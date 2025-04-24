Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con HeyGen

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Reply.io, fundada en 2014, es una plataforma de interacción de ventas multicanal para equipos de ventas internos y agencias, que les ayuda a contactar a clientes potenciales.

En 2023, el fundador y CEO Oleg Campbell quería ampliar su presencia en redes sociales, pero todo su tiempo estaba dedicado a que la plataforma de sales engagement funcionara sin problemas. Para fortalecer la credibilidad de Reply.io y mostrar su experiencia en la industria, el equipo de redes sociales de Oleg empezó a usar HeyGen para impulsar su presencia social creando contenido atractivo que destacara sus ideas y las innovaciones tecnológicas de Reply.io.

Platicamos con Anastasiia Nak, la social media manager de Reply.io, quien administra las redes sociales de Oleg. Desde entonces, su equipo ha logrado impulsar con éxito la presencia de Oleg en TikTok usando los avatares realistas de HeyGen.