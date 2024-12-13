Vorstellung des HeyGen Avatar IV
Erstelle lebensechte, sprechende Avatare
Von nur einem Foto
Avatar IV ist unser fortschrittlichster KI-Avatar-Motor.
Er verwandelt ein einzelnes Foto in ein sprechendes Video — mit Sprachsynchonisierung, Gesichtsausdrücken und zum ersten Mal auch Handgesten. Keine Kamera. Keine Bewegungserfassung. Nur Ihr Skript und Ihr Bild.
Innovation integriert
Sprachsynchrone Bewegung
Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.
Realistische Handgesten
Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.
Stilisiert oder naturgetreu
Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.
Schritt 1
Ein Foto hochladen
Verwenden Sie ein klares Bild — Porträt, Halbkörper oder Ganzkörper.
Schritt 2
Skript oder Audio hinzufügen
Geben Sie Ihr Skript ein oder laden Sie eine Audiodatei hoch — wir werden es mit der Bewegung synchronisieren.
Schritt 3
Video erstellen
Ihr Avatar spricht, reagiert und gestikuliert — sofort.
@stevenmacgregor03
Zeigt, wie Avatar IV aus verschiedenen Kameraperspektiven agiert – die Lippenbewegungen bleiben synchron, selbst in Bewegung.
@minchoi
Vollständiger Stimm-Ausdruck erzeugt aus nur einem Foto und Audio — 100% KI.
Perfekte Lippen-Synchronisation. Keine Schauspieler.
@maxescu
Lebensechte Emotion. KI-Stimme. Eigene Musik.
Ein Foto. Vollständig ausgedacht.
@jeff_synthesized
Ein KI-Bär macht die Nachrichten – keine Schauspieler, kein Rigging, nur ein Bild und ein Skript.
@visiblemaker
Ein von Memen angetriebener KI-Kurzfilm, angetrieben von Avatar IV – mit sprechenden Tieren, filmreifen Schnitten und vollständiger Sprachsynchronisation.
@SarahAnnabels
Sogar handgezeichnete Porträts werden lebendig – angetrieben durch die stilisierte Erzeugung von Avatar IV.
@nkwrnr
Eine vollständig von KI erzeugte Gesangsdarbietung — ein Foto, eine Stimme, keine Kamera.
@SarahAnnabels
Ausdrucksstark, stilisiert und voller Charakter — KI trifft auf Muppet-Magie.
@emperor.nick_
Er blinzelt nicht, aber er spricht. KI-Baby-Co-Moderator angetrieben von Avatar IV.
→ Über die Lippensynchronisation hinaus
Mit Avatar IV agieren Avatare nicht nur — sie handeln.
Das verbesserte Modell reagiert auf Tonfall, Tempo und Emotion mit lebensechten Ausdrücken und synchronisierten Gesten, was eine Performance liefert, die sich menschlich anfühlt.
→ Sprechen Sie mit Ihren Händen
Mit Avatar IV bewegen sich Avatare nicht nur — sie gestikulieren.
Natürliche Handbewegungen sind mit Ihrer Stimme synchronisiert und verleihen jeder Aufführung Tiefe und Ausdruckskraft.
→ Gehe über das Menschliche hinaus
Avatar IV sprengt kreative Grenzen – es ist nicht mehr nur für Menschen.
Verwandle eine Skizze, einen Cartoon oder sogar ein Tier in einen sprechenden, ausdrucksstarken Avatar.
Von lebensechten Menschen bis hin zu Anime und Fantasy-Wesen, du hast jetzt die Freiheit, jede Persönlichkeit zu erschaffen, mit einer dazu passenden Performance.
→ Jenseits der Frontansicht
Avatar IV erzeugt Avatare nicht nur aus frontalen Fotos.
Geneigte Köpfe, Profile oder angewinkelte Posen – das neue Modell passt sich der Perspektive deines Bildes an und liefert jedes Mal eine getreue Wiedergabe.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Häufig gestellte Fragen zu Avatar IV
Avatar IV ist HeyGens fortschrittlichster KI-Avatar-Motor. Er verwandelt ein einzelnes Foto in ein vollständig animiertes sprechendes Video mit natürlicher Sprachsynchonisierung, ausdrucksstarker Bewegung und gestengetriebenem Realismus – keine Filmaufnahmen oder Bewegungserfassung erforderlich.
Avatar IV bietet eine höhere Auflösung, intelligentere Synchronisation von Stimme zu Gesicht, realistische Gesten und unterstützt stilisierte oder nicht-menschliche Avatare. Es ist für Kreativität konzipiert, nicht nur für sprechende Köpfe.
Nein. Sie benötigen nur ein einzelnes Foto und ein Skript oder eine Audiodatei. Avatar IV erledigt den Rest – es erzeugt lebensechte Bewegungen, Mimik und synchronisierte Stimme in Sekunden.
Ja! Avatar IV unterstützt eine breite Palette von Avatartypen – einschließlich Anime, Tiere und stilisierte Charaktere – dank seines umfangreicheren Trainings und der Modellvielfalt.
Avatar IV unterstützt derzeit Querformat und Hochformat Videoausgaben. Sie können jedes hochwertige Bild (mindestens 720p) für den Avatar-Erstellungsprozess hochladen.
Ja — Avatar IV ist im kostenlosen Plan von HeyGen mit begrenzten Videoguthaben enthalten. Für mehr Nutzung, Exporte oder Teamarbeit können Benutzer auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.
Avatar IV ist perfekt für Kreative, Vermarkter, Pädagogen und Teams, die schnell, flexibel und ohne Studio kurzformatige Inhalte, Markencharaktere oder weltweite Kampagnen erstellen möchten.
Ja. Mit HeyGens KI-Übersetzungs- und Lippen-Synchronisationstechnologie können Sie jedes Avatar IV-Video in über 175 Sprachen und Dialekte lokalisieren — mit natürlicher Mundbewegung und Stimme.
Voice Mirroring ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme hochzuladen, und Avatar IV wird deren Rhythmus, Tonfall und Persönlichkeit nachahmen — für natürliche, ausdrucksstarke Darbietungen ohne Neuaufnahme.
Ja — HeyGen unterstützt Stimmklonung und das Hochladen eigener Stimmen, damit dein Avatar wie du klingen kann. Ideal, um deinen digitalen Zwilling zu erschaffen oder personalisierte Inhalte in großem Umfang zu erstellen.
Führende KI-Videoplattformen priorisieren Sicherheit und gewährleisten, dass Avatare und generierte Inhalte ethischen Richtlinien entsprechen. Transparenz, Nutzereinwilligung und verantwortungsvolle KI-Entwicklung sind entscheidende Faktoren, um eine ethische Erzeugung von KI-Videos zu gewährleisten.