Was ist ein Video-Avatar?
Sprechen Sie vor der Kamera - ohne selbst vor der Kamera zu sein.
Treffen Sie Ihren KI-Sprecher. Bereit in Sekunden.
Steigern Sie Ihre digitale Präsenz mit einem KI-Avatar-Generator, der in Minuten realistische KI-Avatare erstellt. Egal, ob Sie Lehrinhalte, Marketingvideos oder Clips für soziale Medien produzieren, Ihr KI-Videoavatar kann Ihre Gesten, Mimik und Stimme mit unübertroffener Präzision nachahmen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren digitalen Avatar und erstellen Sie mühelos Inhalte, ohne jemals vor eine Kamera treten zu müssen.
Arten von Video-Avataren.
Wählen Sie aus dem Lagerbestand oder klonen Sie sich selbst.
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von KI-Avataren oder erstellen Sie eine individuelle Avatar-Ersteller-Version von sich selbst. Ideal für Content-Ersteller, Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die dynamische Video-Lösungen benötigen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen.
Lager-Videobilder
Lassen Sie Ihr Avatar den Rest erledigen, indem Sie jedes Skript in AI Studio fallen lassen. Erwecken Sie dynamische Videoinhalte, Trainingstutorials und Clips für soziale Medien zum Leben. Steuern Sie Tonfall, Vortrag, Gestik und Emotion Ihres Avatars, alles auf einer nahtlosen Plattform, um in Sekunden frischen, ansprechenden Inhalt zu erstellen.
Klonen Sie sich selbst
Erstelle einen personalisierten KI-Avatar, der deiner Stimme, deinen Gesichtsausdrücken und Gesten entspricht. Mit Unterstützung für mehr als 70 Sprachen ermöglicht es dir dein KI-gesteuerter Avatar, weltweit Publikum zu erreichen und dabei authentisch zu bleiben.
Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor
João Laureano, Kreativdirektor
KI-Avatar-Emotionen
Avatare mit Ausdrücken.
Ausdrucksstarke KI-Avatare, die den Ton Ihres Skripts treffen.
Ihr KI-Avatar ahmt nicht nur Ihre Gesten und Sprache nach. Er verbessert sie. Erstellen Sie inspirierenden, fesselnden und überzeugenden Inhalt mit einem Avatar, der natürlich auf Ihr Skript reagiert, ohne Qualität und Geschwindigkeit zu opfern.
Emotion, die zu Ihrer Botschaft passt.
Ob bei der Übermittlung einer dynamischen Hauptrede oder einer herzlichen Botschaft, Ihr KI-Videoavatar passt sich in Echtzeit an. Unser textbasierter Editor, AI Studio, ermöglicht es Ihnen, eine unverwechselbare und wirkungsvolle stimmliche Darbietung für Ihren KI-Avatar zu kreieren, die keine andere Plattform bieten kann.
Wählen Sie einen vorgefertigten KI-Avatar oder passen Sie Ihren eigenen an.
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren, die jeweils unterschiedliche Stimmungen und Persönlichkeiten widerspiegeln. Für einen individuellen KI-Avatar passen Sie die Stimme, Mimik und Gestik des Avatars an, um sie mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen.
Keine peinlichen Pausen mehr. Ihr Avatar ist jetzt kontextbezogen.
Sagen Sie roboterhaften Dialogen Lebewohl. Fortschrittliche KI-Fähigkeiten wie Voice Director und Voice Mirroring stellen sicher, dass Ihr Avatar Pausen, Tempo und Tonlagenwechsel versteht, was zu von KI erzeugten Videos führt, die natürlich und fesselnd wirken.
Vollständige KI-Avatar-Kontrolle
Erstelle deinen KI-Video-Avatar.
Erreichen Sie ein globales Publikum.
Transform the way you create video content with a lifelike AI avatar that mirrors your natural expressions and voice. Whether you're an educator, entrepreneur, or marketer, an AI-powered avatar enables you to engage audiences effortlessly.
Erzähle alles - Für das globale Publikum
Verwandle jedes Skript mit nur wenigen Klicks in ein hochwertiges, von KI generiertes Video. Ob für Marketing, Schulung oder Bildungszwecke, dein KI-Videoavatar liefert eine flüssige, natürliche Sprache ohne die Notwendigkeit einer Kamera.
Klinge wie du selbst - in jeder Sprache
Sprechen Sie mit einem weltweiten Publikum durch KI-gesteuerte Avatare, die in über 70 Sprachen und mehr als 175 Dialekten übersetzen und die Lippenbewegungen synchronisieren. Ihre Software zur KI-Videoerstellung gewährleistet, dass Tonfall, Aussprache und Ausdruck in jeder Sprache genau bleiben.
Skalieren Sie Ihren Inhalt - Mit unendlichen Versionen Ihres Avatars
Benötigen Sie verschiedene Videoversionen für unterschiedliche Märkte? Ihre KI-Avatar-Software ermöglicht es Ihnen, Videos sofort zu lokalisieren, zu bearbeiten und anzupassen. Aktualisieren Sie Skripte, passen Sie Ausdrücke an und skalieren Sie die Produktion ohne zusätzliche Dreharbeiten.
Bleib konsequent - Bleib persönlich
Ihr Avatar-Klon macht mehr als nur Ihr Aussehen zu kopieren. Er spiegelt Ihre Energie, Gestik und Ihren Charme wider. Das macht jedes Video persönlich und authentisch für Ihre Marke. Ob für Ihre Follower, Kunden oder Ihr Team, Sie können eine nahtlose Verbindung halten – überall und jederzeit.
