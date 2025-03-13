Los webinars y podcasts generan engagement, pero la producción suele ser tardada y costosa. HeyGen simplifica el proceso y te permite crear contenido profesional on-demand en minutos. No necesitas equipo de producción ni cámara.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
Cómo crear webinars y podcasts on-demand con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear grabaciones de webinars de alta calidad bajo demanda, video podcasts y contenido promocional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción.
Un webinar on-demand es una presentación en video pregrabada que la audiencia puede ver en cualquier momento, a diferencia de los webinars en vivo. Con HeyGen, puedes crear fácilmente webinars on-demand profesionales usando avatares de IA, plantillas personalizables y narraciones de voz automatizadas, sin necesidad de un equipo de producción de video.
HeyGen te permite convertir el contenido de tu podcast en atractivos video podcasts al agregar avatares de IA, subtítulos y elementos visuales. Solo tienes que subir tu guion o audio, elegir un avatar y generar un video podcast dinámico que puedas compartir en todas tus plataformas.
¡Sí! HeyGen facilita crear videos promocionales cortos y atractivos para impulsar los registros a tus webinars o las reproducciones de tu podcast. Puedes extraer momentos clave, agregar elementos visuales con tu marca y crear clips tipo teaser para redes sociales, campañas de email y landing pages, todo impulsado por IA.
No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, no para editores de video. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar te permiten crear contenido de webinars y podcasts de alta calidad sin conocimientos técnicos ni software costoso.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar tu video con los colores, tipografías, logotipos y overlays de tu marca, para que tu contenido se mantenga visualmente consistente en todas tus plataformas.
Con HeyGen, puedes dividir fácilmente contenido de formato largo en clips cortos y compartibles. Destaca los puntos clave, agrega subtítulos y da formato a los videos para diferentes canales, como LinkedIn, Instagram y campañas de email marketing.
¡Sí! HeyGen ofrece traducción de video con IA, clonación de voz y sincronización labial, lo que te permite localizar rápidamente webinars y podcasts en varios idiomas, sin costos adicionales de producción.
HeyGen es utilizado por marketers B2B, creadores de contenido, equipos de ventas y educadores para producir y escalar webinars, video podcasts y contenido promocional de forma eficiente, aprovechando con frecuencia nuestras funciones de creación de podcasts con IA.
Puedes exportar tus videos en varios formatos y compartirlos en plataformas como LinkedIn, YouTube, campañas de email, sitios web de la empresa y herramientas de comunicación interna. Los clientes también usan Zapier para automatizar el proceso de carga.
Con HeyGen, puedes crear un webinar o video de podcast totalmente pulido y bajo demanda en minutos, no en semanas. Solo elige una plantilla, sube tu guion, selecciona un avatar y exporta tu video final, listo para compartir.
