HeyGen ist eine leistungsstarke KI-Video-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Marketingteams beim Erstellen, Skalieren und Lokalisieren von Inhalten mit Leichtigkeit und Wirkung zu unterstützen. Egal, ob Sie ein neues Produkt einführen, die Leistung von Kampagnen steigern oder die Kundenansprache personalisieren möchten, die KI-Videogenerierungstools von HeyGen unterstützen Sie bei jedem Schritt. Entdecken Sie, wie Trends in der KI-Videogenerierung den Arbeitsablauf und das Ergebnis von Marketingkampagnen verbessern.
Vorteile und Wert
Videoerstellung auf Abruf
für jedes Marketingteam
HeyGen gibt Vermarktern die Freiheit, professionelle Videos nach Bedarf zu erstellen. Mit einem Skript und ein paar Klicks können Sie jedes Asset, von PDFs über Blogs bis hin zu Präsentationen, jederzeit in überzeugende, markenkonforme Videoinhalte verwandeln, ohne Ihr Budget zu sprengen. Dies erleichtert es, Ihre Marketing-Videobemühungen effektiv zu skalieren.
Markteinführungsgeschwindigkeit
Erstellen Sie in nur wenigen Minuten kampagnenfertige Videoinhalte aus vorhandenen Marketingmaterialien. Mit KI-Avataren und sofortigen Sprachaufnahmen können Sie schnell auf Trends reagieren, Botschaften testen und schneller als je zuvor starten, was das Skalieren Ihrer Marketingvideos verbessert.
Personalisierung im großen Maßstab
Passen Sie die Kommunikation nach Segment, Persona oder Geografie an, ohne doppelte Anstrengungen. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos einfach mit Namen, Rollen und lokalen Sprachen über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren und so die Skalierbarkeit Ihrer Marketingvideos zu verbessern. Verstehen Sie die Bedeutung von personalisiertem Marketing, um Ihr Publikum besser zu binden.
Enterprise-Grade-Kontrolle
Halten Sie jedes Asset markenkonform mit konsistenten Vorlagen, genehmigten Avataren und einfachen Kollaborationstools. Aktualisieren Sie Inhalte weltweit in 170 Sprachen und Dialekten und optimieren Sie so Ihre Prozesse zur Skalierung von Marketingvideos.
Anwendungsfälle
Mühelos den gesamten Verkaufstrichter befeuern
Kampagnen mit KI-Videos
Erstellen Sie professionelle Videos ohne großen Aufwand. Von Markenkonsistenz über anpassbare Vorlagen bis hin zu dynamischen Kameraperspektiven – die KI-gesteuerten Funktionen von HeyGen machen jedes Video ansprechend, hochwertig und markengerecht – keine technischen Fähigkeiten erforderlich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von KI bei der Erstellung von Videoinhalten, die das Marketing-Video-Scaling verbessern.
Videoanzeigen
Erstellen Sie in einem Bruchteil der Zeit aufsehenerregende Anzeigen und skalieren Sie wirkungsvollen Inhalt, ohne Ihr Budget zu strapazieren oder Ihr Team zu erschöpfen. Nutzen Sie HeyGen, um Ihr Marketing-Video-Scaling mit effektiven Werbestrategien zu verbessern. Erforschen Sie die Rolle von Videos im modernen digitalen Marketing, um das Engagement des Publikums zu erhöhen.
Soziale Medien
Heben Sie sich ab mit sofort ins Auge fallenden Videos, die schnell, skalierbar und kosteneffektiv auf jeder Plattform sind, einschließlich LinkedIn, TikTok, Instagram und mehr. Nutzen Sie unseren KI-Video-Generator für Ihre Social-Media-Marketingstrategien.
“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."
Wie es funktioniert
Marketing-Ideenfindung umsetzen
In die sofortige Inhalterstellung
Hochwertige Marketingvideos zu erstellen, war noch nie einfacher mit HeyGens AI-Videogenerator. Wählen Sie eine Vorlage, passen Sie sie mit unseren AI-Videogenerierungstools an und erstellen Sie in wenigen Minuten beeindruckende Marketinginhalte.
Erstelle oder wähle einen
Avatar und eine Stimme aus
Wählen Sie aus einer vielfältigen Palette von KI-Avataren und Stimmen, oder erstellen Sie mit unseren KI-Videomacher-Funktionen individuelle, die zu Ihrer Marke und Botschaft passen.
Write your script
(or let AI help)
Gestalten Sie Ihre Nachricht mit Leichtigkeit oder lassen Sie den KI-Videoersteller ein überzeugendes Skript erstellen, das auf Ihr Publikum zugeschnitten ist. Nutzen Sie KI, um wirkungsvolle, ansprechende Marketingvideoinhalte zu formen.
Teilen, einbetten oder herunterladen
Ihrer Videos in 4k
Veröffentlichen Sie Ihr Video sofort – laden Sie es in ultrahoher Auflösung herunter, binden Sie es auf Ihrer Website ein oder teilen Sie es mühelos auf verschiedenen Plattformen, um das Skalieren von Marketingvideos zu vereinfachen. Treten Sie HeyGen heute bei und gestalten Sie Ihren Videoproduktionsprozess schneller und innovativer.
