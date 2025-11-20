Videos de ventas personalizados que sí obtienen respuestas
Alcance de prospección, seguimientos de demos, contenido para deal rooms: crea videos personalizados para cada prospecto sin tener que grabar cada uno de forma individual. Dale a todo tu equipo de ventas las tasas de interacción de tu mejor vendedor.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Integración con HubSpot incluida
El problema del alcance de ventas
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
El problema del alcance de ventas
Tu calendario de contenido no se detiene. Los lanzamientos de producto necesitan videos. Las redes sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades localizadas para cada mercado. Pero la producción de video tradicional implica reservar estudios, coordinar talento, esperar semanas por las ediciones… y reventar tu presupuesto en una sola grabación. Para cuando el contenido está listo, la oportunidad ya pasó. Tus competidores publican videos todos los días mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedirle al liderazgo que salga frente a la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución HeyGen
HeyGen convierte a cada representante de ventas en tu mejor vendedor. Crea una plantilla de video y luego genera miles de versiones personalizadas, cada una con el nombre del prospecto, su empresa y sus puntos de dolor específicos, sin grabar ni un solo video adicional. Alcance de ventas personalizado con la escala de la automatización y el nivel de conexión de un 1:1.bibliotecas de habilitación de ventas que se mantengan actualizadas conforme evolucionan los productos. Capacita a nuevos representantes con mensajes consistentes. Llega a prospectos globales en su propio idioma. Dale a todo tu equipo las herramientas para vender como tu mejor vendedor.
Todo lo que tu equipo de ventas necesita para cerrar más negocios
Video personalizado a gran escala
Convierte una sola grabación en miles de videos de alcance personalizados. Las variables dinámicas insertan nombres de prospectos, nombres de empresas, puntos de dolor por industria y detalles personalizados. Cada video se siente grabado de forma individual —porque la personalización es real—, pero tú solo lo creas una vez y lo lanzas a todo tu pipeline.
• Campos dinámicos de personalización
• Generación por lotes para campañas
• Segmentación individual de prospectos
Integración con CRM
El video se integra con tu flujo de trabajo de ventas justo donde ya existe. La integración con HubSpot activa videos personalizados de forma automática: un nuevo lead crea un video de bienvenida, una reunión agendada genera una introducción previa a la llamada y un cambio en la etapa del trato envía un caso de éxito relevante. Zapier, Make y n8n conectan HeyGen con prácticamente cualquier CRM.
• Integración nativa con HubSpot
• Automatización con Zapier/Make
• Dispara videos desde las etapas de los deals
Biblioteca de habilitación de ventas
Dale a cada representante el contenido que necesita para cerrar.Demos de producto, posicionamiento frente a la competencia, manejo de objeciones, historias de clientes: una biblioteca de recursos de ventas que se mantiene actualizada conforme tu producto y tu mensaje evolucionan.
• Biblioteca de contenido centralizada
• Actualiza tus mensajes al instante
• Coherente en todos los representantes
Onboarding y capacitación de representantes
Reduce el tiempo de capacitación de nuevas contrataciones con videos de capacitación que enseñan tu metodología, producto y guiones de conversación. Cada representante recibe la misma calidad de onboarding sin importar quién lo entrene o cuándo empiece.
• Capacitación en metodología y procesos
• Videos de conocimiento del producto
• Onboarding consistente para representantes
Alcance multilingüe
Tus prospectos hablan diferentes idiomas. Tu alcance también debería hacerlo. Traducción de video con IA adapta tus videos de ventas a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Llega a prospectos de EMEA, APAC y LATAM en su idioma nativo.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una sola plantilla, un flujo global
Analítica de video
Identifica qué videos generan más interacción y qué prospectos están listos para comprar. Monitorea vistas, tiempo de reproducción e interacción para priorizar seguimientos y entender qué mensajes conectan mejor.
• Seguimiento de vistas y engagement
• Señales de intención del prospecto
• Optimiza con base en datos
De plantilla a alcance personalizado en 3 pasos
Crea tu plantilla
Graba una vez o escribe un guion. Crea tu mensaje de outreach con variables de marcador de posición para el nombre del prospecto, la empresa, la industria y campos personalizados. Una sola plantilla se convierte en videos personalizados ilimitados.
