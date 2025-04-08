Tomorrow.io, la principal plataforma de resiliencia del mundo™, ayuda a los sectores público y privado a reducir el impacto del clima en sus operaciones. Con su creciente constelación de satélites, integra datos avanzados en modelos propios para ofrecer información predictiva sin igual a través de su Resilience Platform™. Esto permite que las organizaciones anticipen y gestionen las interrupciones relacionadas con el clima, garantizando resiliencia y continuidad en cualquier condición. Por ejemplo, una aseguradora de autos puede alertar a sus asegurados para que muevan sus carros si se aproxima una granizada.
Como Tomorrow.io atiende a una amplia variedad de industrias y casos de uso, la empresa enfrentaba retos para escalar contenido de video personalizado y de alto impacto que apoyara a sus diversas audiencias, mejorara la eficiencia, amplificara la presencia de sus ejecutivos y potenciara su estrategia de contenido.
Aprovechar una stack de IA para escalar los esfuerzos de marketing
El equipo de marketing de Tomorrow.io trabaja con un alcance amplio y una estructura ligera, formado por solo cinco personas. Para competir con organizaciones más grandes y con recursos de marketing prácticamente ilimitados, Kelly Peters, directora de marketing, aprovecha estrategias impulsadas por IA y stacks tecnológicos.
“Atendemos a muchas unidades de negocio diferentes. Necesitamos destacar como lo hace cualquier equipo de marketing. Pero, dado nuestro tamaño, también tenemos que ser especialmente ingeniosos y creativos”, dijo Peters. “Por eso apostamos de lleno por la IA y la adoptamos, en lugar de solo reaccionar de forma pasiva.”
El equipo de marketing de Tomorrow.io depende muchísimo del video. Es una parte fundamental de su estrategia de marketing, tanto desde la perspectiva de SEO como de engagement. Sin embargo, la producción de video tradicional consume mucho tiempo, ya que requiere coordinación con ejecutivos, videógrafos y una extensa postproducción.
“Sabemos que el video va a lograr que la gente se involucre más y tenga un impacto más grande desde la perspectiva de la marca”, dijo Peters. “Vemos que va a ser algo crítico para el futuro del marketing.”
Para adoptar un enfoque más tipo ABM, el equipo necesitaba una forma de escalar contenido personalizado a nivel de cuenta e individual y mantener la consistencia en una gama cada vez mayor de entregables. Eso fue lo que los llevó a HeyGen.
Encontrar la plataforma adecuada para su máquina de contenido
Después de usar Synthesia, el equipo se dio cuenta de que no estaba cumpliendo con sus necesidades en cuanto a la calidad de los avatares. Tomorrow.io eligió HeyGen por sus avatares de IA realistas y por la posibilidad de crear y enviar videos personalizados de sus ejecutivos.
“Uno de los retos que teníamos antes de usar HeyGen era definitivamente el tiempo. Toma semanas hacer un anuncio o video realmente padre y profesional. Y queríamos reducir al máximo ese tiempo”, dijo Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation en Tomorrow.io.
Ahora, HeyGen impulsa la máquina de contenido diaria de Tomorrow.io y se integra sin problemas en sus flujos de trabajo de contenido. El equipo usa la plataforma para producir contenido de video que se puede reutilizar en varios formatos, desde videos explicativos de producto y videos ejecutivos hasta publicaciones para redes sociales y campañas de email.
“La mayoría de los equipos de marketing planean su contenido escrito y a partir de ahí crean videos. En cambio, nosotros planeamos pensando en contenido en video y lo convertimos en piezas escritas”, dijo Ruth Favela, AI Marketing Manager. “Nos dimos cuenta: ¿por qué no simplemente empezar con un video que se pueda convertir en múltiples piezas de contenido?”
Por ejemplo, Tomorrow.io usa HeyGen para crear avatares de IA de sus ejecutivos, incluido su CMO, y producir contenido de video personalizado para prospectos de alto valor. Todo lo que el equipo tiene que hacer es reunirse con una persona clave para definir los objetivos, usar ChatGPT o Claude para escribir un guion, ponerlo en HeyGen para generar un video con avatar y exportarlo para la postproducción, todo con IA. Los videos finales luego se integran en los canales de distribución.
“Cuando vi mi primer video de HeyGen, se sintió muy padre pero también muy raro, porque básicamente creé un video de mi jefe. Sentí que tenía muchísimo poder, pero también estuvo muy chido porque en ese momento ya estaba haciendo algo para nuestros anuncios”, dijo Madison.
Más allá del marketing, los avatares de IA de HeyGen encontraron aplicaciones en distintos departamentos, con posibles casos de uso como módulos de capacitación o videos de atención al cliente. “Nuestro equipo de marketing se ha convertido ahora en un faro de liderazgo en el espacio de marketing con IA, tanto interna como externamente”, dijo Peters.
Convertir video con IA en marketing de alto nivel
HeyGen se ha convertido en una parte fundamental de la estrategia de contenido de Tomorrow.io, ayudando al equipo a escalar su producción y aumentar el engagement sin sacrificar la calidad. Al optimizar la creación de videos y hacer posible una comunicación personalizada, HeyGen ha ayudado a Tomorrow.io a replantearse todo el potencial del video en sus esfuerzos de marketing.
La adopción de HeyGen redujo drásticamente los tiempos de producción de video, permitiendo que los miembros del equipo crearan videos pulidos en cuestión de horas en lugar de semanas. Con HeyGen, el equipo ahora crea videos en solo dos días en vez de una semana completa, acelerando la velocidad de las campañas y ayudándoles a responder a la creciente demanda de contenido. La escalabilidad y personalización que lograron con HeyGen transformaron la capacidad de Tomorrow.io para conectar con sus audiencias y mejorar el recorrido de compra sin agotar sus recursos internos.
“Ni siquiera puedo imaginar hacerlo con una producción de video tradicional”, dijo Madison. “Tendríamos que traer a un videógrafo, hacer que la persona ejecutiva leyera un guion de un minuto y esperar a tener el material grabado.”
Tomorrow.io muestra cómo las herramientas avanzadas de IA pueden permitir que equipos pequeños compitan con gigantes de la industria, impulsando la innovación y la excelencia operativa mientras transforman la forma en que las organizaciones se conectan con sus audiencias.
Con un equipo de solo 3 a 5 personas de marketing produciendo un volumen de contenido a nivel empresarial, Tomorrow.io demuestra cómo la IA desbloquea un impacto desproporcionado para equipos ágiles y de alto rendimiento. En total, el equipo ahorra aproximadamente de 2 a 3 meses al año en producción de video al eliminar la logística tradicional de las grabaciones, los ciclos de revisión ida y vuelta y el tiempo de los proveedores externos.
“No se trata solo del tiempo que ahorras. Es el hecho de que, al no tener que invertir ese tiempo en el anuncio, puedo pensar más en proyectos más grandes, como documentales o campañas que ni siquiera habría imaginado antes de tener esta herramienta”, dijo Peters.