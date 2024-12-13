KI-Avatar-Generator

Warten Sie nicht länger auf Produktionsteams. Mit den UGC-Avataren von HeyGen können Sie mehrere Anzeigenvarianten erstellen – ganz ohne Dreh. Testen Sie Hooks, variieren Sie Perspektiven und skalieren Sie Kampagnen schneller als je zuvor – mit echten, KI-gesteuerten menschlichen Avataren.

KI UGC Avatar-Generator

Erstelle mit KI-Avataren UGC, der das Scrollen stoppt.

Erstellen Sie Videoanzeigen für einen Bruchteil der Kosten.

Teste Hunderte von Erstellern

Setzen Sie hunderte von Avatar-Personas ein, ohne Talent einzustellen. Testen Sie Gesichter, Stimmen und Tonlagen, um die leistungsstärksten Kombinationen zu finden.

Lager-Avatarvorlagen

Erstellen Sie AI UGC-Videos in Minuten

Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von KI-Avataren oder erstellen Sie eine individuelle Avatar-Ersteller-Version von sich selbst. Ideal für Content-Ersteller, Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die dynamische Video-Lösungen benötigen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen.

Vielseitige KI-Avatar-Bibliothek

Stöbern Sie in über 500 Avataren, die jeweils für verschiedene Branchen, Zielgruppen und kreative Ambitionen gestaltet wurden. Ihr perfektes Gegenstück wartet bereits auf Sie.

Industry-Specific Options

Wir bieten Designs, die auf jede Branche und jeden Bedarf zugeschnitten sind, einschließlich des Gesundheitswesens, Einzelhandels, Unternehmensbereichs und kreativer Sektoren.

Zeitsparende Lösung

Warum von Grund auf neu beginnen, wenn Sie mit Perfektion starten können? Unsere fertigen Avatare sparen Ihnen Stunden an Designzeit und es ist kein Fotografieren notwendig.

Beginne mit deinem Avatar

Laden Sie für die beste Genauigkeit ein Foto hoch oder überspringen Sie es und lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf, indem Sie einen Avatar mit einem Textbefehl erstellen.

Mit Textaufforderungen generieren

Wenn deine Vorstellungskraft die Voreinstellungen überholt, nutze Textaufforderungen, um etwas zu erschaffen, das einzigartig deins ist. Beschreibe das Outfit, die Umgebung oder die Atmosphäre, die du dir vorstellst, und HeyGen kümmert sich um den Rest.

Stöbern Sie in Look-Paketen

Tauchen Sie ein in eine kuratierte Bibliothek von voreingestellten Stilen, von kühner Geschäftskleidung bis hin zu mythischen Abenteurern. Look Packs bieten Ihnen sofortigen Zugang zu polierten Looks, die auf spezifische Themen und Anlässe zugeschnitten sind.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Interaktive Avatar-FAQs

Ein interaktiver KI-Avatar von HeyGen ist eine lebensechte digitale Figur, die in Echtzeitgesprächen interagiert. Er geht über Chatbots hinaus mit KI-gesteuerter Sprache, Gestik und Mimik für menschenähnliche Interaktionen.

HeyGen ermöglicht es Ihnen, KI-Avatare aus Fotos, Textaufforderungen oder seiner Bibliothek von über 500 Charakteren zu erstellen und anzupassen. Diese Avatare können sprechen, sich bewegen und sich mit Hilfe fortgeschrittener KI anpassen, was sie ideal für Videos, Kundenservice und Content-Erstellung macht.

Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Version für die Erstellung von KI-Avataren, das Hinzufügen von Stimmen und das Erstellen kurzer Videos. Premium-Pläne schalten erweiterte Funktionen wie HD-Rendering, Anpassung und kommerzielle Nutzung frei.

HeyGen-Avatare nutzen KI, um den Tonfall zu verstehen, Antworten anzupassen und natürliche Bewegungen darzustellen. Sie sind animiert, mehrsprachig und ansprechender als traditionelle textbasierte Chatbots.

Ja, HeyGen-Avatare sind für die Videoproduktion konzipiert. Sie können im Marketing, E-Learning, in der betrieblichen Weiterbildung und im Kundensupport eingesetzt werden und liefern hochwertige, von KI generierte Inhalte.

Sie können das Aussehen, die Stimme, die Sprache und die Gesten eines Avatars anpassen. Verwenden Sie Look-Pakete für schnelles Styling oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch, um eine einzigartige, von KI angetriebene digitale Persönlichkeit zu erstellen.

Ja, HeyGen-Avatare sprechen über 175 Sprachen und Dialekte, was sie ideal für globale Kommunikation, Training und Kundenbindung macht.

Unternehmen, Pädagogen und Inhaltsproduzenten verwenden HeyGen Avatare für Marketing, Schulungen, soziale Medien, virtuelle Veranstaltungen und automatisierten Kundenservice.

HeyGens KI-Avatar-Video-Generator synchronisiert Sprache mit realistischen Gesichtsausdrücken und Bewegungen und erstellt so dynamische, ansprechende Inhalte ohne die Notwendigkeit von Kameras oder Schauspielern.

HeyGens Look Packs bieten fertige Avatare für Business, Unterhaltung, Gaming und globale Industrien, die Ihnen helfen, in Sekunden den richtigen Avatar zu finden.

