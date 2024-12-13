KI-Videotranslator
Verwandle ein Video in 70+ Sprachen und 175+ Dialekte mit KI so natürlich, dass es wirkt, als hättest du sie schon immer gesprochen. Keine Synchronsprecher, kein Dubbing. Deine Stimme, perfekt lippensynchron für jedes Publikum.
Übersetzen Sie Ihre Videos mühelos ins Englische, Spanische, Portugiesische, Deutsche, Französische, Japanische, Koreanische und mehr, jeweils mit verschiedenen Dialekten. Keine Synchronsprecher oder Nachvertonung, nur Ihre Stimme.
KI-Lippensynchronisation, die sich echt anfühlt
Um Videos zu erstellen, die natürlich klingen, sprechen Sie fließend und verbinden Sie Ihre Sätze miteinander. Dadurch wirken Ihre Videos professioneller und halten das Interesse Ihres Publikums aufrecht.
Ihre Stimme in über 70 Sprachen & 175+ Dialekten
Bewahren Sie Ihre einzigartige Stimme und Persönlichkeit beim Kommunizieren, auch über verschiedene Sprachen und Dialekte hinweg.
Bereit für jede Plattform
Unsere Videodienste liefern perfekt formatierte Inhalte für jede Plattform, von ansprechenden TikToks und YouTube bis hin zu detaillierten Schulungsvideos für Mitarbeiter.
Videountersetzung
Sprich jede Sprache.
Übersetzen Sie Ihre Videos in jede Sprache mit perfekter Stimmklonung und Lippen-Synchronisation.
Vergessen Sie Synchronisation und unpassende Übereinstimmungen. HeyGens KI-Videotranslation bewahrt Ihren Tonfall, Ihre Ausdrucksweise und Ihre Persönlichkeit, und verwandelt Ihre Videos in muttersprachlichen Inhalt für jede Sprache.
Nutzen Sie unseren X Bot, um Ihre Timeline zu übersetzen
Markiere @HeyGenLabs auf X, um Videos zu übersetzen
Es ist einfach. Markieren Sie @HeyGenLabs mit der Sprache, die Sie als Antwort im Originalpost bevorzugen. Sie erhalten eine Benachrichtigung von X, wenn wir Ihr übersetztes Video gepostet haben. Ziemlich praktisch, oder?
Verhelfen Sie alten Videos mit KI-gestützter Lokalisierung zu einem neuen Publikum.
Beleben Sie Ihre bestehenden Inhalte wieder, indem Sie alte Videos mit Hilfe von KI-gesteuerter Übersetzung und Lippensynchronisationstechnologie in frische, mehrsprachige Versionen umwandeln.
Erstelle TikToks, YouTube Shorts und Instagram Reels in mehreren Sprachen mit präziser Lippen-Synchronisation, sodass dein Inhalt für jedes Publikum muttersprachlich wirkt.
175+ Sprachen und Dialekte.
Übermitteln Sie Schlüsselbotschaften nahtlos in über 175 Sprachen und Dialekten mit KI-gesteuerter Übersetzung, die Genauigkeit und kulturelle Relevanz gewährleistet. Fortschrittliche KI-Lippensynchronisationstechnologie passt die Sprache an natürliche Gesichtsbewegungen an, sodass jedes Video authentisch und fesselnd wirkt.
Passen Sie die Übersetzungseinstellungen für eine perfekte Lokalisierung an.
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Videoübersetzungen mit erweiterten Anpassungsoptionen, die Genauigkeit, Klarheit und kulturelle Relevanz gewährleisten. KI-gestützte Lokalisierung ermöglicht es Ihnen, Untertitel hinzuzufügen, den Ton zu verfeinern und die Spracheinstellungen so anzupassen, dass sie zur Stimme und Botschaft Ihrer Marke passen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQs zum KI-Videotranslator
Unser KI-Videotranslator verwandelt jedes Video in über 70 Sprachen und 175+ Dialekte mit nahtloser Lippensynchronisation und natürlich klingender Sprache. Im Gegensatz zu traditionellen Übersetzungstools, stellt unsere KI sicher, dass Ihre Stimme in jeder Sprache authentisch klingt - kein roboterhaftes Text-zu-Sprache, keine vorab aufgezeichnete Synchronisation.
Ja! Wir bieten eine kostenlose KI-Videoübersetzer-Option für Nutzer, die KI-gestützte Übersetzung aus erster Hand erleben möchten. Für diejenigen, die höhere Genauigkeit, mehr Sprachoptionen und erweiterte Funktionen suchen, bieten unsere Premium-Pläne erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und überlegene Sprachsynthese.
Im Gegensatz zu Untertiteln, die lediglich übersetzten Text auf dem Bildschirm anzeigen, erstellt die KI-gestützte Videotranslation Ihre Stimme in mehreren Sprachen neu und synchronisiert sie perfekt mit Ihrem Originalvideo. Dies schafft ein vollständig immersives Erlebnis und ermöglicht Ihrem Publikum das Gefühl, als würden Sie natürlich in ihrer Muttersprache sprechen.
Mit unserem AI-Avatar für die Videotranslation können Sie eine digitale Version von sich selbst erstellen, die Ihre Gesten, Mimik und Sprachmuster nachahmt. Ob Sie präsentieren, Geschichten erzählen oder unterrichten, Ihr Avatar macht mehrsprachige Inhalte persönlich und ansprechend - ohne zusätzliche Aufnahmen zu benötigen.
Kreative, Pädagogen, Unternehmen und globale Marken nutzen unseren KI-Videosprachübersetzer, um ihre Inhalte mühelos zu skalieren. Egal, ob Sie Lehrvideos, Marketingkampagnen, Produktdemonstrationen oder Inhalte für soziale Medien produzieren, KI-Übersetzung hilft Ihnen, sofort ein weltweites Publikum zu erreichen - ohne teure Produktionskosten.
Wir haben fortschrittliche Lippensynchronisationstechnologie entwickelt, die sicherstellt, dass Ihre übersetzte Stimme genau mit den Gesichtsbewegungen übereinstimmt. Im Gegensatz zu einfachen Text-zu-Sprache-Tools passt unser System Artikulation und Timing an, um mehrsprachige Videoinhalte so natürlich wie Ihr Originalvideo wirken zu lassen.
Unser KI-Videotranslator unterstützt über 70 Sprachen und 175+ Dialekte, mit kontinuierlichen Verbesserungen, um Genauigkeit und Aussprache zu erweitern. Egal, ob Sie Spanisch, Französisch, Mandarin oder regionale Akzente benötigen, unsere KI passt sich an, um das authentischste mehrsprachige Erlebnis zu liefern.