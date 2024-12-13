Unternehmensschulung - Anwendungsfall
Verwandeln Sie Unternehmensschulungsvideos mit fesselnden KI-Inhalten
Es ist eine Herausforderung, Mitarbeiter bei Unternehmensschulungsvideos zu fesseln. Traditionelle Elemente wie PDFs, statische Folien und veraltete Videos schaffen es nicht, die Aufmerksamkeit zu erregen. HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden, markenkonformen Unternehmensschulungsvideos. Ob es um Compliance oder Führungskräfteentwicklung geht, Sie können effektive Schulungen liefern, ohne den Aufwand der Produktion. Schauen Sie sich die Engagement-Statistiken für Unternehmensschulungsvideos an.
Vorteile und Wert
Erstellen Sie Unternehmensschulungsvideos ohne zusätzliche Ressourcen
Erstellen Sie sofort professionelle Schulungsvideos
Mitarbeiter behalten Informationen besser, wenn Unternehmensschulungsvideos visuell und interaktiv sind. Die Asset-to-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, jeden textbasierten Kurs oder jede Folie in hochwertige Unternehmensschulungsvideos zu verwandeln. Dies verbessert das Verständnis und die Wissensspeicherung, ohne dass teure Produktionsteams benötigt werden. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Unternehmensschulungsvideos mit einem KI-Video-Generator zu verbessern.
Verbessern Sie die Schulungserinnerung mit ansprechenden Videos
Hören Sie auf, wochenlang auf die Produktion von Unternehmensschulungsvideos zu warten. Mit den KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen von HeyGen können Trainer schnell professionelle Schulungsvideos erstellen, aktualisieren und skalieren. Dies kann ohne Videobearbeitungsfähigkeiten oder ein Studio-Setup erfolgen, was es einfacher macht, Ihr Publikum mit hervorragenden, von KI generierten Videos zu fesseln. Entdecken Sie Strategien zur Verbesserung der Wissensvermittlung im E-Learning.
Unternehmensschulungsvideos in jeder Sprache bereitstellen
Müssen Sie Mitarbeiter in verschiedenen Büros oder Sprachen schulen? HeyGen bietet sofortige Videolokalisierung mit KI-gestützten Übersetzungen und Lippen-Synchronisation. Dies gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter, unabhängig vom Standort, konsistenten Zugang zu effektiven Unternehmensschulungsvideos hat. Entdecken Sie die Vorteile von mehrsprachigen Unternehmensschulungen, da die KI-Videotranslator-Funktion dies nahtlos ermöglicht.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie Teams Unternehmensschulungsvideos skalieren
“HeyGen has revolutionized the way we create video content and has helped use video as a form of communication. It has made communication much more accessible and much more personal.”
Wie man
Unternehmensschulungsvideos mit HeyGen erstellt
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Erstellung hochwertiger Schulungsvideos für Unternehmen. Es ist kein Produktionsteam oder Schnittfähigkeiten erforderlich.
Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für Compliance-Schulungen, Führungskräfteentwicklung, Softwaretraining und DEI-Programme entwickelt wurden. Benötigen Sie vollständige kreative Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit mit einem Klick an, um ein poliertes, markenkonformes Unternehmensschulungsvideo zu erstellen.
Laden Sie Ihr Trainingsskript hoch und wählen Sie aus über 726 lebensechten KI-Avataren, um Ihre Nachricht zu übermitteln. Möchten Sie eine persönlichere Note? Erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling, um während der betrieblichen Schulungen mit KI-Sprachfunktionen mit Mitarbeitern in Verbindung zu treten.
Nutzen Sie den benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Texte, Schriftarten und Farben zu ändern. Sie können Ihr Logo, Produkt-Screenshots oder Visuals aus dem Arbeitsumfeld hinzufügen, um zentrale Botschaften in Einklang mit Unternehmensschulungsvideos zu verstärken.
Erstellen Sie mühelos mehrsprachige Schulungsvideos für Unternehmen mit unserem KI-Videoinhalte-Ersteller. Es hilft Ihnen, konsistente Schulungserlebnisse in verschiedenen Regionen zu liefern, ohne den Aufwand, Inhalte neu zu drehen.
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und teilen Sie es über Ihr LMS, das Firmenintranet, E-Mail oder andere interne Kommunikationskanäle. Dies stellt sicher, dass Mitarbeiter Ihre Unternehmensschulungsvideos leicht finden können.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell polierte Unternehmensschulungsvideos ohne Produktionsteams zu erstellen, indem Sie anpassbare Vorlagen und KI-Avatare verwenden. Mit der benutzerfreundlichen Plattform von HeyGen können Sie sofort mit der Erstellung von Videos beginnen. Erfahren Sie mehr, indem Sie sich kostenlos registrieren.
Die KI-Avatare von HeyGen wirken lebensecht und können Trainingsinhalte in mehreren Sprachen mit Übersetzungs- und Lippen-Synchronisationsfunktionen vermitteln. Dies ermöglicht eine effektive Kommunikation und Schulung in diversen Teams und an verschiedenen Standorten. Entdecken Sie die Möglichkeiten mit HeyGen noch heute.
Ja, HeyGen unterstützt die Lokalisierung von Videos, um konsistentes Training über verschiedene Regionen und Sprachen hinweg zu gewährleisten, ohne dass Filmmaterial neu gedreht werden muss. Durch den Einsatz von KI ermöglicht HeyGen effektives globales Unternehmens-Training.
Nein, die Plattform von HeyGen ist benutzerfreundlich und ermöglicht es jedem, professionelle Schulungsvideos zu erstellen, ohne über Videobearbeitungsfähigkeiten zu verfügen. Beginnen Sie einfach mit HeyGen, indem Sie sich hier kostenlos registrieren.
Durch den Einsatz von KI-gesteuerter Videoproduktion reduziert HeyGen den Bedarf an kostspieligen Produktionsressourcen und vereinfacht die Aktualisierung von Schulungsvideos, was die Gesamtkosten für die Schulung erheblich senken kann.