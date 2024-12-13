background image

Lernen & Entwicklung

Entwickeln, Lokalisieren und Skalieren
KI-Schulungen und Entwicklerkurse mit KI-Video

Egal, ob Sie neue Mitarbeiter einarbeiten, KI-Schulungs- und Entwicklungsprogramme einführen oder Wissen in globalen Teams skalieren, die KI-Videoplattform von HeyGen macht es einfach, ansprechende, personalisierte Schulungsinhalte zu erstellen. Befähigen Sie Ihre Belegschaft mit wirkungsvollen Lernerfahrungen, die echte Ergebnisse in KI-Schulung und -Entwicklung vorantreiben.

Von zahlreichen Nutzern vertraut

Über 85.000 Kunden

Vorteile und Wert

Steigern Sie das Engagement der Lernenden
mit individuell angepasstem KI-Video-Generator-Training

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt funktioniert das alte Modell der betrieblichen Weiterbildung nicht mehr. HeyGens KI-Video-Generator-Plattform ermöglicht es Mitarbeitern, in ihrem eigenen Tempo mit fesselnden, interaktiven KI-Videos zu lernen, die auf jedes Schulungsziel zugeschnitten sind und Ihre KI-Trainings- und Entwicklungsinitiativen verbessern.

Interaktives Lernen

Rollenspiele mit interaktiven Avataren zur Anpassung von Onboarding-, Unternehmens-, Sicherheits- und Compliance-Schulungsvideos mit unserem KI-Videomacher für verschiedene Rollen, Teams, Standorte oder Lernniveaus in Ihrer KI-Schulung und -Entwicklung. Dieser Ansatz steigert das Engagement der Studierenden durch das Angebot vielfältiger und immersiver Lernerfahrungen.

Erstellung von mehrsprachigen KI-Videos

Überwinden Sie Sprachbarrieren mithilfe von KI-Videotranslation, um Schulungen in über 170 Sprachen und Dialekten zu erstellen, komplett mit lippensynchronen Avataren. Diese Fähigkeit verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement bei KI-Training und -Entwicklung.

Jederzeit aktualisieren

Richtlinien ändern sich. Daher sollte auch Ihr KI-Trainings- und Entwicklungsprogramm angepasst werden. Aktualisieren Sie KI-Videoskripte und erzeugen Sie bestehende KI-generierte Videos in Minuten neu mit unserem KI-Videogenerator. Es ist nicht notwendig, neu zu drehen oder neue Videos zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erzielen Sie echte Lernergebnisse für jedes Onboarding oder KI-Training und Entwicklung

HeyGen befähigt Teams dazu, maßgeschneiderte Trainingsprogramme zu erstellen, von Compliance bis hin zur Mitarbeiterentwicklung und kontinuierlichen Weiterbildung. Unsere KI-Video-Plattform ermöglicht die skalierbare Erstellung von KI-Videos, ohne dabei Qualität oder Geschwindigkeit zu opfern, was Ihr KI-Training und die Entwicklung effektiver macht.

Lernkurse

Überspringen Sie langwierige Produktionszyklen und erstellen Sie hochwertige KI-Trainings- und Entwicklungskurse in Minuten, egal ob Sie einen Vortrag, ein Tutorial oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit unserem Video-KI-Generator erstellen.

Kompetenzbasiertes Training

Erstellen Sie mühelos AI-Videos, die fertigkeitsbasiertes Training interaktiver, ansprechender und effektiver machen und so zu besseren Abschlussquoten und Ergebnissen in Ihren AI-Trainings- und Entwicklungs-Sessions führen.

Firmenschulung

Verwandeln Sie jegliche textbasierte Kurse in hochwertige Unternehmensschulungsvideos mit unserem KI-Video-Generator, der das Verständnis und die Wissensbewahrung verbessert, ohne teure Produktionsteams zu benötigen.

Sicherheitstraining

Befähigen Sie Teams dazu, schnell professionelle Sicherheitstrainingsvideos zu erstellen, ohne teure Produktionsressourcen zu benötigen, und unterstützen Sie so Ihre Strategie zur Schulung und Entwicklung von KI.

Einarbeitungsschulung

Erstellen Sie mit unseren KI-Video-Tools einheitliche und professionelle Einarbeitungsschulungen, passen Sie diese für spezielle Teams an und übersetzen Sie sie für jede Region, um Ihre Ziele in der KI-Schulung und -Entwicklung zu unterstützen.

Compliance-Schulung

Beseitigen Sie Produktionshindernisse, um schnell hochwertige Compliance-Trainingsvideos mit KI in großem Maßstab zu erstellen, wodurch Kosten gesenkt und die Effizienz in der KI-Schulung und -Entwicklung gesteigert wird.

