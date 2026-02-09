Tłumacz wideo AI

Tłumacz swoje filmy z najwyższą precyzją. Prześlij dowolne wideo i automatycznie dubbinguj je na ponad 175 języków i dialektów, korzystając z najlepszej w swojej klasie technologii klonowania głosu, precyzyjnej synchronizacji ruchu ust oraz automatycznie generowanych napisów.

Przetłumacz wideo

Dotknij, aby przesłać wideo!

Zobacz to w innym języku w kilka minut.

Przetłumacz na:
120,227,840Wygenerowane filmy
93,874,661Wygenerowane awatary
16,533,935Przetłumaczone filmy
Workday
Coursera
Miro
Harvard
Bosh
Intel
Komatsu
Zaufali nam już ponad 1 000 000 deweloperów i wiodących firm.

Dlaczego HeyGen jest wiodącym narzędziem dotłumaczenia wideo z wykorzystaniem AI

Dzięki zaawansowanej technologii tłumaczenia opartej na AI oraz klonowaniu głosu, HeyGen oferuje obecnie najdokładniejszy dostępny tłumacz wideo. Nasze rozwiązanie płynnie konwertuje mowę i w czasie rzeczywistym synchronizuje ruchy ust, pomagając twórcom i firmom przełamywać bariery językowe i docierać do globalnych odbiorców.

Rozpocznij za darmo →
us flag
sp flag
cn flag

Dlaczego warto korzystać z AItłumacza wideo

Rozpocznij za darmo →
Icon

Szybko, łatwo i ekonomicznie

Tradycyjne tłumaczenie wideo bywa powolne i drogie. Nasz internetowy tłumacz wideo sprawia, że cały proces jest bezwysiłkowy. Wystarczy, że prześlesz plik lub wkleisz link do YouTube, a wideo zostanie przetłumaczone jednym kliknięciem. Nie ma potrzeby kosztownych dogrywek ani ręcznego dubbingu. To szybkie, przyjazne dla budżetu i proste rozwiązanie dla twórców oraz firm każdej wielkości.

Icon

Poszerz swój globalny zasięg

Niezależnie od tego, czy tworzysz samodzielnie, czy reprezentujesz dużą firmę, tłumaczenie wideo z wykorzystaniem AI otwiera drzwi do nowych rynków. Dzięki uwzględnieniu niuansów kulturowych, wiernemu odwzorowaniu głosu i precyzyjnej synchronizacji ruchu ust, Twoje filmy trafiają do międzynarodowej publiczności w sposób, którego same napisy nie są w stanie zapewnić. Większy zasięg oznacza większe zaangażowanie i szybszy rozwój.

Icon

Zachowaj swój głos

Nasz tłumacz języka wideo wykracza daleko poza zwykłe podstawianie słów. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji i klonowaniu głosu zachowuje Twój unikalny ton i sposób mówienia w ponad 175 językach i dialektach. Nawet gdy tłumaczysz wideo na angielski lub inny język, nadal brzmi ono jak Ty – autentycznie i spójnie.

Icon

Dostosuj swoją lokalizację

Dodawaj napisy, dopracowuj ton wypowiedzi i dostosowuj ustawienia tak, aby pasowały do stylu Twojej marki. Zyskaj dostęp jednym kliknięciem do ponad 175 języków i dialektów. Filmy w kolekcji otrzymują również wielojęzyczny odtwarzacz, który można łatwo osadzić na dowolnej stronie lub w systemie LMS, zapewniając płynne oglądanie w wielu językach.

Icon

Idealna synchronizacja ust

Zapomnij o niedopasowanej synchronizacji. HeyGen wykracza poza standardowy dubbing AI, oferując lip-sync, który idealnie dopasowuje przetłumaczoną mowę do ruchów ust. Dzięki temu Twoje zlokalizowane treści brzmią naturalnie i utrzymują zaangażowanie odbiorców.

Icon

Inteligentniejsze tłumaczenia, większa kontrola

Nasz ulepszony słownik marki obsługuje teraz wymuszone tłumaczenia, chronione terminy oraz poprawną wymowę. Możesz tworzyć i zarządzać kolekcjami, łatwo dodawać nowe tłumaczenia oraz modyfikować istniejące, aby generować wiele wersji językowych z jednego wideo.

Nie tylko Twoje filmy — Twoje awatary mówią także w ponad 175 językach

Dwa sposoby na globalny zasięg. Tłumacz swoje istniejące filmy lub linki z YouTube na ponad 175 języków z precyzyjną synchronizacją głosu i ruchu ust. Albo od pierwszego dnia twórz filmy z awatarami w wielu językach, korzystając z jednego scenariusza, aby dotrzeć bez ograniczeń. Dzięki zaawansowanej technologii animacji twarzy i synchronizacji głosu każdy film wygląda i brzmi autentycznie.

Rozpocznij za darmo →
language feature icon 0

Przetłumacz istniejące filmy w kilka minut

Masz nagranie, które już uwielbiasz? Prześlij dowolne wideo lub wklej link z YouTube, a HeyGen przetłumaczy je na ponad 175 języków, zachowując oryginalny głos mówcy, ruchy ust i mimikę. Żadne dodatkowe nagrania nie będą potrzebne.

language feature icon 1

Twórz filmy z awatarami w dowolnym języku

Twórz wielojęzyczne treści od podstaw. Napisz jeden skrypt, wybierz swojego awatara i generuj filmy jednocześnie w wielu językach – idealne rozwiązanie do skalowania na rynkach globalnych bez nagrywania ani jednego ujęcia.

language feature icon 2

Awatary, które naprawdę wydają się ludzkie

Wybierz spośród szerokiej gamy gotowych osobowości lub stwórz własną. Dzięki funkcjom Voice Director i Voice Mirroring każdy awatar mówi z naturalnym tonem, emocjami i tempem, dzięki czemu Twoje filmy nigdy nie brzmią sztucznie.

