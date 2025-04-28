Crea videos de capacitación profesionales con IA

Escala tu contenido, ahorra tiempo y crea videos profesionales de onboarding, cumplimiento y capacitación sin las complicaciones de una producción tradicional.

  • Crea videos de capacitación profesional con IA
  • Localiza contenido para equipos globales a gran escala
  • Actualiza los materiales cuando quieras, sin complicaciones
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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Reseñas

Te presentamos el creador gratis de videos de capacitación con IA

Convierte cualquier guion o material de capacitación en un video de entrenamiento con IA realista. Con nuestra plataforma, puedes crear videos profesionales en solo minutos. No necesitas cámaras, estudios ni actores. Ya sea para la inducción de empleados, contenido educativo o capacitación en cumplimiento, crear videos de entrenamiento de alta calidad nunca había sido tan fácil.

Comienza gratis →
Paso 1

Sube tu guion

Empieza subiendo tu presentación, PDF o materiales de capacitación en texto directamente a la plataforma. La IA procesará tu contenido al instante y lo preparará para la narración en video y los elementos visuales.

Paso 2

Elige tu avatar de IA

Elige entre una amplia variedad de avatares realistas diseñados para representar tu contenido de capacitación. Estos avatares son capaces de transmitir tu mensaje de una forma que conecte con las personas que aprenden

Paso 3

Personaliza y ajusta a tu medida

Una vez que tu video se haya generado, ajusta el tono, la voz y los movimientos de tu avatar para que se adapten a tus necesidades de capacitación. Personaliza colores, logotipos e incluso la música de fondo para darle un toque más personalizado.

Paso 4

Genera y comparte

Haz clic en “Generar” y, en cuestión de minutos, tu video de capacitación profesional y de alta calidad estará listo. Descárgalo y compártelo en cualquier plataforma, o intégralo directamente en tu sistema de gestión de aprendizaje (LMS).

HeyGen AI video creation platform interface, showing a URL-to-video script converter and other video creation tools.

Funciones y beneficios del generador de videos de capacitación con IA

Con este generador de videos con IA tienes todo lo que necesitas para crear videos de capacitación profesionales y atractivos de forma rápida y sencilla. Aquí te contamos por qué esta plataforma es tu mejor opción para la creación de videos con IA:

Videos de capacitación con IA

Avatares personalizables

Elige entre más de 1,100 avatares hiperrealistas o crea uno que refleje tu imagen o la personalidad de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, haciendo que tus videos se sientan auténticos y atractivos.

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A web browser displays a "Public Avatars" directory on the left with various photorealistic avatar options and a male digital avatar speaking in a video about "Enterprise Deals" on the right.
Videos de capacitación con IA

Capacidades multilingües

Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una narración natural y humana. Conecta con personas que aprenden en todo el mundo y personaliza tus videos para diferentes culturas y regiones.

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A language selection menu showing Spanish highlighted, flanked by two video screens of a man announcing "AI-Powered Automation" in English and Spanish.
Videos de capacitación con IA

Sin necesidad de cámaras ni estudios

Olvídate del equipo caro y las largas sesiones de grabación. Solo sube tu guion y tu imagen, y crea tu video en minutos, con la IA encargándose de todos los detalles técnicos

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A screen displaying a woman speaking, with text labels 'Jennifer', 'Script', and 'Custom voice' above.
Videos de capacitación con IA

Producción rápida de video

Genera videos de capacitación con IA de alta calidad en minutos, ideal para negocios y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de forma eficiente.

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Four overlapping digital course cards featuring speaker profiles, ElevenLabs branding, and titles like 'Effective Team Communication for Managers'.

Preguntas frecuentes sobre el generador de videos de capacitación con IA

¿Qué es un generador de videos de capacitación con IA?

Un generador de videos de capacitación con IA transforma tus guiones, documentos o diapositivas en videos de entrenamiento profesionales usando avatares realistas y sincronización de voz natural. Elimina la grabación, la edición y el trabajo manual de producción.

¿Cómo funciona el proceso de creación de videos de capacitación con IA?

Solo sube tu guion o material de capacitación, elige un avatar y deja que la IA genere un video completo con narración, gestos y subtítulos. Puedes personalizar la marca, el tono y los elementos visuales en minutos. ¿Necesitas ayuda para escribir guiones? Prueba el Generador de guiones de video con IA.

¿Puedo usar mi propia imagen o voz en los videos de capacitación?

Sí. Puedes subir tu propio retrato y una grabación de voz para crear videos personalizados con estilo de instructor. También puedes elegir entre cientos de avatares de IA y opciones de voces de IA con sonido natural.

¿Esta plataforma es adecuada para capacitación corporativa y onboarding?

Claro que sí. Las empresas lo usan para crear módulos de onboarding, actualizaciones de cumplimiento, recorridos de producto y videos de comunicación interna. Para videos con presentador, también puedes explorar la Herramienta de portavoz con IA.

¿Puedo localizar videos de capacitación para equipos globales?

Sí. La plataforma es compatible con más de 175 idiomas y dialectos, incluyendo acentos localizados y entrega con sincronización labial. Esto asegura que tu contenido de capacitación sea accesible para personas que aprenden en todo el mundo.

¿Es posible actualizar los videos de capacitación con IA después de publicarlos?

Definitivamente. Las herramientas de IA, las regulaciones y las mejores prácticas cambian muy rápido. HeyGen te permite actualizar tu contenido de capacitación en IA en cualquier momento sin necesidad de volver a grabar. Así mantienes a tus equipos al día con las políticas, los flujos de trabajo y las guías de IA que van evolucionando.

¿Qué tan rápido genera el sistema videos de capacitación con IA?

La generación normalmente toma solo unos minutos. Incluso los módulos de capacitación largos se pueden producir rápido, ayudando a los equipos a actualizar o escalar contenido sin retrasos.

¿Qué tan rentable es HeyGen para programas de capacitación con IA?

La producción de video tradicional para entrenar modelos de IA suele requerir expertos en el tema frente a la cámara, estudios dedicados y equipos de edición. HeyGen reduce estos costos usando avatares de IA y generación de texto a video, mientras sigue produciendo contenido profesional y alineado con tu marca que puede escalar en toda tu organización.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar esta herramienta?

No necesitas experiencia en edición. La IA se encarga automáticamente de la narración, el tiempo, los elementos visuales y la sincronización. Puedes empezar a crear tu primer video de capacitación de inmediato a través de HeyGen Signup.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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