Änderungsprotokoll
HeyGen Produktaktualisierungen
Bleiben Sie mit den neuesten Produktfunktionen in HeyGen, wo KI-Avatar-Tools und Video-Generierungs-Updates Ihren kreativen Prozess revolutionieren, immer einen Schritt voraus. Entdecken Sie, wie unser KI-Videogenerator Ihre Projekte mühelos mit bahnbrechender Effizienz verbessern kann.
19. Juni 2025
Produktplatzierung
Fügen Sie Ihr Produkt in die Szene ein – kein Studio, keine Bearbeitung erforderlich.
Laden Sie ein Produktfoto hoch, wählen Sie einen Avatar aus, fügen Sie Ihr Skript ein und erstellen Sie eine sofort teilbare UGC-Werbung. Angetrieben von den hyperrealistischen Gesten und der Lippen-Synchronisation von Avatar IV, interagiert Ihr Avatar auf natürliche Weise mit Ihrem Produkt im Bild.
Es ist der schnellste Weg, um auffällige Markenvideos zu erstellen.
5. Juni 2025
Avatar IV Upgrades
Avatar IV ist jetzt intelligenter geworden.
Jetzt mit skriptbasierten dynamischen Gesten, bewegungssteuerung durch Aufforderungen, Mikroexpressionen und bis zu 60 Sekunden in 1080p fühlt sich Ihr Avatar menschlicher an denn je.
Jedes Blinzeln, jede Bewegung und jedes Zucken erweckt Ihr Skript mit atemberaubender Realität zum Leben.
4. Juni 2025
AI Studio
Erstelle Videos, als würdest du ein Dokument verfassen.
AI Studio ermöglicht es Ihnen, alles zu bearbeiten — Tonfall, Gestik, Emotionen — alles aus einem einzigen Skript. Keine Zeitachsen. Keine manuelle Animation.
Es ist Storytelling auf Ihre Art. Schnell, flexibel und für Qualität bei Geschwindigkeit konzipiert.
4. Mai 2025
Avatar IV
Avatar IV ist da: unser fortschrittlichstes Modell bisher.
Nur ein Foto und ein Skript, und dein Avatar erwacht mit präziser Lippensynchronisation, natürlichem Ausdruck und dynamischer Bewegung zum Leben. Es funktioniert sogar für Haustiere, Charaktere und erfundene Wesen.
Das ist keine Animation. Es ist ausdrucksstarkes, fotorealistisches Erzählen in Sekunden.
29. April 2025
Sprachspiegelung
Ihre Stimme. Ihre Lieferung. Perfekt abgestimmt.
Mit Voice Mirroring klingt dein Avatar nicht nur wie du – er spricht genau wie du. Nimm einfach einen Referenzclip auf, und der Avatar wird deinen Tonfall, dein Tempo und deinen Ausdruck nachahmen.
Es ist der einfachste Weg, in jeder Sprache und jedem Stil wirklich authentisch zu klingen.
24. April 2025
Untertitel
Fügen Sie nahtlos Untertitel in HeyGen hinzu – kein Wechseln der Werkzeuge oder Hochladen von Dateien mehr an anderer Stelle. Generieren, bearbeiten und gestalten Sie Untertitel direkt im Editor, um den Ton und das Branding Ihres Videos zu ergänzen. Egal, ob Sie die Barrierefreiheit mit Video-Untertiteln verbessern oder darauf abzielen, das Engagement mit unserem KI-generierten Video zu steigern, noch nie war es einfacher, polierten, untertitelten Content zu erstellen. Lesen Sie mehr über Closed Captioning und seine Vorteile, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt ein breiteres Publikum erreicht.
31. März 2025
Marken-Mischung
Vorstellung von Brand Shuffle, einem neuartigen Ansatz, um die Identität Ihrer Marke sofort in Projekte mit dem führenden KI-Videogenerator zu integrieren. Wählen Sie Ihre Marke aus, und alle zugehörigen Farben und Schriftarten passen sich automatisch an, um Ihren einzigartigen Stil widerzuspiegeln. Möchten Sie eine andere Perspektive? Klicken Sie auf „Shuffle“, um innerhalb der Farbpalette Ihrer Marke neue Variationen zu entdecken, wobei eine konsistente Markenbotschaft erhalten bleibt.
