La gente no siempre lee correos largos, pero sí ve videos. Ya sea que compartas novedades de la empresa, insights de la industria o resúmenes de contenido, HeyGen te facilita convertir boletines estáticos en videos atractivos que mantienen a tu audiencia informada e interesada.
Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.
Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.
Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.
Cómo crear newsletters y actualizaciones para tu comunidad con HeyGen
Empieza a crear boletines de video y actualizaciones para tu comunidad con calidad profesional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción de video ni habilidades de edición.
HeyGen es una plataforma de creación de video con IA que ayuda a las empresas a producir capacitación corporativa en video atractiva y escalable, sin necesidad de un equipo de producción. Te permite crear capacitaciones de cumplimiento, programas de desarrollo de liderazgo, tutoriales de software y programas de DEI de forma rápida y eficiente.
Los boletines tradicionales y las actualizaciones de la empresa suelen pasarse por alto o ignorarse, mientras que está comprobado que el contenido en video capta la atención y aumenta el engagement. HeyGen facilita convertir correos estáticos en videos dinámicos que las audiencias tienen muchas más probabilidades de ver, recordar y en los que van a tomar acción.
HeyGen es perfecto para crear todo tipo de videos para newsletters y actualizaciones de comunidad, incluyendo:
Con HeyGen, puedes crear un boletín de video totalmente producido y de alta calidad en cuestión de minutos. Solo elige una plantilla, agrega tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tus visuales, sin necesidad de grabaciones, locuciones ni postproducción.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar los videos con los colores, tipografías, logotipos e imágenes de tu marca, asegurando que cada actualización esté alineada con la identidad y el mensaje de tu empresa.
Claro que sí. HeyGen facilita adaptar el contenido de video para diferentes regiones, equipos o segmentos de audiencia. Puedes ajustar rápidamente los mensajes, cambiar los elementos visuales y crear varias versiones de la misma actualización para que siempre sea relevante.
Los videos de HeyGen se pueden exportar en varios formatos y compartir por:
Sí. Las funciones de traducción con IA y sincronización labial de HeyGen te ayudan a llegar a una audiencia global con un esfuerzo extra mínimo.
HeyGen elimina la necesidad de costosas grabaciones, ediciones y trabajos de locución, lo que permite a empresas y creadores producir actualizaciones de video con calidad profesional en una fracción del costo y del tiempo.
Actualizar contenido de video con HeyGen es muy sencillo: solo edita el guion, actualiza los elementos visuales y vuelve a generar el video en minutos. Sin regrabaciones, sin ediciones complejas, solo actualizaciones frescas cada vez que las necesites.
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