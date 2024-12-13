KI-Foto-Avatare
Fotografische Avatare, speziell für Sie angefertigt.
Ein Foto, jeder Look, den Sie je brauchen werden.
Erstelle unbegrenzt viele KI-Versionen von dir selbst, die 170+ Sprachen sprechen und jeden Stil beherrschen. Brauchst du ein KI-LinkedIn-Profilbild? Inhalte für die Feiertage? Reisefotos? Oder möchtest du dich in einer magischen Welt sehen? Ein Klick genügt!
KI-Fotogenerator
Vorstellung von KI-Foto-Avataren.
Erstelle einen KI-Avatar, der genauso hart arbeitet wie du.
Machen Sie Ihr Foto und stellen Sie sich mit HeyGens KI in jedem Szenario neu vor. HeyGen-Avatare passen zu Ihrer Vision, egal ob in einem professionellen Büro, einem luxuriösen Urlaub oder einer kreativen Fantasiewelt. Mit natürlicher Bewegung, lebensechten Gesten und individuellen Stilen kann Ihr Avatar jede Situation erfüllen, die Sie benötigen.
Erstelle KI-Avatare mit Vorgaben
Verwenden Sie textbasierte Anweisungen, um das Aussehen Ihres KI-Foto-Avatars zu definieren. Der fortschrittliche KI-Fotogenerator erstellt Bilder, die Ihren Anforderungen entsprechen, egal ob es sich um ein geschäftliches Porträt, ein zwangloses Portrait oder eine filmische Komposition handelt.
Erstelle neue Looks für deinen Avatar
Gestalten Sie Ihren KI-Avatar weiter, indem Sie mit Anweisungen neue Looks erzeugen. Wechseln Sie die Kleidung, passen Sie die Ausdrücke an oder ändern Sie den Hintergrund, um ihn an jedes Thema oder jeden Anlass anzupassen.
Stil für jede Geschichte mit voreingestellten Look-Paketen
Beschleunigen Sie die Anpassung mit Look Packs. Wenden Sie mit nur einem Klick professionelle, Lifestyle-, Urlaubs- oder Fantasy-Stile auf Ihren KI-Fotoavatar an.
Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor
João Laureano, Kreativdirektor
KI-Fotobearbeitung
Von schlicht zu atemberaubend.
Verwandle ein einfaches Foto in einen lebendigen, animierten KI-Avatar.
Verwandle ein statisches Bild in einen dynamischen, von KI generierten Avatar mit Bewegung und Stimme. Fesseln Sie Ihr Publikum mit einem von KI angetriebenen Video, das natürlich und ausdrucksstark wirkt.
Beginne mit deinem Avatar
Laden Sie für die beste Genauigkeit ein Foto hoch oder überspringen Sie es und lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf, indem Sie einen Avatar mit einem Textbefehl erstellen.
Mit Textaufforderungen generieren
Wenn deine Vorstellungskraft die Voreinstellungen überholt, nutze Textaufforderungen, um etwas Einzigartiges zu erschaffen. Beschreibe das Outfit, die Umgebung oder die Atmosphäre, die du dir vorstellst, und HeyGen kümmert sich um den Rest.
Stöbern Sie in Look-Paketen
Tauchen Sie ein in eine kuratierte Bibliothek von voreingestellten Stilen, von kühner Geschäftskleidung bis hin zu mythischen Abenteurern. Look-Pakete bieten Ihnen sofortigen Zugang zu polierten Looks, die auf spezifische Themen und Anlässe zugeschnitten sind.
Unvergleichliche kreative Freiheit
Stellen Sie es sich vor, und HeyGen erweckt es zum Leben. Mit Textaufforderungen oder vorgefertigten Look-Paketen können Sie Ihren Avatar und seine Umgebung auf Arten gestalten, die kein anderes Werkzeug bietet.
Beschreiben Sie Ihre gewünschte Szene, Kleidung oder Pose mit einfachen Textaufforderungen. HeyGens KI verwandelt Ihr Foto in realistische KI-Bilder von Ihnen selbst. Sie können jede Einrichtung wählen – geschäftlich, lässig, thematisch oder mehr.
Mühelose Anpassung
Vergiss das Herumfummeln mit Details. Mit einem Klick verwandelt sich dein Avatar in den perfekten Look für jede Szene, jeden Zweck oder jede Stimmung.
Wie funktioniert es?
Erstelle deinen KI-Foto-Avatar in 4 einfachen Schritten
Werde das Gesicht deiner eigenen digitalen Welt. Dein AI-generierter Avatar fängt deine Persönlichkeit, Ausdrücke und Bewegungen ein und steigert dabei das Engagement.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQs zu KI-Foto-Avataren
Benutzer können ein klares Foto auf die Plattform von HeyGen hochladen und Textaufforderungen verwenden, um lebensechte KI-Avatare in verschiedenen Stilen und Umgebungen zu generieren.
HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Avataren, einschließlich professioneller Porträtaufnahmen, Lifestyle-Bildern, Urlaubsthemen-Fotos und kreativen Fantasy-Charakteren.
Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, ihren Avataren natürliche Bewegungen, Gesten und Lippen-Synchronisation hinzuzufügen, um statische Bilder in dynamische Charaktere zu verwandeln.
Natürlich. Benutzer können gewünschte Szenen, Outfits oder Posen mit einfachen Textanweisungen beschreiben, und HeyGens KI wird anhand dieser Beschreibungen realistische Bilder generieren.
Look Packs sind vorgefertigte Stilvorlagen, die es Benutzern ermöglichen, mit nur einem Klick spezifische Themen – wie Business, Lifestyle, Urlaub oder kreative Stile – auf ihre Avatare anzuwenden.