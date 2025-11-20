Prospección de SDR Destaca en bandejas de entrada saturadas. Videos de prospección personalizados que mencionan la empresa del prospecto, su puesto y retos específicos, a escala. Dale a cada SDR las tasas de respuesta que tus mejores vendedores obtienen con videos manuales. Caso de uso: genera 500 videos de prospección personalizados para una campaña ABM en el tiempo que te tomaría grabar 5 de forma manual. Resultado comprobado: Videoimagem logró triplicar el engagement con video personalizado, creando más de 50,000 videos personalizados para clientes empresariales.

Seguimiento de demos Refuerza tu demo con videos personalizados de resumen. Resume los puntos clave, responde preguntas específicas y mantén el impulso durante todo el ciclo del trato sin tener que agendar otra llamada. Caso de uso: envía videos de seguimiento del demo el mismo día que hagan referencia a los puntos de dolor específicos del prospecto que se hablaron en la reunión.

Contenido de la sala de negociación Equipa a tus champions con el contenido que necesitan para vender internamente. Explicaciones de producto , resúmenes de ROI y mensajes específicos para cada stakeholder que ayuden a tu contacto a cerrar el trato dentro de su organización. Caso de uso: crea videos ejecutivos de resumen para cada persona clave en un acuerdo empresarial complejo.

Capacitación de ventas Equipa a tu equipo con contenido actualizado y coherente. Actualizaciones de producto, inteligencia competitiva, manejo de objeciones: una biblioteca de enablement que evoluciona junto con tu producto y tu mercado. Caso de uso: lanzar el nuevo mensaje de producto a todo el equipo de ventas con videos de capacitación listos el mismo día del lanzamiento del producto.

Onboarding de nuevos representantes Reduce el tiempo de incorporación con contenido de onboarding estructurado. Capacitación en metodologías, análisis profundos del producto y ejemplos de guiones de conversación que ayudan a que los nuevos representantes sean productivos más rápido. Caso de uso: crea un plan de onboarding de 30 días que los nuevos representantes completen a su propio ritmo y con calidad consistente.