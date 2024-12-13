background image

Skalieren Sie Ihre Marketing-Videos
Ohne Ihr Budget zu strapazieren

HeyGen ist eine leistungsstarke KI-Video-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Marketingteams beim Erstellen, Skalieren und Lokalisieren von Inhalten mit Leichtigkeit und Wirkung zu unterstützen. Egal, ob Sie ein neues Produkt einführen, die Leistung von Kampagnen steigern oder die Kundenansprache personalisieren möchten, die KI-Videogenerierungstools von HeyGen unterstützen Sie bei jedem Schritt. Entdecken Sie, wie Trends in der KI-Videogenerierung den Arbeitsablauf und das Ergebnis von Marketingkampagnen verbessern.

Vorteile und Wert

Videoerstellung auf Abruf
für jedes Marketingteam

HeyGen gibt Vermarktern die Freiheit, professionelle Videos nach Bedarf zu erstellen. Mit einem Skript und ein paar Klicks können Sie jedes Asset, von PDFs über Blogs bis hin zu Präsentationen, jederzeit in überzeugende, markenkonforme Videoinhalte verwandeln, ohne Ihr Budget zu sprengen. Dies erleichtert es, Ihre Marketing-Videobemühungen effektiv zu skalieren.

Markteinführungsgeschwindigkeit

Erstellen Sie in nur wenigen Minuten kampagnenfertige Videoinhalte aus vorhandenen Marketingmaterialien. Mit KI-Avataren und sofortigen Sprachaufnahmen können Sie schnell auf Trends reagieren, Botschaften testen und schneller als je zuvor starten, was das Skalieren Ihrer Marketingvideos verbessert.

Personalisierung im großen Maßstab

Passen Sie die Kommunikation nach Segment, Persona oder Geografie an, ohne doppelte Anstrengungen. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos einfach mit Namen, Rollen und lokalen Sprachen über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren und so die Skalierbarkeit Ihrer Marketingvideos zu verbessern. Verstehen Sie die Bedeutung von personalisiertem Marketing, um Ihr Publikum besser zu binden.

Enterprise-Grade-Kontrolle

Halten Sie jedes Asset markenkonform mit konsistenten Vorlagen, genehmigten Avataren und einfachen Kollaborationstools. Aktualisieren Sie Inhalte weltweit in 170 Sprachen und Dialekten und optimieren Sie so Ihre Prozesse zur Skalierung von Marketingvideos.

Anwendungsfälle

Mühelos den gesamten Verkaufstrichter befeuern

Kampagnen mit KI-Videos

Erstellen Sie professionelle Videos ohne großen Aufwand. Von Markenkonsistenz über anpassbare Vorlagen bis hin zu dynamischen Kameraperspektiven – die KI-gesteuerten Funktionen von HeyGen machen jedes Video ansprechend, hochwertig und markengerecht – keine technischen Fähigkeiten erforderlich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von KI bei der Erstellung von Videoinhalten, die das Marketing-Video-Scaling verbessern.

Anleitungen

Schulen Sie Mitarbeiter, führen Sie Kunden ein oder teilen Sie Wissen mit professionellen Lehrvideos, die fesseln und informieren. Nutzen Sie die Funktionen des KI-Videomachers, um mühelos ansprechende, hochwertige Bildungsinhalte zu erstellen.

Kundenerfahrungen

Sehen Sie, wie führende Marketingexperten

Teams skalieren die Videoproduktion

KellyKelly

“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Wie es funktioniert

Marketing-Ideenfindung umsetzen

In die sofortige Inhalterstellung

Hochwertige Marketingvideos zu erstellen, war noch nie einfacher mit HeyGens AI-Videogenerator. Wählen Sie eine Vorlage, passen Sie sie mit unseren AI-Videogenerierungstools an und erstellen Sie in wenigen Minuten beeindruckende Marketinginhalte.

a woman stands in front of a screen that says heygena woman stands in front of a screen that says heygen

Erstelle oder wähle einen
Avatar und eine Stimme aus

Wählen Sie aus einer vielfältigen Palette von KI-Avataren und Stimmen, oder erstellen Sie mit unseren KI-Videomacher-Funktionen individuelle, die zu Ihrer Marke und Botschaft passen.

