Aprovechar una stack de IA para escalar los esfuerzos de marketing

El equipo de marketing de Tomorrow.io trabaja con un alcance amplio y una estructura ligera, formado por solo cinco personas. Para competir con organizaciones más grandes y con recursos de marketing prácticamente ilimitados, Kelly Peters, directora de marketing, aprovecha estrategias impulsadas por IA y stacks tecnológicos.

“Atendemos a muchas unidades de negocio diferentes. Necesitamos destacar como lo hace cualquier equipo de marketing. Pero, dado nuestro tamaño, también tenemos que ser especialmente ingeniosos y creativos”, dijo Peters. “Por eso apostamos de lleno por la IA y la adoptamos, en lugar de solo reaccionar de forma pasiva.”

El equipo de marketing de Tomorrow.io depende muchísimo del video. Es una parte fundamental de su estrategia de marketing, tanto desde la perspectiva de SEO como de engagement. Sin embargo, la producción de video tradicional consume mucho tiempo, ya que requiere coordinación con ejecutivos, videógrafos y una extensa postproducción.

“Sabemos que el video va a lograr que la gente se involucre más y tenga un impacto más grande desde la perspectiva de la marca”, dijo Peters. “Vemos que va a ser algo crítico para el futuro del marketing.”

Para adoptar un enfoque más tipo ABM, el equipo necesitaba una forma de escalar contenido personalizado a nivel de cuenta e individual y mantener la consistencia en una gama cada vez mayor de entregables. Eso fue lo que los llevó a HeyGen.

Encontrar la plataforma adecuada para su máquina de contenido

Después de usar Synthesia, el equipo se dio cuenta de que no estaba cumpliendo con sus necesidades en cuanto a la calidad de los avatares. Tomorrow.io eligió HeyGen por sus avatares de IA realistas y por la posibilidad de crear y enviar videos personalizados de sus ejecutivos.

“Uno de los retos que teníamos antes de usar HeyGen era definitivamente el tiempo. Toma semanas hacer un anuncio o video realmente padre y profesional. Y queríamos reducir al máximo ese tiempo”, dijo Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation en Tomorrow.io.

Ahora, HeyGen impulsa la máquina de contenido diaria de Tomorrow.io y se integra sin problemas en sus flujos de trabajo de contenido. El equipo usa la plataforma para producir contenido de video que se puede reutilizar en varios formatos, desde videos explicativos de producto y videos ejecutivos hasta publicaciones para redes sociales y campañas de email.

“La mayoría de los equipos de marketing planean su contenido escrito y a partir de ahí crean videos. En cambio, nosotros planeamos pensando en contenido en video y lo convertimos en piezas escritas”, dijo Ruth Favela, AI Marketing Manager. “Nos dimos cuenta: ¿por qué no simplemente empezar con un video que se pueda convertir en múltiples piezas de contenido?”

Por ejemplo, Tomorrow.io usa HeyGen para crear avatares de IA de sus ejecutivos, incluido su CMO, y producir contenido de video personalizado para prospectos de alto valor. Todo lo que el equipo tiene que hacer es reunirse con una persona clave para definir los objetivos, usar ChatGPT o Claude para escribir un guion, ponerlo en HeyGen para generar un video con avatar y exportarlo para la postproducción, todo con IA. Los videos finales luego se integran en los canales de distribución.

“Cuando vi mi primer video de HeyGen, se sintió muy padre pero también muy raro, porque básicamente creé un video de mi jefe. Sentí que tenía muchísimo poder, pero también estuvo muy chido porque en ese momento ya estaba haciendo algo para nuestros anuncios”, dijo Madison.

Más allá del marketing, los avatares de IA de HeyGen encontraron aplicaciones en distintos departamentos, con posibles casos de uso como módulos de capacitación o videos de atención al cliente. “Nuestro equipo de marketing se ha convertido ahora en un faro de liderazgo en el espacio de marketing con IA, tanto interna como externamente”, dijo Peters.

Convertir video con IA en marketing de alto nivel