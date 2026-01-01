Un eliminador de ruido de fondo integrado quita el zumbido del cuarto, el ruido del micrófono y las interferencias ambientales al mismo tiempo que limpia los muletillas. Un solo archivo subido, una sola exportación, sin tener que encadenar por separado un potenciador de audio, un generador de subtítulos y un editor de video para obtener sonido con calidad de estudio.