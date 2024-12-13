HeyGen App-Integrationen
Das App-Partner-Ökosystem von HeyGen verbindet sich nahtlos mit beliebten Apps und bringt die Vorteile der KI-Videoproduktion direkt in Ihre Arbeitsabläufe. Genießen Sie die Einfachheit, hochwertige KI-Videos schnell und effizient zu erstellen, ohne den Aufwand, zwischen Werkzeugen wechseln zu müssen. Verwandeln Sie Ihren Inhalt heute mit effektiver KI-Videoerstellung.
Produktivität
Zapier
Verwandeln Sie Ihr visuelles Storytelling und Ihren operativen Ablauf. Mit HeyGen und Zapier können Sie KI-Videos in über 175 Sprachen erstellen und Arbeitsabläufe mit tausenden verbundenen Apps automatisieren. Diese Zusammenarbeit bietet erstklassige Möglichkeiten für die Erstellung von KI-Videos und das Teilen von Inhalten, was die Auswirkungen von KI auf das Content-Marketing demonstriert.
Produktivität
Clay
Automatisieren Sie Ihr Video-Storytelling im großen Stil. HeyGen und Clay ermöglichen es Ihnen, personalisierte Verkaufs- und Marketingvideos zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln – vollständig automatisiert von der Erstellung bis zum Versand. Lassen Sie Ihre Inhalte mit effektiver KI-Videoerstellung glänzen.
Content-Management
HubSpot
Verbessern Sie Ihre Inhaltsstrategie! Mit HeyGen und HubSpot verwandeln Sie Blogbeiträge sofort in Influencer-Style KI-Videozusammenfassungen – ideal für soziale Medien und die Interaktion mit dem Publikum.
Übersetzung
YouTube-Videos übersetzen
Der einfachste Weg, Ihre YouTube-Videos zu übersetzen! Verbinden Sie Ihr YouTube-Konto, um auf all Ihre Inhalte in einem praktischen Dashboard zuzugreifen. Übersetzen Sie Ihre Videos in Massen in mehrere Sprachen, ohne den mühsamen Download- und Upload-Prozess.
Marketing
Adobe Express
Verwandle atemberaubende Bilder in fesselnde Videoerzählungen. Mit HeyGen und Adobe Express kannst du statische Bilder in dynamische Geschichten umwandeln, die darauf ausgelegt sind, deinen Inhalt aufzuwerten und dein Publikum zu fesseln.
Marketing
Canva
Verwandle statische Designs in von KI angetriebene Videos. Mit HeyGen und Canva kannst du deine Entwürfe sofort in fesselnde Videoinhalte umwandeln – keine Kamera, Crew oder Bearbeitung erforderlich!
Marketing
ChatGPT
Verwandle Text in fertige Videos für die Produktion. Mit HeyGen und ChatGPT kannst du AI-generierten Text sofort in wirkungsvolle Visualisierungen für Verkauf, Schulungen und Inhalte in sozialen Medien umwandeln.
Marketing
Trupeer
Fügen Sie Ihren Bildschirmaufnahmen eine persönliche Note hinzu. Mit Trupeer und HeyGen können Sie Ihren Bildschirm aufnehmen und Text-zu-Video verwenden, um mühelos hochwertige Produkt-Demos und Dokumentationen zu erstellen.
L&D
FlowShare
Verbessern Sie Trainings- und Einarbeitungserlebnisse. Mit HeyGen und FlowShare können Sie Avatar-geführte Videos aus Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen, ohne filmen oder bearbeiten zu müssen. Erleben Sie die Effektivität von KI im E-Learning, um Ihre Lernmodule effizient zu verbessern.
E-Commerce
Tolstoy
Fesseln und konvertieren Sie Ihre Kunden. Mit HeyGen und Tolstoy können Sie KI-Avatare nutzen, um Produkte zu präsentieren, Zuschauer zu leiten und Verkäufe direkt von Ihrer E-Commerce-Plattform aus anzukurbeln. Entdecken Sie wie KI den E-Commerce verwandelt mühelos.
E-Commerce
Repurpose.io
Vereinfachen Sie das Teilen von Inhalten. Mit HeyGen und Repurpose.io können Sie KI-Videos erstellen und auf den großen Plattformen verteilen – und sicherstellen, dass Ihr Inhalt optimiert, konsistent und bereit zur Interaktion ist.
Partnerschaft mit HeyGen
Bauen. Verdienen. Kreieren
Skalieren Sie Videos, optimieren Sie Arbeitsabläufe und steigern Sie das Engagement mit den innovativen KI-Videokreationstools von HeyGen.
API-Partner
Interessiert daran, Ihre App mit den effektiven KI-Videoerstellungstools von HeyGen zu verbessern? Integrieren Sie HeyGens Video-APIs und ermöglichen Sie Ihren Nutzern, direkt in Ihrer App ansprechende Videos zu produzieren.
Agenturpartner
Möchten Sie Ihren Kunden KI-gesteuerte Videos in Studioqualität bieten? Werden Sie Teil unseres Agenturpartnerprogramms für exklusive Schulungen und Provisionen als zertifizierter Partner.
