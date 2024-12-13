Seit über +150 Jahren ist Sibelco ein weltweit agierendes Materiallösungsunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Industriemineralien spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Belgien und Aktivitäten weltweit, einschließlich Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien, setzt sich Sibelco für Nachhaltigkeit und Innovation ein, verbessert kontinuierlich seine Prozesse und Produkte, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager bei Sibelco, teilte mit, wie der traditionelle Prozess der Erstellung interner Schulungsvideos oft Monate an Produktionszeit in Anspruch nimmt. Jedoch hat sein Team mit HeyGen die Effizienz deutlich gesteigert, indem sie ihre Bemühungen mit der Mission des Unternehmens in Einklang brachten, sichere und informative Schulungsmaterialien zu liefern, die den Prozess ihrer Lieferkettenproduktion erleichtern würden.

Die Herausforderung

In der Vergangenheit war die Erstellung von Videos eine große Herausforderung für das Schulungsteam von Sibelco. Schauspieler zu engagieren, zu verschiedenen persönlichen Standorten weltweit zu reisen, jedes Video zu bearbeiten und für verschiedene Sprachen anzupassen, verbrauchte wertvolle Zeit und Ressourcen. Dieser traditionelle Ansatz belastete nicht nur ihr Budget, sondern hinderte das Team auch daran, Videos effizient und effektiv zu produzieren.

Neugierig auf KI-Tools, die Kosten senken und die Produktionszeit straffen könnten, entdeckte Jean-Maries Team für Lernen & Entwicklung HeyGen, was ihren Arbeitsablauf vollständig verwandelte. Das Team musste keine Schauspieler mehr stunden- oder tagelang ins Studio bringen, um Videos zu erstellen, was Zeit und Energie sparte. Mit HeyGen können Aktualisierungen ihrer Inhalte schnell umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass Schulungsmaterialien aktuelle Richtlinien und Verfahren widerspiegeln.

Die Lösung

Die Integration von HeyGen’s lebensechten KI-Avataren und Text-zu-Sprache-Funktionen hat die Schulungsprozesse von Sibelco erheblich verändert und die Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduziert. Durch die interne Veröffentlichung von Videos erlangte das Team eine größere Kontrolle über ihre Inhalte, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte und das Produktionsteam befähigte, Videos zu erstellen.

Dieser neue Arbeitsablauf hat nicht nur die Prozesse bei Sibelco rationalisiert, sondern es ihnen auch ermöglicht, Schulungsvideos in Studioqualität in größerem Umfang zu produzieren, wodurch die Mitarbeiter mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie benötigen, um ihre Arbeit sicher und effizient auszuführen. Durch die Straffung des Produktionsprozesses kann Jean-Maries L&D-Team schnell Inhalte entwickeln, die auf spezifische Schulungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Dies stellt sicher, dass die Mitarbeiter konsistente und klare Anweisungen erhalten, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert und ihre Gesamtleistung verbessert wird. Als Ergebnis erfüllt dies nicht nur die Schulungsanforderungen, sondern fördert auch eine Kultur der Sicherheit und Effizienz in der gesamten Organisation.

Die Ergebnisse

In weniger als sechs Monaten hat Sibelco die Zeit, die benötigt wird, um interne Schulungsvideos zu produzieren, transformiert. Die Kosten für die Videoproduktion sind drastisch gesunken, sodass ihr Team 1.000 Euro für gerade einmal eine Minute Schulungsinhalt einsparen konnte. Zusätzlich hat ihr Team HeyGen genutzt, um das Potenzial von KI ihren Teams zu veranschaulichen, was bei der Hervorhebung der transformativen Möglichkeiten von KI innerhalb von Sibelco von unschätzbarem Wert war.

Darüber hinaus ermöglichte die Verwendung von HeyGen ihnen, die Anzahl der produzierten und veröffentlichten Videos deutlich zu verbessern. Diese Veränderung hat es einer breiteren Gruppe von Personen ermöglicht, zu innovieren und zu kreieren, auch jenen ohne umfangreiche Videoexpertise. Jetzt kann ihr Team bestehende Inhalte effizient aktualisieren und hochwertige Schulungsmaterialien produzieren, ohne ihr Budget zu überschreiten.

„Mit HeyGen werden Dinge weniger komplex und intuitiver. Obwohl die Verwendung von KI einschüchternd sein kann, macht der Ablauf mit HeyGen es einfach zu navigieren und ermöglicht es unserem Team, Zeit und Geld zu sparen, während gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter von Sibelco gewährleistet wird.“

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager bei Sibelco