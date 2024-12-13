Avatar-Aussehen

Ein Avatar.

Unbegrenzte Looks.

HeyGens Look-Pakete und generative KI-Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, den Stil, das Umfeld und die Persönlichkeit Ihres Avatars in Echtzeit neu zu gestalten. Denken Sie es. Generieren Sie es. Jetzt können Sie Ihre Geschichte visualisieren. Das einzige Werkzeug, das Ihre Vorstellungskraft skalieren kann. KI-Avatar-Looks.

KI-Avatar-Erstellungstools

Treffen Sie Looks.
Unbegrenzte Hintergründe, Outfits und Szenen.

Tauchen Sie ein in eine vollständig anpassbare digitale Welt. Von KI angetriebene Avatare spiegeln nicht nur Gesten und Ausdrücke wider – sie entwickeln sich zu einzigartigen Charakteren, geformt durch Ihre Vorstellungskraft. Drücken Sie sich mit einem Werkzeug aus, das darauf ausgelegt ist, Kreativität und Geschichtenerzählen ohne Grenzen zu verstärken.

Beginne mit deinem Avatar

Laden Sie für die beste Genauigkeit ein Foto hoch oder überspringen Sie es und lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf, indem Sie einen Avatar mit einem Textbefehl erstellen.

Mit Textaufforderungen generieren

Wenn deine Vorstellungskraft die Voreinstellungen überholt, nutze Textaufforderungen, um etwas Einzigartiges zu erschaffen. Beschreibe das Outfit, die Umgebung oder die Atmosphäre, die du dir vorstellst, und HeyGen kümmert sich um den Rest.

Stöbern Sie in Look-Paketen

Tauchen Sie ein in eine kuratierte Bibliothek von voreingestellten Stilen, von kühner Geschäftskleidung bis hin zu mythischen Abenteurern. Look-Pakete bieten Ihnen sofortigen Zugang zu polierten Looks, die auf bestimmte Themen und Anlässe zugeschnitten sind.

Kreative Freiheit

Aussehen = Charakter + Szene.

Ihre digitale Persona, angepasst an jede Szene, jedes Outfit oder Thema, das Sie sich vorstellen können. Definieren Sie das Aussehen, die Persönlichkeit und die Atmosphäre Ihres Avatars mühelos.

Unvergleichliche kreative Freiheit

Stellen Sie es sich vor, und HeyGen erweckt es zum Leben. Mit Textaufforderungen oder vorgefertigten Look-Paketen können Sie Ihren Avatar und seine Umgebung auf Arten gestalten, die kein anderes Werkzeug bietet.

Erstelle KI-Avatare mit Vorgaben

Beschreiben Sie Ihre gewünschte Szene, Ihr Outfit oder Ihre Pose mit einfachen Textaufforderungen. HeyGens KI verwandelt Ihr Foto in realistische KI-Bilder von Ihnen selbst. Sie können jede Einrichtung wählen – geschäftlich, lässig, thematisch oder mehr.

Mühelose Anpassung

Vergiss das Herumfummeln mit Details. Mit einem Klick verwandelt sich dein Avatar in das perfekte Outfit für jede Szene, jeden Zweck oder jede Stimmung.

Avatar-Look-Pakete

Kreativität freisetzen.

Mit vorgefertigten Design-Paketen.

HeyGen Look Packs sind die ultimative Garderobe für deinen Avatar. Von schicken Geschäftsoutfits bis hin zu mythischen Abenteuern, diese vorgefertigten Pakete eröffnen endlose Möglichkeiten für jedes Projekt, jede Stimmung oder jedes Meisterwerk.

Look Pack 1
Look Pack 2
Look Pack 3
Wie funktioniert es?

Erstelle deinen HeyGen Avatar in 4 einfachen Schritten

Werde zum Helden deines eigenen Inhaltsuniversums mit deinem digitalen Zwilling. Dein Avatar kopiert nicht nur deine Gesten, Ausdrücke und Persönlichkeit – er verbessert sie. Du, verstärkt, besitzt Superkräfte, um zu erschaffen, zu engagieren und zu inspirieren – und das alles ohne jemals eine Kaffeepause zu benötigen!

Schritt 1

Laden Sie Ihr Foto hoch

Stellen Sie ein klares Foto von sich bereit. Für die besten Ergebnisse laden Sie mehrere Aufnahmen hoch, damit die KI jedes Detail Ihres digitalen Zwillings erfassen kann.

Schritt 2

Das Modell trainieren

HeyGens KI lernt deine Gesichtsausdrücke, Gesten und einzigartigen Merkmale, um eine ultra-realistische digitale Version von dir zu erstellen.

Schritt 3

Looks generieren

Passen Sie den Stil Ihres Avatars mit verschiedenen Look-Paketen an. Wählen Sie Outfits, Accessoires und Stimmungen, die zu Ihrer Marke oder Persönlichkeit passen.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQs zu KI-Avataren

KI-Avatar-Erstellungstools definieren die Anpassung neu. Ob Sie ein professionelles Aussehen, eine kinematografische Ästhetik oder etwas direkt aus Ihrer Vorstellungskraft wünschen, unsere Technologie verwandelt Ihre Vision in Realität. Mit nahtloser Personalisierung, unübertroffener kreativer Kontrolle und sofortiger Stilgenerierung erhalten Sie einen Avatar, der sich wirklich wie Ihr eigener anfühlt.

Es ist einfach. Beschreiben Sie Ihr ideales Outfit, die gewünschte Umgebung oder Charaktereigenschaften mit Textbefehlen oder wählen Sie aus unseren fachmännisch gestalteten Look-Paketen. In Sekunden erstellen KI-Avatar-Generatoren eine Version von Ihnen, die Ihrem Stil, Ton und Ihrer kreativen Vision entspricht.

Absolut. Von Geschäftstreffen bis hin zu kreativem Geschichtenerzählen passt sich Ihr KI-Avatar mühelos an. Passen Sie Ausdrücke, Kleidung und Hintergründe in Echtzeit an, um sie an jeden Kontext anzupassen - egal ob professionell, lässig, futuristisch oder völlig abgehoben.

Vorgefertigte Look-Pakete sind kuratierte Sammlungen von Stilen, Outfits und Umgebungen, die deinen Avatar sofort verwandeln. Keine Designfähigkeiten? Kein Problem. Wähle einfach ein Look-Paket, das zu deiner Vision passt, und dein Avatar wird sofort aktualisiert.

Weil Geschwindigkeit, Kreativität und Kontrolle wichtig sind. AI Avatar Design Plattformen nehmen Ihnen die Mühe des manuellen Bearbeitens ab und bieten Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten mit nur einem Klick. Vergessen Sie starre Vorlagen – das ist Personalisierung ohne Kompromisse.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