Lager-Avatare
Lebensechte Avatare.
Unvergleichlicher Realismus für jedes Video.
Erstellen Sie mühelos hochwertige Videoinhalte mit KI-gesteuerten Avataren, die aussehen, sich bewegen und sprechen wie echte Menschen. Wählen Sie aus Hunderten von Lager-Avataren oder klonen Sie sich selbst, um einen personalisierten digitalen Zwilling zu erschaffen. Ob für Marketing, Bildung, Training oder soziale Medien, unsere KI-Avatare verleihen Ihrer Botschaft Leben – keine Kamera erforderlich.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQs zu KI-Video-Avataren
Ein KI-Avatar-Generator ist ein Werkzeug, das lebensechte digitale Avatare erstellt, die menschliche Ausdrücke, Stimme und Gesten nachahmen. Diese Avatare können für KI-generierte Videoinhalte verwendet werden, ohne dass eine Person vor der Kamera stehen muss.
Durch die Nutzung von KI-Videokreationstechnologie verarbeitet der Generator Eingaben wie Sprachaufnahmen, Bilder oder textbasierte Skripte und wandelt sie in realistische Videoavatare um, die sich natürlich bewegen und sprechen. Diese Technologie ist besonders nützlich für Vermarkter, Pädagogen und Inhaltsproduzenten, die die Videoproduktion vereinfachen möchten.
Einen individuellen KI-Avatar zu erstellen, umfasst ein paar einfache Schritte:
1. Wählen Sie Ihren Avatartyp – Entscheiden Sie sich zwischen standard KI-Avataren oder erstellen Sie einen realistischen KI-Avatar, der Ihnen ähnelt.
2. Aufnehmen und hochladen – Stellen Sie Videomaterial, mehrere Bilder oder Sprachaufnahmen bereit, um einen genauen digitalen Zwilling zu erstellen.
3. Passen Sie Ihren Avatar an – Justieren Sie Mimik, Gestik und Stimme, um sie Ihrer Markenidentität oder Ihrem persönlichen Stil anzupassen.
4. Videoinhalte generieren – Geben Sie ein Skript ein, und der KI-Avatar-Generator wird es mit natürlichen Bewegungen und Sprache zum Leben erwecken.
5. Exportieren und teilen – Sobald generiert, kann Ihr KI-Videoavatar für Präsentationen, Marketingkampagnen oder Inhalte in sozialen Medien verwendet werden.
Mit der KI-Videokreation können Benutzer ihre Avatare schnell skalieren und für verschiedene Zwecke und Sprachen anpassen.
Die Verwendung eines KI-Video-Avatars bietet mehrere Vorteile:
- Zeit- und Kostenersparnis – Keine teuren Videoaufnahmen, Kameras oder Produktionsteams notwendig.
- Skalierbarkeit – Erstellen Sie mühelos mehrere Versionen von Inhalten in verschiedenen Sprachen oder Stilen.
- Markenkonsistenz – Auf allen Videos eine einheitliche digitale Präsenz wahren.
- Engagement & Personalisierung – KI-Avatare imitieren Mimik und Gestik, was Inhalte ansprechender macht.
- Barrierefreiheit – Inhalte können in 70+ Sprachen übersetzt und lippensynchronisiert werden, um ein globales Publikum zu erreichen.
- Flexibilität – Ideal für Marketing, Schulungen, E-Learning und Social-Media-Videos, ohne dass eine Präsenz vor der Kamera erforderlich ist.
Mit unserem KI-Avatar für die Videotranslation können Sie eine digitale Version von sich selbst erstellen, die Ihre Gesten, Mimik und Sprechmuster nachahmt. Ob Sie präsentieren, Geschichten erzählen oder unterrichten, Ihr Avatar macht mehrsprachige Inhalte persönlich und ansprechend - ohne zusätzliche Aufnahmen zu benötigen.
Ja! KI-Avatare können Stimmen, Mimik und Gesten mit hoher Genauigkeit nachahmen. Die Technologie ermöglicht es Avataren:
• Emotionen an den Sprachton anzupassen – Von Begeisterung bis Ernsthaftigkeit, Avatare passen ihre Mimik in Echtzeit an.
• Natürliche Sprache nachzuahmen – KI sorgt für flüssiges Lippen-Synchronisieren und korrekte Aussprache in über 175 Dialekten.
• Sich dem Kontext anzupassen – Fortschrittliche KI-gesteuerte Avatare verstehen Pausen, Tempo und Tonfallwechsel, was sie natürlicher und menschenähnlicher wirken lässt.
Ob für eine Geschäftspräsentation oder eine Marketingkampagne, realistische KI-Avatare helfen dabei, authentischen und fesselnden Inhalt zu liefern.
Mehrere KI-Avatar-Plattformen richten sich an Unternehmen, aber HeyGen wird aufgrund seiner: als führende Wahl hervorgehoben.
• Library of 500+ stock AI avatars
• Ability to create custom avatars that match brand identity
• Seamless AI video creation with natural motion and voice accuracy
• Multi-language translation & lip-syncing features
Unternehmen können KI-Avatar-Generatoren nutzen, um die Inhaltsproduktion zu skalieren, das Engagement zu verbessern und die Personalisierung über Marketing, Schulungen und Kundenservice-Anwendungen hinweg zu erhöhen.