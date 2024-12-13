KI-Avatar
Entdecke vier neue Fähigkeiten für KI-Avatare
HeyGen aktualisiert seine Plattform rasch und führt über 50 neue digitale Akteure und interaktive Avatare ein. Der KI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen nun, wie durch Zauberhand Avatare zu erstellen, was endlose Möglichkeiten für die Videoproduktion bietet.
Avatare mit unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten
Mit dem besten KI-Videogenerator finden Sie Avatare, die eine breite Palette an Erscheinungsbildern bieten. Entdecken Sie unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, denn dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ihr Aussehen genau nach Ihren Wünschen anzupassen.
Avatare, die aus Eingabeaufforderungen erstellt wurden
Unser Video-KI-Generator ermöglicht es Benutzern, Avatare aus einfachen Textaufforderungen zu erstellen. Der KI-Videoersteller nimmt Ihre Beschreibung und erzeugt innerhalb von Sekunden beeindruckende Visualisierungen.
Eine neue Besetzung von KI-Schauspielern, bereit für Ihre Anweisungen
Wir sind weltweit gereist, um eine vielfältige Auswahl an Schauspielern in verschiedenen Echtzeit-Umgebungen zu erfassen. Mit über 500 KI-Avataren und ihren mehr als 400 anpassbaren Erscheinungsbildern wird Ihre Videokreationserfahrung noch spannender. Entdecken Sie, wie dies mit den digitalen Trends in den Medien zusammenhängt.
Interaktiver Avatar
Unterhalte dich mit deinem interaktiven Avatar
Wünschen Sie sich, dass Ihr Avatar Gespräche führen kann? Was einst ein Traum war, ist jetzt Wirklichkeit. Diese Avatare können als Support-Agenten, Produktspezialisten oder sogar an Ihren Zoom-Anrufen teilnehmen, dank der neuesten Fortschritte bei AI-Videoerstellern. Entdecken Sie, wie die zunehmende Bedeutung von KI im Journalismus diese Fortschritte beeinflusst hat.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.