Elige tu creatividad
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos que se adapten a tu marca y a tu audiencia. Escoge voces, fondos y estilos visuales. O crea un clon de vocero para mantener una presencia de marca consistente en todo tu contenido.
Enviar y rastrear
Genera videos personalizados en lote o bajo demanda. Insértalos en secuencias de correo, compártelos por enlace o envíalos directamente a tu CRM. Da seguimiento al nivel de interacción y prioriza a los prospectos que muestran intención de compra.
Diseñado para cada proceso de ventas
Prospección de SDR
Destaca en bandejas de entrada saturadas. Videos de prospección personalizados que mencionan la empresa del prospecto, su puesto y retos específicos, a escala. Dale a cada SDR las tasas de respuesta que tus mejores vendedores obtienen con videos manuales.
Caso de uso: genera 500 videos de prospección personalizados para una campaña ABM en el tiempo que te tomaría grabar 5 de forma manual.
Resultado comprobado: Videoimagem logró triplicar el engagement con video personalizado, creando más de 50,000 videos personalizados para clientes empresariales.
Seguimiento de demos
Refuerza tu demo con videos personalizados de resumen. Resume los puntos clave, responde preguntas específicas y mantén el impulso durante todo el ciclo del trato sin tener que agendar otra llamada.
Caso de uso: envía videos de seguimiento del demo el mismo día que hagan referencia a los puntos de dolor específicos del prospecto que se hablaron en la reunión.
Contenido de la sala de negociación
Equipa a tus champions con el contenido que necesitan para vender internamente. Explicaciones de producto, resúmenes de ROI y mensajes específicos para cada stakeholder que ayuden a tu contacto a cerrar el trato dentro de su organización.
Caso de uso: crea videos ejecutivos de resumen para cada persona clave en un acuerdo empresarial complejo.
Capacitación de ventas
Equipa a tu equipo con contenido actualizado y coherente. Actualizaciones de producto, inteligencia competitiva, manejo de objeciones: una biblioteca de enablement que evoluciona junto con tu producto y tu mercado.
Caso de uso: lanzar el nuevo mensaje de producto a todo el equipo de ventas con videos de capacitación listos el mismo día del lanzamiento del producto.
Onboarding de nuevos representantes
Reduce el tiempo de incorporación con contenido de onboarding estructurado. Capacitación en metodologías, análisis profundos del producto y ejemplos de guiones de conversación que ayudan a que los nuevos representantes sean productivos más rápido.
Caso de uso: crea un plan de onboarding de 30 días que los nuevos representantes completen a su propio ritmo y con calidad consistente.
Equipos globales de ventas
Vende en todos los mercados sin crear contenido por separado para cada región. Localiza al instante el material de ventas para tus equipos de EMEA, APAC y LATAM.
Caso de uso: traducir la biblioteca de habilitación de ventas a 10 idiomas para el kickoff global de ventas.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué es un video de ventas personalizado?
Un video de ventas personalizado es contenido de prospección que incluye detalles específicos del prospecto: su nombre, empresa, retos de su industria y puntos clave relevantes, haciendo que cada video se sienta grabado individualmente para esa persona. HeyGen permite crear videos personalizados a escala: crea una sola plantilla con variables dinámicas y luego genera miles de versiones únicas para todo tu pipeline sin tener que grabar cada video de forma manual.
¿Cómo creo videos personalizados para prospección de ventas?
Escribe tu guion o deja que HeyGen AI script generator cree uno a partir de tu brief. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz y un estilo visual, y genera tu video. Todo el proceso toma solo unos minutos y no requiere experiencia en producción. Para mantener la coherencia de tu marca, clona a tu vocero para que su gemelo digital pueda representar tu marca en todo tu contenido.
¿HeyGen se integra con mi CRM?
Sí—HeyGen exporta en múltiples relaciones de aspecto desde un solo proyecto. Crea una vez y luego exporta en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok e Instagram Reels, y 1:1 para publicaciones del feed de Instagram. No necesitas volver a crear el contenido para cada plataforma ni manejar múltiples flujos de trabajo de producción.
