de video te permite recortar clips y agregar a tu video los logos, subtítulos y música que necesites, luego exportar con un solo clic, sin necesidad de instalar software adicional.

What if I stumble or use filler words while recording?

Speech Cleanup edita tus tomas automáticamente. Elimina muletillas, pausas largas, falsos comienzos y repeticiones, y luego une tus mejores clips con transiciones invisibles. El resultado se ve como si fuera una primera toma perfecta, así evitas volver a grabar el mismo video.

¿Por qué usar un creador de videos B2B en lugar de una agencia o Adobe?

Las agencias cobran miles de dólares por cada video, y herramientas como Adobe requieren habilidades reales de edición de video. Un flujo de trabajo de guion a video te da un creador de videos para tu negocio que genera videos en minutos, con hasta 70% menos costo y control total.

¿Hay un creador de videos B2B gratis y cuánto cuesta para equipos?

Yes. HeyGen offers a free plan to create videos and test core features with no credit card. Paid plans start at $24 per month, and the Business plan adds unlimited videos, 4K export, team workspaces, and SSO for teams scaling video across departments.

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