HeyGen kann kostenlos genutzt werden – bis zu 3 Videos pro Monat, ganz ohne Kreditkarte. Die kostenpflichtigen HeyGen-Abos beinhalten unbegrenzte Videoerstellung.

Für Einzelpersonen, die Kurzvideos erstellen möchten, kostet der HeyGen Creator-Plan 29 USD pro Monat (oder 24 USD pro Monat bei jährlicher Zahlung).

Für Teams, die hochwertige Videos erstellen und gemeinsam arbeiten wollen, liegt der HeyGen Team-Plan bei 39 USD pro Sitz/Monat (oder 30 USD pro Sitz/Monat bei jährlicher Zahlung) und beginnt bei mindestens 2 Nutzern.