Vorstellung des HeyGen Avatar IV

Erstelle lebensechte, sprechende Avatare

Von nur einem Foto

Avatar IV ist unser fortschrittlichster KI-Avatar-Motor.
Er verwandelt ein einzelnes Foto in ein sprechendes Video — mit Sprachsynchonisierung, Gesichtsausdrücken und zum ersten Mal auch Handgesten. Keine Kamera. Keine Bewegungserfassung. Nur Ihr Skript und Ihr Bild.

Innovation integriert

Sprachsynchrone Bewegung

Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.

Realistische Handgesten

Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.

Stilisiert oder naturgetreu

Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.

Wie funktioniert es?

Beginnen Sie mit nur einem Foto

Ein Skript. Ein Klick. Volle Leistung.

Schritt 1

Ein Foto hochladen

Verwenden Sie ein klares Bild — Porträt, Halbkörper oder Ganzkörper.

Schritt 2

Skript oder Audio hinzufügen

Geben Sie Ihr Skript ein oder laden Sie eine Audiodatei hoch — wir werden es mit der Bewegung synchronisieren.

Schritt 3

Video erstellen

Ihr Avatar spricht, reagiert und gestikuliert — sofort.

Erstellt mit Avatar IV

Entdecke, was du erschaffen kannst

Sehen Sie echte Videos, die mit Avatar IV erstellt wurden – mit nur einem Foto, einem Skript und ohne Kameraaufnahmezeit.

@stevenmacgregor03

Zeigt, wie Avatar IV aus verschiedenen Kameraperspektiven agiert – die Lippenbewegungen bleiben synchron, selbst in Bewegung.

@minchoi

Vollständiger Stimm-Ausdruck erzeugt aus nur einem Foto und Audio — 100% KI.
Perfekte Lippen-Synchronisation. Keine Schauspieler.

@maxescu

Lebensechte Emotion. KI-Stimme. Eigene Musik.
Ein Foto. Vollständig ausgedacht.

@jeff_synthesized

Ein KI-Bär macht die Nachrichten – keine Schauspieler, kein Rigging, nur ein Bild und ein Skript.

@visiblemaker

Ein von Memen angetriebener KI-Kurzfilm, angetrieben von Avatar IV – mit sprechenden Tieren, filmreifen Schnitten und vollständiger Sprachsynchronisation.

@SarahAnnabels

Sogar handgezeichnete Porträts werden lebendig – angetrieben durch die stilisierte Erzeugung von Avatar IV.

@nkwrnr

Eine vollständig von KI erzeugte Gesangsdarbietung — ein Foto, eine Stimme, keine Kamera.

@SarahAnnabels

Ausdrucksstark, stilisiert und voller Charakter — KI trifft auf Muppet-Magie.

@emperor.nick_

Er blinzelt nicht, aber er spricht. KI-Baby-Co-Moderator angetrieben von Avatar IV.

Eine neue Generation von Avataren

Warum sticht Avatar IV hervor?

Sehen Sie, wie Avatar IV schärfere Visuals, intelligentere Bewegungen und ausdrucksstärkere Avatare als je zuvor liefert.

→ Über die Lippensynchronisation hinaus

Mit Avatar IV agieren Avatare nicht nur — sie handeln.
Das verbesserte Modell reagiert auf Tonfall, Tempo und Emotion mit lebensechten Ausdrücken und synchronisierten Gesten, was eine Performance liefert, die sich menschlich anfühlt.

Foto Avatar V3
Avatar IV
Natürliche Sprachsynch
Sprachspiegelung
Unterstützung für Ganzkörper-Avatare
Mehrsprachige Lokalisierung
Videoexport
Maximale Auflösung (1280p+)
Ausdrucksstarke Gesichtsbewegung
Realistische Handgesten
Flexible Kamerawinkel
Stilisierte Avatare
Synchronregisseur

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zu Avatar IV

Avatar IV ist HeyGens fortschrittlichster KI-Avatar-Motor. Er verwandelt ein einzelnes Foto in ein vollständig animiertes sprechendes Video mit natürlicher Sprachsynchonisierung, ausdrucksstarker Bewegung und gestengetriebenem Realismus – keine Filmaufnahmen oder Bewegungserfassung erforderlich.

Avatar IV bietet eine höhere Auflösung, intelligentere Synchronisation von Stimme zu Gesicht, realistische Gesten und unterstützt stilisierte oder nicht-menschliche Avatare. Es ist für Kreativität konzipiert, nicht nur für sprechende Köpfe.

Nein. Sie benötigen nur ein einzelnes Foto und ein Skript oder eine Audiodatei. Avatar IV erledigt den Rest – es erzeugt lebensechte Bewegungen, Mimik und synchronisierte Stimme in Sekunden.

Ja! Avatar IV unterstützt eine breite Palette von Avatartypen – einschließlich Anime, Tiere und stilisierte Charaktere – dank seines umfangreicheren Trainings und der Modellvielfalt.

Avatar IV unterstützt derzeit Querformat und Hochformat Videoausgaben. Sie können jedes hochwertige Bild (mindestens 720p) für den Avatar-Erstellungsprozess hochladen.

Ja — Avatar IV ist im kostenlosen Plan von HeyGen mit begrenzten Videoguthaben enthalten. Für mehr Nutzung, Exporte oder Teamarbeit können Benutzer auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.

Avatar IV ist perfekt für Kreative, Vermarkter, Pädagogen und Teams, die schnell, flexibel und ohne Studio kurzformatige Inhalte, Markencharaktere oder weltweite Kampagnen erstellen möchten.

Ja. Mit HeyGens KI-Übersetzungs- und Lippen-Synchronisationstechnologie können Sie jedes Avatar IV-Video in über 175 Sprachen und Dialekte lokalisieren — mit natürlicher Mundbewegung und Stimme.

Voice Mirroring ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme hochzuladen, und Avatar IV wird deren Rhythmus, Tonfall und Persönlichkeit nachahmen — für natürliche, ausdrucksstarke Darbietungen ohne Neuaufnahme.

Ja — HeyGen unterstützt Stimmklonung und das Hochladen eigener Stimmen, damit dein Avatar wie du klingen kann. Ideal, um deinen digitalen Zwilling zu erschaffen oder personalisierte Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

Führende KI-Videoplattformen priorisieren Sicherheit und gewährleisten, dass Avatare und generierte Inhalte ethischen Richtlinien entsprechen. Transparenz, Nutzereinwilligung und verantwortungsvolle KI-Entwicklung sind entscheidende Faktoren, um eine ethische Erzeugung von KI-Videos zu gewährleisten.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

