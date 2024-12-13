Die größte Bibliothek von Studioqualität KI-Avataren.
Bereichern Sie Ihre Inhalte mit einem digitalen Zwilling-Avatar, der echte Ausdrücke und Gesten nachahmt. Ob für Marketing, Schulungen oder Präsentationen, diese Avatare helfen, die Videoproduktion zu vereinfachen und gleichzeitig eine lebensechte Präsenz zu bewahren.
Lager-Avatarvorlagen
Entwickelt, um Ihre Marke zu repräsentieren.
Avatare, die an Ihre Marke und Ihren Stil angepasst sind.
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von KI-Avataren oder erstellen Sie eine individuelle Avatar-Ersteller-Version von sich selbst. Ideal für Content-Ersteller, Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die dynamische Video-Lösungen benötigen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen.
Vielseitige KI-Avatar-Bibliothek
Stöbern Sie in über 500 Avataren, die jeweils für verschiedene Branchen, Zielgruppen und kreative Ambitionen gestaltet wurden. Ihr perfektes Gegenstück wartet bereits auf Sie.
Branchenspezifische Optionen
Wir bieten Designs, die auf jede Branche und jeden Bedarf zugeschnitten sind, einschließlich des Gesundheitswesens, Einzelhandels, Unternehmenssektors und kreativer Bereiche.
Zeitsparende Lösung
Warum von Grund auf neu beginnen, wenn Sie mit Perfektion starten können? Unsere fertigen Avatare sparen Ihnen Stunden an Designzeit und es ist kein Fotografieren notwendig.
Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor
João Laureano, Kreativdirektor
KI-Avatar-Galerie
Lebensechte Avatare.
Hunderte realistischer KI-Video-Avatare zur Auswahl.
Finden Sie den perfekten KI-Videoavatar, der zur Persönlichkeit Ihrer Marke passt. Unsere Avatare imitieren nicht nur Gesten und Ausdrücke, sie steigern auch das Engagement und vereinfachen die Inhaltsproduktion.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQs zu KI-Aktien-Avataren
KI-generierte Avatare sind vorgefertigte digitale Charaktere, die in Videos und im Marketing verwendet werden. Sie sparen Produktionszeit, sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild und gewährleisten ansprechenden Inhalt ohne Filmaufnahmen.
Ein digitaler Zwilling wird erstellt, indem man ein Video oder Bild hochlädt, was es der KI ermöglicht, dein Gesicht, Gesten und Ausdrücke zu analysieren und zu klonen. Es hilft dir, die Erstellung von Inhalten zu skalieren, ohne ständig vor der Kamera zu sein.
Eine KI-Avatar-Bibliothek umfasst Lager-Avatare, individuell generierte KI-Avatare und digitale Zwilling-Avatare für verschiedene Branchen. Sie können darauf online über Plattformen wie HeyGen zugreifen und einen auswählen, der Ihren Anforderungen entspricht.
Ja! KI-Avatare verwenden Gesichtserkennung, um Ausdrücke, Lippenbewegungen und Gesten mit hoher Genauigkeit nachzuahmen, was sie in Videos natürlich und lebensecht erscheinen lässt.
KI-Avatare sparen Zeit, senken Kosten und liefern hochwertigen Inhalt, ohne dass Filmaufnahmen notwendig sind. Sie sind anpassbar, skalierbar und funktionieren in mehreren Sprachen für ein weltweites Publikum.