¿Cómo mejora el video personalizado las tasas de respuesta?
Crea tu video de marketing en tu idioma principal y luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la voz de tu marca suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Lanza campañas globales a partir de un solo video original.
¿Puedo usar HeyGen para contenido de habilitación de ventas?
Sí. Más allá de la prospección, HeyGen impulsa bibliotecas completas de habilitación de ventas. Crea demos de producto, videos de posicionamiento frente a la competencia, guías para manejar objeciones y resúmenes de historias de clientes. Cuando cambian los productos o el mensaje, actualiza el guion y vuelve a generar el contenido: tu biblioteca se mantiene al día sin volver a grabar. Los equipos reportan actualizaciones de contenido mucho más rápidas en comparación con la producción de video tradicional.
¿Cómo entreno a nuevos representantes de ventas con HeyGen?
Crea contenido de incorporación estructurado que cubra tu metodología, producto, mercado y guiones de conversación. Las nuevas personas de ventas pueden tomar la capacitación a su propio ritmo mientras reciben instrucciones consistentes y de calidad, sin importar quién las entrene o cuándo empiecen. Actualiza el contenido de capacitación al instante cuando cambien los procesos: se acabaron los materiales desactualizados y las experiencias de onboarding inconsistentes.
¿Puedo llegar a prospectos internacionales en su propio idioma?
Sí. Crea tu contenido de ventas en tu idioma principal y luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de las más de 175 lenguas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (tu mensaje suena natural en cada idioma) y sincronización labial / lip-sync (el movimiento de la boca coincide con el audio traducido). Llega a prospectos en EMEA, APAC y LATAM sin tener que hacer una producción distinta para cada región.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de ventas personalizados?
HeyGen admite videos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microlearning, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extendidas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.
¿Puedo saber quién ve mis videos de ventas?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de vistas y analíticas de interacción para que sepas qué prospectos vieron tus videos, cuánto tiempo los vieron y cuándo. Usa estos datos de intención para priorizar tus seguimientos: los prospectos que ven tu video completo probablemente estén más interesados que quienes ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos conectados con los registros de tus oportunidades.
¿Cómo mantengo mensajes consistentes en todo mi equipo de ventas?
El sistema de plantillas de HeyGen garantiza que cada representante comparta mensajes aprobados. Crea plantillas para distintos escenarios de prospección, respuestas a objeciones y explicaciones de producto. Los representantes pueden personalizar para cada prospecto sin salirse del mensaje. Brand Kit mantiene bloqueada la identidad visual y las bibliotecas centralizadas hacen que todos usen el contenido actualizado en lugar de diapositivas o guiones de conversación desactualizados.
¿Qué tipos de videos de ventas puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de video para ventas: alcance a prospectos, seguimientos de demos, contenido para deal rooms, recorridos de propuestas, resúmenes ejecutivos, presentaciones de casos de éxito, posicionamiento frente a la competencia, manejo de objeciones, capacitación de nuevos representantes, explicaciones de metodologías y más. Si tu equipo de ventas necesita contenido en video, HeyGen puede producirlo a escala.
¿Mi contenido de ventas está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos de ventas que manejan información sensible de acuerdos o materiales competitivos, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, incluyendo integración con SSO y administración centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Reply.io: alcance de ventas a gran escala
- Videoimagem: 3x más engagement
- Workday: localización en minutos
- Tomorrow.io: video personalizado
- Miro: localización global de contenido
- HubSpot: video con IA a escala
- AI Smart Ventures: más de 10,000 capacitados
- Lattice: incorporación a gran escala
- Contenido que llama la atención: producción 3 veces más rápida
Empieza a crear videos de ventas personalizados hoy
Deja de elegir entre personalización y escala. Genera videos de prospección personalizados en minutos, equipa a tu equipo con contenido de enablement siempre actualizado y dale a cada representante las herramientas para vender como tu mejor vendedor. Únete a los equipos de ventas de Reply.io, HubSpot y empresas enterprise en todo el mundo que ya transformaron su alcance comercial.
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