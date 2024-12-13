Lernen & Entwicklung
Entwickeln, Lokalisieren und Skalieren
KI-Schulungen und Entwicklerkurse mit KI-Video
Egal, ob Sie neue Mitarbeiter einarbeiten, KI-Schulungs- und Entwicklungsprogramme einführen oder Wissen in globalen Teams skalieren, die KI-Videoplattform von HeyGen macht es einfach, ansprechende, personalisierte Schulungsinhalte zu erstellen. Befähigen Sie Ihre Belegschaft mit wirkungsvollen Lernerfahrungen, die echte Ergebnisse in KI-Schulung und -Entwicklung vorantreiben.
Vorteile und Wert
Steigern Sie das Engagement der Lernenden
mit individuell angepasstem KI-Video-Generator-Training
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt funktioniert das alte Modell der betrieblichen Weiterbildung nicht mehr. HeyGens KI-Video-Generator-Plattform ermöglicht es Mitarbeitern, in ihrem eigenen Tempo mit fesselnden, interaktiven KI-Videos zu lernen, die auf jedes Schulungsziel zugeschnitten sind und Ihre KI-Trainings- und Entwicklungsinitiativen verbessern.
Interaktives Lernen
Rollenspiele mit interaktiven Avataren zur Anpassung von Onboarding-, Unternehmens-, Sicherheits- und Compliance-Schulungsvideos mit unserem KI-Videomacher für verschiedene Rollen, Teams, Standorte oder Lernniveaus in Ihrer KI-Schulung und -Entwicklung. Dieser Ansatz steigert das Engagement der Studierenden durch das Angebot vielfältiger und immersiver Lernerfahrungen.
Erstellung von mehrsprachigen KI-Videos
Überwinden Sie Sprachbarrieren mithilfe von KI-Videotranslation, um Schulungen in über 170 Sprachen und Dialekten zu erstellen, komplett mit lippensynchronen Avataren. Diese Fähigkeit verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement bei KI-Training und -Entwicklung.
Jederzeit aktualisieren
Richtlinien ändern sich. Daher sollte auch Ihr KI-Trainings- und Entwicklungsprogramm angepasst werden. Aktualisieren Sie KI-Videoskripte und erzeugen Sie bestehende KI-generierte Videos in Minuten neu mit unserem KI-Videogenerator. Es ist nicht notwendig, neu zu drehen oder neue Videos zu erstellen.
Anwendungsfälle
Erzielen Sie echte Lernergebnisse für jedes Onboarding oder KI-Training und Entwicklung
HeyGen befähigt Teams dazu, maßgeschneiderte Trainingsprogramme zu erstellen, von Compliance bis hin zur Mitarbeiterentwicklung und kontinuierlichen Weiterbildung. Unsere KI-Video-Plattform ermöglicht die skalierbare Erstellung von KI-Videos, ohne dabei Qualität oder Geschwindigkeit zu opfern, was Ihr KI-Training und die Entwicklung effektiver macht.
Lernkurse
Überspringen Sie langwierige Produktionszyklen und erstellen Sie hochwertige KI-Trainings- und Entwicklungskurse in Minuten, egal ob Sie einen Vortrag, ein Tutorial oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit unserem Video-KI-Generator erstellen.
Kompetenzbasiertes Training
Erstellen Sie mühelos AI-Videos, die fertigkeitsbasiertes Training interaktiver, ansprechender und effektiver machen und so zu besseren Abschlussquoten und Ergebnissen in Ihren AI-Trainings- und Entwicklungs-Sessions führen.
Firmenschulung
Verwandeln Sie jegliche textbasierte Kurse in hochwertige Unternehmensschulungsvideos mit unserem KI-Video-Generator, der das Verständnis und die Wissensbewahrung verbessert, ohne teure Produktionsteams zu benötigen.
Sicherheitstraining
Befähigen Sie Teams dazu, schnell professionelle Sicherheitstrainingsvideos zu erstellen, ohne teure Produktionsressourcen zu benötigen, und unterstützen Sie so Ihre Strategie zur Schulung und Entwicklung von KI.
Einarbeitungsschulung
Erstellen Sie mit unseren KI-Video-Tools einheitliche und professionelle Einarbeitungsschulungen, passen Sie diese für spezielle Teams an und übersetzen Sie sie für jede Region, um Ihre Ziele in der KI-Schulung und -Entwicklung zu unterstützen.
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Wie es funktioniert
Effektive L&D-Kurse erstellen
mit modernen KI-Videotools
Hochwertige KI-Trainings- und Entwicklervideos zu erstellen, war noch nie einfacher. Wählen Sie eine Vorlage, passen Sie sie mit HeyGens KI-Videoplattform an und erstellen Sie in wenigen Minuten beeindruckende Schulungsvideos mit unseren Werkzeugen zur KI-Videogenerierung.
Lernkurse
Erfahren Sie, wie Sie strukturierte, professionelle Lernkurse mit AI-Video-Lektionen erstellen können, die mit AI-Avataren, Sprachaufnahmen und visuellen Hilfsmitteln für die AI-Ausbildung und -Entwicklung maßgeschneidert sind.
