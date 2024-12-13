HeyGen für Unternehmen
Das ultimative Unternehmen
Videoplattform
Entwickelt für Skalierbarkeit. Unterstützt durch erstklassige Sicherheit. HeyGen ist die ultimative Unternehmensvideoplattform, die mit Sicherheit, Skalierbarkeit und Support als Kernstück entwickelt wurde, sodass Sie KI-Videos mit Vertrauen in Ihrer Organisation einsetzen können. Erstellen Sie hochwertige Videos ohne die Notwendigkeit teurer Produktionsressourcen, wodurch Sie effektiv Zeit sparen und die Ressourcenzuweisung verbessern.
Von zahlreichen Nutzern vertraut
Über 85.000 Kunden
Marketing
Befähigen Sie Ihr Marketingteam dazu, effizient professionelle KI-Videos in großem Umfang zu produzieren. Ob Sie ein neues Produkt einführen, die Kampagnenleistung verbessern oder die persönliche Ansprache optimieren möchten, verstärken Sie Ihre Videomarketingstrategie mit unserem KI-Video-Generator, der die Vorteile von KI-Videos im Marketing hervorhebt.
Lernen & Entwicklung
Ob bei der Erstellung von Vorlesungen, Tutorials oder ermutigenden Botschaften, HeyGen vereinfacht die Produktion von fesselnden KI-Videoinhalten, die bei weltweiten Publikum Anklang finden und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Erleben Sie mühelose Videokreation mit unserem KI-Videomacher.
Verkauf
Erstellen Sie sofort dynamische Präsentationen und personalisierte KI-Videos für beschäftigte Vertriebsmitarbeiter, die es ihnen ermöglichen, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Von ausgehenden Verkaufsansprachen bis zu Vorab-Einführungen – heben Sie sich in jeder Phase des Verkaufsprozesses mit unserem Video-KI-Generator ab.
Vorteile und Wert
Nahtlose globale Zusammenarbeit
für mühelose KI-Videoerstellung
Ermöglichen Sie Teams eine effiziente Zusammenarbeit mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, gemeinsamen Arbeitsbereichen und schneller Einarbeitung. Eine sichere Videoverwaltung ist garantiert, um die Einhaltung von Compliance und Datenschutz in allen Abteilungen zu gewährleisten, insbesondere bei der Erstellung von KI-Videos. Die Hervorhebung der Bedeutung globaler Zusammenarbeit im Geschäftsleben, hilft Teams, effizient über Grenzen hinweg zu arbeiten.
Professionelle Qualität
Verleihen Sie Ihrer Marke Leben mit atemberaubenden KI-Avataren in 4k
Verleihen Sie Ihrer Marke Leben mit atemberaubenden KI-Avataren in 4K. Verbessern Sie Ihre Videoinhalte mit unserem KI-Videogenerator, der Studioqualität 4K-Avatare bietet. Unsere Avatare sind die lebensechtesten in der Branche, angetrieben von proprietärer Lippen-Synchronisationstechnologie, die unübertroffenen Realismus in jeder KI-Videoerstellung liefert. Halten Sie hohe Engagement mit Avataren, die die Identität Ihrer Marke verkörpern.
Globales Publikum
Machen Sie Ihre Marke weltweit in über 170 Sprachen und Dialekten bekannt
Erweitern Sie die globale Reichweite Ihrer Marke in über 170 Sprachen und Dialekten. Mit Werkzeugen wie dem Korrekturlesen für Videoübersetzungen behalten Sie die Kontrolle über Ihre Botschaft in jeder Sprache. Vorschau von Skripten, Zeile für Zeile bearbeiten und den Ton anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos Ihre Markengeschichte genau erzählen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, mit unterschiedlichen Zielgruppen in Resonanz zu treten, indem sie die Einzigartigkeit bewahrt, die Ihre Marke definiert, unabhängig von der Sprache.
Zusammenarbeit
Vereinheitlichen Sie Ihr Unternehmen durch sofortige Zusammenarbeit in globalen Teams
Vereinheitlichen Sie Ihre Organisation durch nahtlose Zusammenarbeit zwischen globalen Teams. Laden Sie schnell Teammitglieder ein und weisen Sie Rollen in gemeinsamen Bereichen zu. Unsere rollenbasierte Zugriffskontrolle, asynchrone Kommentierung und Offline-Kollaborationstools vereinfachen die Überprüfungen und halten Projekte reibungslos am Laufen. Ersetzen Sie traditionelle Meetings durch präzises Feedback mittels asynchroner Videokommentare, um den Workflow Ihres Teams bei der Videoproduktion zu beschleunigen.
Marken-Kit
Stellen Sie die Markenkonsistenz mit einem von der Firma genehmigten visuellen Kit sicher
Stellen Sie die Markenkonsistenz mit einem von der Firma genehmigten visuellen Kit sicher. Importieren Sie Ihr Brand Kit in HeyGen, um Ihre Markenstimme, Ihren Stil und Ihre Aussprachepräferenzen für wichtige Begriffe zu definieren. Jedes Video entspricht Ihrer Marke und erhält einen einheitlichen Ton über alle Ihre KI-Videoinhalte hinweg mühelos bei.
Case Study: Trivago Key Results
App-Integrationen
Integriere HeyGen in
Ihre bestehenden Arbeitsabläufe mühelos
Fügen Sie sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf ein, um die Videoproduktion zu optimieren. HeyGen integriert sich perfekt in führende Plattformen und ermöglicht so eine effiziente KI-Videoproduktion, das Teilen und Skalierbarkeit.
