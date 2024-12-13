Über Mindstamp
Mindstamp ist eine interaktive Videoplattform, die es Benutzern ermöglicht, klickbare Hotspots, Fragen und personalisierte Elemente zu Videos hinzuzufügen, um das Engagement und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu steigern. Sie ist ideal für Training, Verkauf und Bildung und ermöglicht es Erstellern, passive Videoinhalte in dynamische, interaktive Erlebnisse zu verwandeln.
HeyGen und Mindstamp
Die Integration von HeyGen und Mindstamp ermöglicht es Benutzern, KI-generierte Videos mit interaktiven Elementen wie Fragen, anklickbaren CTAs und personalisierten Zuschauererlebnissen zu verbessern. Diese Kombination verwandelt passiven Videoinhalt in ansprechende, interaktive Kommunikation, ideal für Training, Marketing und Lead-Umwandlung.
Anwendungsfälle
- Interaktive Schulungs- und Einarbeitungsvideos: Kombinieren Sie HeyGen's KI-Avatare mit den interaktiven Funktionen von Mindstamp wie Quizzen, Aufforderungen und verzweigter Logik, um ansprechende, nachverfolgbare Schulungsinhalte zu erstellen, die die Lernbehaltensrate erhöhen.
- Lead-Qualifizierung und personalisierte Verkaufsvideos: Verwenden Sie HeyGen, um personalisierte Video-Pitches zu erstellen, und betten Sie klickbare CTAs, Kontaktformulare oder Fragen in Mindstamp ein, um Leads zu qualifizieren und sie in Echtzeit durch den Verkaufstrichter zu führen.
- Kundenschulung und Produktvorführungen: Verwandeln Sie standardmäßige Produktdurchgänge in interaktive Videoerlebnisse, indem Sie HeyGens menschenähnliche Erzählung mit Mindstamps Hotspots, Tooltips und Entscheidungspunkten kombinieren, die es den Nutzern ermöglichen, Funktionen in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.