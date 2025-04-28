Paso 1 Sube tu guion Empieza subiendo tu presentación, PDF o materiales de capacitación en texto directamente a la plataforma. La IA procesará tu contenido al instante y lo preparará para la narración en video y los elementos visuales.

Paso 2 Elige tu avatar de IA Elige entre una amplia variedad de avatares realistas diseñados para representar tu contenido de capacitación. Estos avatares son capaces de transmitir tu mensaje de una forma que conecte con las personas que aprenden

Paso 3 Personaliza y ajusta a tu medida Una vez que tu video se haya generado, ajusta el tono, la voz y los movimientos de tu avatar para que se adapten a tus necesidades de capacitación. Personaliza colores, logotipos e incluso la música de fondo para darle un toque más personalizado.