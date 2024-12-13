Unterhalte dich mit deinem interaktiven Avatar

Wünschen Sie sich, dass Ihr Avatar Gespräche führen kann? Was einst ein Traum war, ist jetzt Wirklichkeit. Diese Avatare können als Support-Agenten, Produktspezialisten oder sogar an Ihren Zoom-Anrufen teilnehmen, dank der neuesten Fortschritte bei AI-Videoerstellern. Entdecken Sie, wie die zunehmende Bedeutung von KI im Journalismus diese Fortschritte beeinflusst hat.