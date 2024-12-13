Produktplatzierung

Fügen Sie Ihr Produkt in die Szene ein – kein Studio, keine Bearbeitung erforderlich.

Laden Sie ein Produktfoto hoch, wählen Sie einen Avatar aus, fügen Sie Ihr Skript ein und erstellen Sie eine sofort teilbare UGC-Werbung. Angetrieben von den hyperrealistischen Gesten und der Lippen-Synchronisation von Avatar IV, interagiert Ihr Avatar auf natürliche Weise mit Ihrem Produkt im Bild.

Es ist der schnellste Weg, um auffällige Markenvideos zu erstellen.