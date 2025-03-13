Crea fácilmente webinars y podcasts bajo demanda

Los webinars y podcasts generan engagement, pero la producción suele ser tardada y costosa. HeyGen simplifica el proceso y te permite crear contenido profesional on-demand en minutos. No necesitas equipo de producción ni cámara.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Escala tus webinars y podcasts on-demand con videos de alta calidad

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

Descubre cómo los equipos de marketing escalan contenido bajo demanda

5 ways to be more efficient with your marketing budget

5 ways to be more efficient with your marketing budget

Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.

Cómo crear webinars y podcasts on-demand con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear grabaciones de webinars de alta calidad bajo demanda, video podcasts y contenido promocional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción.

  1. Elige una plantilla o empieza desde cero
  1. Agrega guiones de conversación y selecciona un avatar
  1. Personaliza tu video
  1. Ponte creativo con más elementos de diseño
  1. Envía tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué es un webinar on-demand y cómo puedo crear uno con HeyGen?

Un webinar on-demand es una presentación en video pregrabada que la audiencia puede ver en cualquier momento, a diferencia de los webinars en vivo. Con HeyGen, puedes crear fácilmente webinars on-demand profesionales usando avatares de IA, plantillas personalizables y narraciones de voz automatizadas, sin necesidad de un equipo de producción de video.

¿Cómo puedo usar HeyGen para crear video podcasts?

HeyGen te permite convertir el contenido de tu podcast en atractivos video podcasts al agregar avatares de IA, subtítulos y elementos visuales. Solo tienes que subir tu guion o audio, elegir un avatar y generar un video podcast dinámico que puedas compartir en todas tus plataformas.

¿Puedo crear videos promocionales para mi webinar o podcast usando HeyGen?

¡Sí! HeyGen facilita crear videos promocionales cortos y atractivos para impulsar los registros a tus webinars o las reproducciones de tu podcast. Puedes extraer momentos clave, agregar elementos visuales con tu marca y crear clips tipo teaser para redes sociales, campañas de email y landing pages, todo impulsado por IA.

¿Necesito experiencia en edición de video para crear webinars y podcasts con HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, no para editores de video. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar te permiten crear contenido de webinars y podcasts de alta calidad sin conocimientos técnicos ni software costoso.

¿Puedo agregar mi marca a los videos de webinars y podcasts?

¡Sí! HeyGen te permite personalizar tu video con los colores, tipografías, logotipos y overlays de tu marca, para que tu contenido se mantenga visualmente consistente en todas tus plataformas.

¿Cómo puedo reutilizar webinars o podcasts largos en clips cortos?

Con HeyGen, puedes dividir fácilmente contenido de formato largo en clips cortos y compartibles. Destaca los puntos clave, agrega subtítulos y da formato a los videos para diferentes canales, como LinkedIn, Instagram y campañas de email marketing.

¿HeyGen puede ayudar con la localización de videos para audiencias globales?

¡Sí! HeyGen ofrece traducción de video con IA, clonación de voz y sincronización labial, lo que te permite localizar rápidamente webinars y podcasts en varios idiomas, sin costos adicionales de producción.

¿Qué tipos de negocios usan HeyGen para webinars y podcasts?

HeyGen es utilizado por marketers B2B, creadores de contenido, equipos de ventas y educadores para producir y escalar webinars, video podcasts y contenido promocional de forma eficiente, aprovechando con frecuencia nuestras funciones de creación de podcasts con IA.

¿En qué plataformas puedo compartir mis webinars y podcasts creados con HeyGen?

Puedes exportar tus videos en varios formatos y compartirlos en plataformas como LinkedIn, YouTube, campañas de email, sitios web de la empresa y herramientas de comunicación interna. Los clientes también usan Zapier para automatizar el proceso de carga.

¿Qué tan rápido puedo crear un webinar o video de podcast on-demand con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear un webinar o video de podcast totalmente pulido y bajo demanda en minutos, no en semanas. Solo elige una plantilla, sube tu guion, selecciona un avatar y exporta tu video final, listo para compartir.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background