Steigern Sie den Umsatz mit BOFU-Videos
In diesem E-Book erläutern wir, wie BOFU-Videos Ihre Marketing- und Verkaufsergebnisse mithilfe von KI revolutionieren können.
Maximieren Sie Ihr Marketingbudget
Entdecken Sie fünf leistungsstarke Anwendungen für KI-Videos, die Marketern helfen, Kosten zu senken, Inhalte zu skalieren und das Engagement zu steigern – ohne Qualitätsverlust
App-Integrationen
Integrieren Sie HeyGen in
Ihre bestehenden Arbeitsabläufe
Integrieren Sie sich nahtlos in Ihren bestehenden Arbeitsablauf, um Ihren Prozess zu optimieren. HeyGen verbindet sich mühelos mit führenden Plattformen, sodass Sie Videos erstellen, teilen und skalieren können, ohne den Rhythmus zu verlieren.
Clay
Automatisieren Sie das Erzählen von Geschichten durch Videos im großen Stil. Mit HeyGen und Clay erstellen Sie personalisierte Verkaufs- und Marketingvideos, die Ihr Publikum fesseln.
Tolstoy
Mit HeyGen und Tolstoy können Sie KI-Avatare nutzen, um Produkte zu präsentieren, Zuschauer zu leiten und Verkäufe direkt von Ihrer E-Commerce-Website aus anzukurbeln.
Repurpose.io
Mit HeyGen und Repurpose.io können Sie ansprechende KI-Videos erstellen und auf allen wichtigen sozialen Medienplattformen verteilen, wobei der Inhalt optimiert und konsistent bleibt.
Mindstamp
Mit HeyGen und Mindstamp können Sie Videos um Quizze, Formulare und mehr erweitern, um Ihr Publikum zu fesseln und die Teilnahme zu steigern.
Hubspot
Mit HeyGen und HubSpot können Sie einen Blogbeitrag veröffentlichen und ihn sofort in eine Influencer-Style-KI-Videoumsetzung verwandeln, die ideal für soziale Medien ist.
Zapier
Mit HeyGen und Zapier können Sie KI-gesteuerte Videos in über 175 Sprachen erstellen und den Workflow automatisieren, indem Sie mit tausenden von Apps verknüpfen.
Canva
Verwandle statische Designs in von KI angetriebene Videos. Mit HeyGen und Canva kannst du deine Visuals zum Leben erwecken, indem du Canva-Designvisuals in dynamische Videoinhalte umwandelst.
Adobe Express
Verwandle atemberaubende Bilder in Videoerzählungen. Mit HeyGen und Adobe Express kannst du Bilder in dynamisches visuelles Storytelling umwandeln.
Die höchsten Vertrauens- und Sicherheitsstandards
HeyGen hält sich an globale Standards und sorgt für Ruhe in Bezug auf die Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Unser engagiertes Trust & Safety-Team stellt sicher, dass Ihre Daten sicher sind und unsere KI ethisch eingesetzt wird.
Häufig gestellte Fragen zum Marketing
Die KI-gestützte Videoproduktion automatisiert die Erstellung von Inhalten mit Hilfe von KI-Avataren, Skripterstellung und Sprachsynthese, was den Prozess der Erstellung fesselnder Videos ohne professionelle Fähigkeiten vereinfacht. Für weitere Einblicke erkunden Sie die HeyGen platform und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung.
Ja! Mit der Erstellung mehrsprachiger Videos können Sie lokalisierten Inhalt in verschiedenen Sprachen produzieren, ohne manuelle Übersetzung oder Sprachsynchronisation. Beginnen Sie mit der Nutzung der HeyGen-Plattform hier für die Erstellung mehrsprachiger Videos.
KI-Avatare bieten ein realistisches Element für Markengeschichten, machen KI-Digitalmarketing-Videos interaktiver und erhöhen so das Engagement. Entdecken Sie die HeyGen Plattform für weitere Möglichkeiten.
KI ermöglicht es Ihnen, personalisierte Kampagnen, Erklärungsvideos, Produktvorführungen und Anleitungen zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Publikums zugeschnitten sind. HeyGen bietet Werkzeuge, um Ihr Videomarketing zu innovieren.
KI-Tools beschleunigen die Erstellung von Inhalten und ermöglichen die Generierung von dynamischem Videoinhalt in Minuten statt Wochen, was eine schnellere Marktreichweite ermöglicht.
Ja! KI reduziert den Bedarf an kostspieligen Produktionsteams und Nachdrehs, wodurch die Videoproduktion günstiger und effizienter wird.
Absolut. KI-Avatare ermöglichen eine mühelose Anpassung von Stimmton, Tonhöhe und Geschwindigkeit an Ihre Marke mit den Werkzeugen von HeyGen.
KI-generierte Videos sind anpassungsfähiger und skalierbarer, was die Bindung und Konversionsraten deutlich verbessert. HeyGen verstärkt diesen Prozess mit fortschrittlichen Werkzeugen.
Um Marketingvideos zu skalieren, konzentrieren Sie sich auf kurzformatige Inhalte, verwenden Sie KI-Tools für die Personalisierung, statten Sie Teams mit Vorlagen aus und verwerten Sie bestehende Assets neu. Weitere Strategien finden Sie im HeyGen Blog.