Jak przetłumaczyć wideo z HeyGen

Rozpocznij za darmo →

Krok 1

Prześlij swój film z urządzenia lub wklej link do YouTube. Wybierz silnik tłumaczenia i zaznacz do 10 języków, aby tłumaczyć je jednocześnie.

Obrazek krok 1

Krok 2

Kliknij „Tłumacz” i pozwól HeyGen wykonać całą pracę. Twój istniejący film zostanie przetłumaczony z dopasowanym głosem, synchronizacją ust i mimiką — gotowy do publikacji.

Obrazek kroku 2

Krok 3

Chcesz mieć większą kontrolę? Kliknij „Edytuj i sprawdź”, aby przejrzeć przetłumaczony skrypt przed finalizacją i upewnić się, że każde słowo wybrzmi dokładnie tak, jak trzeba

Obrazek kroku 3
Quotation icon
Trivago skraca czas postprodukcji o 50%
Trivago wykorzystało HeyGen do lokalizacji swoich reklam telewizyjnych na 30 rynkach, skracając czas postprodukcji o połowę i oszczędzając 3–4 miesiące na każdej kampanii.

Liczby mówią same za siebie

Wpływ jest oczywisty. Firmy osiągają realne rezultaty dzięki tłumaczowi wideo HeyGen. Natychmiastowe tłumaczenie filmów pozwala oszczędzać zarówno pieniądze, jak i czas, jednocześnie bez wysiłku zwiększając zasięg na rynkach globalnych.

Rozpocznij za darmo →
80%

zmniejszenie kosztów tłumaczenia wideo

30

rynki lokalizowane natychmiast

1 dzień

na wideo zamiast tygodni lub miesięcy

Używany przez czołowe marki do dotarcia do globalnych odbiorców

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie wideo AI na rynku.

Miro
"To narzędzie dało naszym autorom możliwość osiągnięcia takiego samego poziomu kreatywności w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
Ponad 1000 recenzji
reviews trophy

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Czym jest tłumacz wideo?

Tłumacz wideo to narzędzie, które przekształca dźwięk, lektora lub napisy w filmie na inny język, pomagając treściom dotrzeć do szerszej publiczności. Dzięki temu twórcy, firmy i organizacje mogą globalnie zwiększać swój zasięg, pokonując bariery językowe.

Jakie są różne rodzaje tłumaczy wideo?

Istnieją różne rodzaje narzędzi do tłumaczenia wideo. Należą do nich tworzenie napisów, dubbing, lektor oraz napisy dla niesłyszących (SDH). Inne typy to napisy na żywo, tłumaczenie na język migowy, audiodeskrypcja oraz narzędzia do tłumaczenia oparte na sztucznej inteligencji.

Czy istnieje aplikacja, która automatycznie przetłumaczy wideo?

Tak, HeyGen może automatycznie tłumaczyć filmy na ponad 175 języków i dialektów. Zachowuje Twój głos dzięki klonowaniu i synchronizuje ruchy ust, dzięki czemu tłumaczenia wyglądają naturalnie i autentycznie dla globalnej publiczności.

Czy HeyGen ma darmowy tłumacz wideo?

Tak, HeyGen oferuje bezpłatny plan, który pozwala tłumaczyć do 3 filmów miesięcznie, każdy o maksymalnej długości 3 minut. Obejmuje on funkcje takie jak generowane przez AI napisy, lektora AI oraz synchronizację ruchu ust w ponad 175 językach i dialektach.

Dla osób poszukujących wyższej dokładności, większej liczby dostępnych języków oraz rozszerzonych funkcji, nasze plany premium oferują zaawansowane opcje personalizacji i najwyższej jakości syntezę głosu.

Jak dokładne są tłumaczenia wideo?

Tłumacz wideo HeyGen jest wyjątkowo dokładny – zapewnia naturalną synchronizację ruchu ust i klonowanie głosu, oferując wyraźny dźwięk w najczęściej używanych językach, a w wersji dla firm dostępna jest korekta językowa dla maksymalnej precyzji.

Jaki jest najlepszy internetowy tłumacz wideo w 2025 roku?

HeyGen jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych tłumaczy wideo opartych na AI. Obsługuje lokalizację wideo, klonowanie głosu oraz funkcje tłumaczenia wideo w ponad 175 językach i dialektach.

Czym tłumaczenie wideo oparte na AI różni się od zwykłych napisów?

Tłumaczenie wideo z wykorzystaniem AI różni się od napisów, ponieważ wykracza poza samo wyświetlanie przetłumaczonego tekstu na ekranie. Przekłada Twój głos na inny język, odtwarza go za pomocą klonowania głosu i płynnie synchronizuje z obrazem wideo.

W efekcie powstaje w pełni immersyjne doświadczenie, dzięki któremu Twoi odbiorcy mają wrażenie, że mówisz w ich ojczystym języku w sposób całkowicie naturalny.

W jaki sposób awatary AI sprawiają, że tłumaczenie wideo za pomocą AI jest bardziej angażujące?

Awatary AI tworzą Twoją cyfrową wersję, która odzwierciedla Twoje gesty, mimikę i sposób mówienia. Niezależnie od tego, czy prezentujesz, opowiadasz historie, czy uczysz, Twój awatar sprawia, że wielojęzyczne treści są bardziej osobiste i angażujące, bez konieczności wykonywania dodatkowych nagrań, lektora czy dubbingu.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Book a meeting
CTA background