Tłumacz wideo AI
Tłumacz swoje filmy z najwyższą precyzją. Prześlij dowolne wideo i automatycznie dubbinguj je na ponad 175 języków i dialektów, korzystając z najlepszej w swojej klasie technologii klonowania głosu, precyzyjnej synchronizacji ruchu ust oraz automatycznie generowanych napisów.
Dotknij, aby przesłać wideo!Prześlij wideo!
Zobacz to w innym języku w kilka minut.
Dlaczego HeyGen jest wiodącym narzędziem dotłumaczenia wideo z wykorzystaniem AI
Dzięki zaawansowanej technologii tłumaczenia opartej na AI oraz klonowaniu głosu, HeyGen oferuje obecnie najdokładniejszy dostępny tłumacz wideo. Nasze rozwiązanie płynnie konwertuje mowę i w czasie rzeczywistym synchronizuje ruchy ust, pomagając twórcom i firmom przełamywać bariery językowe i docierać do globalnych odbiorców.
Dlaczego warto korzystać z AItłumacza wideo
Tradycyjne tłumaczenie wideo bywa powolne i drogie. Nasz internetowy tłumacz wideo sprawia, że cały proces jest bezwysiłkowy. Wystarczy, że prześlesz plik lub wkleisz link do YouTube, a wideo zostanie przetłumaczone jednym kliknięciem. Nie ma potrzeby kosztownych dogrywek ani ręcznego dubbingu. To szybkie, przyjazne dla budżetu i proste rozwiązanie dla twórców oraz firm każdej wielkości.
Niezależnie od tego, czy tworzysz samodzielnie, czy reprezentujesz dużą firmę, tłumaczenie wideo z wykorzystaniem AI otwiera drzwi do nowych rynków. Dzięki uwzględnieniu niuansów kulturowych, wiernemu odwzorowaniu głosu i precyzyjnej synchronizacji ruchu ust, Twoje filmy trafiają do międzynarodowej publiczności w sposób, którego same napisy nie są w stanie zapewnić. Większy zasięg oznacza większe zaangażowanie i szybszy rozwój.
Nasz tłumacz języka wideo wykracza daleko poza zwykłe podstawianie słów. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji i klonowaniu głosu zachowuje Twój unikalny ton i sposób mówienia w ponad 175 językach i dialektach. Nawet gdy tłumaczysz wideo na angielski lub inny język, nadal brzmi ono jak Ty – autentycznie i spójnie.
Dodawaj napisy, dopracowuj ton wypowiedzi i dostosowuj ustawienia tak, aby pasowały do stylu Twojej marki. Zyskaj dostęp jednym kliknięciem do ponad 175 języków i dialektów. Filmy w kolekcji otrzymują również wielojęzyczny odtwarzacz, który można łatwo osadzić na dowolnej stronie lub w systemie LMS, zapewniając płynne oglądanie w wielu językach.
Zapomnij o niedopasowanej synchronizacji. HeyGen wykracza poza standardowy dubbing AI, oferując lip-sync, który idealnie dopasowuje przetłumaczoną mowę do ruchów ust. Dzięki temu Twoje zlokalizowane treści brzmią naturalnie i utrzymują zaangażowanie odbiorców.
Nasz ulepszony słownik marki obsługuje teraz wymuszone tłumaczenia, chronione terminy oraz poprawną wymowę. Możesz tworzyć i zarządzać kolekcjami, łatwo dodawać nowe tłumaczenia oraz modyfikować istniejące, aby generować wiele wersji językowych z jednego wideo.
Nie tylko Twoje filmy — Twoje awatary mówią także w ponad 175 językach
Dwa sposoby na globalny zasięg. Tłumacz swoje istniejące filmy lub linki z YouTube na ponad 175 języków z precyzyjną synchronizacją głosu i ruchu ust. Albo od pierwszego dnia twórz filmy z awatarami w wielu językach, korzystając z jednego scenariusza, aby dotrzeć bez ograniczeń. Dzięki zaawansowanej technologii animacji twarzy i synchronizacji głosu każdy film wygląda i brzmi autentycznie.
Masz nagranie, które już uwielbiasz? Prześlij dowolne wideo lub wklej link z YouTube, a HeyGen przetłumaczy je na ponad 175 języków, zachowując oryginalny głos mówcy, ruchy ust i mimikę. Żadne dodatkowe nagrania nie będą potrzebne.
Twórz wielojęzyczne treści od podstaw. Napisz jeden skrypt, wybierz swojego awatara i generuj filmy jednocześnie w wielu językach – idealne rozwiązanie do skalowania na rynkach globalnych bez nagrywania ani jednego ujęcia.
