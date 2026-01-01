Limpieza de voz con IA para tomas de video impecables
Convierte grabaciones de voz desordenadas en video pulido sin cortes bruscos. Speech Cleanup elimina muletillas, pausas, repeticiones y ruido de fondo de archivos de audio y video, y luego une las tomas para que cada corte sea prácticamente invisible.
Funciones de limpieza de voz con IA
Elimina muletillas y “eh” al subir tu archivo
La herramienta detecta y elimina "eh", "este", "ya sabes" y muletillas similares justo después de subir tu archivo. Funciona con podcasts largos, clips cortos para redes sociales y videos tipo talking-head en cualquier formato común, para que tu discurso suene seguro y preciso sin tener que volver a grabar ni una sola línea.
Transiciones visuales invisibles entre cortes
Corta el audio y reconstruye los cuadros alrededor de cada edición. Mientras que las herramientas solo de audio dejan saltos bruscos en tu video, Speech Cleanup mezcla los micromovimientos entre cortes para que el resultado final se vea como una sola toma continua y limpia, no como un mp4 pegado por partes.
Removedor de ruido de fondo integrado
Un eliminador de ruido de fondo integrado quita el zumbido del cuarto, el ruido del micrófono y las interferencias ambientales al mismo tiempo que limpia los muletillas. Un solo archivo subido, una sola exportación, sin tener que encadenar por separado un potenciador de audio, un generador de subtítulos y un editor de video para obtener sonido con calidad de estudio.
Falsos comienzos y recuperación de tomas
Corrige las tomas dobles, las frases reiniciadas y los momentos de “déjame intentarlo otra vez” en cada clip de tu línea de tiempo. Marca la toma buena y la herramienta la integra en el corte, eliminando la versión descartada y manteniendo un ritmo natural en todo el video.
Recorte de silencios largos y espacios en blanco
La herramienta reduce las pausas largas, los silencios por respiración y el espacio muerto en todo el archivo sin hacer que tu voz suene apresurada o robótica. También mejora el audio de los fragmentos que se conservan, para que el podcast o video final se sienta humano, no editado por una máquina.
Casos de uso para limpiar audio de voz
Episodios de podcast en video para YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Videos talking-head para creadores de YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Cursos en línea y tutoriales de capacitación
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Grabaciones de demostraciones de ventas y producto
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Shorts, Reels y TikToks para redes sociales
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Grabaciones de entrevistas y webinars en video
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Cómo funciona la limpieza de voz con IA
Limpia cualquier grabación de voz en cuatro pasos, desde subir el audio o video sin procesar hasta la revisión y la generación de un archivo limpio listo para publicar.
Sube audio o video
Sube un archivo de audio o video. Se admiten mp4, mov, mp3 y wav, incluso para contenido de formato largo.
Elige opciones de limpieza
Activa o desactiva las muletillas, silencios largos, ruido de fondo y repeticiones antes de procesar.
Revisa cada edición
Previsualiza el corte limpio. Omite o restaura cualquier edición. La IA te muestra cada cambio antes de que lo confirmes.
Exporta el archivo limpio
Exporta el archivo mp4 o de audio final. Descárgalo, compártelo o mándalo a traducción o mejora de resolución.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Qué es exactamente la limpieza de voz con IA y cómo funciona en video?
La limpieza de voz con IA es una limpieza de audio automatizada que elimina muletillas, pausas, falsos comienzos y ruido de fondo de una grabación de voz. HeyGen analiza tu audio o video, detecta cada elemento a corregir, lo elimina y reconstruye las transiciones visuales para que los cortes se vean continuos.
¿Quitar las muletillas de mi video va a dejar cortes bruscos visibles?
No. Esta es la diferencia principal entre Speech Cleanup y las herramientas de limpieza de voz solo de audio. Cuando la competencia elimina una muletilla de un video, la imagen da un brinco. HeyGen reconstruye los cuadros entre los cortes para que la persona que habla se vea continua, incluso después de decenas de ediciones.
¿En qué se diferencia HeyGen Speech Cleanup de Adobe Enhance Speech o Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech se enfoca en mejorar la voz y la calidad del audio. Cleanvoice AI es un limpiador de voz con IA gratuito que elimina muletillas de los podcasts. HeyGen Speech Cleanup hace ambas cosas y además se encarga del video, para que los cortes de talking-head se mantengan invisibles en pantalla.
¿Puedo revisar y aprobar cada edición antes de que se exporte el video?
Sí. Speech Cleanup muestra cada muletilla detectada, pausa y segmento de ruido en un panel de vista previa. Puedes omitir, restaurar o aceptar cada uno. No se elimina nada sin tu aprobación, lo que evita los recortes automáticos demasiado agresivos por los que se conocen otras herramientas de limpieza.
¿La herramienta funciona con grabaciones largas de podcasts y webinars?
Sí. La herramienta maneja grabaciones largas, incluyendo episodios completos de podcast, webinars y videos de entrevistas en una sola carga. Procesa todo el archivo sin dividirlo en partes, así que tu edición se mantiene en un solo lugar desde el inicio hasta la exportación.
¿Puede eliminar el ruido de fondo, así como las muletillas y las pausas?
Sí, en la misma pasada. La herramienta usa un removedor de ruido integrado junto con la eliminación de muletillas, el recorte de silencios largos y la recuperación de tomas, así que no necesitas subir tu grabación de voz gratuita a un mejorador de audio por separado primero.
¿Mi voz seguirá sonando natural y humana después de la limpieza?
Sí. La herramienta recorta silencios y muletillas sin comprimir tu forma de hablar y usa una ligera mejora de voz para que se escuche más clara. Si una toma no se puede rescatar, vuelve a generar la línea con clonación de voz con IA usando tu propio clon de voz.
¿Qué formatos de archivo de audio y video se pueden subir y exportar?
Sube archivos de audio en formato mp3, wav o mov, además de video en la mayoría de los formatos comunes. Exporta el video limpio con el audio integrado, o como un archivo de solo audio si solo necesitas la pista de voz limpia para un podcast o una locución.
¿Puedo usar la herramienta con un video en un idioma que no sea inglés?
Sí. Detecta muletillas y pausas en varios idiomas. Después de procesarlo, pasa el archivo por el traductor de video con IA para doblarlo a más de 175 idiomas con sincronización labial, así una sola grabación limpia se convierte en un recurso multilingüe.
¿Cómo se compara esto con otras herramientas de edición de video con IA?
Otras herramientas de video con IA solo limpian el audio (dejando cortes bruscos) o reconstruyen toda la escena a partir de texto. Este flujo de trabajo es el único que conserva tu toma real frente a la cámara y la limpia como lo haría un editor humano, sin obligarte a regrabar ni a usar un reemplazo sintético.
¿Hay una prueba gratis o alguna forma de limpiar el audio gratis primero?
Sí. HeyGen ofrece un plan gratis, así que puedes limpiar una grabación en un archivo real primero sin necesidad de tarjeta. Los planes de pago desbloquean cargas más largas, exportación de mayor calidad y el flujo de trabajo completo del generador de video con IA.
¿La limpieza de voz con IA realmente ahorra tiempo a los creadores de video en la práctica?
Sí. Creadores como Anton Voroniuk ahorran 15.5 horas a la semana y reducen los costos de producción 40 veces al combinar el editor de video con IA con la limpieza automatizada, en lugar de recortar cada toma a mano.
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