Ton
Automatisieren Sie robustes Video-Storytelling in großem Maßstab. Mit HeyGen und Clay erstellen Sie fesselnde, personalisierte Verkaufs- und Marketing-KI-Videos.
Tolstoi
Mit HeyGen und Tolstoy können Sie KI-Avatare nutzen, um Produkte zu präsentieren und mühelos Verkäufe auf Ihrer E-Commerce-Website zu steigern.
Repurpose.io
Nutzen Sie HeyGen und Repurpose.io, um überzeugende KI-Videos auf allen wichtigen sozialen Medien zu erstellen und zu verbreiten, während Sie Ihre Inhalte konsistent halten.
Mindstamp
Mit HeyGen und Mindstamp können Sie Quizze, Formulare und andere interaktive Elemente hinzufügen, um Zuschauer zu fesseln und ihre Teilnahme an der KI-Videogenerierung zu steigern.
Hubspot
Verwandle Blog-Inhalte sofort in fesselnde Influencer-Style KI-Videozusammenfassungen mit HeyGen und HubSpot – ideal, um die Wirkung in sozialen Medien zu verstärken.
Zapier
Nutzen Sie HeyGen und Zapier, um KI-Videos in über 175 Sprachen zu erstellen und automatisieren Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie tausende von Anwendungen verknüpfen.
Canva
Verwandle statische Designs in fesselnde, von KI angetriebene Videos. Mit HeyGen und Canva erwecke deine Visualisierungen zum Leben, indem du Designelemente in dynamischen Videoinhalt umwandelst.
Adobe Express
Verwandeln Sie mühelos atemberaubende Bilder in narrative KI-Videos. Mit HeyGen und Adobe Express erstellen Sie mühelos dynamisches Storytelling aus Bildern.
Höchste Standards in Vertrauen & Sicherheit
HeyGen entspricht globalen Standards und bietet Gewährleistung für den Datenschutzbedarf Ihrer Organisation. Unser engagiertes Team für Vertrauen & Sicherheit garantiert die Sicherheit Ihrer Daten und gewährleistet eine ethische Nutzung von KI.
Häufig gestellte Fragen für Unternehmen
HeyGen für Unternehmen ist ein Abonnement-Angebot, das für Geschäftskunden entwickelt wurde, die fortgeschrittene KI-Videoerstellungsfunktionen, Kontrolle und Sicherheit benötigen. Es ermöglicht Teams, realistische Videoinhalte effizient zu erstellen, anzupassen und zu verwalten, während gleichzeitig Unternehmenssicherheit und Support gewährleistet werden. Erfahren Sie mehr über dieses Angebot und sehen Sie, wie HeyGen die Videomarketingstrategien Ihres Unternehmens verbessern kann.
HeyGen integriert Funktionen wie Studioqualität-Avatare, fortschrittliche Übersetzungswerkzeuge und Prioritätsverarbeitung, die Unternehmen dabei helfen, durch die Verbesserung von Videomarketingstrategien global mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten. Mit Werkzeugen, die die Erstellung von qualitativ hochwertigem Inhalt auslagern, werden Ihre Bemühungen zur Steigerung des Engagements auf verschiedenen Plattformen verstärkt.
HeyGen für Unternehmen bietet unbegrenzte Videoerstellung, verbesserte Sicherheit und dedizierten Support, was es im Vergleich zu HeyGen für Teams für größere Organisationen ideal macht. Erweiterte Fähigkeiten und Ressourcen kommen den komplexen Anforderungen von Großunternehmen entgegen.
HeyGen für Unternehmen eignet sich für Abteilungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Lokalisierung und L&D und hilft mittleren bis großen Organisationen dabei, wirkungsvolle Videoinhalte in großem Umfang zu erstellen. Es entspricht den Zielen und Herausforderungen, mit denen verschiedene Geschäftsbereiche konfrontiert sind.
Nein, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Daten sicher und privat sind und nicht dazu verwendet werden, unsere KI-Systeme zu trainieren oder mit anderen Daten zu kombinieren. Datenintegrität und Sicherheit stehen im Vordergrund unseres Angebots und gewährleisten optimalen Schutz.
Sie können sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung setzen, um eine Demo zu sehen und kostenlos zu beginnen. Entdecken Sie das Potenzial von HeyGen mit einem Test und sehen Sie die Ergebnisse aus erster Hand.
Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten, die Ihren Anforderungen entspricht. Nutzen Sie die Möglichkeiten von HeyGen im gesamten Unternehmen mühelos.
Die Preisgestaltung ist auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten, einschließlich Teamgröße und Funktionen. Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um ein Angebot zu erhalten, das Ihnen hilft, ein Paket zu finden, das zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passt.
Ihr Paket beinhaltet rund um die Uhr technischen Support und einen Kunden-Erfolgsmanager für Strategieberatung sowie Trainingseinheiten für Ihr Team. Umfassende Dienstleistungen garantieren einen reibungslosen Betrieb und Nutzung.
HeyGen Enterprise bietet eine regelmäßige jährliche Rechnungsstellung mit detaillierten Rechnungen und verfügbarem Support für Abrechnungsfragen. Dieser systematische Ansatz gewährleistet klare und überschaubare finanzielle Verpflichtungen.
Sie können unser Vertriebsteam hier kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen bei der Erkundung von HeyGen für Unternehmen zu helfen, indem wir personalisierte Unterstützung und Einblicke in unsere Produkte bieten.