Einen individuellen KI-Avatar zu erstellen, umfasst ein paar einfache Schritte:

1. Wählen Sie Ihren Avatartyp – Entscheiden Sie sich zwischen standard KI-Avataren oder erstellen Sie einen realistischen KI-Avatar, der Ihnen ähnelt.



2. Aufnehmen und hochladen – Stellen Sie Videomaterial, mehrere Bilder oder Sprachaufnahmen bereit, um einen genauen digitalen Zwilling zu erstellen.



3. Passen Sie Ihren Avatar an – Justieren Sie Mimik, Gestik und Stimme, um sie Ihrer Markenidentität oder Ihrem persönlichen Stil anzupassen.



4. Videoinhalte generieren – Geben Sie ein Skript ein, und der KI-Avatar-Generator wird es mit natürlichen Bewegungen und Sprache zum Leben erwecken.



5. Exportieren und teilen – Sobald generiert, kann Ihr KI-Videoavatar für Präsentationen, Marketingkampagnen oder Inhalte in sozialen Medien verwendet werden.



Mit der KI-Videokreation können Benutzer ihre Avatare schnell skalieren und für verschiedene Zwecke und Sprachen anpassen.