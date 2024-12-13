Vertriebsansprache - Anwendungsfall
Vertriebsansprache-Videos, um Interessenten in jeder Phase des Kaufprozesses zu engagieren
Der Vertriebsansatz dreht sich alles darum, echte Verbindungen zu schaffen. HeyGen vereinfacht, wie Sie überzeugende Vertriebsansprache-Videos erstellen, die Aufmerksamkeit erregen, Leads einbinden und Geschäfte vorantreiben, ohne die Mühe, ein Video aufzunehmen. Von ausgehenden Pitches bis hin zu Vorab-Anruf-Einführungen und Nachbesprechungs-Zusammenfassungen können Sie in jedem Schritt des Vertriebsansatzes mit personalisierten Videos glänzen.
Vorteile und Wert
Agieren Sie intelligenter, folgen Sie schneller nach und schließen Sie mehr Geschäfte ab
Durchbrechen Sie das Rauschen mit personalisierter Kundenansprache
Traditionelle E-Mail-Ansprache und Anrufe werden oft übersehen. Studien zeigen, dass Relevanz und Vertrauenswürdigkeit Schlüsselfaktoren in effektiver Kommunikation sind. HeyGens Videotools ermöglichen es Ihnen, persönliche Akzente großflächig zu setzen, ohne zusätzliche Zeit oder Mühe zu verbrauchen. Dies stellt sicher, dass sich jede Kontaktperson wertgeschätzt fühlt und bezieht Verkaufsvideo-Beispiele mit ein, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Tippen Sie einfach ein Skript und erstellen Sie mit einem Klick viele Versionen Ihrer personalisierten Videobotschaft, die auf verschiedene Interessenten, Problempunkte oder Branchen zugeschnitten sind.
Zeit sparen und persönlich bleiben mit Verkaufsvideos
Hochwertige, personalisierte Verkaufsvideos zu erstellen, muss nicht Ihre Zeit rauben. Die intuitive Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Minuten professionelle, individuelle Videos zu produzieren, sodass Sie sich auf das Abschließen von Geschäften konzentrieren können, anstatt Videos aufzunehmen. Mit vorgefertigten Vorlagen, lebensechten KI-Avataren und nahtloser Bearbeitung bewahren Sie eine persönliche Note und sparen Zeit, um Beziehungen aufzubauen und Geschäfte abzuschließen. Die Kombination dieser Werkzeuge mit Erkenntnissen aus personalisierten Marketingtrends verbessert Ihre Gesamtstrategie.
Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit ansprechenden Video-Nachfassaktionen
Nachfassen ist entscheidend, kann aber monoton wirken. Mit HeyGen können Sie mühelos personalisierte Vertriebsansprache-Videos erstellen, die Hauptpunkte hervorheben, Fragen beantworten und Vertrauen aufbauen, um Ihre Geschäfte auf Kurs zu halten. Keine Rückmeldung? Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Interessenten sanft erinnern oder mit Hilfe von Videos neue Einsichten teilen, um das Gespräch wiederzubeleben. Das Verständnis der Bedeutung von Video-Engagement kann die Antwortraten deutlich verbessern.
Kundenerfahrungen
Sehen Sie, wie Verkaufsteams mit KI herausragen
Wie man
Personalisierte Verkaufsvideos mit HeyGen erstellt
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie damit, Verkaufs-Ansprechvideos zu erstellen, die Interesse wecken und Verbindungen aufbauen – keine Kamera erforderlich.
Machen Sie Ihre Videos einzigartig, indem Sie eine zweiminütige Aufnahme hochladen, damit HeyGen ein realistisches Avatar von Ihnen erstellen kann.
Laden Sie Ihr Skript hoch und verknüpfen Sie es mit Ihrem Avatar. Binden Sie Produktvisualisierungen, Bildschirmaufnahmen oder individuelle Hintergründe ein, um eine wirklich persönliche Videobotschaft zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Interessenten zugeschnitten ist.
Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Farben, Schriftarten und Layouts zu ändern. Fügen Sie persönliche Elemente hinzu, wie den Namen oder das Unternehmen des Interessenten, sowie Branding-Elemente wie Ihr Logo, um sicherzustellen, dass das Video maßgeschneidert und professionell wirkt.
Laden Sie nahtlos eine CSV-Datei hoch oder verbinden Sie HeyGen mit Ihrem CRM. HeyGen kann automatisch für jeden neuen Kontakt personalisierte Videos erstellen, was Ihnen Zeit spart und gleichzeitig eine persönliche Note bewahrt.
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie es über Ihre Kanäle. Oder integrieren Sie HeyGen in Ihr CRM, MAP und andere Plattformen, um das Versenden zu automatisieren.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen verwendet von KI generierte Avatare und anpassbare Skripte, um maßgeschneiderte Videos für verschiedene Interessenten zu erstellen. Durch die Integration von KI-Technologie können Benutzer mühelos Videos produzieren, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung von ansprechenden Folgevideos, um wichtige Punkte zu verstärken und Vertrauen aufzubauen. Die Verwendung von Videos ermöglicht eine dynamischere und persönlichere Art, erneut Kontakt zu Interessenten aufzunehmen.
HeyGen kann die Erstellung von Videos für großangelegte Kampagnen automatisieren und gewährleistet dabei eine persönliche Note für jeden Lead. Seine Skalierbarkeit macht es ideal für umfangreiche Marketingaktionen.
Mit den vielseitigen Werkzeugen von HeyGen können Sie Intro-Videos, Produkt-Demos, Nachfassaktionen und mehr erstellen. Von der Einführung bis zum Abschluss von Geschäften unterstützt HeyGen jede Phase des Verkaufsprozesses.
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos zu exportieren und auf verschiedenen Plattformen zu teilen sowie mit CRM-Systemen zu integrieren. Direkte Teilungsoptionen machen die Verteilung mühelos und erhalten die Integrität Ihres Arbeitsablaufs.