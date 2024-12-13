Repurpose.io + HeyGen

Repurpose.io ist eine Content-Automatisierungsplattform, die Kreativen und Vermarktern dabei hilft, Videos, Podcasts und Live-Streams automatisch umzuwandeln und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu verbreiten.

Über Repurpose.io

Repurpose.io ist ein Werkzeug zur Inhaltsautomatisierung, das es Erstellern und Unternehmen ermöglicht, Videos, Podcasts und Live-Streams automatisch zu konvertieren und auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram und LinkedIn zu veröffentlichen. Es vereinfacht die Verbreitung von Inhalten, spart Zeit und maximiert die Reichweite, indem es einen Inhalt in viele umwandelt, die jeweils für den einzelnen Kanal optimiert sind.

HeyGen und Repurpose.io

Die Integration von HeyGen und Repurpose.io ermöglicht es Benutzern, KI-generierte Videos automatisch auf mehreren Social-Media- und Content-Plattformen zu verteilen. Dies vereinfacht den Workflow des Videomarketings und ermöglicht eine konsistente, weitreichende Bereitstellung von Inhalten mit menschenähnlichen Videobotschaften, die in großem Umfang erstellt werden.

Anwendungsfälle

  • Multi-Plattform-Inhaltsverteilung: Automatisches Veröffentlichen von KI-generierten Videos von HeyGen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram und LinkedIn mit Repurpose.io, um eine konsistente Markenpräsenz über verschiedene Kanäle hinweg zu gewährleisten.
  • Umwandlung von Videoskripten in snackfähige Inhalte: Verwandeln Sie längere KI-Videos in Kurzclips oder Highlights und nutzen Sie Repurpose.io, um sie weitreichend zu verbreiten – ideal, um Webinare, Interviews oder Bildungsinhalte in kompakte, teilbare Formate umzupacken.
  • Automatisierte Social-Media-Videokampagnen: Richten Sie Workflows ein, bei denen HeyGen-Videos durch Ereignisse oder Kampagnen (wie Produktstarts oder Werbeaktionen) ausgelöst werden, dann automatisch geplant und über Repurpose.io verteilt werden, um die Reichweite und das Engagement zu maximieren.
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo