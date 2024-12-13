Die Würth Group ist der weltweite Marktführer in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von Befestigungs- und Montagematerial. Mehr als 400 Unternehmen mit über 2.800 Niederlassungen und Geschäften gehören zu diesem globalen Familienunternehmen, das seinen Ursprung in der deutschen Stadt Künzelsau hat. Die Unternehmenskultur von Würth ist geprägt von Werten wie Offenheit, Dankbarkeit, Respekt, Neugier, Verantwortung, Bescheidenheit und Demut. Diese Werte sind die Grundpfeiler des Erfolgs von Würth und die Basis für jede Zusammenarbeit.

Mit 88.000 Mitarbeitern, die sich auf mehr als 80 Länder verteilen, gibt es mehrsprachige Teams mit unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen. Um Kommunikations- und Schulungslücken zu schließen, benötigte Würth eine Lösung, die die Kommunikationsprozesse vereinfachen könnte, während sie kostengünstig und effizient ist. Das führte Würth zu HeyGen.

Kommunikation mit einer globalen Belegschaft

Als ein familiengeführtes globales Unternehmen stand Würth vor der Herausforderung, eine konsistente und effektive Kommunikation über seine multinationale Belegschaft hinweg sicherzustellen. Führungskräfte – einschließlich des CEO und der Vorstände – mussten Aktualisierungen und strategische Initiativen in mehreren Sprachen teilen, um Mitarbeiter in Regionen wie APAC, Europa und Amerika zu erreichen. Bestehende Prozesse stützten sich auf teure, im Studio produzierte Sprachaufnahmen oder unvollkommene Untertitellösungen, die weder skalierbar noch kosteneffizient waren.

„Wir hatten ein ziemliches Bedürfnis nach einem Werkzeug wie HeyGen, denn wenn man beispielsweise Executive Vice President in der Region Asien-Pazifik ist, ist man verantwortlich für unsere Unternehmen in Japan, Malaysia, Indonesien und Kambodscha“, sagte Andreas Henschel, Gruppenleiter in der Unternehmenskommunikation bei Würth.

Diese Herausforderungen wurden durch Kosten- und Zeitaufwand noch verstärkt. Traditionelle Methoden der Videoproduktion, einschließlich Transkription, Übersetzung und Untertitelung, waren ressourcenintensiv. Die Erstellung von Voiceovers in externen Studios kostet 800 € bis 1.200 € für 10 Minuten Audio, je nach benötigter Sprache.

„Wenn Sprecher für ein einzelnes Projekt zu teuer waren, versuchten wir, Untertitel in verschiedenen Sprachen zur englischen Version hinzuzufügen“, sagte Andreas. „Das war eine unzureichende Lösung und immer noch ziemlich teuer, denn Menschen, die kein Englisch verstehen, hatten immer noch Schwierigkeiten mit einem englischen Video, das nur Untertitel in ihrer Sprache hatte.“

Implementierung von HeyGen und Erweiterung der Anwendungsfälle