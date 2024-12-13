Am schnellsten wachsendes Produkt von G2
Flexible Tarife, die für
Jeder Schöpfer, Vermarkter und jedes Team
HeyGen ermöglicht es über 85.000 Unternehmen, Videoinhalte zu erstellen, zu skalieren und ohne Kamera oder Team daran zu arbeiten und wurde von G2 zum #1 am schnellsten wachsenden Produkt des Jahres 2025 gekürt.
Schöpfer
29 $/Monat
Unbegrenzte Kurzvideos für Kreative
- Unbegrenzte Videos
- Videos bis zu 30 Minuten
- 1080p-Videoexport
- Schnelle Videobearbeitung
- Avatar IV: Erweiterte Videos
- 1 individuelles Video-Avatar
- 1 individuell interaktiver Avatar
- 700+ Lager-Video-Avatare
- Stimmenklonung
- 175+ Sprachen und Dialekte
- Looks generieren
- Look-Pakete
- Entfernung von Wasserzeichen
- Marken-Kit
Team
39 $/Platz/Monat
Schnellere Videoerstellung (ab 2 Plätze)
- Unbegrenzte Videos
- Videos bis zu 30 Minuten
- 4k-Videoexport
- Schnellere Videoverarbeitung
- Avatar IV: Erweiterte Videos
- 2 Sitze inbegriffen
- 2 individuelle Video-Avatare
- 2 individuelle interaktive Avatare
- Unbegrenzte Foto-Avatare
- Übersetzungsskript bearbeiten & korrekturlesen
- Zusammenarbeit im Arbeitsbereich
- Videokonzept Kommentierung & Bearbeitung
- Einladungen & Teamverwaltung
- Zahlen Sie, während Sie wachsen
- Skalieren Sie Ihre Marke und zentralisieren Sie Ihre Assets
Unternehmen
Lass uns reden
Studioqualität mit Enterprise-Support entdecken
- Unbegrenzte Videos
- Keine maximale Videodauer
- 4k-Videoexport
- Schnellste Videobearbeitung
- Avatar IV: Erweiterte Videos
- Zentralisierte Verwaltung von Rollen und Zugriff
- SAML SSO
- Enterprise-Grade Sicherheit & Datenschutz
- Geschäftsbedingungen
- Priorisierter Kundensupport
- Dedizierter Kundenbetreuungsmanager
- Benutzer (SCIM)
- Audit-Log
Häufig gestellte Fragen zu Preisen (FAQs)
HeyGen kann kostenlos genutzt werden – bis zu 3 Videos pro Monat, ganz ohne Kreditkarte. Die kostenpflichtigen HeyGen-Abos beinhalten unbegrenzte Videoerstellung.
Für Einzelpersonen, die Kurzvideos erstellen möchten, kostet der HeyGen Creator-Plan 29 USD pro Monat (oder 24 USD pro Monat bei jährlicher Zahlung).
Für Teams, die hochwertige Videos erstellen und gemeinsam arbeiten wollen, liegt der HeyGen Team-Plan bei 39 USD pro Sitz/Monat (oder 30 USD pro Sitz/Monat bei jährlicher Zahlung) und beginnt bei mindestens 2 Nutzern.
Wenn Sie Ihr Abo kündigen, beenden Sie lediglich die automatische Verlängerung. Sie behalten weiterhin Zugriff auf alle Funktionen, bis Ihr aktueller Abrechnungszeitraum abläuft. Danach erfolgt keine weitere Abbuchung.
Beim monatlichen Abo wird Ihre Zahlungsmethode jeden Monat belastet. Beim jährlichen Abo erfolgt die Zahlung einmal jährlich im Voraus. Der monatliche Effektivpreis ist beim Jahresabo günstiger.
Sie können Ihren Tarif direkt in der HeyGen-Webanwendung ändern. Upgrades werden sofort aktiviert, Downgrades treten am Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums in Kraft.
Ja. Sie dürfen die erstellten Videos frei verwenden und weiterverbreiten, solange alle Inhalte den Nutzungsrichtlinien entsprechen (z. B. keine Urheberrechtsverletzungen, keine sensiblen oder beleidigenden Ausdrücke in den Texteingaben).
Sie können mit Kreditkarte, Bankkonto oder sogar CashApp bezahlen.
Gehen Sie einfach zu Ihrer Kontoseite, dort finden Sie die Option zum Pausieren oder Kündigen Ihres Abonnements.