Kundenerfahrungen

Sehen Sie, wie führende L&D

Teams skalieren die Videoproduktion

video thumbnail

Equity Trust liefert professionelle Videos 5x schneller

Jean-MarieJean-Marie

“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

Wie es funktioniert

Effektive L&D-Kurse erstellen

mit modernen KI-Videotools

Hochwertige KI-Trainings- und Entwicklervideos zu erstellen, war noch nie einfacher. Wählen Sie eine Vorlage, passen Sie sie mit HeyGens KI-Videoplattform an und erstellen Sie in wenigen Minuten beeindruckende Schulungsvideos mit unseren Werkzeugen zur KI-Videogenerierung.

Lernkurse

Erfahren Sie, wie Sie strukturierte, professionelle Lernkurse mit AI-Video-Lektionen erstellen können, die mit AI-Avataren, Sprachaufnahmen und visuellen Hilfsmitteln für die AI-Ausbildung und -Entwicklung maßgeschneidert sind.

Anleitungen zu KI-Videos

Entdecken Sie, wie einfach es ist, mit HeyGen klare, professionelle Anleitungsvideos zu erstellen – ganz ohne Kamera oder Schnittkenntnisse. Dies ist ein bedeutender Aspekt der AI-Videoerstellung.

Kompetenzbasiertes Training

Egal, ob Sie Sicherheitsprotokolle oder Softwarefähigkeiten lehren, dieses Tutorial führt Sie durch die Erstellung von fähigkeitsbasierten KI-Trainingsvideos mit HeyGen für effektives Lernen.

Firmenschulung

Erfahren Sie, wie Sie das KI-Training und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter optimieren und professionelle, markenkonforme Unternehmensvideos mit HeyGen erstellen können.

App-Integrationen

Integriere HeyGen in

Ihre bestehenden Arbeitsabläufe

Integrieren Sie nahtlos in Ihren bestehenden Workflow, um Ihren KI-Trainings- und Entwicklungsprozess zu optimieren. HeyGen verbindet sich mühelos mit führenden Plattformen, sodass Sie KI-Videos erstellen, teilen und skalieren können, ohne den Rhythmus zu verlieren.

ChatGPT

Text nehmen und ihn in produktionsreife Visualisierungen umwandeln. Mit HeyGen und ChatGPT können Sie KI-Textantworten in hochwertige KI-Videos verwandeln.

Höchste Vertrauens- und Sicherheitsstandards

HeyGen hält sich an globale Standards und sorgt für Ruhe und Sicherheit bezüglich der Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Unser engagiertes Trust & Safety-Team stellt sicher, dass Ihre Daten sicher sind und dass unser KI-Videogenerator ethisch korrekt verwendet wird.

Companies using HeyGen achieve:

3 hrs
saved per video
80%
less translation costs
50%
less production time
4x
faster time to value

L&D FAQs

HeyGen bietet benutzerfreundliche Werkzeuge, um schnell ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, was es L&D-Fachleuten leicht macht, Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zu produzieren. Beginnen Sie kostenlos mit der Erkundung von HeyGen

HeyGen unterstützt eine breite Palette von L&D-Inhalten, einschließlich Einarbeitung, Compliance, Kompetenzentwicklung und Führungskräftetraining, alles anpassbar für das jeweilige Publikum. Entdecken Sie die Flexibilität von HeyGen

Ja, HeyGen unterstützt über 170 Sprachen und erleichtert weltweites Training mit realistischen, lippensynchronen Avataren. Probieren Sie die Sprachfähigkeiten von HeyGen aus

Natürlich können Videos mit den Werkzeugen von HeyGen effizient aktualisiert oder umgewandelt werden, sodass Inhalte sich weiterentwickeln können, ohne von vorne beginnen zu müssen. Aktualisieren Sie Ihre Inhalte mühelos

HeyGen ermöglicht einen einfachen Export von Videos zur Integration in jedes LMS und gewährleistet so nahtlose Lernerfahrungen. Sehen Sie, wie HeyGen sich in Ihre Systeme integrieren lässt

HeyGen bietet Unternehmenssicherheit mit Funktionen wie SSO und Datenverschlüsselung, die den Branchenstandards entsprechen. Stellen Sie die Sicherheit Ihres Inhalts mit HeyGen sicher

Mit dem intuitiven Design und den Vorlagen von HeyGen können Benutzer fast sofort mit der Erstellung professioneller Videos beginnen, mit minimaler Einrichtung. Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung mit HeyGen

Ja, mit dynamischen Vorlagen ermöglicht HeyGen die Personalisierung von Inhalten nach Rolle, Abteilung oder Sprache. Versuchen Sie, Ihre Inhalte mit HeyGen zu personalisieren

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

