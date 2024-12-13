Am schnellsten wachsendes Produkt von G2

Kostenlos

0 $/Monat

Kostenlos starten mit HeyGen

Videogenerierung:
  • 3 Videos pro Monat
  • Videos bis zu 3 Minuten
  • 720p-Videoexport
  • Standard-Videobearbeitung
  • Avatar IV Zugriff
Funktionen, die Sie lieben werden:
  • 1 individuelles Video-Avatar
  • 500+ Lager-Video-Avatare
  • 30+ Sprachen
  • Videos teilen & herunterladen

Schöpfer

29 $/Monat

Unbegrenzte Kurzvideos für Kreative

Videogenerierung:
  • Unbegrenzte Videos
  • Videos bis zu 30 Minuten
  • 1080p-Videoexport
  • Schnelle Videobearbeitung
  • Avatar IV: Erweiterte Videos
Alles in der kostenlosen Version, plus:
  • 1 individuelles Video-Avatar
  • 1 individuell interaktiver Avatar
  • 700+ Lager-Video-Avatare
  • Stimmenklonung
  • 175+ Sprachen und Dialekte
  • Looks generieren
  • Look-Pakete
  • Entfernung von Wasserzeichen
  • Marken-Kit
Am beliebtesten

Team

39 $/Platz/Monat

Schnellere Videoerstellung (ab 2 Plätze)

Videogenerierung:
  • Unbegrenzte Videos
  • Videos bis zu 30 Minuten
  • 4k-Videoexport
  • Schnellere Videoverarbeitung
  • Avatar IV: Erweiterte Videos
Alles in Creator, plus:
  • 2 Sitze inbegriffen
  • 2 individuelle Video-Avatare
  • 2 individuelle interaktive Avatare
  • Unbegrenzte Foto-Avatare
  • Übersetzungsskript bearbeiten & korrekturlesen
  • Zusammenarbeit im Arbeitsbereich
  • Videokonzept Kommentierung & Bearbeitung
  • Einladungen & Teamverwaltung
  • Zahlen Sie, während Sie wachsen
  • Skalieren Sie Ihre Marke und zentralisieren Sie Ihre Assets

Unternehmen

Lass uns reden

Studioqualität mit Enterprise-Support entdecken

Videogenerierung:
  • Unbegrenzte Videos
  • Keine maximale Videodauer
  • 4k-Videoexport
  • Schnellste Videobearbeitung
  • Avatar IV: Erweiterte Videos
Alles in Team, plus:
  • Zentralisierte Verwaltung von Rollen und Zugriff
  • SAML SSO
  • Enterprise-Grade Sicherheit & Datenschutz
  • Geschäftsbedingungen
  • Priorisierter Kundensupport
  • Dedizierter Kundenbetreuungsmanager
  • Benutzer (SCIM)
  • Audit-Log