Wybierz spośród szerokiej gamy gotowych osobowości lub stwórz własną. Dzięki funkcjom Voice Director i Voice Mirroring każdy awatar mówi z naturalnym tonem, emocjami i tempem, dzięki czemu Twoje filmy nigdy nie brzmią sztucznie.
Jak przetłumaczyć wideo z HeyGen
Prześlij swój film z urządzenia lub wklej link do YouTube. Wybierz silnik tłumaczenia i zaznacz do 10 języków, aby tłumaczyć je jednocześnie.
Kliknij „Tłumacz” i pozwól HeyGen wykonać całą pracę. Twój istniejący film zostanie przetłumaczony z dopasowanym głosem, synchronizacją ust i mimiką — gotowy do publikacji.
Chcesz mieć większą kontrolę? Kliknij „Edytuj i sprawdź”, aby przejrzeć przetłumaczony skrypt przed finalizacją i upewnić się, że każde słowo wybrzmi dokładnie tak, jak trzeba
Liczby mówią same za siebie
Wpływ jest oczywisty. Firmy osiągają realne rezultaty dzięki tłumaczowi wideo HeyGen. Natychmiastowe tłumaczenie filmów pozwala oszczędzać zarówno pieniądze, jak i czas, jednocześnie bez wysiłku zwiększając zasięg na rynkach globalnych.
zmniejszenie kosztów tłumaczenia wideo
rynki lokalizowane natychmiast
na wideo zamiast tygodni lub miesięcy
Używany przez czołowe marki do dotarcia do globalnych odbiorców
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie wideo AI na rynku.
Tłumacz wideo to narzędzie, które przekształca dźwięk, lektora lub napisy w filmie na inny język, pomagając treściom dotrzeć do szerszej publiczności. Dzięki temu twórcy, firmy i organizacje mogą globalnie zwiększać swój zasięg, pokonując bariery językowe.
Istnieją różne rodzaje narzędzi do tłumaczenia wideo. Należą do nich tworzenie napisów, dubbing, lektor oraz napisy dla niesłyszących (SDH). Inne typy to napisy na żywo, tłumaczenie na język migowy, audiodeskrypcja oraz narzędzia do tłumaczenia oparte na sztucznej inteligencji.
Tak, HeyGen może automatycznie tłumaczyć filmy na ponad 175 języków i dialektów. Zachowuje Twój głos dzięki klonowaniu i synchronizuje ruchy ust, dzięki czemu tłumaczenia wyglądają naturalnie i autentycznie dla globalnej publiczności.
Tak, HeyGen oferuje bezpłatny plan, który pozwala tłumaczyć do 3 filmów miesięcznie, każdy o maksymalnej długości 3 minut. Obejmuje on funkcje takie jak generowane przez AI napisy, lektora AI oraz synchronizację ruchu ust w ponad 175 językach i dialektach.
Dla osób poszukujących wyższej dokładności, większej liczby dostępnych języków oraz rozszerzonych funkcji, nasze plany premium oferują zaawansowane opcje personalizacji i najwyższej jakości syntezę głosu.
Tłumacz wideo HeyGen jest wyjątkowo dokładny – zapewnia naturalną synchronizację ruchu ust i klonowanie głosu, oferując wyraźny dźwięk w najczęściej używanych językach, a w wersji dla firm dostępna jest korekta językowa dla maksymalnej precyzji.
HeyGen jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych tłumaczy wideo opartych na AI. Obsługuje lokalizację wideo, klonowanie głosu oraz funkcje tłumaczenia wideo w ponad 175 językach i dialektach.
Tłumaczenie wideo z wykorzystaniem AI różni się od napisów, ponieważ wykracza poza samo wyświetlanie przetłumaczonego tekstu na ekranie. Przekłada Twój głos na inny język, odtwarza go za pomocą klonowania głosu i płynnie synchronizuje z obrazem wideo.
W efekcie powstaje w pełni immersyjne doświadczenie, dzięki któremu Twoi odbiorcy mają wrażenie, że mówisz w ich ojczystym języku w sposób całkowicie naturalny.
Awatary AI tworzą Twoją cyfrową wersję, która odzwierciedla Twoje gesty, mimikę i sposób mówienia. Niezależnie od tego, czy prezentujesz, opowiadasz historie, czy uczysz, Twój awatar sprawia, że wielojęzyczne treści są bardziej osobiste i angażujące, bez konieczności wykonywania dodatkowych nagrań, lektora czy dubbingu.