Write your script
(or let AI help)

Gestalten Sie Ihre Nachricht mit Leichtigkeit oder lassen Sie den KI-Videoersteller ein überzeugendes Skript erstellen, das auf Ihr Publikum zugeschnitten ist. Nutzen Sie KI, um wirkungsvolle, ansprechende Marketingvideoinhalte zu formen.

Teilen, einbetten oder herunterladen
Ihrer Videos in 4k

Veröffentlichen Sie Ihr Video sofort – laden Sie es in ultrahoher Auflösung herunter, binden Sie es auf Ihrer Website ein oder teilen Sie es mühelos auf verschiedenen Plattformen, um das Skalieren von Marketingvideos zu vereinfachen. Treten Sie HeyGen heute bei und gestalten Sie Ihren Videoproduktionsprozess schneller und innovativer.

Ressourcen

Entdecken Sie Werkzeuge und Erkenntnisse

um Ihr Videomarketing zu verbessern

Der ultimative KI-Video-Technologie-Stack

Lernen Sie, einen leistungsstarken KI-Video-Technologie-Stack zu erstellen, der die Effizienz steigert, die Produktion skaliert und das Engagement erhöht.

App-Integrationen

Integrieren Sie HeyGen in

Ihre bestehenden Arbeitsabläufe

Integrieren Sie sich nahtlos in Ihren bestehenden Arbeitsablauf, um Ihren Prozess zu optimieren. HeyGen verbindet sich mühelos mit führenden Plattformen, sodass Sie Videos erstellen, teilen und skalieren können, ohne den Rhythmus zu verlieren.

ChatGPT

Text nehmen und ihn in produktionsreife Visualisierungen umwandeln. Mit HeyGen und ChatGPT können Sie KI-Textantworten in hochwertige KI-Videos verwandeln.

Die höchsten Vertrauens- und Sicherheitsstandards

HeyGen hält sich an globale Standards und sorgt für Ruhe in Bezug auf die Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Unser engagiertes Trust & Safety-Team stellt sicher, dass Ihre Daten sicher sind und unsere KI ethisch eingesetzt wird.

Companies using HeyGen achieve:

3 hrs
saved per video
80%
less translation costs
50%
less production time
4x
faster time to value

Häufig gestellte Fragen zum Marketing

Die KI-gestützte Videoproduktion automatisiert die Erstellung von Inhalten mit Hilfe von KI-Avataren, Skripterstellung und Sprachsynthese, was den Prozess der Erstellung fesselnder Videos ohne professionelle Fähigkeiten vereinfacht. Für weitere Einblicke erkunden Sie die HeyGen platform und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung.

Ja! Mit der Erstellung mehrsprachiger Videos können Sie lokalisierten Inhalt in verschiedenen Sprachen produzieren, ohne manuelle Übersetzung oder Sprachsynchronisation. Beginnen Sie mit der Nutzung der HeyGen-Plattform hier für die Erstellung mehrsprachiger Videos.

KI-Avatare bieten ein realistisches Element für Markengeschichten, machen KI-Digitalmarketing-Videos interaktiver und erhöhen so das Engagement. Entdecken Sie die HeyGen Plattform für weitere Möglichkeiten.

KI ermöglicht es Ihnen, personalisierte Kampagnen, Erklärungsvideos, Produktvorführungen und Anleitungen zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Publikums zugeschnitten sind. HeyGen bietet Werkzeuge, um Ihr Videomarketing zu innovieren.

KI-Tools beschleunigen die Erstellung von Inhalten und ermöglichen die Generierung von dynamischem Videoinhalt in Minuten statt Wochen, was eine schnellere Marktreichweite ermöglicht.

Ja! KI reduziert den Bedarf an kostspieligen Produktionsteams und Nachdrehs, wodurch die Videoproduktion günstiger und effizienter wird.

Absolut. KI-Avatare ermöglichen eine mühelose Anpassung von Stimmton, Tonhöhe und Geschwindigkeit an Ihre Marke mit den Werkzeugen von HeyGen.

KI-generierte Videos sind anpassungsfähiger und skalierbarer, was die Bindung und Konversionsraten deutlich verbessert. HeyGen verstärkt diesen Prozess mit fortschrittlichen Werkzeugen.

Um Marketingvideos zu skalieren, konzentrieren Sie sich auf kurzformatige Inhalte, verwenden Sie KI-Tools für die Personalisierung, statten Sie Teams mit Vorlagen aus und verwerten Sie bestehende Assets neu. Weitere Strategien finden Sie im HeyGen Blog.

