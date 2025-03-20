Convierte tus newsletters y actualizaciones de comunidad en videos atractivos

La gente no siempre lee correos largos, pero sí ve videos. Ya sea que compartas novedades de la empresa, insights de la industria o resúmenes de contenido, HeyGen te facilita convertir boletines estáticos en videos atractivos que mantienen a tu audiencia informada e interesada.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Actualizaciones visualmente atractivas que tu audiencia realmente va a ver

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


A digital interface featuring an AI-generated avatar of a woman in a white blazer presenting a market trends update

Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



a man is standing in front of a screen that says generate video

Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


a man in a suit sits at a desk in front of a screen that says real estate update

Cómo crear newsletters y actualizaciones para tu comunidad con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Empieza a crear boletines de video y actualizaciones para tu comunidad con calidad profesional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción de video ni habilidades de edición.


  1. Elige una plantilla o empieza desde cero
  1. Agrega tu guion y selecciona un avatar
  1. Personaliza tu video
  1. Traduce y localiza para equipos globales
  1. Envía tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo puede ayudarte con las actualizaciones de tu newsletter y comunidad?

HeyGen es una plataforma de creación de video con IA que ayuda a las empresas a producir capacitación corporativa en video atractiva y escalable, sin necesidad de un equipo de producción. Te permite crear capacitaciones de cumplimiento, programas de desarrollo de liderazgo, tutoriales de software y programas de DEI de forma rápida y eficiente.

¿Por qué debería crear videos con IA en lugar de correos electrónicos tradicionales?

Los boletines tradicionales y las actualizaciones de la empresa suelen pasarse por alto o ignorarse, mientras que está comprobado que el contenido en video capta la atención y aumenta el engagement. HeyGen facilita convertir correos estáticos en videos dinámicos que las audiencias tienen muchas más probabilidades de ver, recordar y en los que van a tomar acción.

¿Qué tipos de actualizaciones de video puedo crear con HeyGen?

HeyGen es perfecto para crear todo tipo de videos para newsletters y actualizaciones de comunidad, incluyendo:

  • Comunicados de la empresa: actualizaciones de liderazgo, revisiones trimestrales, reconocimientos a empleados destacados
  • Recopilaciones de contenido: resúmenes de publicaciones de blog, reportes de la industria o destacados de redes sociales
  • Noticias y tendencias de la industria: explicando insights del mercado y tendencias emergentes para tu audiencia
  • Actualizaciones de la comunidad: conecta con los miembros compartiendo próximos eventos, logros importantes o contenido exclusivo

¿Qué tan rápido puedo crear un video newsletter con la IA de HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear un boletín de video totalmente producido y de alta calidad en cuestión de minutos. Solo elige una plantilla, agrega tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tus visuales, sin necesidad de grabaciones, locuciones ni postproducción.

¿Es posible conservar la identidad de mi marca en estos videos?

¡Sí! HeyGen te permite personalizar los videos con los colores, tipografías, logotipos e imágenes de tu marca, asegurando que cada actualización esté alineada con la identidad y el mensaje de tu empresa.

¿Puedo personalizar los videos con IA para diferentes audiencias o segmentos?

Claro que sí. HeyGen facilita adaptar el contenido de video para diferentes regiones, equipos o segmentos de audiencia. Puedes ajustar rápidamente los mensajes, cambiar los elementos visuales y crear varias versiones de la misma actualización para que siempre sea relevante.

¿Qué plataformas son compatibles con compartir newsletters y actualizaciones en video con IA?

Los videos de HeyGen se pueden exportar en varios formatos y compartir por:

  • Boletines por email (incrusta o enlaza directamente)
  • Plataformas de redes sociales (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc.)
  • Plataformas de comunidad (Slack, Discord, foros privados)
  • Canales de comunicación interna (intranet de la empresa, portales de RH, actualizaciones del equipo)

¿HeyGen es compatible con boletines de video multilingües?

Sí. Las funciones de traducción con IA y sincronización labial de HeyGen te ayudan a llegar a una audiencia global con un esfuerzo extra mínimo.

¿Cómo ayuda un generador de videos con IA a ahorrar dinero y tiempo?

HeyGen elimina la necesidad de costosas grabaciones, ediciones y trabajos de locución, lo que permite a empresas y creadores producir actualizaciones de video con calidad profesional en una fracción del costo y del tiempo.

¿Cómo puedo renovar mis boletines de video con contenido nuevo?

Actualizar contenido de video con HeyGen es muy sencillo: solo edita el guion, actualiza los elementos visuales y vuelve a generar el video en minutos. Sin regrabaciones, sin ediciones complejas, solo actualizaciones frescas cada vez que las necesites.

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