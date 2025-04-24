Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con HeyGen
Reply.io, fundada en 2014, es una plataforma de interacción de ventas multicanal para equipos de ventas internos y agencias, que les ayuda a contactar a clientes potenciales.
En 2023, el fundador y CEO Oleg Campbell quería ampliar su presencia en redes sociales, pero todo su tiempo estaba dedicado a que la plataforma de sales engagement funcionara sin problemas. Para fortalecer la credibilidad de Reply.io y mostrar su experiencia en la industria, el equipo de redes sociales de Oleg empezó a usar HeyGen para impulsar su presencia social creando contenido atractivo que destacara sus ideas y las innovaciones tecnológicas de Reply.io.
Platicamos con Anastasiia Nak, la social media manager de Reply.io, quien administra las redes sociales de Oleg. Desde entonces, su equipo ha logrado impulsar con éxito la presencia de Oleg en TikTok usando los avatares realistas de HeyGen.
El reto
Al principio, lanzar un plan de redes sociales para su CEO parecía abrumador y costoso. La agenda ocupada de Oleg dejaba muy poco tiempo para grabar, editar y coordinar horarios para que los equipos de producción se reunieran varias veces a la semana para crear contenido para redes sociales. Sin un proceso bien definido, el equipo temía que mostrar el liderazgo de pensamiento de Oleg en línea diera resultados mínimos, lo que haría casi imposible mantener contenido constante y atractivo.
Sin embargo, todo cambió con la llegada de HeyGen. La plataforma le dio al equipo las herramientas para crear videos de alta calidad de forma eficiente, dedicando muy poco tiempo a la aprobación de Oleg, y todo a una fracción del costo.
La solución
Oleg quería implementar una herramienta que le permitiera a su equipo ahorrar tiempo al crear contenido para redes sociales y demostrar cómo la IA está cambiando las interacciones a nivel global.
HeyGen se convirtió rápidamente en la solución más rentable y eficiente en tiempo para que Anastasiia y su equipo crearan los videos personales de TikTok de Oleg. HeyGen les permite generar contenido creativo mientras hacen crecer de forma significativa la audiencia de Oleg en redes sociales, todo sin requerir su participación directa.
Después de probar varias plataformas de video generadas con IA, el equipo eligió HeyGen porque ofrecía los avatares más realistas y un proceso de creación de videos fácil de usar.
Con HeyGen, el equipo de redes sociales de Reply.io ahora puede producir de 10 a 14 videos por semana, aliviando la presión de las grabaciones diarias y permitiéndoles conectar con la audiencia de Oleg. Al subir una variedad de avatares, pueden mejorar sus videos de forma fluida, muchas veces sin que los espectadores noten la diferencia.
El equipo de Anastasiia ya no necesita pasar horas grabando videos. En cambio, puede enfocarse en lo que mejor sabe hacer: crear contenido atractivo.
Los resultados
Después de 10 meses usando HeyGen, el equipo de redes sociales de Oleg ha visto resultados impresionantes. Usar HeyGen no solo le ha ahorrado al equipo hasta tres horas por video, sino que también ha generado estos resultados en TikTok:
- Interacción impresionante: Su video de TikTok más visto alcanzó 5.7 millones de vistas usando HeyGen, mientras que los demás atraen de forma constante entre 8,000 y 30,000 vistas.
- Crecimiento de seguidores: En 10 meses, la cantidad de seguidores de Oleg en TikTok se disparó a 200,000 seguidores, con unos impresionantes 50,000 nuevos seguidores durante los primeros seis meses de usar HeyGen.
- Aumento de tráfico:Con el enlace en su bio, ahora pueden dirigir más tráfico desde TikTok que desde cualquier otra plataforma social, lo que impacta positivamente su negocio al llevar más personas a su sitio web y generar más atención hacia Reply.io en general.
“HeyGen ha sido increíblemente útil para nosotros, sobre todo porque era un terreno nuevo para todos los involucrados. No creo que muchos creadores publiquen uno o dos videos diarios que se enfoquen en IA y que además la utilicen. Al principio no estábamos seguros de qué tan exitosos seríamos. No tuvimos ningún video viral hasta que empezamos a usar HeyGen. Cuando comenzamos a usarlo, todo cambió. Nuestro número de seguidores aumentó y nuestra audiencia se volvió mucho más participativa con el contenido.”
Anastasiia Nak
Social Media Manager en Reply.io