Anleitungen zu KI-Videos
Entdecken Sie, wie einfach es ist, mit HeyGen klare, professionelle Anleitungsvideos zu erstellen – ganz ohne Kamera oder Schnittkenntnisse. Dies ist ein bedeutender Aspekt der AI-Videoerstellung.
Kompetenzbasiertes Training
Egal, ob Sie Sicherheitsprotokolle oder Softwarefähigkeiten lehren, dieses Tutorial führt Sie durch die Erstellung von fähigkeitsbasierten KI-Trainingsvideos mit HeyGen für effektives Lernen.
App-Integrationen
Integriere HeyGen in
Ihre bestehenden Arbeitsabläufe
Integrieren Sie nahtlos in Ihren bestehenden Workflow, um Ihren KI-Trainings- und Entwicklungsprozess zu optimieren. HeyGen verbindet sich mühelos mit führenden Plattformen, sodass Sie KI-Videos erstellen, teilen und skalieren können, ohne den Rhythmus zu verlieren.
Clay
Automatisieren Sie das Erzählen von Geschichten durch Videos im großen Stil. Mit HeyGen und Clay erstellen Sie personalisierte Verkaufs- und Marketingvideos, die Ihr Publikum fesseln.
Tolstoy
Mit HeyGen und Tolstoy können Sie KI-Avatare nutzen, um Produkte zu präsentieren, Zuschauer zu leiten und Verkäufe direkt von Ihrer E-Commerce-Website aus anzukurbeln.
Repurpose.io
Mit HeyGen und Repurpose.io können Sie ansprechende KI-Videos erstellen und auf allen wichtigen sozialen Medienplattformen verteilen, wobei der Inhalt optimiert und konsistent bleibt.
Mindstamp
Mit HeyGen und Mindstamp können Sie Videos um Quizze, Formulare und mehr erweitern, um Ihr Publikum zu fesseln und die Teilnahme zu steigern.
Hubspot
Mit HeyGen und HubSpot können Sie einen Blogbeitrag veröffentlichen und ihn sofort in eine Influencer-Style-KI-Videoumsetzung verwandeln, die ideal für soziale Medien ist.
Zapier
Mit HeyGen und Zapier können Sie KI-gesteuerte Videos in über 175 Sprachen erstellen und den Workflow automatisieren, indem Sie mit tausenden von Apps verknüpfen.
Canva
Verwandle statische Designs in von KI angetriebene Videos. Mit HeyGen und Canva kannst du deine Visuals zum Leben erwecken, indem du Canva-Designvisuals in dynamische Videoinhalte umwandelst.
Adobe Express
Verwandle atemberaubende Bilder in Videoerzählungen. Mit HeyGen und Adobe Express kannst du Bilder in dynamisches visuelles Storytelling umwandeln.
Höchste Vertrauens- und Sicherheitsstandards
HeyGen hält sich an globale Standards und sorgt für Ruhe und Sicherheit bezüglich der Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Unser engagiertes Trust & Safety-Team stellt sicher, dass Ihre Daten sicher sind und dass unser KI-Videogenerator ethisch korrekt verwendet wird.
L&D FAQs
HeyGen bietet benutzerfreundliche Werkzeuge, um schnell ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, was es L&D-Fachleuten leicht macht, Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zu produzieren. Beginnen Sie kostenlos mit der Erkundung von HeyGen
HeyGen unterstützt eine breite Palette von L&D-Inhalten, einschließlich Einarbeitung, Compliance, Kompetenzentwicklung und Führungskräftetraining, alles anpassbar für das jeweilige Publikum. Entdecken Sie die Flexibilität von HeyGen
Ja, HeyGen unterstützt über 170 Sprachen und erleichtert weltweites Training mit realistischen, lippensynchronen Avataren. Probieren Sie die Sprachfähigkeiten von HeyGen aus
Natürlich können Videos mit den Werkzeugen von HeyGen effizient aktualisiert oder umgewandelt werden, sodass Inhalte sich weiterentwickeln können, ohne von vorne beginnen zu müssen. Aktualisieren Sie Ihre Inhalte mühelos
HeyGen ermöglicht einen einfachen Export von Videos zur Integration in jedes LMS und gewährleistet so nahtlose Lernerfahrungen. Sehen Sie, wie HeyGen sich in Ihre Systeme integrieren lässt
HeyGen bietet Unternehmenssicherheit mit Funktionen wie SSO und Datenverschlüsselung, die den Branchenstandards entsprechen. Stellen Sie die Sicherheit Ihres Inhalts mit HeyGen sicher
Mit dem intuitiven Design und den Vorlagen von HeyGen können Benutzer fast sofort mit der Erstellung professioneller Videos beginnen, mit minimaler Einrichtung. Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung mit HeyGen
Ja, mit dynamischen Vorlagen ermöglicht HeyGen die Personalisierung von Inhalten nach Rolle, Abteilung oder Sprache. Versuchen Sie, Ihre Inhalte mit HeyGen zu personalisieren