Videoerstellung
KI-Studio-Editor
VollzugriffVollzugriffVollzugriffVollzugriff
Maximale Dauer pro Video
3 Minuten30 Minuten30 MinutenKeine maximale Videodauer
Videoverarbeitungsgeschwindigkeit
StandardSchnellSchnellerSchnellste
Exportauflösung
720PBis zu 1080PBis zu 4KBis zu 4K
Videovorlagen
75+75 oder älter75+75 oder älter
Bildschirmaufzeichnungsprogramm
PowerPoint- & PDF-Importe
Audioeingabe
Designs als Vorlagen speichern
Entfernung von Wasserzeichen
KI-Avatare & Stimmen
Erstelle Video-Avatare
500+700+mehr als 700700+
Individuelle Video-Avatare
11+1+ Sitzplatz3+
Individuelle Video-Avatar-Looks
500500500500+
KI-Stimme
1000+1000+1000+1000+
Stimmenklonung
1 StimmklonUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenzt
Foto-Avatare
Bis zu 3Bis zu 10UnbegrenztUnbegrenzt
Protokoll der Avatar IV-Generation
Maximale Dauer pro Video für Avatar IV
15 Sekunden3 Minuten3 Minuten3 Minuten
Bewegungs- / Gestensteuerung
Looks generieren
KI-Modelltraining
Look-Pakete
Produktplatzierung
Benutzerdefinierte Stimmemotion
Zusätzliche benutzerdefinierte Avatare
Add-onAdd-onAdd-on
KI-Hintergrundentfernung
4K Individuelle Video-Avatare
Individuelles Studio-Avatar-Fotoshooting
Add-on
Videoübersetzung & Sprachen
Maximale Dauer pro Video
3 Minuten30 Minuten30 MinutenKeine maximale Videodauer
Videoverarbeitungsgeschwindigkeit
StandardSchnellSchnellerSchnellste
Globales Sprachpaket
30+ Sprachen175 Sprachen und Dialekte175 Sprachen und Dialekte175 Sprachen und Dialekte
Markenstimme (Marken-Glossar)
Transkription als Quelle hochladen
Skript korrigieren
Stimme wechseln
Stimme hochladen
Korrekturplätze
Arbeitsbereich & Zusammenarbeit
Benutzersitze
112+3+
Videokommentare
Marken-Kit
Videoprojekt-Zusammenarbeit
Aufgaben markieren und zuweisen
Markenseite teilen
Kollaborativer Arbeitsbereich
Teamvorlagen
Rollensteuerung
Zugriffskontrollen für Inhalte
Granulare Zugriffskontrolle für Inhalte
HeyGen Interaktive Avatare
Interaktive Lager-Avatare
Wissensdatenbank
Nehmen Sie an Zoom-Meetings teil
Teilen / HTML einbetten
Dauerbegrenzung für Streaming-Sitzungen
10 Min. / SitzungUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenzt
Individuelle interaktive Avatare
11/ Sitz3+
Zusätzliche individuelle interaktive Avatare
Add-onAdd-onAdd-on
Entfernung von Wasserzeichen
Datenschutz & Sicherheit
Mehrfaktorauthentifizierung (MFA)
Passwortgeschützte URLs
SAML SSO
Benutzer (SCIM)
Audit-Log
Unterstützung & Ressourcen
Live-Chat-Support
Priorisierter Support
Kundenbetreuungsmanager

Häufig gestellte Fragen zu Preisen (FAQs)

HeyGen kann kostenlos genutzt werden – bis zu 3 Videos pro Monat, ganz ohne Kreditkarte. Die kostenpflichtigen HeyGen-Abos beinhalten unbegrenzte Videoerstellung.

Für Einzelpersonen, die Kurzvideos erstellen möchten, kostet der HeyGen Creator-Plan 29 USD pro Monat (oder 24 USD pro Monat bei jährlicher Zahlung).
Für Teams, die hochwertige Videos erstellen und gemeinsam arbeiten wollen, liegt der HeyGen Team-Plan bei 39 USD pro Sitz/Monat (oder 30 USD pro Sitz/Monat bei jährlicher Zahlung) und beginnt bei mindestens 2 Nutzern.

Wenn Sie Ihr Abo kündigen, beenden Sie lediglich die automatische Verlängerung. Sie behalten weiterhin Zugriff auf alle Funktionen, bis Ihr aktueller Abrechnungszeitraum abläuft. Danach erfolgt keine weitere Abbuchung.

Beim monatlichen Abo wird Ihre Zahlungsmethode jeden Monat belastet. Beim jährlichen Abo erfolgt die Zahlung einmal jährlich im Voraus. Der monatliche Effektivpreis ist beim Jahresabo günstiger.

Sie können Ihren Tarif direkt in der HeyGen-Webanwendung ändern. Upgrades werden sofort aktiviert, Downgrades treten am Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums in Kraft.

Ja. Sie dürfen die erstellten Videos frei verwenden und weiterverbreiten, solange alle Inhalte den Nutzungsrichtlinien entsprechen (z. B. keine Urheberrechtsverletzungen, keine sensiblen oder beleidigenden Ausdrücke in den Texteingaben).

Sie können mit Kreditkarte, Bankkonto oder sogar CashApp bezahlen.

Gehen Sie einfach zu Ihrer Kontoseite, dort finden Sie die Option zum Pausieren oder Kündigen Ihres Abonnements.