1. April 2025
Korrektur des Blickkontakts
Stellen Sie einen natürlichen Blickkontakt sicher – auch wenn Sie einem Skript folgen. Diese Funktion, die jetzt sowohl im Video- als auch im Bewegungsstil enthalten ist, korrigiert die Blickrichtung dezent, um Ihre Videos persönlicher und ansprechender zu machen. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung des Blickkontakts in der Kommunikation.
31. März 2025
Videoergebnis
Erhalten Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Filmmaterial, bevor Sie mit unserem KI-Videomacher einen Avatar erstellen. Wir bewerten Beleuchtung, Hintergründe, Bildkomposition und mehr – damit Sie Probleme frühzeitig erkennen und optimale Ergebnisse mit Ihrem Video-KI-Generator erzielen können.
31. März 2025
Scheinwerfermodus
Der Spotlight-Modus verbessert Bewegung, Beleuchtung und Präsentation und schafft so einen ausdrucksstarken, polierten und kamerafertigen Avatar, der perfekt für eindrucksvolle Videobotschaften und herausragende Inhalte ist, die vom besten AI-Video-Generator erstellt wurden.
14. März 2025
PDF zu Video
Verwandle jedes PDF in ein dynamisches, von einem Avatar geführtes Video mit unserer PDF-zu-Video-Funktion. Passe jede Folie individuell an oder erstelle sie mit einem Avatar – ideal für Pitch-Präsentationen, Schulungsinhalte und mehr mit unserem AI video maker. Erlebe es jetzt unter Avatar Video → PDF zu Video und melde dich hier an, um es kostenlos zu nutzen.
3. März 2025
BrandKit
Erstellen Sie Ihre Marke in Sekunden mit unserem KI-Video-Generator. Geben Sie eine URL ein, und HeyGen erstellt ein komplettes Markenprofil, einschließlich Logo, Farben, Schriftarten und sogar dem Tonfall Ihrer Marke. Wechseln Sie problemlos zwischen verschiedenen BrandKits und stellen Sie sogar die korrekte Aussprache Ihres Markennamens sicher. Perfekt für Kreative, Teams und Agenturen, die mehrere Marken verwalten.
28. Februar 2025
Kombinierte Foto- und Video-Avatare
Verwalten Sie alle Ihre Foto- und Video-Avatare an einem Ort. Wechseln Sie nahtlos zwischen Stilen für ein flexibles und effizientes Kreativerlebnis mit unserem AI video creator.
28. Februar 2025
Sprachdesign
Geben Sie Ihrem Avatar eine unverwechselbare Stimme – von Tonfall und Akzent bis hin zu Sprechtempo und Persönlichkeit. Diese Funktion ist ideal für eine konsistente Markenerzählung, Charakterentwicklung oder mehrsprachige Sprachaufnahmen und hebt Ihr Projekt mit unseren AI-Stimmklonierung-Fähigkeiten hervor.
19. Januar 2024
Bewegungssteuerung
Benötigen Sie einen zusätzlichen Avatar-Platz? Interaktive und Video-Avatar-Erweiterungen sind jetzt mit nur einem Klick im Abonnements-Tab für alle bezahlten Pläne der Creator+ Nutzer verfügbar und machen so den vollen Gebrauch des video AI generator.
30. Dezember 2024
Community-Avatare
Interagieren Sie mit Community-Avataren! Add-ons für interaktive und Video-Avatare sind für alle bezahlten Pläne für Creator+ Nutzer mit nur einem Klick im Abonnement-Tab verfügbar.
18. Dezember 2024
Avatar-Erweiterungen
Entdecken Sie mehr Avatar-Plätze! Interaktive und Video-Avatar-Erweiterungen sind für Creator+-Nutzer in allen bezahlten Plänen leicht zugänglich mit einem schnellen Klick auf den Abonnement-Reiter.
15. Dezember 2024
Jahresrückblick 2024
Zum Jahresende freuen wir uns darauf, unsere letzten Produktupdates zu teilen und einen Ausblick darauf zu geben, was für 2025 am Horizont erscheint – von ausdrucksstärkeren Avataren bis hin zu schnelleren, intelligenteren Videokreationstools, angetrieben von unserem besten KI-Videogenerator.
