HeyGen App-Integrationen

Entfesseln Sie die Kraft der KI

Videoproduktion mit

App-Integrationen

Das App-Partner-Ökosystem von HeyGen verbindet sich nahtlos mit beliebten Apps und bringt die Vorteile der KI-Videoproduktion direkt in Ihre Arbeitsabläufe. Genießen Sie die Einfachheit, hochwertige KI-Videos schnell und effizient zu erstellen, ohne den Aufwand, zwischen Werkzeugen wechseln zu müssen. Verwandeln Sie Ihren Inhalt heute mit effektiver KI-Videoerstellung.

Von zahlreichen Nutzern vertraut

Über 85.000 Kunden

Verbinden und erschaffen

Erkunden Sie das App-Partner-Ökosystem von HeyGen

L&D

Mindstamp

Machen Sie Ihre Videos interaktiv! Mit HeyGen und Mindstamp können Sie Quizze, Formulare und mehr hinzufügen, um die Zuschauerbindung und -beteiligung zu erhöhen.

Partnerschaft mit HeyGen

Bauen. Verdienen. Kreieren

Skalieren Sie Videos, optimieren Sie Arbeitsabläufe und steigern Sie das Engagement mit den innovativen KI-Videokreationstools von HeyGen.

App-Partner

Möchten Sie Ihre App mit den leistungsstarken Videogenerierungstools von HeyGen verbessern? Integrieren Sie HeyGens Video-APIs, damit Ihre Nutzer direkt in Ihrer Anwendung ansprechende, von KI generierte Videos erstellen können.

Partnerprogramme

Möchten Sie Geld verdienen, indem Sie HeyGen bewerben? Teilen Sie HeyGen und erhalten Sie Belohnungen, wenn sich Ihr Publikum anmeldet. Diese Gelegenheit ist perfekt für Vermarkter und Influencer gleichermaßen.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

FAQs

HeyGen's App-Partner-Ökosystem integriert sich nahtlos in beliebte Apps, um die Erstellung von AI-Videos in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu optimieren.

HeyGen und Zapier arbeiten zusammen, um KI-Videos in mehreren Sprachen zu erstellen und Arbeitsabläufe mit zahlreichen verbundenen Anwendungen zu automatisieren.

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, YouTube-Videos direkt in mehrere Sprachen zu übersetzen, ohne Inhalte herunterladen und neu hochladen zu müssen.

HeyGen und Canva verwandeln gemeinsam statische Designs in dynamische, von KI angetriebene Videos und vereinfachen damit die Videoproduktion.

HeyGen und HubSpot ermöglichen es Benutzern, Blogbeiträge schnell in KI-Videozusammenfassungen umzuwandeln, um die Inhaltsstrategie für soziale Medien zu verbessern.

