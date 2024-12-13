Einarbeitungsschulung - Anwendungsfall
Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mit ansprechenden KI-Einführungsvideos
Ein starker Einarbeitungsprozess bereitet Mitarbeiter auf den Erfolg vor. Ob es darum geht, die Unternehmenskultur vorzustellen, Prozesse zu erklären oder spezifische Teamtrainings zu leiten, HeyGen ermöglicht es HR-Teams, schnell Onboarding-Videos zu erstellen, ohne dass ein komplettes Produktionsteam benötigt wird.
Vorteile und Wert
Binden Sie Mitarbeiter schneller ein mit ansprechenden Videoerlebnissen
Automatisieren Sie das Onboarding-Training mit KI-gesteuerten Videos
Traditionelle Einarbeitungsvideos können ressourcenintensiv sein. HeyGen revolutioniert den Prozess und ermöglicht es Personalverantwortlichen und Teamleitern, Einarbeitungsvideos effizient und in großem Umfang zu erstellen.
Erstellen Sie konsistente und professionelle Einarbeitungsprozesse mit KI-Avataren
Nutzen Sie KI-Avatare, um Einführungsinhalte konsistent und professionell zu vermitteln. Integrieren Sie schrittweise Erklärungen, Motion-Grafiken und interaktive Elemente, um neuen Mitarbeitern zu helfen, wichtige Details über Unternehmensrichtlinien, Erwartungen und Arbeitsabläufe zu behalten.
Anpassen und Übersetzen von Einarbeitungsschulungen für globale Belegschaften
Mit der KI-gesteuerten Plattform von HeyGen können Sie Onboarding-Materialien schnell aktualisieren, Inhalte für bestimmte Teams personalisieren und Videos in mehrere Sprachen übersetzen. Stellen Sie sicher, dass jeder neue Mitarbeiter eine nahtlose, aktuelle Schulung ohne kostspielige Neuaufnahmen erlebt.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie HR-Teams das Onboarding skalieren
Wie man
erstellende Einführungsvideos mit HeyGen
Melden Sie sich bei HeyGen an und beginnen Sie in nur wenigen Minuten mit dem Erstellen von fesselnden, KI-generierten Einarbeitungstrainingsvideos.
Entdecken Sie eine Vielzahl von sofort einsetzbaren Vorlagen, die für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Unternehmensrichtlinien, Arbeitskultur und rollenspezifische Schulungen konzipiert wurden. Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Einarbeitungsprozess passt, und wenden Sie sofort Ihr Marken-Kit an, um ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
Laden Sie Ihr Einführungsskript hoch und wählen Sie einen realistischen KI-Avatar (oder erstellen Sie Ihren eigenen), um neue Mitarbeiter auf ansprechende und einladende Weise durch wichtige Informationen zu führen. Fügen Sie B-Roll-Material, Unternehmensvisuals und Arbeitsplatzszenarien hinzu, um das Training immersiver zu gestalten.
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Farbschemata, Schriftarten und Layouts anzupassen. Fügen Sie Firmenbranding, Leitbilder und interaktive Elemente wie Quizze oder Checkpoints hinzu, um wichtige Lerninhalte zu verstärken.
Gestalten Sie das Onboarding ansprechender mit Animationen, Infografiken und Übergangseffekten aus der Asset-Bibliothek von HeyGen. Verwenden Sie Callouts, Hervorhebungen und schrittweise Anleitungen, um neuen Mitarbeitern zu helfen, Informationen effektiv zu behalten.
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie es über das LMS Ihrer Firma, das interne Portal oder per E-Mail. Stellen Sie sicher, dass alle neuen Mitarbeiter Zugang zu strukturierten und ansprechenden Einarbeitungsmaterialien haben, die sie auf den Erfolg vorbereiten.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ist eine KI-Videoerstellungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, Einführungsvideos schnell zu erstellen. Sie optimiert die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem sie skalierbaren, dynamischen Videoinhalt bereitstellt.
HeyGen eliminiert die Notwendigkeit für teure Produktionen, Kamerapräsentatoren und langwierige Schnitte. Ein KI-Avatar liefert Orientierungsinhalte professionell, reduziert die Produktionszeit und steigert die Effizienz des Gesamttrainings.
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren virtuellen Gastgeber so anzupassen, dass er mit Ihrem spezifischen Branding übereinstimmt. Ändern Sie sein Aussehen, seinen Tonfall und sein Skript, um Konsistenz in Ihrem Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.
Auf jeden Fall. HeyGen unterstützt Organisationen dabei, Onboarding-Videos speziell für bestimmte Teams, Rollen oder Abteilungen zu erstellen, damit neue Mitarbeiter relevante Schulungsinhalte erhalten.
HeyGen ermöglicht es, Videos schnell und einfach zu bearbeiten. Ändern Sie Skripte oder Visuals und erstellen Sie den Inhalt in Minuten neu – keine erneuten Aufnahmen erforderlich.
Ja, Sie können HeyGen-Videos für HR-Portale, Lernplattformen oder Intranets optimieren. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter von überall aus einfachen Zugang zur Schulung haben.
Je nach Inhalt und Anpassung kann HeyGen Ihnen helfen, Einführungsvideos innerhalb weniger Stunden zu erstellen und so die üblichen Produktionszeiten drastisch zu verkürzen.
Überhaupt nicht. Dank des anfängerfreundlichen Designs von HeyGen können Personalverantwortliche, Manager und Trainer problemlos Einarbeitungsvideos erstellen, ohne fortgeschrittene technische Fähigkeiten zu besitzen.
Ideal für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, den Aufbau der Unternehmenskultur, spezifische Einführungen in Arbeitsbereiche oder Compliance-Schulungen. Im Grunde überall dort, wo Sie klare, ansprechende Inhalte für neue Mitarbeiter benötigen, hat HeyGen alles im Griff.
Melden Sie sich bei HeyGen an, nutzen Sie seine KI-gesteuerten Videofunktionen und beginnen Sie sofort mit der Erstellung wirkungsvoller Einarbeitungsvideos für Ihre Belegschaft.