18. Dezember 2024
Füge Soundeffekte für Foto-Avatare hinzu
Steigern Sie den Realismus Ihrer Foto-Avatare. Mit einem einfachen Tastendruck können Sie sowohl Bewegungseffekte als auch authentische Hintergrundgeräusche über unseren AI-Video-Generator hinzufügen. Verstehen Sie die Bedeutung von Toneffekten in der Videoproduktion um Ihre Kreationen zu verbessern.
18. Dezember 2024
Look-Pakete
Unsicher, wie Sie das ideale Aussehen oder Ergebnis erzielen können? Unsere Look-Pakete bieten eine kuratierte Auswahl an thematischen Vorgaben, um Ihnen bei der Erstellung aller notwendigen Assets mit unserem AI Creator für Ihr neuestes Video-Meisterwerk zu helfen.
18. Dezember 2024
Stiloptionen für generierte Outfits
Drücken Sie Ihre Kreativität aus, indem Sie mit unserem AI-Videoersteller verschiedene Avatar-Stile erstellen. Ob Pixar, Vintage oder ein anderer Stil – Sie können alles machen.
5. Dezember 2024
Seite mit Kommentaren teilen
Arbeiten Sie einfach zusammen, indem Sie Ihre Kreationen über private Links teilen und Timeline-Kommentare mit unserem AI-Ersteller, kein HeyGen-Konto erforderlich, sammeln.
15. November 2024
Aufforderung. Aufzeichnen. Maßstab: November-Ausgabe
Diesen Monat beschleunigt HeyGen die Erstellung mit unserem KI-Videogenerator. Erstelle Videos von dir selbst mit einem Textbefehl, nimm deinen Bildschirm mit nur Spracheingabe auf und skaliere die Videoproduktion mit unserem neuen API-Paket.
15. Oktober 2024
Mehr erstellen, schneller übersetzen: Oktober-Ausgabe
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit neuen Werkzeugen, die Ihnen helfen, atemberaubende Avatar-Looks zu kreieren, Avatare aus Fotos zu erstellen und Texte effizient in zahlreiche Sprachen zu übersetzen mit dem Videoübersetzer.
15. Sep. 2024
Jetzt mit Gefühl: September-Ausgabe
Bei HeyGen ist Innovation konstant. In diesem Monat stellen wir unsere bisher lebensechtesten Avatare vor – mit emotionalen Ausdrücken – sowie intelligentere Sprach- und Übersetzungsfunktionen, die Ihnen helfen, mit Unterstützung unserer KI-Sprachausgabe noch fesselndere, menschenähnliche Videos zu erstellen.
5. September 2024
Avatar 3.0
Avatar 3.0 präsentiert unsere lebensechtesten Avatare – mit Animation und Bewegung, die die Emotionen des Skripts widerspiegeln. Keine statischen Ausdrücke mehr: Diese Avatare reagieren authentisch auf Dialoge und vermitteln echte emotionale Tiefe, angetrieben von unserem AI-Video-Generator.
15. August 2024
Kreiere schlauer: August-Ausgabe
Wir haben die Videoproduktion noch einfacher gemacht. Sie können jetzt SRT- und CSV-Dateien im Proofread Studio hochladen, in wenigen Minuten Ihren kostenlosen Instant Avatar erstellen und mit unserem neu gestalteten Dashboard schneller durch Projekte navigieren.
HeyGen führt Funktionen wie Untertitel, Brand Shuffle, Augenkontaktkorrektur und PDF zu Video ein, um kreative Erlebnisse zu verbessern. Entdecken Sie diese Funktionen hier.
Der Brand Shuffle wendet sofort die Identität Ihrer Marke auf Projekte an, indem Farben und Schriftarten automatisch aktualisiert werden. Erfahren Sie, wie Sie es hier nutzen.
HeyGen's PDF zu Video verwandelt jedes PDF in ein Avatar-geführtes Video, ideal für Pitch-Präsentationen und Schulungsinhalte. Beginnen Sie mit der Nutzung dieses Features hier.
Diese Funktion korrigiert unauffällig die Blickrichtung, sodass Videos persönlicher und ansprechender wirken. Erleben Sie es selbst, indem Sie sich hier anmelden.
Ja, mit BrandKit generiert HeyGen automatisch Markenprofile, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten von einer URL. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Markenprofils hier.