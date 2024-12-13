background image

VERSANDT: HERBST 2024

HeyGen Herbst 2024:
Neue Funktionen & Preisaktualisierungen

Beleben Sie Ihre Avatare mit den neuen Fähigkeiten des KI-Videogenerators, die Ihre Kreativität für eine schnellere Videoproduktion entfachen.

video thumbnail

KI-Avatar

Entdecke vier neue Fähigkeiten für KI-Avatare

HeyGen aktualisiert seine Plattform rasch und führt über 50 neue digitale Akteure und interaktive Avatare ein. Der KI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen nun, wie durch Zauberhand Avatare zu erstellen, was endlose Möglichkeiten für die Videoproduktion bietet.

background image

KI-Avatar

Eine neue Besetzung von KI-Schauspielern, bereit für Ihre Anweisungen

Wir sind weltweit gereist, um eine vielfältige Auswahl an Schauspielern in verschiedenen Echtzeit-Umgebungen zu erfassen. Mit über 500 KI-Avataren und ihren mehr als 400 anpassbaren Erscheinungsbildern wird Ihre Videokreationserfahrung noch spannender. Entdecken Sie, wie dies mit den digitalen Trends in den Medien zusammenhängt.

video thumbnail

Looks generieren

Erstelle einen beliebigen Avatar nur anhand einer Aufforderung

Erstellen Sie praktisch jeden Avatar, indem Sie einfach einen Prompt angeben. Unser fortschrittlicher KI-Videogenerator kann Ihre Ideen schnell zum Leben erwecken – keine Kamera erforderlich.

ein Mann in einer gelben Jacke auf einem Berggipfelein Mann in einer gelben Jacke auf einem Berggipfel

Chrome-Erweiterung

Verwandle Sprachaufnahmen in Videos

Verwandle deine Sprachaufnahmen in beeindruckende Videos. Lade deine reinen Sprachaufnahmen bei HeyGen hoch, und unser zuverlässiger KI-Video-Generator wird sie mit einem Avatar-basierten Videoerlebnis bereichern.

FaceSwap-Oberfläche mit Bearbeitungsoption für das Aussehen und Funktion zum Hochladen von Gesichtern.FaceSwap-Oberfläche mit Bearbeitungsoption für das Aussehen und Funktion zum Hochladen von Gesichtern.

Avatar 3.0

Unsere bisher realistischste Technologie

Erleben Sie unseren fortschrittlichsten KI-Videogenerator mit Avataren, die auf Emotionen in Ihrem Skript reagieren. Diese Technologie verleiht Ihrer Botschaft Tiefe und natürliche Bewegungen.

Eine Frau in einem weißen Hemd steht neben einem Mann in einem schwarzen Pullover und einer Frau in einem gelben HemdEine Frau in einem weißen Hemd steht neben einem Mann in einem schwarzen Pullover und einer Frau in einem gelben Hemd

Unbegrenzte Looks

Unendliche Vielfalt und Möglichkeiten

Wir haben die Möglichkeiten erweitert. Mit einer einzigen Verifizierung können Sie unbegrenzt Filmmaterial hochladen. Ändern Sie Hintergründe, Outfits und Kameraperspektiven mühelos mit den KI-Videokreationstools.

Ein Mann im Anzug sitzt vor einem Apple-LaptopEin Mann im Anzug sitzt vor einem Apple-Laptop

Interaktiver Avatar

Unterhalte dich mit deinem interaktiven Avatar

Wünschen Sie sich, dass Ihr Avatar Gespräche führen kann? Was einst ein Traum war, ist jetzt Wirklichkeit. Diese Avatare können als Support-Agenten, Produktspezialisten oder sogar an Ihren Zoom-Anrufen teilnehmen, dank der neuesten Fortschritte bei AI-Videoerstellern. Entdecken Sie, wie die zunehmende Bedeutung von KI im Journalismus diese Fortschritte beeinflusst hat.

video thumbnail

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo