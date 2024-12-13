Lernkurse - Anwendungsfall
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie ein breiteres Publikum mit Online-Lernkursen
Egal, ob Sie Online-Lernkurse, Vorlesungen, Tutorials oder motivierende Nachrichten erstellen, der KI-Videomacher von HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller, ansprechender Videos. Diese KI-Videos fesseln weltweite Zuschauer und tragen dazu bei, eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Vorteile und Wert
Binden Sie ein, skalieren Sie und vereinfachen Sie die Erstellung von Kursen mit KI-gestützter Videoproduktion
Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Online-Lernkursen, ohne dabei Qualität einzubüßen
Überspringen Sie lange Produktionszyklen und erstellen Sie hochwertige KI-Videos in Minuten. Ob Sie eine Vorlesung halten, Lernende mit motivierenden Gesprächen inspirieren oder sie durch Tutorials führen, unser KI-Video-Generator ermöglicht eine schnellere Produktion, ohne bei der Inhaltsqualität Abstriche zu machen. Nehmen Sie KI ermöglicht maßgeschneiderte Lernerfahrungen und genießen Sie die Verbesserung von Personalisierung, Effizienz und Engagement durch fortschrittliche KI-Technologien.
Fesseln Sie Lernende in Online-Kursen mit lebensechten KI-Avataren
Wählen Sie aus einer Bibliothek vielfältiger KI-Avatare oder erstellen Sie Ihren digitalen Zwilling, der Ihren einzigartigen Stil und Ihre Stimme widerspiegelt. Mit präzisen Gesichtsausdrücken, natürlichen Gesten und fortgeschrittenem Lippen-Synchronisieren bleiben die Lernenden auf den Stoff konzentriert, den Sie in Ihren Online-Lernkursen präsentieren.
Inhalte mit KI-Video-Generatoren für ein globales Publikum skalieren
Übersetzen und lokalisieren Sie Ihre KI-Videos in über 170 Sprachen und Dialekte mit KI-gestützten Werkzeugen mit nur ein paar Klicks. Bieten Sie Lernenden weltweit bedeutungsvollen Inhalt mit genauen Übersetzungen, die Lippenbewegungen in Ihren Online-Lernkursen synchronisieren.
Kundenerfahrungen
Erforschen Sie, wie L&D-Profis Lerninhalte mit KI-Videoerstellungstools transformieren
TechMix ermächtigt internationale Partner zur Erstellung von AI-Videos
Vom Überwinden von Sprachbarrieren bis hin zur Skalierung von Schulungen liefert TechMix wirkungsvolle Bildungsinhalte für internationale Vertriebspartner unter Verwendung von HeyGen.
Equity Trust erstellt mit HeyGen 12 KI-Videos pro Stunde
Erfahren Sie, wie Equity Trust HeyGen nutzt, um Ressourcenbeschränkungen zu überwinden, die Erstellung von Inhalten zu skalieren und wirkungsvolle, professionelle KI-Videos mit der 5-fachen Geschwindigkeit zu liefern.
“We knew that simply providing written content wasn't going to be effective in keeping our partners engaged. Using HeyGen’s avatars, we could create content that’s informative, fun, and interactive. It makes learning a more dynamic experience.”
Wie man
online Lernkurse mit HeyGen erstellt
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie schnell und einfach professionelle Lernvideos zu erstellen. Starten Sie Ihre Reise hier und entdecken Sie die Vorteile.
Durchstöbern Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die speziell für Online-Lernkurse entwickelt wurden. Egal, ob Sie eine Vorlesung, ein Tutorial oder einen motivierenden Vortrag erstellen, wählen Sie ein Layout, das zu Ihrem Lehrstil passt. Wenden Sie sofort Ihr Marken-Kit an, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen KI-Videoersteller-Avatar aus, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken. Fügen Sie relevante Hintergründe und B-Roll-Material hinzu, um die Lernenden während der Online-Lernkurse zu fesseln.
Passen Sie Texte, Schriftarten und Farben mit den Drag-and-Drop-Tools von HeyGen an. Integrieren Sie Markenelemente und verfeinern Sie die Visualisierungen, um sie an Ihre Lernziele anzupassen und den Vorlieben Ihres Publikums gerecht zu werden.
Bereichern Sie Ihre KI-Videos mit Animationen, Grafiken und Visualisierungen aus der Bibliothek von HeyGen. Dies wird dabei helfen, komplexe Themen zu veranschaulichen und das Engagement in Ihren Online-Lernkursen zu maximieren.
Sobald Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, exportieren Sie Ihr fertiges Video in Ihrem bevorzugten Format und teilen Sie es mit Lernenden auf verschiedenen Plattformen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
Sie können dank der KI-Funktionen der Plattform vielfältige Lernmaterialien erstellen – Videovorlesungen, Tutorials, Motivationsvideos und mehr.
Absolut. Ob für E-Learning-Plattformen, Mitarbeiterschulungen oder im Klassenzimmer, HeyGen hilft Ihnen dabei, ansprechende Videos zu liefern, die die Aufmerksamkeit der Lernenden aufrechterhalten.
Unsere KI-Avatare dienen als virtuelle Präsentatoren, mit realistischen Gesichtsausdrücken und synchronisierter Lippenbewegung. Sie können aus vorgefertigten Avataren wählen oder Ihren eigenen erstellen.
Ja, das Übersetzen Ihrer Videos in mehr als 170 Sprachen ist dank der fortschrittlichen Lokalisierungsfunktionen von HeyGen schnell und unkompliziert.
Auf jeden Fall. HeyGen ist benutzerfreundlich und bietet Vorlagen sowie intuitive Bearbeitungsmöglichkeiten, um Neulingen zu helfen, polierte, professionelle Videos zu erstellen.
Üblicherweise umfasst die Produktion das Anstellen eines Teams, das Filmen und mehrere Bearbeitungsdurchgänge. Mit HeyGen können Sie in Minuten polierte Videos erstellen – ideal für Pädagogen, die schnell produzierten Inhalt wünschen.
Natürlich. Sie können Hintergründe, grafische Elemente, Schriftarten und Farben auswählen, die zu Ihrem Markenauftritt oder Kursstil passen.
KI-Avatare beseitigen die Notwendigkeit von Kameraauftritten, Nachdrehs oder umfangreichen Bearbeitungen. Sie sind ideal, um Ihren Content konsistent zu skalieren.
Einfach anmelden, eine Vorlage auswählen oder von Grund auf beginnen, Ihren Avatar wählen und Ihr Skript hochladen. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche führt Sie durch jeden Schritt.
HeyGen unterstützt mehrere Videoexportformate, was das Teilen von Inhalten auf Plattformen wie YouTube oder in internen Systemen vereinfacht.
Ja, flexible Preispläne kommen jedem entgegen, von einzelnen Lehrkräften bis hin zu großen Unternehmen.
Ja, die fortschrittlichen Funktionen von HeyGen unterstützen interaktive Elemente, wie Quizze oder verzweigte Szenarien, um ein persönlicheres Erlebnis für Ihre Lernenden zu schaffen.