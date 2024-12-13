Über Mindstamp

Mindstamp ist eine interaktive Videoplattform, die es Benutzern ermöglicht, klickbare Hotspots, Fragen und personalisierte Elemente zu Videos hinzuzufügen, um das Engagement und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu steigern. Sie ist ideal für Training, Verkauf und Bildung und ermöglicht es Erstellern, passive Videoinhalte in dynamische, interaktive Erlebnisse zu verwandeln.

HeyGen und Mindstamp

Die Integration von HeyGen und Mindstamp ermöglicht es Benutzern, KI-generierte Videos mit interaktiven Elementen wie Fragen, anklickbaren CTAs und personalisierten Zuschauererlebnissen zu verbessern. Diese Kombination verwandelt passiven Videoinhalt in ansprechende, interaktive Kommunikation, ideal für Training, Marketing und Lead-Umwandlung.